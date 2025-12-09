Judecătorii Mihail Bușuleac și Ion Rusu, audiați în cadrul procesului de vetting: discrepanțe financiare, posibile conflicte de interese și verificări etice

18:00

Gimnaziul nr. 10 și Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza" din municipiul Bălți vor avea mobilier nou, grație unei donații oferite de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Potrivit autorităților locale, la Gimnaziul nr. 10 au ajuns 100 de bănci reglabile pentru elevi, 10 catedre cu scaune pentru cadrele didactice și 10