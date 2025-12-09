Paginile de colorat cu Winx, Naruto și Țestoasele Ninja pentru copii, interzise în Rusia

10:50

Doi copii, în vârstă de 2 și 6 ani, au suferit intoxicații cu monoxid de carbon în seara zilei de 8 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45, iar la fața locului a intervenit un echipaj medical, care a transportat minorii […]