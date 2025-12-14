Medalia de bronz de la Campionatul Mondial ajunge acasă! Boxerul moldovean a revenit în țară și a fost întâmpinat așa cum se cuvine la aeroport, cu flori și aplauze

12:00

Salata crescută fără soare și fără pământ devine, tot mai vizibil, simbolul unei noi etape pentru agricultura Republicii Moldova. Tot mai mulți antreprenori locali implementează în practică sistemele hidroponice, mizând pe sustenabilitate, ecologie și tehnologii moderne. Din reportajul realizat de Cristina Prisacari pentru emisiunea „Zi de Zi” aflăm poveștile a doi antreprenori care demonstrează că agricultura viitorului poate fi construită chiar aici, acasă.