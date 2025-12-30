Maia Sandu susține astăzi o conferință de presă pe teme de justiție
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, marți, 30 decembrie, o conferință de presă dedicată subiectelor ce țin de domeniul justiției. Evenimentul va începe la ora 10:00 și va avea loc la sediul Președinției. Reprezentanții mass-media sunt invitați să ajungă în intervalul 09:30–09:50, la sediul instituției de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt
Bulgaria intră în zona euro de la 1 ianuarie, pe fondul scepticismului public și al tensiunilor politice
Bulgaria face ultimele pregătiri pentru adoptarea monedei euro, care va intra oficial în vigoare peste trei zile, la 1 ianuarie. Țara va deveni astfel al 21-lea stat membru al zonei euro, la aproape două decenii după aderarea la Uniunea Europeană, în 2007, alături de România. Trecerea la moneda unică are loc într-un context marcat de
Guvernul consolidează centrele de zi și extinde serviciile sociale pentru persoanele vârstnice și vulnerabile
Serviciul centrelor de zi pentru persoanele vârstnice va fi consolidat, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții și de a menține incluziunea acestora în comunitate. Centrele vor continua să ofere sprijin zilnic prin alimentație, îngrijire, consiliere, asistență juridică, reabilitare și activități sociale, contribuind la prevenirea izolării și instituționalizării, transmite IPN. Decizia face parte dintr-un pachet
China simulează o blocadă totală a Taiwanului în cele mai ample exerciții militare de până acum
China a lansat marți rachete în direcția Taiwanului și a desfășurat nave de asalt, bombardiere și nave de război în jurul insulei, în cea de-a doua zi a celor mai ample exerciții militare organizate vreodată de Beijing. Manevrele, denumite „Justice Mission 2025", simulează o blocadă totală a Taiwanului și includ trageri reale în cinci zone
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 29.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Administrația Națională a Drumurilor, noi detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova
Administrația Națională a Drumurilor a anunțat în această seară că drumurile publice naționale sunt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Potrivit instituției, situația din teren este monitorizată permanent, fiind efectuate intervenții operative ori de câte ori este necesar. Astfel, pe parcursul zilei au continuat lucrările de întreținere a drumurilor, fiind efectuate
Municipiul Cluj-Napoca din România va dona două autobuze orașului Ungheni din Republica Moldova. În acest context, Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi, în prima lectură, proiectul de lege care permite, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, importul autobuzelor, cu scutirea de taxe fiscale și vamale și fără drept de înstrăinare. Cele două autobuze vor fi
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit, luni, la telefon cu președintele rus Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, într-o postare pe X. Anunțul ei a venit după ce Rusia a afirmat că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin. „Președintele Trump a avut o convorbire
Parlamentul Republicii Moldova a votat astăzi, 29 decembrie, instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor și obligațiilor fiscale ale fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025. Moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro și mici, fidejusorii și membrii gospodăriilor țărănești, precum și alte persoane care
Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat astăzi că pleacă din funcție. El a precizat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că își încheie activitatea la Președinție pe data de 31 decembrie 2025. „Unele momente vin pe neașteptate și îți schimbă drumul. Pentru mine, unul dintre ele a
Cei patru cetățeni ai R. Moldova, blocați la Refugiul Călțun din Făgăraș, au fost salvați
Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova, blocați de duminică seara la Refugiul Călțun, în Munții Făgăraș din România, au fost salvați. Echipa de salvare i-a preluat și i-a condus în siguranță la automobilul cu care se deplasau, informează Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău cu referire la datelor transmise de Ambasada Republicii Moldova la București,
Zelenski: SUA au propus Ucrainei garanții de securitate „solide" pentru o perioadă de 15 ani
Statele Unite au propus Ucrainei garanţii de securitate „solide" pentru o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că în cadrul întâlnirii sale de duminică pe care a avut-o cu Donald Trump în Florida, a cerut Washingtonului ca aceste garanţii să se aplice pe o perioadă
Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 a fost actualizat. O hotărâre în acest a fost adoptată astăzi, 29 noiembrie, de Guvernul de la Chișinău. Potrivit autorităților, acesta este principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea Republicii la UE. Actualizarea programului a fost necesară pentru a integra rezultatele
Sanatoriul „Moldova" din Odesa a revenit în proprietatea Republicii Moldova, ca urmare a unei decizii pronunțate pe 17 decembrie 2025 de Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei. Potrivit Agenției Proprietății Publice, instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24
Autoritățile din Republica Moldova au primit solicitarea Interpol în cazul lui Vlad Filat
Autoritățile din Republica Moldova au recepționat solicitarea Interpol care îl vizează pe fostul premier Vlad Filat, documentul fiind transmis procurorilor pentru examinare. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari. Șeful de la Justiție a menționat că urmează ca autoritatea competentă din Franța să transmită cererea, împreună
Patruzeci de copii din diaspora au vizitat astăzi, 29 decembrie, Casa Guvernului, în cadrul celei de-a două ediție a programului „DOR de Tradiții". Copiii au venit cu un program de colinde și urături și au fost întâmpinați de premierul Alexandru Munteanu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și secretarul general
Parlamentul a aprobat bugetul de stat pentru anul 2026 în lectură finală. Documentul a fost votat de 54 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit președintelui Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Maria, în procesul de examinare au fost înregistrate 81 de amendamente, dintre care 69 au aparținut opoziției, însă au fost
Ce spune Președintele Parlamentului de la Chișinău despre „dispariția" lui Constantinov
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a criticat astăzi, 29 decembrie, modul în care instituțiile de drept au gestionat cazul fostului președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, care, deși a fost condamnat la 12 ani de închisoare, a reușit să fugă de justiție. Igor Grosu a dat de înțeles că organele
Guvernul de la Chișinău, undă verde moratoriului pentru fermierii afectați de calamități
Guvernul a avizat proiectul de lege privind instituirea unui moratoriu temporar asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, afectați de calamitățile naturale din ultimii doi ani. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, va fi suspendată, pentru o perioadă de 12 luni, executarea silită a bunurilor ce aparțin fermierilor micro
Cetățenii Republicii Moldova care revin din diasporă vor beneficia de facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor. Parlamentul a votat astăzi, 29 decembrie, în lectura a doua, un proiect de lege în acest sens. Inițiativa vizează, în mod special, condițiile de acordare a scutirii de plata drepturilor de import al automobilelor. Mai exact, vor fi extinse
Parlamentul Republicii Moldova a votat astăzi, 29 decembrie, în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS). Potrivit autorităților, documentul prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de pensii. Alocația acordată
Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de luni, 29 decembrie, în apropierea satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga. Potrivit Poliției, un bărbat de 37 de ani, care se afla la volanul unui automobil de marca Opel, nu ar fi adaptat viteza la condițiile meteo, a derapat, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat.
Noi detalii în cazul presupusului omor de la Anenii Noi: Fiul suspectului, reținut
Fiul bărbatului suspectat de comiterea mai multor crime în localitatea Beriozchi din raionul Anenii Noi, a fost reținut de polițiști. Potrivit Poliției, în baza materialului probatoriu acumulat, există suspiciuni că acesta ar fi fost complice la una dintre crimele comise de tatăl său în perioada 2012–2013. Bărbatul în vârstă de 33 de ani a fost
Granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru zeci de întreprinderi din Republica Moldova
Cel puțin 24 de înt
Stanislav Copețchi, eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției # Vocea Basarabiei
Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi, 29 decembrie, de Guvernul Republicii Moldova Eliberarea lui Stanislav Copețchi din funcție are loc în baza cererii de demisie. „Se propune eliberarea eliberarea domnului Stanislav Copețchi din funcția de de secretar de […] Articolul Stanislav Copețchi, eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Doi profesori ai USM, în Top 2% cei mai influenți oameni de știință din lume, pentru al cincilea an consecutiv # Vocea Basarabiei
Excelența științifică a Universității de Stat din Moldova este recunoscută din nou la nivel internațional. Profesorii și fizicienii Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica au fost incluși, pentru al cincilea an la rând, în prestigiosul Top 2% mondial al celor mai influenți oameni de știință, clasament realizat de Universitatea Stanford din Statele Unite ale Americii. Această […] Articolul Doi profesori ai USM, în Top 2% cei mai influenți oameni de știință din lume, pentru al cincilea an consecutiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Întâlnirea Trump–Zelenski: posibilă convorbire directă Kiev–Moscova, progrese majore anunțate la Mar-a-Lago # Vocea Basarabiei
