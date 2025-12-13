Ministrul Educației: „Trenul s-a urnit din loc” - două clădiri ar putea fi date Primăriei pentru a reduce supraaglomerarea școlilor din Chișinău
Moldova1, 13 decembrie 2025 16:40
Ministerul Educației și Cercetării anunță primele semne de mișcare în dosarul supraaglomerării școlilor din Chișinău, în special în sectoarele Rîșcani și Ciocana. Ministrul Dan Perciun a declarat, în conferința săptămânală, că au avut loc primele comunicări cu Primăria Chișinău privind două clădiri pe care ministerul este dispus să le transmită în comodat, pentru a crea mai multe locuri pentru elevi.
Un nou Sector al Poliției de Frontieră prinde contur la Otaci: investiție de peste 32 de milioane de lei pentru o frontieră mai sigură # Moldova1
La Otaci se construiește un nou Sector al Poliției de Frontieră, un proiect strategic menit să modernizeze infrastructura de securitate la granița de nord a Republicii Moldova și să îmbunătățească serviciile oferite cetățenilor. Noul sediu va deservi Direcția regională Nord și va funcționa conform standardelor europene și cerințelor acquis-ului Schengen.
„Agricultura, între revoltă și promisiuni”. Critici dure în Parlament și promisiuni de la Guvern # Moldova1
Problema agriculturii a generat un schimb de poziții dure între opoziție și Guvern. În timp ce deputatul Serghei Ivanov acuză autoritățile că ignoră agricultura în bugetul pentru 2026 și tratează fermierii „cu cinism”, ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, susține că statul pregătește măsuri de sprijin și instrumente noi pentru gestionarea riscurilor climatice.
Peste 1.200 de adolescente devin mame anual: psihologi din toată țara, instruiți pentru prevenție și intervenție # Moldova1
Peste 80 de psihologi și coordonatori voluntari naționali în educație pentru tineri (VNET) din cadrul Serviciilor de Asistență Psihopedagogică și ai direcțiilor de învățământ din întreaga Republică Moldova au participat la un atelier de instruire dedicat prevenirii sarcinii în adolescență și intervenției în situații de risc suicidar.
Comitetul Executiv al FMF a aprobat introducerea regulii obligatorii pentru utilizarea a patru fotbaliști moldoveni pe parcursul întregului meci, însă totul se va realiza etapizat, pe parcursul a trei sezoane.
Decizie istorică la Bruxelles: active rusești de 210 miliarde de euro, blocate fără termen și orientate spre sprijinul Ucrainei # Moldova1
Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei aflate pe teritoriul UE, o decizie care elimină necesitatea reînnoirii periodice a sancțiunilor și creează cadrul pentru utilizarea fondurilor în sprijinul Ucrainei. Anunțul a fost făcut de președinția daneză a Consiliului UE și confirmat ulterior de ambasadorii statelor membre reuniți la Bruxelles, relatează Reuters.
ULTIMA ORĂ |„Bombă” anunțată în trenul de pe ruta București – Kiev: garnitura, oprită pentru verificări la Vălcineț # Moldova1
Trenul de pe ruta București – Kiev a fost stopat în punctul de trecere a frontierei Vălcineț și este verificat de serviciile responsabile din R. Moldova după ce însoțitorul de bord a reclamat o alertă cu bombă. Autoritățile au activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, iar garnitura este în prezent verificată, anunță Poliția de Frontieră.
Trei elevi au atins scorul maxim la testarea națională a competențelor digitale, organizată în premieră în R. Moldova # Moldova1
Aproape 2.000 de elevi au demonstrat competențe digitale avansate, arată rezultatele testelor susținute, în premieră, de circa 3.200 de elevi din R. Moldova. Trei elevi au atins scorul maxim de 100 de puncte, 810 de elevi au obținut nivel intermediar, 210 nivel elementar și doar 77 de elevi nu au înregistrat niciun nivel de competență.
Procurorul-șef și judecători ai Curții Penale Internaționale, condamnați, în lipsă, de justiția de la Moscova # Moldova1
Justiția rusă i-a condamnat, în lipsă, pe procurorul-șef și pe opt judecători ai Curții Penale Internaționale (CPI) la pedepse cu închisoarea, în special pentru emiterea de „mandate de arestare ilegale” împotriva unor oficiali ruși, inclusiv pe numele președintelui rus Vladimir Putin.
