UPDATE Alarma s-a dovedit FALSĂ: „Bombă” anunțată în trenul de pe ruta București – Kiev - garnitura, oprită pentru verificări la Vălcineț

Circa 10 kilograme de droguri, în valoare de peste cinci milioane de lei, au fost descoperite de oamenii legii într-o cameră a unui hotel din satul Todirești, raionul Anenii Noi. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, investigațiile au fost inițiate pe 7 decembrie, după ce autoritățile au fost sesizate că o femeie ar fi lăsat o geantă în incinta hotelului, care ar conține substanțe narcotice în cantități deosebit de mari.