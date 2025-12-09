(FOTO) NATO, donație de echipamente de protecție pentru Armata din Republica Moldova
Vocea Basarabiei, 9 decembrie 2025 20:10
Armata Națională a Republicii Moldova a primit astăzi, 9 decembrie, o donație din partea Alianței Nord-Atlantice, prin intermediul Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare (DCBI). Donația include echipamente de protecție individuală, precum căști și costume împotriva agenților radioactivi, chimici și biologici (CBRN), mulaje medicale, dar și echipamente IT, unități de transport și mobilier destinate personalului responsabil de recrutarea
• • •
Acum o oră
20:10
(FOTO) NATO, donație de echipamente de protecție pentru Armata din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Acum 2 ore
19:40
Lucrările de reparare a 206 kilometri de drumuri regionale au fost deja finalizate, iar alți 66 km urmează să fie reabilitați până la sfârșitul anului. Raportul privind executarea Programului de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru drumurile publice naționale, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, a fost prezentat la ședința Consiliului Fondului rutier,
Acum 4 ore
18:40
(FOTO) Accident grav la Cahul: Trei membri ai unei echipe de ambulanță au ajuns la spital # Vocea Basarabiei
Un grav accident rutier s-a produs luni, 8 decembrie 2025, pe traseul Cahul–Taraclia, în apropierea localității Moscovei, după ce un automobil a intrat pe contrasens și a tamponat o ambulanță. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), incidentul a avut loc în jurul orei 04:10. Ambulanța, care se întorcea de la o solicitare
17:00
Moldelectrica a fost nevoită, din nou, să ceară energie electrică de avarie în după-amiaza și seara zilei de luni. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, solicitarea ajutorului a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacității limitate pe interconexiunea cu România și abaterile de la
Acum 6 ore
16:20
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova a primit Ordinul „Meritul Cultural" în grad de Cavaler, Categoria A – „Literatura", distincție conferită de președintele României, Nicușor Dan. Ceremonia oficială de înmânare a distincție a avut loc, în această dimineață, la sediul Ambasadei României la Chișinău. „Uniunea Scriitorilor din Moldova a constituit vârful de lance al Mișcării de
15:20
Premierul de la Chișinău: Parteneriatul cu NATO ajută R. Moldova să-și întărească capacitatea de a răspunde la crize # Vocea Basarabiei
Premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, s-a întâlnit astăzi cu secretarul general adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge. Părțile au discutat despre contextul regional de securitate și sprijinul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în parcursul european. Premierul de la Chișinău a menționat că parteneriatul
15:00
Republica Moldova a fost inclusă în Platforma Coridorului Marea Neagră-Marea Egee, prevăzută în Memorandumul de înțelegere semnat între Guvernele României, Bulgariei și Greciei. Documentul stipulează extinderea Coridoarelor europene de transport către Republica Moldova și Ucraina, catalogând demersul drept un răspuns strategic la realitățile geopolitice în evoluție și o reafirmare a angajamentului Uniunii Europene față de
Acum 8 ore
14:40
Fost ministru al Culturii de la Chișinău, decorat de președintele Ucrainei: „Dedic acest Ordin tuturor oamenilor de cultură din R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Fostul ministru al Culturii de la Chișinău, Sergiu Prodan, a primit astăzi Ordinul „Pentru Merite", gradul II, conferit prin decretul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la 23 august. Distincția i-a fost înmânată de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în cadrul unei ceremonii solemne. Potrivit Ambasadei Ucrainei la Chișinău, distincția i-a fost acordată lui Sergiu
14:10
(VIDEO) Plătești pentru studiile copiilor? Statul îți poate returna o parte din bani # Vocea Basarabiei
Părinții care investesc în educația copiilor își pot diminua, începând cu anul 2025, impozitul pe venit cu până la 16.100 de lei. Declarații în acest sens au fost făcute de deputata Victoria Belous, vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Potrivit acesteia, măsura se aplică cheltuielilor făcute pentru grădinițe, școli, universități, colegii, școli profesionale,
13:10
Șoferul care a provocat accidentul de pe traseul Râșcani-Mihăileni, soldat cu moartea unei tinere, a fost reținut. Informația a fost confirmată pentru IPN de către Lilia Harea, ofițer de presă al Inspectoratului de Poliție Râșcani, care a precizat că șoferul a fost reținut luni, la Râșcani, iar acum se află în arest. Menționăm că accidentul
Acum 12 ore
12:40
Stare de urgență în Lituania: Atenționare pentru cetățenii R. Moldova care călătoresc sau tranzitează țara # Vocea Basarabiei
