UE promite sprijin sporit pentru Moldova și Ucraina după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice
Vocea Basarabiei, 9 decembrie 2025 10:00
Uniunea Europeană intenționează să intensifice sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina în urma noilor atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc. Anunțul a fost făcut de reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, transmite IPN. Potrivit oficialei, loviturile asupra infrastructurii critice, […]
• • •
Acum 30 minute
10:00
UE promite sprijin sporit pentru Moldova și Ucraina după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice # Vocea Basarabiei
Acum 2 ore
08:20
Judecătorii Mihail Bușuleac și Ion Rusu, audiați în cadrul procesului de vetting: discrepanțe financiare, posibile conflicte de interese și verificări etice # Vocea Basarabiei
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a desfășurat astăzi audierile magistraților Mihail Bușuleac și Ion Rusu, ambii foști deținători ai unor funcții de conducere la Judecătoriile Cahul și Drochia. Audierile fac parte din procesul de evaluare externă (vetting) aplicat judecătorilor care au ocupat astfel de funcții în ultimii cinci ani. Audierea lui Mihail Bușuleac, fost președinte […]
Acum 4 ore
07:30
Peste 21,7 mii de familii din UTA Găgăuzia vor primi compensații pentru perioada rece a anului # Vocea Basarabiei
Peste 21,7 mii de familii nevoiașe din UTA Găgăuzia vor beneficia de ajutoare sub formă de compensații pentru perioada rece a anului, aferente lunilor noiembrie și decembrie, informează IPN. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței din 8 decembrie a Comitetului Executiv al regiunii, care a alocat în acest scop suma de 17 milioane de […]
07:10
Liderii europeni, reuniți la Londra pentru a susține Ucraina în fața presiunilor privind acordul de pace propus de SUA # Vocea Basarabiei
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii s-au întâlnit luni la Londra cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o reuniune de urgență menită să transmită un mesaj de sprijin ferm pentru Kiev, în contextul intensificării presiunilor SUA pentru acceptarea unui acord de pace cu Rusia, relatează Reuters. Premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german […]
Acum 24 ore
21:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 08.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Ambasadoarea Gabriela Moraru a prezentat scrisorile de acreditare Papei Leon al XIV-lea # Vocea Basarabiei
Ambasadoarea Republicii Moldova pe lângă Sfântul Scaun, Gabriela Moraru, a prezentat scrisorile de acreditare Sanctității Sale Papa Leon al XIV-lea, în cadrul unei ceremonii desfășurate în Palatul Apostolic. Papa Leon al XIV-lea a subliniat, în mesajul adresat ambasadorilor acreditați, rolul esențial al diplomației ca instrument de promovare a păcii, drepturilor fundamentale și justiției sociale. Sanctitatea […]
20:40
Proiectele aflate în derulare cu sprijinul BERD au fost printre subiectele discutate astăzi de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, și Giuseppe Grimaldi, șeful operațiunilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Republica Moldova. Părțile au abordat în cadrul întrevederii și perspectivele de cooperare care decurg din Planul de Creștere Economică. Cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul […]
20:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 08.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, la post de peste zece ani, a decedat „în mod subit", a anunțat luni Ministerul de Externe rus, în plină întărire în ultimele luni a alianței dintre Moscova și Phenian. Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe rus a anunțat „cu profund regret" că Aleksandr Mațegora, în vârstă de 70 de […]
19:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor beneficia de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie, anunță Ministerul Sănătății. Pentru persoanele cu diabet zaharat de tip 2, lista va fi completată cu combinația Sitagliptinum + […]
19:00
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a primit astăzi, la Chișinău, Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept", una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean. Distincția, conferită prin decretul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, din 23 august, i-a fost înmânată de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, în cadrul unei ceremonii solemne. Potrivit Ambasadei […]
18:10
Sectorul energetic, subiect de discuții între ministrul Energiei al R. Moldova și experți FMI # Vocea Basarabiei
