Veniturile Rusiei din petrol și gaze se prăbușesc. Bugetul de război intră în criză
Moldova1, 14 decembrie 2025 13:30
Veniturile statului rus din petrol și gaze naturale în decembrie vor scădea probabil cu aproape jumătate față de anul precedent, până la 410 miliarde de ruble (5.17 miliarde de dolari), ca urmare a scăderii prețurilor la țiței și a aprecierii rublei, potrivit calculelor Reuters publicate vineri.
• • •
Acum 30 minute
13:30
Acum 2 ore
12:40
Eroi ai independenței: patru polițiști ai Brigăzii „Fulger”, comemorați la 34 de ani de la căderea lor la Dubăsari # Moldova1
Patru polițiști ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” sunt comemorați astăzi pentru sacrificiul suprem făcut în apărarea independenței Republicii Moldova. Mihai Arnaut, Ghenadie Iablocichin, Valentin Mereniuc și Gheorghe Cașu și-au pierdut viața la 13 decembrie 1991, în luptele de la Dubăsari.
12:20
Germania va trimite militari în estul Poloniei, la frontiera cu Belarus și enclava rusă Kaliningrad, pentru a contribui la consolidarea flancului estic al NATO. Anunțul a fost făcut de Ministerul german al Apărării, în contextul tensiunilor de securitate generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, relatează RFI.
Acum 4 ore
12:00
„Fără tehnologie, pierdem Europa” – pariul de 1.2 milioane de euro al unei familii de agricultori din Miclești # Moldova1
Pentru a accede pe piața europeană, agricultorii moldoveni sunt nevoiți să investească în tehnologii moderne. Familia Bîtlan din satul Miclești, raionul Criuleni, a făcut un pas decisiv în această direcție, achiziționând o linie de sortare dotată cu inteligență artificială. Prunele cultivate în livezile din raionul Criuleni sunt verificate la milimetru înainte de a ajunge pe rafturile supermarketurilor din Uniunea Europeană.
11:50
Maratonul de Crăciun 2025: Peste 1.500 de copii au alergat prin centrul Capitalei pentru bucuria sărbătorilor # Moldova1
Peste 1.500 de copii, însoțiți de părinții lor, au participat la cursa de 3 kilometri a Maratonului de Crăciun, ediția 2025. Centrul Capitalei s-a transformat într-un traseu al bucuriei, unde alergarea s-a împletit cu muzica, animația și spiritul sărbătorilor de iarnă. Mulți dintre participanți au ales să se deghizeze, iar Moș Crăciun, renii și personaje de poveste au dat startul distracției.
11:30
Serviciile de catering sunt tot mai frecvent alese pentru organizarea evenimentelor private – zile de naștere, mese de pomenire sau întâlniri corporative – datorită comodității și economiei de timp. Totuși, această opțiune vine și cu responsabilități, mai ales când este vorba despre siguranța alimentelor.
11:10
10:10
The Ministry of Education and Research (MEC) is launching a new information campaign on academic integrity and promises a discussion "based on data, figures, and evidence" about what is truly occurring in Moldova's universities.
Acum 6 ore
09:30
Moldova’s national railway operator, Calea Ferată din Moldova (CFM), has launched a critical public procurement process to secure design services for a major infrastructure stabilization project in the country’s south.
09:00
Dan Perciun: „Copiatul trebuie să rămână în trecut”! MEC prezintă pe 22 decembrie rezultatele unui sondaj realizat în universități # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării pornește o nouă campanie de informare despre integritatea academică și promite o discuție „pe date, cifre și evidențe” despre ce se întâmplă, în realitate, în universitățile din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun, în cadrul conferinței sale săptămânale, după un flashmob organizat în fața Guvernului, cu implicarea organizațiilor studențești, în contextul Zilei Internaționale Anticorupție.
Acum 24 ore
22:30
Un nou sector al Poliției de Frontieră prinde contur la Otaci: investiție de peste 32 de milioane de lei # Moldova1
La Otaci este construit un nou sector al Poliției de Frontieră, un proiect strategic menit să modernizeze infrastructura de securitate la granița de nord a Republicii Moldova și să îmbunătățească serviciile oferite cetățenilor.
