Sectorul energetic, subiect de discuții între ministrul Energiei al R. Moldova și experți FMI

Patru tineri cu vârste între 18 și 20 de ani, elevi la un colegiu sportiv din municipiul Chișinău, au fost reținuți pentru trafic de droguri. Potrivit Poliției, gruparea destructurată era specializată în comercializarea drogurilor de tip hașiș, preponderent în instituțiile de învățământ din Chișinău. „Suspecții, profitând de statutul de elevi și de cercul lor larg […]