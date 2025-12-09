Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă venite din Belarus
Realitatea.md, 9 decembrie 2025 11:10
Lituania a decretat marți, 9 decembrie, stare de urgență din cauza amenințării reprezentate de baloane de contrabandă provenite din Belarus. Anunțul a fost făcut de Guvernul lituanian, scrie stirileprotv.ro, citând AFP. Autoritățile de la Vilnius acuză Belarusul că ar permite traficanților să utilizeze baloane meteorologice pentru a transporta țigări de contrabandă peste frontieră. Potrivit autorităților
• • •
Acum 15 minute
11:10
Ideea Universității Chișinău, abandonată. Dan Perciun: Și relațiile dintre cei doi rectori astăzi sunt mai dificile # Realitatea.md
În 2024, rectorii UTM și USM – Viorel Bostan și Igor Șarov – au sugerat că discută despre o fuziune în Universitatea Chișinău pentru a fortifica domeniul învățământului superior. Mai târziu, au fost amânate negocierile de transformare „într-un gigant universitar" până în momentul în care poziția Guvernului privind finanțarea adecvată a viitoarei instituții superioare va
11:10
Platforma Realitatea.md și-a ajustat interfața, devenind mai prietenoasă și mai ușor de utilizat pentru cititori. Noua versiune a site-ului include un buton comod de acces rapid către toate știrile, precum și către funcția de radio, facilitând navigarea și informarea în timp real. Prin aceste îmbunătățiri, redacția își propune să fie și mai aproape de cititorii
11:10
Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă venite din Belarus # Realitatea.md
11:10
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că este în conlucrare cu organele de drept și oferă tot suportul necesar pentru investigarea cazurilor de corupție descoperite în procesul de obținere a permiselor de conducere. Instituția menționează că își dorește ca acest dosar, dar și alte cazuri similare care vizează angajați ai ASP, să fie finalizate și trimise
Acum o oră
10:50
VIDEO Donald Trump avertizează Europa: „Trebuie să fie foarte atentă, merge în direcții greșite” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat noi critici dure la adresa Europei, în declarații făcute luni, 8 decembrie, la Casa Albă. Afirmațiile sale vin la câteva zile după publicarea noii strategii de securitate a Statelor Unite, un document în care Washingtonul semnalează mai multe probleme de pe continentul european, inclusiv legate de migrație, transmite
10:50
La un pas de tragedie! Doi copii intoxicați cu monoxid de carbon într-o locuință din raionul Fălești # Realitatea.md
Doi copii, în vârstă de 2 și 6 ani, au suferit intoxicații cu monoxid de carbon în seara zilei de 8 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45, iar la fața locului a intervenit un echipaj medical, care a transportat minorii
10:40
Restanțierii fiscali, luați în vizor. Fiscul a recuperat 46 de milioane de lei în doar cinci zile # Realitatea.md
Fiscul a recuperat aproape 46 de milioane de lei de la restanțieri în doar cinci zile, în perioada 1–5 decembrie 2025. Cea mai mare parte a banilor, 45,46 milioane lei, a fost încasată direct din conturile bancare ale datornicilor. Alte 480 de mii lei au fost achitate în numerar. Tot în această perioadă, contribuabilii au
10:30
VIDEO O treime dintre studenții moldoveni folosesc inteligența artificială. Perciun: „O tendință îngrijorătoare” # Realitatea.md
Aproximativ 30% dintre studenții din Republica Moldova folosesc inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor universitare, însă statul nu dispune, deocamdată, de un mecanism centralizat de depistare a plagiatului. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în emisiunea „La 360 de grade" de la Radio Moldova. Potrivit oficialului, tezele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale nu
10:30
Corupție la examenele auto! Percheziții la Ungheni și Călărași; o persoană a fost reținută # Realitatea.md
CNA și procurorii din Chișinău au descins marți cu peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție care vizează examinatori și candidați la permisul de conducere din Ungheni și Călărași. Ancheta se referă la o schemă prin care persoane ar fi plătit între 500 și 700 de euro pentru a trece examenele teoretice și practice.