20:50
„Războiul se aude peste Nistru”: exploziile din Odesa au zguduit satele din sud-estul Moldovei # Moldova1
Ecoul războiului din Ucraina a fost resimțit din nou în Republica Moldova. Exploziile produse în noaptea trecută în regiunea Odesa au zguduit satele moldovenești de la frontieră, trezind din somn locuitorii din sud-estul țării. În satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, oamenii spun că au trăit ore de teamă, în timp ce bubuiturile se auzeau neîntrerupt până spre dimineață.
20:20
Amenzi pentru distribuitori TV care au ignorat regula „must carry”. O companie, sancționată cu 50.000 de lei # Moldova1
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat doi distribuitori de servicii media pentru nerespectarea obligațiilor legale privind lista de canale „must carry” – posturile de televiziune, inclusiv Moldova 1, care trebuie să fie plasate prioritar în grila de programe, în beneficiul publicului.
20:00
Erdogan, după întâlnirea cu Putin: „Pacea nu este departe”. Turcia vrea să discute planul cu Trump # Moldova1
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, afirmă că „pacea nu este departe”, după discuțiile purtate cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și spune că intenționează să ducă mai departe un posibil plan de pace pentru Ucraina, inclusiv în dialogul cu președintele american Donald Trump, relatează Reuters.
19:40
Accident mortal pe strada Voluntarilor din Chișinău: un pieton a decedat după ce a căzut sub un autobuz # Moldova1
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 16:10, pe strada Voluntarilor din municipiul Chișinău, soldat cu decesul unui pieton. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de poliție, un autobuz de rută, condus de un bărbat în vârstă de 58 de ani, a accidentat un pieton în momentul pornirii din stație. Victima, un bărbat de aproximativ 40 de ani, ar fi pierdut echilibrul și a căzut pe carosabil, fiind lovită de mijlocul de transport.
19:10
Lukașenko eliberează 123 de deținuți, inclusiv opozanți și cinci ucraineni. SUA relaxează sancțiunile asupra potasiului belarus # Moldova1
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a grațiat sâmbătă 123 de persoane aflate în detenție, printre care opozanți politici, activiști, jurnaliști și cinci cetățeni ucraineni. Decizia vine în contextul unor negocieri purtate la Minsk timp de două zile cu un emisar al președintelui american Donald Trump și este corelată cu ridicarea de către Statele Unite a sancțiunilor asupra exporturilor belaruse de potasiu, relatează AgerPress cu referire la AFP.
19:00
CFM caută proiectanți pentru stabilizarea liniei feroviare Cahul–Giurgiulești. Licitație de circa 5 milioane de lei # Moldova1
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță inițierea procedurii de achiziție a serviciilor de proiectare pentru un obiectiv important de infrastructură feroviară din sudul țării. Este vorba despre proiectarea lucrărilor necesare pentru asigurarea stabilității terasamentului liniei de cale ferată Cahul–Giurgiulești, pe tronsonul Colibaș–Giurgiulești.
18:50
18:50
ACTUALIZARE | Alarmă FALSĂ: În trenul de pe ruta București – Kiev, verificat la Vălcineț, nu a fost găsită nicio „bombă” # Moldova1
Poliția de Frontieră informează: în urma verificărilor la fața locului, nu au fost depistate obiecte străine. Alarma s-a dovedit a fi falsă.Știrea inițialăTrenul de pe ruta București – Kiev a fost stopat, pe 13 decembrie, la amiază, în punctul de trecere a frontierei Vălcineț și este verificat de serviciile responsabile din R. Moldova după ce însoțitorul de bord a reclamat o alertă cu bombă. Autoritățile au activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, iar garnitura este în prezent verificată, anunță Poliția de Frontieră.
18:40
UPDATE Alarma s-a dovedit FALSĂ: „Bombă” anunțată în trenul de pe ruta București – Kiev - garnitura, oprită pentru verificări la Vălcineț # Moldova1
UPDATE La ora 18:30 Poliția de Frontieră informează: în urma verificărilor la fața locului, nu au fost depistate obiecte străine. Alarma s-a dovedit a fi falsă.Trenul de pe ruta București – Kiev a fost stopat, pe 13 decembrie, la amiază, în punctul de trecere a frontierei Vălcineț și este verificat de serviciile responsabile din R. Moldova după ce însoțitorul de bord a reclamat o alertă cu bombă. Autoritățile au activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, iar garnitura este în prezent verificată, anunță Poliția de Frontieră.
