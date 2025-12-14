Lumina Hanuka a fost aprinsă la Chișinău: comunitatea evreiască marchează victoria binelui asupra răului

19:40

Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din municipiul Chișinău, soldat cu decesul unui pieton. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de poliție, un autobuz de rută, condus de un bărbat în vârstă de 58 de ani, a accidentat un pieton în momentul pornirii din stație. Victima, un bărbat de aproximativ 40 de ani, ar fi pierdut echilibrul și a căzut pe carosabil, fiind lovită de mijlocul de transport.