Acum 2 ore
10:20
Italia se pregătește să adopte un set de reguli mai stricte privind acordarea cetățeniei, măsuri care ar putea afecta direct sute de mii de români aflați pe teritoriul italian. Printre cei mai vizați se numără copiii născuți în Italia în familii de români. Un nou proiect de lege prevede introducerea unui examen de „integrare" pentru
10:10
Serviciile de catering sunt tot mai populare în Republica Moldova, fie pentru zile de naștere, pomeni sau evenimente corporative. ANSA avertizează însă că, pe lângă comoditate, ele pot prezenta riscuri dacă sunt alese companii neautorizate sau cu practici neconforme. Autoritatea vine cu o serie de recomandări pentru cei care planifică un eveniment. În primul rând,
10:00
Zelenski, după discuțiile de la Londra: Planul de pace revizuit va fi prezentat marți pentru SUA # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va prezenta astăzi, 9 decembrie, un plan de pace revizuit, după întrevederea pe care a avut-o la Londra cu liderii europeni. Discuțiile au avut loc cu premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron. Planul actualizat include 20 de puncte și vizează
10:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că folosește conceptul de „război hibrid" pentru a reduce la tăcere opoziția și pentru a justifica măsuri restrictive. Într-un mesaj publicat marți dimineață, 9 decembrie, edilul susține că orice critică la adresa partidului de guvernământ este etichetată drept atac sau manipulare. Potrivit lui Ceban, PAS ar fi
09:50
Moldova prelungește protecția pentru refugiați. Autoritățile aplică standardele europene # Realitatea.md
Refugiații din Ucraina vor beneficia în continuare de protecție temporară în Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Interne anunță că a inițiat procedura de prelungire a acestui mecanism, în linie cu decizia Uniunii Europene de a extinde protecția și pentru anul 2025. „Republica Moldova se aliniază Deciziei UE 2025/1460 privind extinderea protecției temporare. MAI își reafirmă angajamentul
09:30
Ministrul Junghietu: Prețul energiei de avarie procurate sâmbătă va fi cunoscut la sfârșitul lunii # Realitatea.md
Prețul energiei electrice de avarie procurate din România este mult mai mare decât prețul energiei obișnuite, dar această achiziție a fost necesară pentru a evita deconectările. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu, care a explicat că din cauza bombardamentelor asupra sistemului energetic ucrainean, Chișinăul a fost nevoit să procure energie de avarie din România. Ministrul
Acum 4 ore
09:10
UE promite sprijin suplimentar pentru Moldova după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina # Realitatea.md
Uniunea Europeană intenționează să intensifice sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, după noile atacuri lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc. Anunțul a fost făcut de reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, transmite IPN. Potrivit oficialei, întreruperile în alimentarea
08:40
Exercițiu tactic de urgență la Ambasada SUA din Chișinău, în colaborare cu IGSU. Care este scopul? # Realitatea.md
Astăzi, 9 decembrie 2025, între orele 09:00 și 12:00, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în colaborare cu IGSU, va desfășura un exercițiu tactic de reacție și răspuns în situații de urgență. Exercițiul se va desfășura pe teritoriul Ambasadei SUA, situată pe strada Alexei Mateevici 103, municipiul Chișinău, și va implica forțele și
08:30
Poliția a scos din circuit droguri de aproape 1,3 milioane de lei în doar o săptămână # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova anunță rezultate semnificative în acțiunile desfășurate pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri, cu un accent sporit pe implicarea minorilor și tinerilor în consumul, distribuirea sau promovarea substanțelor narcotice, inclusiv pe rețelele sociale. Potrivit instituției, în perioada 1–7 decembrie, în urma operațiunilor derulate la nivel național, oamenii legii au scos din circuit
08:20
Din 2026, taxarea autovehiculelor se schimbă: rovinieta va ține cont de poluare, odată cu lansarea sistemului TollRo # Realitatea.md