Evoluțiile din sectorul energetic au fost discutate astăzi, în cadrul unei întrevederi, între Dorin Junghietu, ministrul Energiei al Republicii Moldova, și o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), aflată într-o vizită la Chișinău. Părțile au vorbit și despre eventualele riscuri în contextul sezonului rece și al războiului din Ucraina, abordând atât asigurarea livrărilor […]
17:40
Un control efectuat de autorități la ocolul silvic Scoreni din raionul Strășeni a scos la iveală defrișări ilegale. În urma verificărilor, pădurarul responsabil a fost concediat și obligat să achite prejudiciul. Mai exact, verificările au arătat că în cantonul nr. 1 al ocolului silvic Scoreni au fost comise tăieri ilicite. „Astfel, conform verificărilor efectuate, s-au […]
16:20
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 08.12.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, va fi audiat la Comisia de evaluare a procurorilor, în această săptămână, conform orarului audierilor, anunțat de Comisia de evaluare a procurorilor. Totodată, urmează să fie audiați și Gheorghe Borș, procuror în cadrul Procuraturii Generală, precum și Vasile Plevan și Gheorghe Iapără de la Procuratura Anticorupție, transmite IPN. Audierile sunt […]
15:50
Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. „Curtea de Apel Centru a admis astăzi recursul procurorilor împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care fostului deputat i-a fost prelungită măsura preventivă a arestului preventiv cu încă 20 de zile. În rezultat, Curtea de Apel […]
15:40
Un bărbat de 44 de ani din raionul Anenii Noi a fost reținut recent de poliție, fiind suspectat că și-a omorât mama. Crima s-a produs în luna ianuarie, în localitatea Geamăna. Potrivit oamenilor legii, bărbatul era șomer, locuia cu părinții săi și obișnuia să le ia pensia pentru a-și cumpăra alcool. În seara tragediei, acesta […]
15:00
UE răspunde dur la noua strategie de apărare a SUA: „Nu pot lua locul cetățenilor europeni” # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană nu poate accepta o „amenințare de interferență" în viața sa politică, a declarat luni președintele Consiliului European, Antonio Costa, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, care conține critici virulente la adresa europenilor. „Ceea ce nu putem accepta este această amenințare de interferență în viața politică a Europei", a declarat Antonio Costa în […]
14:30
Bugetul de stat pentru anul 2026, pe masa deputaților. Când va fi examinat în Parlament? # Vocea Basarabiei
Parlamentul Republicii Moldova urmează să examineze vineri, 12 decembrie, în prima lectură, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Deputații vor dezbate, în cadrul aceleași ședințe, bugetul asigurărilor sociale de stat, dar și bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Conform ordinii de zi aprobate pentru ședințele din următoarele două săptămâni, parlamentarii ar urma […]
14:20
13:40
(VIDEO) Doi tineri din Chișinău, reținuți pentru punerea în circulație a bancnotelor false # Vocea Basarabiei
Doi tineri din municipiul Chișinău au fost reținuți, fiind suspectați că ar fi pus în circulație bancnote false. Oamenii legii au fost sesizați dea un tânăr, care ar fi primit o bancnotă presupus falsă de la unul dintre indivizi. Ulterior, în baza probelor și a informațiilor operative acumulate de polițiști, s-a stabilit implicarea celor doi […]
13:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru marți, 9 decembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,20 lei, cu 2 bani mai puțin decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va scădea cu 11 de bani, ajungând la 19,83 lei/litru. Menționăm că, după ce timp de o lună prețurile […]
12:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a distrus un lot de peste 374 kg de ceai importat, care nu corespundea normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Potrivit ANSA, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea consumatorilor. Lotul de aproximativ 11 mii […]
12:00
Președintele Parlamentul de la Chișinău, mesaj de felicitare pentru noul primar al municipiului București # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare Partidului Național Liberal(PNL) din România pentru rezultatul obținut la alegerile din București și victoria lui Ciprian Ciucu. „Felicitări prietenilor de la Partidul Național Liberal pentru rezultatul obținut în București. Votul de ieri a demonstrat încă o dată angajamentul bucureștenilor față de democrație și […]
11:30
Maia Sandu: La nivel global bătălia pentru democrație nu se va duce doar la urne, ci și în spațiul informațional # Vocea Basarabiei
