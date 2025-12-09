(FOTO) Accident grav la Cahul: Trei membri ai unei echipe de ambulanță au ajuns la spital

12:20

Republica Moldova inițiază negocieri cu Guvernul Quebecului pentru semnarea unui acord ce va permite moldovenilor care au activitate legală în Canada să beneficieze de pensii și alte prestații sociale pentru perioadele contributive realizate pe teritoriul acestei provincii, transmite IPN. Subiectul este inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 10 decembrie. Negocierile vor fi […]