18:20
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a finanțat plata compensațiilor pentru energie, acordate sub formă de plată monetară, pentru luna noiembrie 2025. Suma totală alocată depășește 454 de milioane de lei, iar beneficiarii pot ridica banii după procesarea plăților prin serviciul guvernamental de plăți electronice MPay.
18:00
18:00
Stephen Curry a reușit o execuție incredibilă! Baschetbalistul a trimis mingea în coș cu o aruncare de la 30 de metri # Moldova1
Celebrul baschetbalist Stephen Curry a ales un mod spectaculos de a-și anunța revenirea în echipa Golden State Warriors după o accidentare. Înaintea partidei cu Minnesota Timberwolves a realizat un ritual devenit deja celebru.
17:20
Serviciul Vamal anunță că luni, 30 decembrie 2025, este ultima zi în care pot fi efectuate încasări și plăți bugetare în acest an. Toate plățile realizate în această zi prin prestatorii de servicii de plată vor ajunge la destinație în timpul programului operațional. Marți, 31 decembrie 2025, ultima zi lucrătoare din an, va fi rezervată doar operațiunilor interne și procedurilor de închidere a anului bugetar, fără procesarea obișnuită a plăților.
17:00
Ministrul Educației și Cercetării: „Trenul s-a urnit din loc” - două clădiri ar putea fi date Primăriei pentru a reduce supraaglomerarea școlilor din Chișinău # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării, Dan Perciun anunță primele semne de mișcare în dosarul supraaglomerării școlilor din Chișinău, în special în sectoarele Râșcani și Ciocana. Ministrul Dan Perciun a declarat, în conferința săptămânală, că au avut loc primele comunicări cu Primăria Chișinău privind două clădiri pe care ministerul este dispus să le transmită în comodat, pentru a crea mai multe locuri pentru elevi.
16:40
16:30
16:10
„Agricultura, între revoltă și promisiuni”. Critici dure în Parlament și promisiuni de la Guvern # Moldova1
Problema agriculturii a generat un schimb de poziții dure între opoziție și Guvern. În timp ce deputatul Serghei Ivanov acuză autoritățile că ignoră agricultura în bugetul pentru 2026 și tratează fermierii „cu cinism”, ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, susține că statul pregătește măsuri de sprijin și instrumente noi pentru gestionarea riscurilor climatice.
15:30
Peste 1.200 de adolescente devin mame anual: psihologi din toată țara, instruiți pentru prevenție și intervenție # Moldova1
Peste 80 de psihologi și coordonatori voluntari naționali în educație pentru tineri (VNET) din cadrul Serviciilor de Asistență Psihopedagogică și ai direcțiilor de învățământ din întreaga Republică Moldova au participat la un atelier de instruire dedicat prevenirii sarcinii în adolescență și intervenției în situații de risc suicidar.
15:20
Comitetul Executiv al FMF a aprobat introducerea regulii obligatorii pentru utilizarea a patru fotbaliști moldoveni pe parcursul întregului meci, însă totul se va realiza etapizat, pe parcursul a trei sezoane.
15:00
Decizie istorică la Bruxelles: active rusești de 210 miliarde de euro, blocate fără termen și orientate spre sprijinul Ucrainei # Moldova1
Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei aflate pe teritoriul UE, o decizie care elimină necesitatea reînnoirii periodice a sancțiunilor și creează cadrul pentru utilizarea fondurilor în sprijinul Ucrainei. Anunțul a fost făcut de președinția daneză a Consiliului UE și confirmat ulterior de ambasadorii statelor membre reuniți la Bruxelles, relatează Reuters.
14:30
ULTIMA ORĂ |„Bombă” anunțată în trenul de pe ruta București – Kiev: garnitura, oprită pentru verificări la Vălcineț # Moldova1
Trenul de pe ruta București – Kiev a fost stopat în punctul de trecere a frontierei Vălcineț și este verificat de serviciile responsabile din R. Moldova după ce însoțitorul de bord a reclamat o alertă cu bombă. Autoritățile au activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, iar garnitura este în prezent verificată, anunță Poliția de Frontieră.