La nivel global bătălia pentru democrație nu se va duce doar la urne și în instituții, ci se va purta în mare măsură în spațiul informațional. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, în cadrul Forumului Mass-Media, desfășurat astăzi la Chișinău. Șefa statului a apreciat faptul că, în ultimii ani, presa din Republica […]
11:00
Moldelectrica dă asigurări: Sistemul Electroenergetic național funcționează normal, în ciuda atacurilor asupra infrastructurii din Ucraina # Vocea Basarabiei
Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri normali și acoperă integral consumul de energie electrică al Republicii Moldova, anunță întreprinderea de stat Moldelectrica. Operatorul precizează că stabilitatea rețelei este menținută, iar dispecerii monitorizează permanent situația pentru a asigura frecvența și tensiunea în limitele admise, transmite IPN. Clarificările vin după atacurile lansate sâmbătă asupra infrastructurii energetice din […]
Ieri
09:20
Președintele Cehiei avertizează că Europa ar putea reacționa mai dur la provocările Rusiei # Vocea Basarabiei
Președintele Cehiei, Petr Pavel, a declarat într-un interviu pentru The Sunday Times că Europa ar putea fi nevoită, în viitor, să adopte măsuri mult mai ferme în fața provocărilor Rusiei, inclusiv prin doborârea unui avion sau a unei drone rusești dacă încălcările spațiului aerian vor continua. Pavel, fost general NATO, a criticat reacțiile ezitante ale […]
08:20
Donald Trump Jr., atacuri dure la adresa Ucrainei și UE: „SUA nu va mai fi idiotul cu carnetul de cecuri” # Vocea Basarabiei
Donald Trump Jr. a lansat o serie de acuzații puternice la adresa Ucrainei și Uniunii Europene în cadrul unei conferințe desfășurate în Orientul Mijlociu, declarații care au alimentat temeri privind posibile schimbări majore în politica externă a Statelor Unite. Potrivit The Guardian, fiul președintelui american a sugerat că administrația Donald Trump ar putea reduce sau […]
07:30
Premierul Munteanu explică prioritățile Guvernului și își clarifică accentul: „Vorbesc cinci limbi, accentul meu este mai degrabă ucrainean” # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, afirmă că principalul obiectiv al Guvernului pe care îl conduce este îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, prin dezvoltare economică și locuri de muncă mai bine plătite. Declarațiile au fost făcute într-o postare video pe rețelele de socializare, în care șeful Executivului a răspuns întrebărilor adresate de oameni, relatează MOLDPRES. […]
07:10
Meteorologii europeni avertizează că începutul anului viitor ar putea aduce o răcire accentuată în mai multe zone ale continentului, pe fondul unui vortex polar considerabil mai slab decât în mod normal. Slăbirea acestui curent de aer extrem de rece din regiunile polare ar putea permite pătrunderea maselor de aer arctic spre latitudinile joase, declanșând episoade […]
7 decembrie 2025
14:50
Starmer, Zelenski, Macron și Merz se întâlnesc la Londra pentru noi discuții privind încheierea războiului din Ucraina # Vocea Basarabiei
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, pentru a continua discuțiile privind perspectivele de încheiere a războiului din Ucraina. Starmer va reafirma
13:10
Calea Ferată din Moldova organizează licitații pentru locomotive, vagoane și bunuri imobile în perioada 22–24 decembrie # Vocea Basarabiei
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță organizarea mai multor licitații „cu reducere” și „cu strigare” pentru comercializarea mijloacelor fixe, materialelor și bunurilor imobile, în perioada 22–24 decembrie 2025. Evenimentele vor avea loc în Chișinău, pe strada Vlaicu Pârcălab 48, sala nr. 51. 22 decembrie 2025 23 decembrie 2025 24 decembrie 2025 Documentele […] Articolul Calea Ferată din Moldova organizează licitații pentru locomotive, vagoane și bunuri imobile în perioada 22–24 decembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Republica Moldova începe negocieri cu Quebec pentru un acord de recunoaștere a pensiilor # Vocea Basarabiei
Republica Moldova inițiază negocieri cu Guvernul Quebecului pentru semnarea unui acord ce va permite moldovenilor care au activitate legală în Canada să beneficieze de pensii și alte prestații sociale pentru perioadele contributive realizate pe teritoriul acestei provincii, transmite IPN. Subiectul este inclus pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 10 decembrie. Negocierile vor fi […] Articolul Republica Moldova începe negocieri cu Quebec pentru un acord de recunoaștere a pensiilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Patru protestatari arestați după ce au vandalizat vitrina cu Bijuteriile Coroanei la Turnul Londrei # Vocea Basarabiei
