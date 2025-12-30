China simulează o blocadă totală a Taiwanului în cele mai ample exerciții militare de până acum

17:50

Un obiect zburător a survolat în această după-amiază spațiul aerian al Republicii Moldova. Ulterior, s-a constatat că acesta a fost un balon cu aer cald. Poliția de Frontieră a fost informată astăzi, 26 decembrie, la ora 15:45, de către autoritățile ucrainene că radarele acestora au detectat un obiect zburător care a survolat spațiul aerian din