„Fără tehnologie, pierdem Europa” – pariul de 1.2 milioane de euro al unei familii de agricultori din Miclești

18:40

UPDATE La ora 18:30 Poliția de Frontieră informează: în urma verificărilor la fața locului, nu au fost depistate obiecte străine. Alarma s-a dovedit a fi falsă.Trenul de pe ruta București – Kiev a fost stopat, pe 13 decembrie, la amiază, în punctul de trecere a frontierei Vălcineț și este verificat de serviciile responsabile din R. Moldova după ce însoțitorul de bord a reclamat o alertă cu bombă. Autoritățile au activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, iar garnitura este în prezent verificată, anunță Poliția de Frontieră.