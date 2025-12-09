Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru alegeri în Ucraina și cere sprijinul SUA și UE

13:20

Serviciul Vamal ar putea avea un al treilea director adjunct, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Finanțelor, care vizează adaptarea structurii de conducere ”la volumul sporit de activitate și la responsabilitățile tot mai complexe ale instituției”, transmite BANI.MD. „Creșterea volumului de activitate al Serviciului Vamal, diversificarea funcțiilor exercitate, accentuarea rolului instituției […] Articolul Serviciul Vamal ar putea avea un al treilea director adjunct apare prima dată în Realitatea.md.