Patru persoane au fost arestate după ce au aruncat cu cremă și crumble de mere în vitrina care proteja o parte din Bijuteriile Coroanei la Turnul Londrei, relatează BBC. Incidentul a avut loc sâmbătă, puțin înainte de ora 10:00 GMT, când vitrina ce adăpostea Coroana Imperială a fost vandalizată. Poliția Metropolitană a intervenit imediat, reținând […] Articolul Patru protestatari arestați după ce au vandalizat vitrina cu Bijuteriile Coroanei la Turnul Londrei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Ministrul Mediului cere demisii la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilegală a unui arbore de frasin # Vocea Basarabiei
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, solicită demisia persoanelor responsabile din cadrul Spațiilor Verzi Strășeni, după ce un arbore de frasin a fost smuls cu tot cu rădăcini în plină zi, în pădurea din localitate. Oficialul afirmă că nu doar făptașul trebuie sancționat, ci și cei care au obligația să protejeze fondul forestier, transmite MOLDPRES. Hajder a […] Articolul Ministrul Mediului cere demisii la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilegală a unui arbore de frasin apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
DOC/Maia Sandu anulează distincțiile de stat acordate lui Andrei Golban și Grigore Postică # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 5 decembrie, un decret prin care anulează distincțiile de stat conferite anterior lui Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din Republica Moldova”, și antrenorului de lupte Grigore Postică. Decizia survine la scurt timp după ce s-a aflat că Andrei Golban este vizat într-un dosar penal […] Articolul DOC/Maia Sandu anulează distincțiile de stat acordate lui Andrei Golban și Grigore Postică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Rusia a anulat acordurile de cooperare militară semnate cu Portugalia, Franța și Canada între 1989 și 2000, o decizie care marchează o nouă etapă în degradarea relațiilor cu NATO. Măsura a fost oficializată vineri printr-un decret publicat la Moscova. Autoritățile ruse au afirmat că documentele respective „nu mai sunt relevante”, fiind semnate într-o perioadă în […] Articolul Rusia rupe ultimele acorduri de cooperare militară cu Occidentul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
6 decembrie 2025
13:40
Protecția principală a reactorului avariat de la centrala nucleară din Cernobîl este grav compromisă, după ce o dronă a provocat daune semnificative, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). În urma unei inspecții la fața locului, directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că structura de protecție a suferit avarii serioase, iar funcțiile […] Articolul Protecția reactorului de la Cernobîl, grav avariată în urma unui atac cu dronă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Putin promite livrări neîntrerupte de combustibil către India, în pofida presiunilor SUA asupra importurilor rusești # Vocea Basarabiei
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită să asigure „livrări neîntrerupte de combustibil” către India, în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite pentru ca New Delhi să renunțe la importurile de petrol rusesc, transmite CNBC. Afirmația a fost făcută vineri, în cadrul unei alocuțiuni comune cu premierul indian Narendra Modi, cu prilejul […] Articolul Putin promite livrări neîntrerupte de combustibil către India, în pofida presiunilor SUA asupra importurilor rusești apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Trei persoane au fost rănite în urma unui atac cu rachete și drone asupra regiunii Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Incidentul face parte dintr-un val amplu de lovituri lansate de Rusia asupra mai multor orașe din Ucraina, potrivit autorităților locale. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a lansat o serie de rachete […] Articolul Atac nocturn cu rachete și drone asupra Kievului: trei răniți și pagube majore apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Sistemul „eRețeta” va fi indisponibil în weekend din cauza lucrărilor de modernizare # Vocea Basarabiei
