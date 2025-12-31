Sute de salvatori și pompieri, la datorie de Revelion

17:50

Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova, blocați de duminică seara la Refugiul Călțun, în Munții Făgăraș din România, au fost salvați. Echipa de salvare i-a preluat și i-a condus în siguranță la automobilul cu care se deplasau, informează Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău cu referire la datelor transmise de Ambasada Republicii Moldova la București,