Ieri
14:00
Trei elevi au atins scorul maxim la testarea națională a competențelor digitale, organizată în premieră în R. Moldova # Moldova1
Aproape 2.000 de elevi au demonstrat competențe digitale avansate, arată rezultatele testelor susținute, în premieră, de circa 3.200 de elevi din R. Moldova. Trei elevi au atins scorul maxim de 100 de puncte, 810 de elevi au obținut nivel intermediar, 210 nivel elementar și doar 77 de elevi nu au înregistrat niciun nivel de competență.
13:50
Procurorul-șef și judecători ai Curții Penale Internaționale, condamnați, în lipsă, de justiția de la Moscova # Moldova1
Justiția rusă i-a condamnat, în lipsă, pe procurorul-șef și pe opt judecători ai Curții Penale Internaționale (CPI) la pedepse cu închisoarea, în special pentru emiterea de „mandate de arestare ilegale” împotriva unor oficiali ruși, inclusiv pe numele președintelui rus Vladimir Putin.
13:40
Cipru preia președinția Consiliului UE în 2026: sprijin ferm pentru extindere și parcursul european al R. Moldova și Ucrainei # Moldova1
Cipru va prelua, la 1 ianuarie 2026, pentru a doua oară președinția Consiliului Uniunii Europene, într-un context geopolitic și economic marcat de multiple crize, iar extinderea Uniunii Europene va reprezenta una dintre prioritățile de top ale mandatului cipriot. Mesajul a fost transmis de E.S. Christina Rafti, ambasadoare și reprezentanta permanentă al Ciprului pe lângă UE, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, organizate de Asociația Presei Independente, la Bruxelles.
13:30
Salată crescută fără soare și pământ, în R. Moldova: „Producem 12 luni pe an, nu avem pauză” # Moldova1
Salata crescută fără soare și fără pământ devine, tot mai vizibil, simbolul unei noi etape pentru agricultura Republicii Moldova. Tot mai mulți antreprenori locali implementează în practică sistemele hidroponice, mizând pe sustenabilitate, ecologie și tehnologii moderne.
13:30
Noi atacuri masive în Ucraina: loviturile rusești au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni # Moldova1
Rusia a lansat din nou bombardamente masive asupra infrastructurii de energie și industriale din Ucraina, potrivit oficialilor ucraineni. Atacurile aeriene rusești din timpul nopții au avariat peste zece ținte civile din Ucraina și au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din țară, a declarat, pe 13 decembrie, președintele Volodimir Zelenski. Armata ucraineană a anunțat că a efectuat, la rândul său, un atac asupra unei importante rafinării de petrol din Rusia.
13:20
Extinderea Uniunii Europene, prioritate strategică a președinției Ciprului la Consiliul UE din 2026, potrivit șefei diplomației cipriote pe lângă UE # Moldova1
Cipru va prelua, la 1 ianuarie 2026, pentru a doua oară președinția Consiliului Uniunii Europene, într-un context geopoliticși economic marcat de multiple crize, iar extinderea Uniunii Europene va reprezenta una dintre prioritățile de top ale mandatului cipriot. Mesajul a fost transmis de E.S. Christina Rafti, ambasadoare și Reprezentanta Permanentă al Ciprului pe lângă UE, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, organizată de Asociația Presei Independendente, la final de săptămână, la Bruxelles.
12:30
De la antreprenoriat la film: o moldoveancă din Spania își împlinește visul din copilărie printr-un proiect cinematografic caritabil # Moldova1
Olga Boieru, conaționala noastră stabilită de mai mulți ani în Spania, demonstrează că visurile din copilărie pot fi împlinite la orice vârstă. După o perioadă dedicată antreprenoriatului, Olga s-a reprofilat în actorie și regie, transformând o pasiune veche într-un proiect cinematografic cu impact emoțional și social.
