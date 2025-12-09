FOTO Armata Națională a Republicii Moldova a primit echipamente de protecție din partea NATO

12:00

Șoferul de 25 de ani, care a provocat accidentul din 20 noiembrie, pe traseul Rîșcani–Mihăileni, în urma căruia două tinere au fost implicate, una fiind rănită, iar cealaltă decedând ulterior la spital, a fost arestat de oamenii legii, după ce fugise de la locul accidentului. Tânărul a fost reținut de polițiști luni, 8 decembrie. „În […]