Se anunță schimbări majore pentru șoferi: de anul viitor, sistemul de taxare a vehiculelor va fi complet diferit. Mașinile grele vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși, iar rovinieta va fi calculată în raport cu norma de poluare. Deși noile reguli erau programate să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, aplicarea lor
08:10
Dan Perciun: Fuziunea Universității din Cahul cu UTM ar putea avea loc într-o săptămână sau două # Realitatea.md
Într-o săptămână sau două Guvernul ar putea aproba o hotărâre prin care Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul și Universitatea Tehnică a Moldovei vor fuziona. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, în cadrul emisiunii „La 360 de grade" de la Radio Moldova. „În funcție de cum vor evolua discuțiile,
07:40
Avertismentul politologului Radu Carp: Rusia pregătește o mobilizare mascată și profită de slăbiciunea relației trans-atlantice # Realitatea.md
Federația Rusă a simțit slăbiciunea relației trans-atlantice și „stă ca un prădător la cotitură, gata să muște", avertizează politologul Radu Carp. În marile orașe din Rusia apar tot mai multe semne ale unei mobilizări generale mascate, transmite DISINFO. Potrivit profesorului, „în Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate. Toate informațiile converg în aceeași
07:30
Întreaga Europă ar putea fi afectată de un val sever de gripă în 2026. Marea Britanie se confruntă cu unul dintre cele mai dificile sezoane de viroze din ultimii ani, după apariția unei tulpini agresive de gripă care a dus la închiderea școlilor, a triplat numărul internărilor în spitalele londoneze și pune sistemul medical sub o
Acum 6 ore
07:10
Horoscopul zilei: 9 decembrie 2025 vine cu provocări. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025 aduce o energie agitată, intensă și greu de ignorat. Ai senzația că timpul nu îți ajunge pentru toate sarcinile, iar ritmul în care se desfășoară lucrurile devine mai obositor decât de obicei. Indiferent de zodie, Universul transmite astăzi un mesaj clar: este timpul să ne prioritizăm emoțiile, să ne
07:00
Prognoza meteo pentru 9 decembrie indică o vreme rece și predominant înnorată în toate regiunile Republicii Moldova. Nu sunt preconizate precipitații, însă temperaturile vor rămâne scăzute, specifice începutului de iarnă. Nord: Temperaturile vor varia între maxime de +3°C și minime de -1°C. Cerul va fi acoperit pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 9 decembrie. Astfel, euro scade la 19 lei și 80 de bani, cu un ban mai puțin față de valoarea anterioară. Dolarul american ajunge la 17 lei, de asemenea în scădere cu un ban. Leul românesc este cotat la 3 lei și
Acum 12 ore
23:10
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a lansat Apelul Global 2026, solicitând 4,7 miliarde de dolari pentru a sprijini 41 de milioane de persoane aflate în mișcare și pentru a consolida sistemele care asigură migrația sigură, ordonată și regulată. Apelul evidențiază o realitate urgentă: oamenii se deplasează în căutarea protecției, oportunităților și stabilității, iar aceste nevoi
22:50
Starmer, Zelenski, Merz şi Macron s-au întâlnit la Londra. Ce au discutat cei patru lideri de stat în Downing Street # Realitatea.md
Premierul britanic Keir Starmer l-a primit luni, pe scările numărului 10, pe Downing Street, pe preşedintele ucrainan Volodimir Zelenski, la câteva momente după ce i-a primit pe cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, în cadrul unei reuniuni privind Ucraina, relatează știrileprotv.ro. Liderii europeni i s-au adresat în mod direct lui Volodimir Zelenski,
Acum 24 ore
22:20
Volodimir Zelenski: „Pentru China, nu este avantajos ca Rusia să pună capăt războiului cu Ucraina” # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Chinei nu îi convine o Rusie slăbită, care pierde războiul, deoarece Beijingul se află într-o confruntare economică și diplomatică majoră cu Statele Unite. Potrivit UNIAN, liderul ucrainean a făcut aceste declarații într-un comentariu pentru jurnaliști. „Respectăm suveranitatea și integritatea teritorială a fiecărui stat care ne respectă, iar, fără