Sistemul informațional automatizat „eRețeta pentru medicamente și dispozitive medicale compensate” nu va fi disponibil în acest weekend. Compania Națională de Asigurări în Medicină informează prestatorii de servicii medicale și farmaceutice că, pe durata întreruperii, prescripțiile medicale vor fi eliberate în format „rețetă olografă”, care va putea fi valorificată în farmaciile contractate. Potrivit CNAM, sistemul nu […] Articolul Sistemul „eRețeta” va fi indisponibil în weekend din cauza lucrărilor de modernizare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Polițist de frontieră, rănit după ce s-a împușcat cu arma din dotare în timpul serviciului # Vocea Basarabiei
Un polițist de frontieră a fost rănit după ce s-a împușcat cu arma din dotare în timpul serviciului, în zona Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, în seara zilei de 5 decembrie. Angajatul a fost găsit cu o plagă prin împușcare în zona maxilarului, însă starea lui este stabilă. Potrivit Poliției de Frontieră, incidentul s-a produs […] Articolul Polițist de frontieră, rănit după ce s-a împușcat cu arma din dotare în timpul serviciului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Peste 40 de experți s-au reunit la Chișinău pentru a discuta transformarea sistemului de achiziții publice # Vocea Basarabiei
Conferința dedicată transformării achizițiilor publice a reunit peste 40 de specialiști și reprezentanți ai instituțiilor publice, într-un dialog axat pe modernizarea sistemului de achiziții, desfășurat pe 4 decembrie 2025, la Chișinău. În cadrul evenimentului, Secretara generală adjunctă a Ministerului Finanțelor, Ana Luca, a subliniat direcțiile strategice de reformă, menționând că achizițiile publice parcurg un proces […] Articolul Peste 40 de experți s-au reunit la Chișinău pentru a discuta transformarea sistemului de achiziții publice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
CNAS îndeamnă plătitorii să achite restanțele pentru a evita penalitățile și a asigura plata la timp a prestațiilor sociale # Vocea Basarabiei
Casa Națională de Asigurări Sociale cheamă toți plătitorii de contribuții să își achite restanțele la bugetul asigurărilor sociale de stat. Instituția avertizează că neachitarea contribuțiilor la timp atrage aplicarea majorărilor de întârziere de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. Potrivit CNAS, achitarea restanțelor și efectuarea plăților înainte de termen contribuie direct la asigurarea achitării pensiilor, […] Articolul CNAS îndeamnă plătitorii să achite restanțele pentru a evita penalitățile și a asigura plata la timp a prestațiilor sociale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
00:10
(FOTO) Chișinău, în straie de sărbătoare: Pomul de Crăciun a fost inaugurat în Piața Marii Adunări Naționale # Vocea Basarabiei
În Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a fost dat astăzi, 5 decembrie, startul sărbătorilor de iarnă, odată cu aprinderea luminițelor pe Pomul de Crăciun. De asemenea, în centrul orașului a fost amenajat un Târg de Crăciun, care include numeroase standuri cu produse tradiționale, decorațiuni, dulciuri și băuturi fierbinți. În Piața Marii Adunări Naționale, vizitatorii […] Articolul (FOTO) Chișinău, în straie de sărbătoare: Pomul de Crăciun a fost inaugurat în Piața Marii Adunări Naționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
5 decembrie 2025
21:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 05.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Chișinău, în straie de sărbătoare: Pomul de Crăciun a fost inaugurat în Piața Marii Adunări Naționale # Vocea Basarabiei
19:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 05.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
MAE al R. Moldova a notificat oficial Rusia despre denunțarea acordului privind centrele culturale # Vocea Basarabiei
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe din Rusia despre denunțarea acordului privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Astfel, au fost încheiate toate procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Acordul respectiv a fost semnat în anul 1998, […] Articolul MAE al R. Moldova a notificat oficial Rusia despre denunțarea acordului privind centrele culturale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
(FOTO) Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, mobilier nou pentru două școli din orașul Bălți # Vocea Basarabiei
Gimnaziul nr. 10 și Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Bălți vor avea mobilier nou, grație unei donații oferite de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Potrivit autorităților locale, la Gimnaziul nr. 10 au ajuns 100 de bănci reglabile pentru elevi, 10 catedre cu scaune pentru cadrele didactice și 10 […] Articolul (FOTO) Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, mobilier nou pentru două școli din orașul Bălți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
