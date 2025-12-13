Accident mortal pe strada Voluntarilor din Chișinău: un pieton a decedat după ce a căzut sub un autobuz

17:10

Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord, pe 12 decembrie, cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro la coletele cu o valoare de sub 150 de euro care vin în cele 27 state membre UE. Decizia va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu și AliExpress.