21:50
Nicușor Dan, despre strategia de securitate a lui Donald Trump care critică UE: „Interesele comune sunt mai importante” # Realitatea.md
Președintele Nicușor Dan a comentat, într-un interviu pentru Le Monde, noua Strategie de securitate a SUA, în care Uniunea Europeană este criticată de administrația Trump. Potrivit lui Nicușor Dan, pozițiile critice față de Europa reflectă „diferențe de abordare ideologică". Pe de altă parte, președintele a subliniat că nici europenii, nici americanii nu își permit să
21:30
Epidemiologii lansează un avertisment alarmant: sezonul gripal de la începutul anului viitor ar putea aduce o creștere semnificativă a cazurilor, cauz
20:50
Un echipaj al Direcției regionale „Nord” și al Inspectoratului de Poliție Bălți a stopat un automobil care se deplasa haotic pe o stradă din orașul Bălți. La volan se afla un tânăr de 22 de ani, care, în urma testării alcoolscopice, a prezentat o concentrație de 0,62 mg/l alcool în aerul expirat, transmite tvn.md. Verificările […] Articolul Inconștiență la volan: bărbat beat și fără permis, tras pe dreapta la Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Investiții în eficiență energetică: blocuri ale Spitalului raional din Cimișlia, izolate termic # Realitatea.md
Mai multe blocuri ale Spitalului Raional Cimișlia – printre care Unitatea de Primiri Urgente și Secția Curativ-Chirurgicală – au fost izolate termic pentru a reduce cheltuielile la încălzire și răcire și pentru a crea condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical. Lucrările sunt realizate în cadrul unui proiect investițional finanțat integral de Compania Națională […] Articolul Investiții în eficiență energetică: blocuri ale Spitalului raional din Cimișlia, izolate termic apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
O consilieră din Bălți își anunță demisia: „Din cauza numeroaselor piedici impuse de PAS” # Realitatea.md
Consiliera municipală din Bălți, Anastasia Svetlicinîi, și-a anunțat demisia din funcțiile de consilier și secretar al fracțiunii „Victorie”. Aceasta acuză „tirania guvernării” și „piedicile impuse de PAS”. Anunțul vine la o săptămână după ce Ilan Șor a anunțat că își închide toate proiectele sociale din Republica Moldova. Svetlicinîi spune că ea și colegii ei ar […] Articolul O consilieră din Bălți își anunță demisia: „Din cauza numeroaselor piedici impuse de PAS” apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Petardele, vândute pe ascuns în capitală. Protecția Consumatorilor vine cu un avertisment # Realitatea.md
Petardele și articolele pirotehnice vândute ilegal în Chișinău reprezintă un pericol serios pentru oameni, mai ales pentru copii, avertizează Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor. Specialiștii au descoperit în ultimele zile mai multe locuri unde aceste produse erau comercializate fără autorizație, fără etichete și fără instrucțiuni de utilizare. Potrivit organizației, articolele pirotehnice neconforme pot provoca arsuri […] Articolul Petardele, vândute pe ascuns în capitală. Protecția Consumatorilor vine cu un avertisment apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
A murit și cel de-al doilea român rănit în tragedia din Tenerife, după ce valuri uriașe au lovit piscina naturală în care se aflau. Ministerul Afacerilor Externe din România a confirmat informația. Ministerul precizează că reprezentanţii Consulatului General al României la Madrid „sunt în legătură cu familiile celor două victime de cetăţenie română şi acordă […] Articolul A murit și al doilea român rănit în tragedia din Tenerife apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Experiment cu final neașteptat. Un magician a uitat parola cipului implantat în mână # Realitatea.md
