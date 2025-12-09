Rock-opera coregrafică „VOIEVOD” – un spectacol grandios ce unește peste 150 de artiști

12:40

Doi traficanți de migranți, membri ai unui grup infracțional și cetățeni moldoveni, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia acționau ca și călăuze, transportând migranți din țări afro-asiatice până la frontiera cu România, cu scopul de a-i ajuta să treacă ilegal în Uniunea Europeană. „Una dintre victimele rețelei s-a dovedit a fi un cetățean străin […] Articolul Doi traficanți de migranți, reținuți de polițiștii de frontieră: Un nepalez, victimă a grupării apare prima dată în Realitatea.md.