Întâlnirea de duminică dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, desfășurată la Mar-a-Lago, în Florida, ar putea deschide calea pentru prima convorbire telefonică directă între liderii Ucrainei și Rusiei din ultimii cinci ani. Potrivit Fox News, Trump este în prezent singurul lider capabil să depășească antagonismul profund dintre Zelenski și Vladimir […] Articolul Întâlnirea Trump–Zelenski: posibilă convorbire directă Kiev–Moscova, progrese majore anunțate la Mar-a-Lago apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Blocuri sanitare modernizate în 18 școli din țară, prin Programul național ediția 2025 # Vocea Basarabiei
Blocurile sanitare din 18 școli din Republica Moldova au fost reabilitate în cadrul Programului național „Construcția, renovarea, reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal”, ediția 2025. Informația a fost comunicată de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală. Printre instituțiile beneficiare se numără Liceul teoretic „Constantin Stere” din municipiul Soroca, unde […] Articolul Blocuri sanitare modernizate în 18 școli din țară, prin Programul național ediția 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Cod Roșu de ninsori și vânt extrem în Carpații Meridionali și de Curbură. Vizibilitate aproape zero la peste 1.700 m # Vocea Basarabiei
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o avertizare Cod Roșu de ninsori și vânt foarte puternic pentru Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri. Avertizarea este valabilă până luni, la ora 10:00. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla cu rafale de peste 120 km/h, va ninge viscolit, iar […] Articolul Cod Roșu de ninsori și vânt extrem în Carpații Meridionali și de Curbură. Vizibilitate aproape zero la peste 1.700 m apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Patru turiști din Republica Moldova, blocați de viscol în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș # Vocea Basarabiei
Patru turiști din Republica Moldova au rămas blocați, duminică seara, în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș, după ce condițiile meteo s-au deteriorat sever. Potrivit Salvamont Argeș, tinerii plecaseră într-o drumeție spre Vârful Nehoiu, însă din cauza viscolului extrem au decis să se adăpostească în refugiu. Salvatorii montani nu au putut interveni imediat, întrucât zona montană […] Articolul Patru turiști din Republica Moldova, blocați de viscol în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vulcanul Etna își intensifică activitatea: explozii și căderi ușoare de cenușă în Sicilia # Vocea Basarabiei
Vulcanul Etna din Sicilia a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente și cantități reduse de cenușă din craterul său de nord-est, a anunțat Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) din Italia. Norul de cenușă a fost purtat de vânt spre nord-est, fiind raportate depuneri ușoare în zona orașului Taormina și la […] Articolul Vulcanul Etna își intensifică activitatea: explozii și căderi ușoare de cenușă în Sicilia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Primăria Chișinău avertizează populația: prudență sporită din cauza vântului puternic și ninsorii # Vocea Basarabiei
Responsabilii din cadrul Primăriei Chișinău îndeamnă cetățenii să circule cu prudență, în contextul codului galben de vânt puternic și al precipitațiilor sub formă de ninsoare. Șoferii sunt rugați să evite parcarea autovehiculelor sub copaci sau pe arterele principale, pentru a nu îngreuna circulația transportului public și intervenția serviciilor speciale. Autoritățile municipale solicită populației să fie […] Articolul Primăria Chișinău avertizează populația: prudență sporită din cauza vântului puternic și ninsorii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Administrația Națională a Drumurilor, detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a anunțat duminică, 28 decembrie, că traseele naționale sunt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt mobilizate non-stop și pregătite să intervină, la necesitate, în toate sectoarele. „Unitățile teritoriale S.A. „Drumuri” au intervenit pe parcursul zilei de astăzi cu lucrări […] Articolul Administrația Națională a Drumurilor, detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Trump anunță că a avut o discuție telefonică „foarte productivă” cu Putin înaintea întâlnirii cu Zelenski # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump a declarat că a avut duminică o discuție telefonică „foarte productivă” cu omologul său rus Vladimir Putin, cu mai puțin de două ore înainte de întâlnirea prevăzută cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în Florida. „Tocmai am avut o bună discuție telefonică, foarte productivă, cu președintele rus Vladimir Putin, înainte de întâlnirea […] Articolul Trump anunță că a avut o discuție telefonică „foarte productivă” cu Putin înaintea întâlnirii cu Zelenski apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Atenție, șoferi! Pe traseul din apropierea localităților Condrița și Lozova se circulă cu dificultate # Vocea Basarabiei
