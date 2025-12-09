Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă venite din Belarus

10:10

Serviciile de catering sunt tot mai populare în Republica Moldova, fie pentru zile de naștere, pomeni sau evenimente corporative. ANSA avertizează însă că, pe lângă comoditate, ele pot prezenta riscuri dacă sunt alese companii neautorizate sau cu practici neconforme. Autoritatea vine cu o serie de recomandări pentru cei care planifică un eveniment. În primul rând, […] Articolul Cateringul, comod dar periculos. ANSA explică la ce să fim atenți apare prima dată în Realitatea.md.