VIDEO Camera de Comerț îndeamnă consumatorii să pună în coș mai multe produse fabricate în Moldova

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat pentru Politico că este momentul potrivit pentru organizarea unor noi alegeri în Ucraina. „Da, cred că este momentul. Cred că este un moment important pentru a organiza alegeri. Ei folosesc războiul ca motiv pentru a nu organiza alegeri, dar aș crede că poporul ucrainean ar trebui […]