Cipru preia președinția Consiliului UE în 2026: sprijin ferm pentru extindere și parcursul european al R. Moldova și Ucrainei # Moldova1
Cipru va prelua, la 1 ianuarie 2026, pentru a doua oară președinția Consiliului Uniunii Europene, într-un context geopolitic și economic marcat de multiple crize, iar extinderea Uniunii Europene va reprezenta una dintre prioritățile de top ale mandatului cipriot. Mesajul a fost transmis de E.S. Christina Rafti, ambasadoare și reprezentanta permanentă al Ciprului pe lângă UE, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, organizate de Asociația Presei Independente, la Bruxelles.
Salată crescută fără soare și pământ, în R. Moldova: „Producem 12 luni pe an, nu avem pauză” # Moldova1
Salata crescută fără soare și fără pământ devine, tot mai vizibil, simbolul unei noi etape pentru agricultura Republicii Moldova. Tot mai mulți antreprenori locali implementează în practică sistemele hidroponice, mizând pe sustenabilitate, ecologie și tehnologii moderne.
Noi atacuri masive în Ucraina: loviturile rusești au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni # Moldova1
Rusia a lansat din nou bombardamente masive asupra infrastructurii de energie și industriale din Ucraina, potrivit oficialilor ucraineni. Atacurile aeriene rusești din timpul nopții au avariat peste zece ținte civile din Ucraina și au lăsat mii de locuitori fără electricitate în șapte regiuni din țară, a declarat, pe 13 decembrie, președintele Volodimir Zelenski. Armata ucraineană a anunțat că a efectuat, la rândul său, un atac asupra unei importante rafinării de petrol din Rusia.
Extinderea Uniunii Europene, prioritate strategică a președinției Ciprului la Consiliul UE din 2026, potrivit șefei diplomației cipriote pe lângă UE # Moldova1
Cipru va prelua, la 1 ianuarie 2026, pentru a doua oară președinția Consiliului Uniunii Europene, într-un context geopoliticși economic marcat de multiple crize, iar extinderea Uniunii Europene va reprezenta una dintre prioritățile de top ale mandatului cipriot. Mesajul a fost transmis de E.S. Christina Rafti, ambasadoare și Reprezentanta Permanentă al Ciprului pe lângă UE, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, organizată de Asociația Presei Independendente, la final de săptămână, la Bruxelles.
De la antreprenoriat la film: o moldoveancă din Spania își împlinește visul din copilărie printr-un proiect cinematografic caritabil # Moldova1
Olga Boieru, conaționala noastră stabilită de mai mulți ani în Spania, demonstrează că visurile din copilărie pot fi împlinite la orice vârstă. După o perioadă dedicată antreprenoriatului, Olga s-a reprofilat în actorie și regie, transformând o pasiune veche într-un proiect cinematografic cu impact emoțional și social.
Salata crescută fără soare și fără pământ devine, tot mai vizibil, simbolul unei noi etape pentru agricultura Republicii Moldova. Tot mai mulți antreprenori locali implementează în practică sistemele hidroponice, mizând pe sustenabilitate, ecologie și tehnologii moderne. Din reportajul realizat de Cristina Prisacari pentru emisiunea „Zi de Zi” aflăm poveștile a doi antreprenori care demonstrează că agricultura viitorului poate fi construită chiar aici, acasă.
Siguranța sărbătorilor începe din magazin: sfaturi pentru alegerea decorațiunilor de Crăciun # Moldova1
Magazinele s-au umplut deja de decorațiuni, jucării și instalații luminoase, iar pregătirile pentru Crăciun sunt în plină desfășurare. Specialiștii în protecția consumatorilor avertizează însă că, dincolo de aspectul estetic, siguranța produselor trebuie să fie prioritară.
În satul Răspopeni, raionul Șoldănești, funcționează de aproape trei ani un atelier de producere a ambalajelor pentru torturi, prăjituri și alte produse de cofetărie – un exemplu de antreprenoriat rural dezvoltat cu sprijinul Uniunii Europene, prin intermediul Grupului de Acțiune Locală „Trei Coline”. Povestea afacerii a fost prezentată în emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
The Parliament of Moldova on Friday evening voted for the draft state budget law for 2026 in the first reading. Government representatives define the upcoming financial plan as one of "responsible investments," despite projecting a significant Moldova budget deficit of approximately 21 billion Moldovan Lei (MDL), or about €1 billion.
