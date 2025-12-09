Gripa sezonieră ia cu asalt Moldova: Câte cazuri au fost înregistrate

11:50

Proprietarii unui club de noapte din Goa, India, au fugit către Thailanda la doar câteva ore după ce un incendiu mortal a izbucnit în local, ucigând 25 de persoane, a anunțat poliția luni seară, transmite stirleprotv.ro, citând AFP. Cauza probabilă a incendiului este un foc de artificii, potrivit oficialilor. Frații Saurabh și Gaurav Luthra, care […] Articolul VIDEO Proprietarii unui club din India fug din țară după un incendiu mortal cu 25 de victime apare prima dată în Realitatea.md.