Ambasada Republicii Moldova la Vilnius informează cetățenii care intenționează să călătorească sau să tranziteze Lituania că Guvernul lituanian a decis astăzi, 9 decembrie, instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul țării. Astfel, cetățenilor li se recomandă să fie pregătiți pentru posibile controale suplimentare și să respecte indicațiile autorităților. „În acest context, rugăm pe toți cei
12:10
Agenția Servicii Publice, anunț important pentru cetățenii R. Moldova din Marea Britanie care vor să-și preschimbe permisul de conducere # Vocea Basarabiei
Agenția Servicii Publice (ASP) eliberează un nou model de certificat, în limba engleză, pentru a fi prezentat autorităților britanice la preschimbarea permiselor de conducere. Potrivit ASP, modelul vechi al adeverinței a fost ajustat astfel încât să corespundă cerințelor Marii Britanii. Astfel, adeverința poate fi ridicată la subdiviziunile teritoriale ale ASP sau la Departamentul de înmatriculare
11:30
Proiectele de reformare a justiției, pe agenda discuțiilor dintre ministrul Vladislav Cojuhari și reprezentanții Consiliului Europei # Vocea Basarabiei
Proiectele de reformare a justiției din Republica Moldova au fost printre subiectele abordate de ministrul Justiției de la Chișinău, Vladislav Cojuhari, în cadrul unei întrevederi cu Falk Lange, șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, și Vedran Ian-Kjeldsen, adjunctul șefului Oficiului. Astfel, părțile au discutat despre proiectele aflate în derulare și modalitățile de accelerare a acestora.
10:40
Zeci de percheziții într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere: O persoană a fost reținută, alte 22 sunt cercetate în stare de libertate # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din municipiul Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală privind acte de corupție în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. În total, sunt vizate 23 de persoane, una dintre care a fost reținută. Potrivit CNA, 14 candidați la obținerea permisului
10:30
Tiraspolul introduce un orar special pentru iluminatul stradal din cauza dificultăților financiare # Vocea Basarabiei
Executivul de la Tiraspol anunță introducerea unui orar special pentru iluminatul stradal, invocând „situația financiară complicată" din regiune. Autoritățile susțin că orașele și satele nu mai dispun de resurse suficiente pentru a menține iluminatul public în regim obișnuit, transmite ziua.md. Potrivit unui comunicat al pretinsului guvern regional, în prezent este analizată reducerea programului de iluminat
10:00
UE promite sprijin sporit pentru Moldova și Ucraina după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană intenționează să intensifice sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina în urma noilor atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc. Anunțul a fost făcut de reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, transmite IPN. Potrivit oficialei, loviturile asupra infrastructurii critice,
08:20
Judecătorii Mihail Bușuleac și Ion Rusu, audiați în cadrul procesului de vetting: discrepanțe financiare, posibile conflicte de interese și verificări etice # Vocea Basarabiei
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a desfășurat astăzi audierile magistraților Mihail Bușuleac și Ion Rusu, ambii foști deținători ai unor funcții de conducere la Judecătoriile Cahul și Drochia. Audierile fac parte din procesul de evaluare externă (vetting) aplicat judecătorilor care au ocupat astfel de funcții în ultimii cinci ani. Audierea lui Mihail Bușuleac, fost președinte
Acum 24 ore
07:30
Peste 21,7 mii de familii din UTA Găgăuzia vor primi compensații pentru perioada rece a anului # Vocea Basarabiei
Peste 21,7 mii de familii nevoiașe din UTA Găgăuzia vor beneficia de ajutoare sub formă de compensații pentru perioada rece a anului, aferente lunilor noiembrie și decembrie, informează IPN. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței din 8 decembrie a Comitetului Executiv al regiunii, care a alocat în acest scop suma de 17 milioane de
07:10
Liderii europeni, reuniți la Londra pentru a susține Ucraina în fața presiunilor privind acordul de pace propus de SUA # Vocea Basarabiei
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii s-au întâlnit luni la Londra cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o reuniune de urgență menită să transmită un mesaj de sprijin ferm pentru Kiev, în contextul intensificării presiunilor SUA pentru acceptarea unui acord de pace cu Rusia, relatează Reuters. Premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german
8 decembrie 2025
21:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 08.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Ambasadoarea Gabriela Moraru a prezentat scrisorile de acreditare Papei Leon al XIV-lea # Vocea Basarabiei
Ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru, a prezentat scrisorile de acreditare Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea, în cadrul unei ceremonii desfășurate în Palatul Apostolic. Papa Leon al XIV-lea a subliniat, în mesajul adresat ambasadorilor acreditați, rolul esențial al diplomației ca instrument de promovare a păcii, drepturilor fundamentale și justiției sociale. Sanctitatea
Ieri
20:40
Proiectele aflate în derulare cu sprijinul BERD au fost printre subiectele discutate astăzi de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, și Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova. Părțile au abordat în cadrul întrevederii și perspectivele de cooperare care decurg din Planul de Creștere Economică. Cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul
20:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 08.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, la post de peste zece ani, a decedat „în mod subit", a anunțat luni Ministerul de Externe rus, în plină întărire în ultimele luni a alianței dintre Moscova și Phenian. Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe rus a anunțat „cu profund regret" că Aleksandr Mațegora, în vârstă de 70 de
19:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor beneficia de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie, anunță Ministerul Sănătății. Pentru persoanele cu diabet zaharat de tip 2, lista va fi completată cu combinația Sitagliptinum +
19:00
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a primit astăzi, la Chișinău, Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept", una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean. Distincția, conferită prin decretul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, din 23 august, i-a fost înmânată de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în cadrul unei ceremonii solemne. Potrivit Ambasadei
18:10
Sectorul energetic, subiect de discuții între ministrul Energiei al R. Moldova și experți FMI # Vocea Basarabiei
Evoluțiile din sectorul energetic au fost discutate astăzi, în cadrul unei întrevederi, între Dorin Junghietu, ministrul Energiei al Republicii Moldova, și o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), aflată într-o vizită la Chișinău. Părțile au vorbit și despre eventualele riscuri în contextul sezonului rece și al războiului din Ucraina, abordând atât asigurarea livrărilor
17:40
Un control efectuat de autorități la ocolul silvic Scoreni din raionul Strășeni a scos la iveală defrișări ilegale. În urma verificărilor, pădurarul responsabil a fost concediat și obligat să achite prejudiciul. Mai exact, verificările au arătat că în cantonul nr. 1 al ocolului silvic Scoreni au fost comise tăieri ilicite. „Astfel, conform verificărilor efectuate, s-au
16:20
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 08.12.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, va fi audiat la Comisia de evaluare a procurorilor, în această săptămână, conform orarului audierilor, anunțat de Comisia de evaluare a procurorilor. Totodată, urmează să fie audiați și Gheorghe Borș, procuror în cadrul Procuraturii Generală, precum și Vasile Plevan și Gheorghe Iapără de la Procuratura
15:50
Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. „Curtea de Apel Centru a admis astăzi recursul procurorilor împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care fostului deputat i-a fost prelungită măsura preventivă a arestului preventiv cu încă 20 de zile. În rezultat, Curtea de Apel […] Articolul Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Un bărbat de 44 de ani din raionul Anenii Noi a fost reținut recent de poliție, fiind suspectat că și-a omorât mama. Crima s-a produs în luna ianuarie, în localitatea Geamăna. Potrivit oamenilor legii, bărbatul era șomer, locuia cu părinții săi și obișnuia să le ia pensia pentru a-și cumpăra alcool. În seara tragediei, acesta […] Articolul (VIDEO) Un bărbat din Anenii Noi, reținut pentru că și-ar fi omorât mama apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
UE răspunde dur la noua strategie de apărare a SUA: „Nu pot lua locul cetățenilor europeni” # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană nu poate accepta o „amenințare de interferență” în viața sa politică, a declarat luni președintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, care conține critici virulente la adresa europenilor. „Ceea ce nu putem accepta este această amenințare de interferență în viața politică a Europei”, a declarat Antonio Costa în […] Articolul UE răspunde dur la noua strategie de apărare a SUA: „Nu pot lua locul cetățenilor europeni” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Bugetul de stat pentru anul 2026, pe masa deputaților. Când va fi examinat în Parlament? # Vocea Basarabiei