O întâlnire a trimisului special Steven Witkoff cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, și prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, ar urma să aibă loc, cel mai probabil, în zilele de 14 și 15 decembrie. La discuții vor participa, de asemenea, ginerele și consilierul lui Donald Trump, Jared Kushner, precum și alți reprezentanți ai acestor state implicați în negocierile de pace privind Ucraina, transmite DW.
Bugetul pentru 2026, votat în primă lectură: Guvernul mizează pe „investiții responsabile” # Moldova1
Parlamentul a votat, vineri seară, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 în prima lectură . Reprezentanții Guvernului definesc bugetul pentru anul viitor drept unul al „investițiilor responsabile”. Potrivit lor, deficitul de aproximativ 21 de miliarde de lei va fi gestionat prioritizând investițiile capitale, în timp ce cheltuielile sociale minime vor fi acoperite. Bugetul pentru anul viitor vizează consolidarea rezilienței economice, dezvoltarea infrastructurii, stimularea competitivității sectorului privat și promovarea investițiilor strategice în sectoarele prioritare ale economiei.
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), împreună cu alte două instituții media, va susține Universitatea de Stat din Moldova în implementarea învățământului dual la specialitatea Jurnalism și procese mediatice. Trei acorduri de colaborare au fost semnate în acest sens. Conducerea TRM spune că succesul unei instituții depinde foarte mult de legătura ei cu mediul academic și cu educația tinerilor.
Scandal major în justiția română: peste 600 de magistrați reacționează după dezvăluirile Recorder # Moldova1
România se confruntă de câteva zile cu un scandal major în justiție. Totul a pornit de la o investigație publicată de Recorder care prezintă mărturii anonime ale unor magistrați despre presiuni, abuzuri sistemice, practici neetice la vârful Justiției și modul în care sunt gestionate dosarele de mare corupție. Peste 600 de judecători și procurori români și-au arătat solidaritatea față de colegii care au semnalat nereguli grave, iar președintele României, Nicușor Dan îi așteaptă pe magistrați la Cotroceni.
Germania acuză Rusia de atacuri cibernetice și ingerință în procesul electoral. Berlinul a anunțat că a identificat două operațiuni cibernetice majore atribuite Moscovei - una împotriva controlului traficului aerian, iar cealaltă vizând alegerile parlamentare din februarie. În context, ambasadorul rus în Germania a fost convocat pentru explicații. Rusia nu a comentat, deocamdată, acuzațiile.
Parlamentul a aprobat în primă lectură ajustarea plăților compensatorii pentru angajații din sectorul bugetar care au salarii sub 6.300 de lei, modificările fiind necesare după creșterea salariului minim pe țară ce va intra în vigoare în 2026.
Alegeri în plin război în Ucraina: imposibilitatea votului, riscurile militare și miza politică a lui Zelenski # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este dispus să convoace alegeri, însă realitățile războiului fac imposibilă desfășurarea unui scrutin autentic fără un armistițiu prelungit, explică expertul în politici de securitate Andrei Curăraru. În cadrul unui interviu, pentru Moldova 1, expertul a evidențiat atât imposibilitatea organizării votului în teritoriile ocupate, cât și riscul major ca militarilor să li se ceară să se prezinte la urne, transformând secțiile în „ținte ideale pentru dronele rusești”.
Reforme pentru mediul de afaceri: Parlamentul simplifică procedurile pentru 26 de acte permisive # Moldova1
Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care simplifică procedurile de eliberare pentru 26 de acte permisive, măsură ce urmărește reducerea birocrației și sprijinirea mediului de afaceri, în special a întreprinderilor mici și mijlocii.
Feribot turcesc, avariat în atacul rusesc asupra portului Ciornomorsk. Zelenski: „Nicio justificare militară” # Moldova1
Un feribot turcesc care făcea curse între Odesa și portul Karasu a fost avariat în urma unui atac cu rachete al armatei ruse asupra portului Ciornomorsk, au confirmat compania Cenk Denizcilik și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev afirmă că lovitura „nu a avut niciun sens militar”, subliniind că Moscova continuă să țintească infrastructura civilă în sudul Ucrainei, scrie BBC News.