Poliția atenționează șoferii că pe traseul M-1 (km74), în apropierea localităților Condrița și Lozova, se circulă cu dificultate din cauza ninsorii. Angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică sunt la fața locului și acordă sprijin conducătorilor auto. În acest context, șoferii sunt îndemnați să evite deplasarea pe această porțiune de drum. Articolul Atenție, șoferi! Pe traseul din apropierea localităților Condrița și Lozova se circulă cu dificultate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu un caz de violență asupra unei eleve # Vocea Basarabiei
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) al Republicii Moldova s-a autosesizat în legătură cu un caz de violență asupra unei eleve de 13 ani din raionul Ialoveni. Fata ar fi fost agresată de alte două adolescente, iar incidentul a fost filmat și, ulterior, distribuit pe internet. MEC condamnă ferm „orice formă de abuz, violență sau comportament […] Articolul Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu un caz de violență asupra unei eleve apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Poliția Națională se dotează cu un scanner 3D de ultimă generație pentru documentarea locurilor faptei # Vocea Basarabiei
Poliția Națională a intrat în posesia unui scanner 3D de ultimă generație, un instrument tehnologic inovator care va moderniza semnificativ procesul de documentare a locurilor faptei și de colectare a probelor. Noua tehnologie folosește un laser de înaltă precizie pentru a crea o reprezentare virtuală completă a scenelor investigate. Astfel, polițiștii pot documenta rapid și […] Articolul Poliția Națională se dotează cu un scanner 3D de ultimă generație pentru documentarea locurilor faptei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
2025, un an decisiv pe drumul european al Republicii Moldova: acorduri, reforme și sprijin financiar major din partea UE # Vocea Basarabiei
Anul 2025 a marcat progrese importante pentru Republica Moldova în domeniile economic, financiar, digital și legislativ, consolidând parcursul european al țării și pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană. Relația dintre UE și Republica Moldova a fost caracterizată de realizări concrete, reflectate în decizii, acorduri și ratificări cu impact direct asupra cetățenilor, relatează MOLDPRES. Un moment-cheie […] Articolul 2025, un an decisiv pe drumul european al Republicii Moldova: acorduri, reforme și sprijin financiar major din partea UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Marja maximă aplicată creditelor ipotecare garantate de stat în cadrul Programului „Prima casă” va rămâne la nivelul de până la 3% și în anul viitor. Guvernul urmează să aprobe luni, 29 decembrie, un proiect de hotărâre în acest sens, informează IPN. Decizia se referă la contractele de credit care vor fi încheiate începând cu 1 […] Articolul Marja creditelor din programul „Prima casă” rămâne neschimbată și în 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Rusia ar putea amplasa rachete hipersonice cu capacitate nucleară în estul Belarusului, avertizează experții # Vocea Basarabiei
Rusia pregătește amplasarea unor rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară într-o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o mișcare care stârnește îngrijorări în rândul experților militari și al NATO. Concluzia aparține unor cercetători americani care au analizat imagini din satelit, informații ce coincid cu evaluările serviciilor de informații ale SUA, potrivit unei surse anonime. Președintele […] Articolul Rusia ar putea amplasa rachete hipersonice cu capacitate nucleară în estul Belarusului, avertizează experții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministerul Finanțelor consolidează dialogul cu mediul de afaceri pentru optimizarea cadrului fiscal # Vocea Basarabiei
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut întrevederi cu reprezentanții Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova, Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor, precum și ai Asociației Liderilor din Servicii de Afaceri, în contextul consolidării cooperării cu mediul de afaceri. Discuțiile s-au axat pe aspecte fiscale și normative generale, simplificarea procedurilor și […] Articolul Ministerul Finanțelor consolidează dialogul cu mediul de afaceri pentru optimizarea cadrului fiscal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Investițiile prin eVMS.md depășesc 525 de milioane de lei; noi subscrieri, programate în 2026 # Vocea Basarabiei