Un bărbat pasionat de trucuri de magie, și-a implantat acum câțiva ani un cip în palmă, ca experiment. A vrut să-l folosească pentru diferite efecte magice, iar în final l-a programat astfel încât, atunci când îl scana cu telefonul, să apară un meme. La un moment dat, linkul meme-ului nu a mai funcționat. Când a […] Articolul Experiment cu final neașteptat. Un magician a uitat parola cipului implantat în mână apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Noul episod al emisiunii #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac aduce noutăți de la deschiderea oficială a showroom-ului „Lux-Light”. Compania LuxGaz SRL, în parteneriat cu brandul internațional Pelsan, a inaugurat un spațiu modern în Chișinău, dedicat profesioniștilor din domeniu: arhitecți, designeri, ingineri și dezvoltatori de proiecte. La eveniment a fost prezentă și prezentatoarea Xenia Bugneac, care a […] Articolul LIFESTYLE cu Xenia Bugneac: Deschiderea oficială a showroom-ului „Lux-Light” apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS în CMC și directoarea Moldexpo, a venit cu explicații după apariția informațiilor că ar fi luat un credit de aproape două milioane de lei de la soțul ei, Vasile Popa, fost director al SPPS. Ea afirmă că informația este eronată și că împrumutul nu îi aparține. Potrivit Zinaidei Popa, creditul […] Articolul Zinaida Popa, despre banii împrumutați de la soț: „O eroare mecanică” apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Cutremur de 7,6 în Japonia. Este alertă de tsunami, iar valurile au început să lovească țărmul # Realitatea.md
Un cutremur cu magnitudinea inițială de 7,6 a lovit luni coasta Japoniei, a anunțat Agenția Meteorologică a țării. După cutremur a fost emisă o avertizare de tsunami. Valurile s-au apropiat de țărm: Autoritățile anunță că un tsunami de 40 cm a fost observat în porturile Mutsu Ogawara din prefectura Aomori și Urakawa de pe insula […] Articolul Cutremur de 7,6 în Japonia. Este alertă de tsunami, iar valurile au început să lovească țărmul apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Dumitru Șoldan este noul director al S.A. „Tracom”, după ce a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de conducere a întreprinderii. Actualul director interimar a obținut cel mai mare punctaj în urma selecției organizate de Agenția Proprietății Publice (APP) și a fost declarat oficial câștigător, în urma interviului desfășurat pe 1 decembrie. Concursul a avut două […] Articolul Tracom are un nou șef. Cine a câștigat concursul desfășurat de APP apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Primăria propune majorarea taxelor locale! Cazarea, publicitatea și parcările aduc zeci de milioane la buget # Realitatea.md
Primăria Municipiului Chișinău pregătește pentru anul 2026 majorarea taxelor locale, indexate la rata inflației de 4,68%, potrivit proiectului de decizie supus consultărilor publice, transmite BANI.MD. Municipalitatea propune o taxă de amenajare a teritoriului în valoare de 214 lei, din care se estimează venituri de 51,8 milioane lei. Taxa pentru organizarea licitațiilor și loteriilor este stabilită […] Articolul Primăria propune majorarea taxelor locale! Cazarea, publicitatea și parcările aduc zeci de milioane la buget apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Soarta bărbatului din Pepeni, care a purtat drona cu motocultorul. Cernei: ”Pentru ce sa fie tras la răspundere?” # Realitatea.md
La o săptămână după ce în spațiul public au apărut informații despre o dronă găsită în satul Pepeni și dezmembrată de către un localnic, poliția nu ne poate spune dacă bărbatul deja a fost audit. Realitatea.md a solicitat aceste informații de la purtătorul de cuvânt al IGP, Diana Fetco, dar aceasta nu a răspuns la […] Articolul Soarta bărbatului din Pepeni, care a purtat drona cu motocultorul. Cernei: ”Pentru ce sa fie tras la răspundere?” apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Energocom ar putea continua achiziția centralizată de energie electrică pentru Moldova încă un an # Realitatea.md
