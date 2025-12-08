Ambasadoarea Gabriela Moraru a prezentat scrisorile de acreditare Papei Leon al XIV-lea

16:30

Centrul Național Anticorupție (CNA) a ridicat peste 5 milioane de lei după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice. Potrivit CNA, banii, în diferită valută, au fost depistați la domiciliile și birourile de serviciu ale unor agenți economici, precum și ale unor […]