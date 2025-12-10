Pensii pentru cetățenii R. Moldova care au muncit în Quebec

13:40

Doi tineri din municipiul Chișinău au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi pus în circulație bancnote false. Oamenii legii au fost sesizați dea un tânăr, care ar fi primit o bancnotă presupus falsă de la unul dintre indivizi. Ulterior, în baza probelor și a informațiilor operative acumulate de polițiști, s-a stabilit implicarea celor doi […] Articolul (VIDEO) Doi tineri din Chișinău, reținuți pentru punerea în circulație a bancnotelor false apare prima dată în Vocea Basarabiei.