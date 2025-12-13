14:00

Vladimir Putin încearcă să prezinte „succesele” armatei sale de ocupație drept un proces care, inevitabil, va duce la înfrângerea totală a Ucrainei și la pierderea statalității acesteia. Echipa de negociatori a lui Donald Trump și chiar președintele SUA, judecând după declarațiile și acțiunile lor, par să împărtășească această poziție. În realitate, această viziune este extrem de departe de adevăr, afirmă militarii ucraineni de pe linia frontului, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, și experți independenți.