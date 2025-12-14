Barajul de la Ghidighici intră în reabilitare: investiție majoră pentru protejarea Chișinăului de inundații
Moldova1, 14 decembrie 2025 20:00
Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici va fi reabilitat capital în anul 2026, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hîjder, subliniind că lucrările reprezintă o investiție esențială pentru siguranța municipiului Chișinău și protecția populației împotriva riscului de inundații.
• • •
Acum 30 minute
20:00
Evacuatorul de ape mari al barajului de la Ghidighici va fi reabilitat capital în anul 2026, a anunțat ministrul Mediului, Gheorghe Hîjder, subliniind că lucrările reprezintă o investiție esențială pentru siguranța municipiului Chișinău și protecția populației împotriva riscului de inundații.
Acum o oră
19:20
Acum 2 ore
19:00
18:50
Acum 4 ore
18:00
18:00
17:40
17:30
17:20
17:00
16:50
Acum 6 ore
15:30
14:50
Acum 8 ore
14:10
13:30
12:40
12:20
Acum 12 ore
12:00
11:50
11:30
11:10
10:10
09:30
09:00
Acum 24 ore
22:30
20:50
20:20
Ieri
20:00
19:40
19:10
19:00
18:50
18:50
18:40
18:20
18:00
18:00
17:20
17:00
16:40
16:30
16:10
15:30
15:20
15:00
14:30
14:00
13:50
13:40
13:30