Parlamentul Republicii Moldova urmează să examineze vineri, 12 decembrie, în prima lectură, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Deputații vor dezbate, în cadrul aceleași ședințe, bugetul asigurărilor sociale de stat, dar și bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Conform ordinii de zi aprobate pentru ședințele din următoarele două săptămâni, parlamentarii ar urma […] Articolul Bugetul de stat pentru anul 2026, pe masa deputaților. Când va fi examinat în Parlament? apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Parlamentul Republicii Moldova urmează să examineze vineri, 12 decembrie, în prima lectură, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Deputații vor dezbate, în cadrul aceleași ședințe, bugetul asigurărilor sociale de stat, dar și bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Conform ordinii de zi aprobate pentru ședințele din următoarele două săptămâni, parlamentarii ar urma […] Articolul Bugetul de stat pentru anul 2026, pe agenda Parlamentului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
(VIDEO) Doi tineri din Chișinău, reținuți pentru punerea în circulație a bancnotelor false # Vocea Basarabiei
Doi tineri din municipiul Chișinău au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi pus în circulație bancnote false. Oamenii legii au fost sesizați dea un tânăr, care ar fi primit o bancnotă presupus falsă de la unul dintre indivizi. Ulterior, în baza probelor și a informațiilor operative acumulate de polițiști, s-a stabilit implicarea celor doi […] Articolul (VIDEO) Doi tineri din Chișinău, reținuți pentru punerea în circulație a bancnotelor false apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru marți, 9 decembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,20 lei, cu 2 bani mai puțin decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va scădea cu 11 de bani, ajungând la 19,83 lei/litru. Menționăm că, după ce timp de o lună prețurile […] Articolul Prețuri mai mici la benzină și motorină: Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a distrus un lot de peste 374 kg de ceai importat, care nu corespundea normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit ANSA, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Lotul de aproximativ 11 mii […] Articolul Un nou lot de ceai, distrus de ANSA: Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Președintele Parlamentul de la Chișinău, mesaj de felicitare pentru noul primar al municipiului București # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare Partidului Național Liberal(PNL) din România pentru rezultatul obținut la alegerile din București și victoria lui Ciprian Ciucu. „Felicitări prietenilor de la Partidul Național Liberal pentru rezultatul obținut în București. Votul de ieri a demonstrat încă o dată angajamentul bucureștenilor față de democrație și […] Articolul Președintele Parlamentul de la Chișinău, mesaj de felicitare pentru noul primar al municipiului București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Maia Sandu: La nivel global bătălia pentru democrație nu se va duce doar la urne, ci și în spațiul informațional # Vocea Basarabiei
La nivel global bătălia pentru democrație nu se va duce doar la urne și în instituții, ci se va purta în mare măsură în spațiul informațional. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în cadrul Forumului Mass-Media, desfășurat astăzi la Chișinău. Șefa statului a apreciat faptul că, în ultimii ani, presa din Republica […] Articolul Maia Sandu: La nivel global bătălia pentru democrație nu se va duce doar la urne, ci și în spațiul informațional apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Moldelectrica dă asigurări: Sistemul Electroenergetic național funcționează normal, în ciuda atacurilor asupra infrastructurii din Ucraina # Vocea Basarabiei
Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri normali și acoperă integral consumul de energie electrică al Republicii Moldova, anunță întreprinderea de stat Moldelectrica. Operatorul precizează că stabilitatea rețelei este menținută, iar dispecerii monitorizează permanent situația pentru a asigura frecvența și tensiunea în limitele admise, transmite IPN. Clarificările vin după atacurile lansate sâmbătă asupra infrastructurii energetice din […] Articolul Moldelectrica dă asigurări: Sistemul Electroenergetic național funcționează normal, în ciuda atacurilor asupra infrastructurii din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Președintele Cehiei avertizează că Europa ar putea reacționa mai dur la provocările Rusiei # Vocea Basarabiei
Președintele Cehiei, Petr Pavel, a declarat într-un interviu pentru The Sunday Times că Europa ar putea fi nevoită, în viitor, să adopte măsuri mult mai ferme în fața provocărilor Rusiei, inclusiv prin doborârea unui avion sau a unei drone rusești dacă încălcările spațiului aerian vor continua. Pavel, fost general NATO, a criticat reacțiile ezitante ale […] Articolul Președintele Cehiei avertizează că Europa ar putea reacționa mai dur la provocările Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
Donald Trump Jr., atacuri dure la adresa Ucrainei și UE: „SUA nu va mai fi idiotul cu carnetul de cecuri” # Vocea Basarabiei