Republica Moldova va continua să fie aprovizionată cu energie electrică prin intervenția directă a statului pentru încă un an. Acest lucru este prevăzut într-un proiect de hotărâre de Guvern, elaborat de Ministerul Energiei, care vizează prelungirea până la 31 decembrie 2026 a mandatului SA „Energocom” de a achiziționa energia necesară pentru piața internă. Ministerul explică […] Articolul Energocom ar putea continua achiziția centralizată de energie electrică pentru Moldova încă un an apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Un cetățean român se numără printre cele trei persoane care au murit duminică în Tenerife, după ce un val oceanic uriaș a lovit o piscină naturală de pe coasta de vest a insulei spaniole. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României. Potrivit MAE, doi români au fost implicați în incident, unul […] Articolul Tragedia din Tenerife: Un cetățean român, printre cei trei oameni care au murit apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Sistemul energetic este stabil, dar ministrul Junghietu îndeamnă la consum responsabil # Realitatea.md
Deși autoritățile susțin că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează stabil și acoperă integral necesarul de energie al țării, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a transmis un mesaj de avertizare către populație, îndemnând la un consum responsabil pentru a evita eventuale deconectări. „Comportamentul responsabil și consumul rațional de energie electrică, în special în orele de vârf, sunt […] Articolul Sistemul energetic este stabil, dar ministrul Junghietu îndeamnă la consum responsabil apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Guvernarea lansează „Cumpăr BUN de-acasă”, după renunțarea la cota de 50% pentru produsele moldovenești # Realitatea.md
La cinci ani de la preluarea guvernării, PAS revine asupra politicilor privind susținerea producătorilor locali și lansează campania „Cumpăr BUN de-acasă”, menită să încurajeze populația să opteze pentru produse autohtone în perioada sărbătorilor și pe tot parcursul anului. Inițiativa vine însă într-un context în care autoritățile au renunțat anterior la măsura de protejare a producției […] Articolul Guvernarea lansează „Cumpăr BUN de-acasă”, după renunțarea la cota de 50% pentru produsele moldovenești apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Distincție înaltă pentru Dorin Recean: Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, oferit de președintele Ucrainei # Realitatea.md
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a primit una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean – Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept” de gradul I. Ceremonia a avut loc astăzi la Ambasada Ucrainei la Chișinău, unde ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial distincția în numele președintelui Volodimir Zelenski și al poporului ucrainean. Potrivit […] Articolul Distincție înaltă pentru Dorin Recean: Ordinul „Cneazului Iaroslav cel Înțelept”, oferit de președintele Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Aproape 600 de moldoveni au chemat zilnic ambulanța din cauza problemelor cardiovasculare, iar în total, pe parcursul unei săptămâni, au fost înregistrate aproape 4 000 de astfel de urgențe. În total, în prima săptămână a lunii decembrie au fost înregistrate peste 14 mii de solicitări. Pe lângă urgențele cardiace, ambulanța a mai intervenit la 1 […] Articolul Zilnic, peste 570 de moldoveni cheamă ambulanța din cauza bolilor cardiovasculare apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
În anul 2026, salariul de referință în sectorul public nu va fi majorat și rămâne la nivelul de 2500 de lei. Potrivit fostului premier și actualului deputat al Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu, este o premieră din 2018 până în prezent, când acest indicator rămâne neschimbat. „Este primul an când salariul de referință nu crește. Este […] Articolul Salariul de referință în sectorul public nu va crește în 2026: cât va constitui apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Fundașul stânga al naționalei U-19 a Moldovei, Răzvan Țurcan, care are deja o selecție la echipa de tineret, se află în aceste zile în cantonament la Eindhoven, unde se antrenează alături de formația de juniori PSV U19, scrie noi.md. Tânărul jucător din Chișinău nu va evolua în meciuri oficiale pentru clubul olandez, întrucât campionatul este […] Articolul Fundașul moldovean Răzvan Țurcan, în pregătire la PSV Eindhoven U19 apare prima dată în Realitatea.md.