Aderarea la UE la data de 1 ianuarie 2027 este prevăzută în cea mai recentă versiune a unui plan de pace prezentat Washingtonului de oficiali ucraineni și europeni, au declarat pentru Financial Times (FT) persoane familiarizate cu conținutul documentului, scrie Medifax.ro.
Socialiștii ar putea iniția procedura de impeachment împotriva Maiei Sandu, care în opinia lor, a încălcat Constituția când i-a numit pe Dorin Recean și Nicu Popescu în funcția de emisar special. Deși recunosc că inițiativa lor nu va fi susținută, deputații PSRM vor insista pe inițierea procedurii. Prin acest mecanism, cu votul majorității parlamentare, șefa statului poate fi demisă pentru încălcarea Constituției sau comiterea unor fapte grave. La rândul ei, instituția prezidențială respinge acuzațiile, calificându-le drept nefondate și iresponsabile.
Fructe doar în imagine: ANSA retrage 1.800 kg de produse lactate de import care încalcă noile reglementări de etichetare # Moldova1
Aproape două tone de produse lactate de import au fost reținute la frontieră din cauza etichetării necorespunzătoare, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
Procurorii din R. Moldova și România își consolidează cooperarea printr-un acord semnat de PCCOCS și DIICOT # Moldova1
Procurorii din Republica Moldova și cei din România vor intensifica schimbul de bune practici și cooperarea în cadrul investigațiilor transfrontaliere, acțiuni asumate printr-un acord semnat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), o structură specializată a Ministerului Public din România.
La 35 de ani, Steven Stamkos încă face ravagii în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheață. Starul echipei Nashville Predators a marcat 4 goluri în meciul cu Saint Louis Blues, câștigat de echipa sa cu 7:2.
„Mai multe remedii preventive și compensatorii”: de ce moldovenii depun mai puține plângeri la CtEDO # Moldova1
Republica Moldova înregistrează progrese semnificative în executarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), însă se confruntă în continuare cu provocări importante, în special în domeniile ce necesită investiții masive, afirmă agentul guvernamental al Republicii Moldova la CtEDO, Andrei Briceac.
Lovitură pentru Shein, Temu și AliExpress: Uniunea Europeană impune de anul viitor taxe vamale coletelor mici # Moldova1
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord, pe 12 decembrie, cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro la coletele cu o valoare de sub 150 de euro care vin în cele 27 state membre UE. Decizia va lovi platformele online din China, cum ar fi Shein, Temu și AliExpress.
După trei ani, fondatorul CUB se retrage de la conducerea partidului pentru a reveni la „proiecte academice” # Moldova1
După trei ani, Igor Munteanu se retrage de la conducerea Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB) din Republica Moldova pentru a reveni l-a „niște proiecte academice”, pe care spune că le-a neglijat în ultima vreme. Interimatul funcției de președinte va fi asigurat de Victor Tarna.
Este cunoscut în calitate de scriitor, lingvist, cineast și jurnalist, foarte urmărit în mediile culturale din România și Republica Moldova, și apreciat cu premii internaționale pentru activitatea sa variată. Vorbim despre Dan Alexe, autorul care a făcut opoziție culturală regimului comunist ceaușist și care, în 1988, a părăsit România, stabilindu-se la Bruxelles. Vocea și comentariile sale pertinente, în calitate de analist politic, răsună constant la Moldova 1 și Radio Moldova. Iar cea mai nouă carte a lui, romanul autobiografic „La apa morților”, a fost lansată recent la o librărie din Chișinău.
Asociațiile de proprietari îngreunează implementarea programelor de eficiență energetică, susțin experții # Moldova1
Programele de eficiență energetică schimbă vizibil consumul și comportamentul populației, spun autoritățile. Totuși, cele mai mari rezerve de eficiență sunt în energia termică, iar experții atrag atenția că lipsa deciziilor comune în blocurile din Chișinău îngreunează procesul menit să micșoreze cheltuielile pentru căldură și să asigure un confort termic optim.
Energia cumpărată în regim de avarie – 0.2% din consumul lunar. ANRE: „Impactul asupra tarifelor nu poate fi încă estimat” # Moldova1
Energia cumpărată din România în regim de avarie, în perioada 6-10 decembrie, constituie aproximativ 0.2% din consumul lunar total al Republicii Moldova, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Estimarea impactului asupra prețurilor finale pentru consumatori este „prematură și nefundamentată”, afirmă reglementatorul.
