Trump cere Ucrainei să organizeze alegeri prezidențiale pentru a confirma parcursul democratic

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a distrus un lot de peste 374 kg de ceai importat, care nu corespundea normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit ANSA, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Lotul de aproximativ 11 mii […]