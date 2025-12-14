Medalia de bronz de la Campionatul Mondial a ajuns acasă! Boxerul moldovean a revenit în țară și a fost întâmpinat așa cum se cuvine la aeroport, cu flori și aplauze

13:30

Rusia a lansat din nou bombardamente masive asupra infrastructurii de energie și industriale din Ucraina, potrivit oficialilor ucraineni. Atacurile aeriene rusești din timpul nopții au avariat peste zece ținte civile din Ucraina și au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din țară, a declarat, pe 13 decembrie, președintele Volodimir Zelenski. Armata ucraineană a anunțat că a efectuat, la rândul său, un atac asupra unei importante rafinării de petrol din Rusia.