12:00
11:00
Siguranța sărbătorilor începe din magazin: sfaturi pentru alegerea decorațiunilor de Crăciun # Moldova1
Magazinele s-au umplut deja de decorațiuni, jucării și instalații luminoase, iar pregătirile pentru Crăciun sunt în plină desfășurare. Specialiștii în protecția consumatorilor avertizează însă că, dincolo de aspectul estetic, siguranța produselor trebuie să fie prioritară.
10:00
În satul Răspopeni, raionul Șoldănești, funcționează de aproape trei ani un atelier de producere a ambalajelor pentru torturi, prăjituri și alte produse de cofetărie – un exemplu de antreprenoriat rural dezvoltat cu sprijinul Uniunii Europene, prin intermediul Grupului de Acțiune Locală „Trei Coline”. Povestea afacerii a fost prezentată în emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
09:40
The Parliament of Moldova on Friday evening voted for the draft state budget law for 2026 in the first reading. Government representatives define the upcoming financial plan as one of "responsible investments," despite projecting a significant Moldova budget deficit of approximately 21 billion Moldovan Lei (MDL), or about €1 billion.
08:50
O întâlnire a trimisului special Steven Witkoff cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, și prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, ar urma să aibă loc, cel mai probabil, în zilele de 14 și 15 decembrie. La discuții vor participa, de asemenea, ginerele și consilierul lui Donald Trump, Jared Kushner, precum și alți reprezentanți ai acestor state implicați în negocierile de pace privind Ucraina, transmite DW.
12 decembrie 2025
22:20
Bugetul pentru 2026, votat în primă lectură: Guvernul mizează pe „investiții responsabile” # Moldova1
Parlamentul a votat, vineri seară, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 în prima lectură . Reprezentanții Guvernului definesc bugetul pentru anul viitor drept unul al „investițiilor responsabile”. Potrivit lor, deficitul de aproximativ 21 de miliarde de lei va fi gestionat prioritizând investițiile capitale, în timp ce cheltuielile sociale minime vor fi acoperite. Bugetul pentru anul viitor vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei.
22:10
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), împreună cu alte două instituții media, va susține Universitatea de Stat din Moldova în implementarea învățământului dual la specialitatea Jurnalism și procese mediatice. Trei acorduri de colaborare au fost semnate în acest sens. Conducerea TRM spune că succesul unei instituții depinde foarte mult de legătura ei cu mediul academic și cu educația tinerilor.
22:00
Scandal major în justiția română: peste 600 de magistrați reacționează după dezvăluirile Recorder # Moldova1
România se confruntă de câteva zile cu un scandal major în justiție. Totul a pornit de la o investigație publicată de Recorder care prezintă mărturii anonime ale unor magistrați despre presiuni, abuzuri sistemice, practici neetice la vârful Justiției și modul în care sunt gestionate dosarele de mare corupție. Peste 600 de judecători și procurori români și-au arătat solidaritatea față de colegii care au semnalat nereguli grave, iar președintele României, Nicușor Dan îi așteaptă pe magistrați la Cotroceni.
21:30
Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și ingerință în procesul electoral. Berlinul a anunțat că a identificat două operațiuni cibernetice majore atribuite Moscovei - una împotriva controlului traficului aerian, iar cealaltă vizând alegerile parlamentare din februarie. În context, ambasadorul rus în Germania a fost convocat pentru explicații. Rusia nu a comentat, deocamdată, acuzațiile.
21:20
Parlamentul a aprobat în primă lectură ajustarea plăților compensatorii pentru angajații din sectorul bugetar care au salarii sub 6.300 de lei, modificările fiind necesare după creșterea salariului minim pe țară ce va intra în vigoare în 2026.
21:10
Alegeri în plin război în Ucraina: imposibilitatea votului, riscurile militare și miza politică a lui Zelenski # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este dispus să convoace alegeri, însă realitățile războiului fac imposibilă desfășurarea unui scrutin autentic fără un armistițiu prelungit, explică expertul în politici de securitate Andrei Curăraru. În cadrul unui interviu, pentru Moldova 1, expertul a evidențiat atât imposibilitatea organizării votului în teritoriile ocupate, cât și riscul major ca militarilor să li se ceară să se prezinte la urne, transformând secțiile în „ținte ideale pentru dronele rusești”.
