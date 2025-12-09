ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 09.12.2025, ora 19:00

07:30

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, afirmă că principalul obiectiv al Guvernului pe care îl conduce este îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, prin dezvoltare economică și locuri de muncă mai bine plătite. Declarațiile au fost făcute într-o postare video pe rețelele de socializare, în care șeful Executivului a răspuns întrebărilor adresate de oameni, relatează MOLDPRES.