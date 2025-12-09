Accidentul de la Rîșcani: Șoferul care a fugit de la fața locului, reținut

09:30

Un polițist de frontieră a fost rănit după ce s-a împușcat cu arma din dotare în timpul serviciului, în zona Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic", în seara zilei de 5 decembrie. Angajatul a fost găsit cu o plagă prin împușcare în zona maxilarului, însă starea lui este stabilă. Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul s-a produs […]