Circa 10 kilograme de droguri, în valoare de peste cinci milioane de lei, descoperite într-un hotel din Anenii Noi # Moldova1
Circa 10 kilograme de droguri, în valoare de peste cinci milioane de lei, au fost descoperite de oamenii legii într-o cameră a unui hotel din satul Todirești, raionul Anenii Noi. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, investigațiile au fost inițiate pe 7 decembrie, după ce autoritățile au fost sesizate că o femeie ar fi lăsat o geantă în incinta hotelului, care ar conține substanțe narcotice în cantități deosebit de mari.
Ministrul Apărării: Noul radar cumpărat cu sprijinul UE va fi operațional în prima jumătate a anului 2026 # Moldova1
Republica Moldova este în proces de achiziție a celui de-al doilea radar modern pentru a eficientiza monitorizarea spațiului aerian al țării. Potrivit ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, sistemul de radiolocație este procurat cu bani europeni și va fi operațional în prima jumătate a anului viitor.
Inspectoratul General al Poliției anunță că din nefericire, în urma traumelor primite, la spital a decedat și șoferul automobilului.
WSJ: Ritmul avansării ruse în Ucraina a stabilit un antirecord pentru toate războaiele din ultimii peste 100 de ani # Moldova1
Vladimir Putin încearcă să prezinte „succesele” armatei sale de ocupație drept un proces care, inevitabil, va duce la înfrângerea totală a Ucrainei și la pierderea statalității acesteia. Echipa de negociatori a lui Donald Trump și chiar președintele SUA, judecând după declarațiile și acțiunile lor, par să împărtășească această poziție. În realitate, această viziune este extrem de departe de adevăr, afirmă militarii ucraineni de pe linia frontului, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, și experți independenți.
Cipru susține extinderea UE. Maia Sandu: „Aderarea nu este doar un obiectiv politic, ci și un proiect național” # Moldova1
Cipru, statul care urmează să preia Președinția Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2026, susține „o agendă de extindere credibilă și ambițioasă a Uniunii Europene” – una care demonstrează că promisiunea europeană rămâne vie pentru statele care muncesc pentru ea. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu la întrevederea cu omologul său Nikos Christodoulides, în cadrul vizitei pe care o efectuează la Nicosia pe 12 decembrie.
Societatea civilă propune crearea Comitetului Economic și Social pentru un dialog structurat în procesul de integrare europeană # Moldova1
Societatea civilă din Republica Moldova propune crearea unui Comitet Economic și Social, după model european, care să sprijine un dialog mai structurat între sindicate, patronate, organizațiile civice și autorități. Experții consideră că principala problemă pe care ar putea să o rezolve un astfel de comitet este cea privind lipsa unui dialog coerent și constant între actorii sociali și autorități.
Un bărbat de 67 de ani și o femeie de 69 de ani au decedat după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari. Tragedia s-a produs în seara zilei de 11 decembrie.
Vot final în Parlament | Republica Moldova renunță la încă trei acorduri cu CSI, care ar fi învechite și irelevante # Moldova1
Acordul privind călătoriile fără vize ale cetățenilor Comunității Statelor Independente (CSI), cel privind impozitele indirecte la export și import între statele aceleiași comunități, precum și documentul ce vizează plățile între organizațiile economice din statele membre, semnate de R. Moldova în cadrul CSI, au fost denunțate, pe 12 decembrie, în lectură finală de Parlament.
Accident fatal în raionul Florești: o femeie de 53 de ani a decedat după ce mașina s-a izbit de un copac # Moldova1
O femeie în vârstă de 53 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în apropierea satului Ghindești, raionul Florești. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 12 decembrie, în jurul orei 10:20.
IDIS Viitorul: Numărul de salariați din Republica Moldova atinge în 2025 cel mai înalt nivel din ultimii 15 ani # Moldova1
Piața muncii din Republica Moldova înregistrează în 2025 cea mai mare creștere a numărului de salariați din ultimii trei ani, iar nivelul total al persoanelor angajate cu contract de muncă ajunge la 641.9 mii, cea mai ridicată cifră din ultimii 15 ani. Concluziile aparțin lui Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”.