Donald Trump Jr. a lansat o serie de acuzații puternice la adresa Ucrainei și Uniunii Europene în cadrul unei conferințe desfășurate în Orientul Mijlociu, declarații care au alimentat temeri privind posibile schimbări majore în politica externă a Statelor Unite. Potrivit The Guardian, fiul președintelui american a sugerat că administrația Donald Trump ar putea reduce sau […] Articolul Donald Trump Jr., atacuri dure la adresa Ucrainei și UE: „SUA nu va mai fi idiotul cu carnetul de cecuri” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:30
Premierul Munteanu explică prioritățile Guvernului și își clarifică accentul: „Vorbesc cinci limbi, accentul meu este mai degrabă ucrainean” # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, afirmă că principalul obiectiv al Guvernului pe care îl conduce este îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, prin dezvoltare economică și locuri de muncă mai bine plătite. Declarațiile au fost făcute într-o postare video pe rețelele de socializare, în care șeful Executivului a răspuns întrebărilor adresate de oameni, relatează MOLDPRES. […] Articolul Premierul Munteanu explică prioritățile Guvernului și își clarifică accentul: „Vorbesc cinci limbi, accentul meu este mai degrabă ucrainean” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Meteorologii europeni avertizează că începutul anului viitor ar putea aduce o răcire accentuată în mai multe zone ale continentului, pe fondul unui vortex polar considerabil mai slab decât în mod normal. Slăbirea acestui curent de aer extrem de rece din regiunile polare ar putea permite pătrunderea maselor de aer arctic spre latitudinile joase, declanșând episoade […] Articolul Europa, posibil în pragul unui episod de iarnă extremă după sărbători apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Starmer, Zelenski, Macron și Merz se întâlnesc la Londra pentru noi discuții privind încheierea războiului din Ucraina # Vocea Basarabiei
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, pentru a continua discuțiile privind perspectivele de încheiere a războiului din Ucraina. Starmer va reafirma sprijinul ferm al Marii Britanii pentru Ucraina și va sublinia importanța unei viitoare forțe internaționale de […] Articolul Starmer, Zelenski, Macron și Merz se întâlnesc la Londra pentru noi discuții privind încheierea războiului din Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Calea Ferată din Moldova organizează licitații pentru locomotive, vagoane și bunuri imobile în perioada 22–24 decembrie # Vocea Basarabiei
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță organizarea mai multor licitații „cu reducere” și „cu strigare” pentru comercializarea mijloacelor fixe, materialelor și bunurilor imobile, în perioada 22–24 decembrie 2025. Evenimentele vor avea loc în Chișinău, pe strada Vlaicu Pârcălab 48, sala nr. 51. 22 decembrie 2025 23 decembrie 2025 24 decembrie 2025 Documentele […] Articolul Calea Ferată din Moldova organizează licitații pentru locomotive, vagoane și bunuri imobile în perioada 22–24 decembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Republica Moldova începe negocieri cu Quebec pentru un acord de recunoaștere a pensiilor # Vocea Basarabiei
Republica Moldova inițiază negocieri cu Guvernul Quebecului pentru semnarea unui acord ce va permite moldovenilor care au activitate legală în Canada să beneficieze de pensii și alte prestații sociale pentru perioadele contributive realizate pe teritoriul acestei provincii, transmite IPN. Subiectul este inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 10 decembrie. Negocierile vor fi […] Articolul Republica Moldova începe negocieri cu Quebec pentru un acord de recunoaștere a pensiilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Patru protestatari arestați după ce au vandalizat vitrina cu Bijuteriile Coroanei la Turnul Londrei # Vocea Basarabiei
Patru persoane au fost arestate după ce au aruncat cu cremă și crumble de mere în vitrina care proteja o parte din Bijuteriile Coroanei la Turnul Londrei, relatează BBC. Incidentul a avut loc sâmbătă, puțin înainte de ora 10:00 GMT, când vitrina ce adăpostea Coroana Imperială a fost vandalizată. Poliția Metropolitană a intervenit imediat, reținând […] Articolul Patru protestatari arestați după ce au vandalizat vitrina cu Bijuteriile Coroanei la Turnul Londrei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:00
Ministrul Mediului cere demisii la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilegală a unui arbore de frasin # Vocea Basarabiei
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, solicită demisia persoanelor responsabile din cadrul Spațiilor Verzi Strășeni, după ce un arbore de frasin a fost smuls cu tot cu rădăcini în plină zi, în pădurea din localitate. Oficialul afirmă că nu doar făptașul trebuie sancționat, ci și cei care au obligația să protejeze fondul forestier, transmite MOLDPRES. Hajder a […] Articolul Ministrul Mediului cere demisii la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilegală a unui arbore de frasin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