Volumul total al investițiilor atrase prin platforma eVMS.md a depășit, în acest an, suma de 525 de milioane de lei, potrivit Ministerului Finanțelor. Rezultatul confirmă interesul tot mai mare al cetățenilor pentru investițiile în valori mobiliare de stat, ca alternativă sigură de economisire. Ministerul anunță că, în primul trimestru al anului viitor, vor fi organizate […] Articolul Investițiile prin eVMS.md depășesc 525 de milioane de lei; noi subscrieri, programate în 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Câți bani cash poartă europenii în portofel: numerarul scade, dar rămâne esențial în multe țări # Vocea Basarabiei
Deși plățile cu cardul și cele digitale se extind rapid în Europa, numerarul continuă să joace un rol important în viața de zi cu zi. Un studiu recent al Băncii Centrale Europene, citat de Euronews, arată că suma medie de bani cash pe care o persoană o are asupra sa în zona euro este de […] Articolul Câți bani cash poartă europenii în portofel: numerarul scade, dar rămâne esențial în multe țări apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 27 decembrie, și duminică, 28 decembrie, ninsori slabe pe arii extinse ale Republicii Moldova. Vremea va fi rece, iar vântul va accentua senzația de frig, în special în nordul țării. În nord, sunt prognozate ninsori slabe, cu temperaturi minime de până la –4°C pe timp de noapte și maxime de aproximativ […] Articolul Ninsori slabe și vânt puternic în Republica Moldova, în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump duminică pentru a discuta despre teritoriul țării și garanții de securitate pentru Ucraina, în contextul în care cei doi încearcă să identifice soluții pentru a pune capăt războiului din Ucraina. „Întâlnirea este organizată în mod specific în scopul de […] Articolul Volodimir Zelenski și Donald Trump, o nouă întâlnire în Florida apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai multe cete de colindători și urători au venit astăzi, în a două zi de Crăciun, la Președinția Republicii Moldova. Îmbrăcați în costume tradiționale, copii și maturi au vestit Nașterea Domnului și au transmis urări de sănătate, pace și un an îmbelșugat. Aceștia au fost întâmpinați de președinta Maia Sandu și angajații Administrației Prezidențiale. Printre […] Articolul (FOTO) Cete de colindători și urători, la Președinția Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un fost magistrat, găsit vinovat în schema „Laundromat”, scapă de pedeapsă din cauza prescripției # Vocea Basarabiei
Curtea de Apel Centru a menținut vinovăția unui fost magistrat implicat în dosarul „Laundromat”, însă acesta a scăpat de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție. Decizia a fost pronunțată pe 24 decembrie 2025 de Colegiul penal al Curții de Apel Centru, care a respins apelul fostului judecător împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, din 28 […] Articolul Un fost magistrat, găsit vinovat în schema „Laundromat”, scapă de pedeapsă din cauza prescripției apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ce spune Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare despre temperaturile scăzute din ultimele zile # Vocea Basarabiei
Temperaturile scăzute din ultimele zile sunt obișnuite pentru finalul lunii decembrie și nu afectează culturile agricole. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, valorile de până la –12°C sunt, în general, favorabile culturilor cerealiere de toamnă, contribuind la procesul de vernalizare și la întărirea rezistenței plantelor. „Pentru plantațiile multianuale, condițiile sunt considerate normale atâta timp cât […] Articolul Ce spune Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare despre temperaturile scăzute din ultimele zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un obiect zburător ar fi survolat spațiul aerian al R. Moldova: Ce spun autoritățile # Vocea Basarabiei
Un obiect zburător a survolat în această după-amiază spațiul aerian al Republicii Moldova. Ulterior, s-a constatat că acesta a fost un balon cu aer cald. Poliția de Frontieră a fost informată astăzi, 26 decembrie, la ora 15:45, de către autoritățile ucrainene că radarele acestora au detectat un obiect zburător care a survolat spațiul aerian din […] Articolul Un obiect zburător ar fi survolat spațiul aerian al R. Moldova: Ce spun autoritățile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(FOTO) Banca Națională a Moldovei pune în circulație încă două monede comemorative # Vocea Basarabiei
Banca Națională a Moldovei lansează începând de vineri, 26 decembrie, în circuitul numismatic două monede comemorative: „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere” și „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”. Prima monedă este dedicată marelui compozitor și interpret de muzică ușoară Petre […] Articolul (FOTO) Banca Națională a Moldovei pune în circulație încă două monede comemorative apare prima dată în Vocea Basarabiei.
