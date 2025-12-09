VIDEO Trump afirmă că Rusia deține avantaj în negocierile de pace cu Ucraina
Realitatea.md, 9 decembrie 2025 14:10
Într-un interviu acordat pentru Politico, președintele american Donald Trump a fost întrebat despre evoluțiile negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina și despre țara aflată în prezent într-o poziție mai puternică de negociere. La întrebare, Trump a declarat fără ezitare că Rusia, fiind o țară mult mai mare, are avantaj în acest plan de pace.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
14:30
Vizită oficială la Roma: Zelenski mulțumește Papei Francisc pentru sprijinul acordat Ucrainei # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit astăzi, 9 decembrie, la Roma într-o vizită oficială, unde are programate întâlniri cu Prim-Ministrul Italiei și a reușit să aibă și o întrevedere cu Papa Francisc, transmite RBC Ukraine. Pe rețelele sale de socializare, Zelenski a publicat imagini în care apare alături de Suveranul Pontif. În mesajele publicate, președintele
Acum 30 minute
14:10
Acum o oră
13:50
Premierul Munteanu discută cu NATO despre securitatea regională și consolidarea rezilienței Republicii Moldova # Realitatea.md
Contextul de securitate din regiune și sprijinul oferit Republicii Moldova de către NATO au fost principalele subiecte ale discuției dintre premierul Alexandru Munteanu și Secretarul General Adjunct al Alianței pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge. Potrivit Guvernului, șeful Executivului a subliniat că parteneriatul cu NATO contribuie la consolidarea rezilienței țării, prin modernizarea
13:50
Accidentul de la Cahul, unde o ambulanță a fost implicată: Șoferul fugar, identificat de polițiști # Realitatea.md
Șoferul automobilului Dodge Ram, care a fugit de la locul accidentului din localitatea Moscovei, raionul Cahul, unde a fost implicată și o ambulanță, a fost identificat de polițiști. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md, de către purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Cahul, Cristina Ciobanu. „Șoferul a fost identificat, acesta este cercetat în stare
13:50
VIDEO Trump avertizează: Poporul ucrainean trebuie să voteze – este timpul pentru alegeri prezidențiale # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat pentru Politico că este momentul potrivit pentru organizarea unor noi alegeri în Ucraina. „Da, cred că este momentul. Cred că este un moment important pentru a organiza alegeri. Ei folosesc războiul ca motiv pentru a nu organiza alegeri, dar aș crede că poporul ucrainean ar trebui
Acum 2 ore
13:30
Reacția lui Andrei Pavaloi la solicitarea PAS de depolitizare a conducerii Direcției educație din Chișinău # Realitatea.md
Șeful interimar al Direcției Educație din Chișinău, Andrei Pavaloi, a reacționat, în cadrul ședinței CMC, la solicitarea de depolitizare a conducerii Direcției, formulată de consilierii PAS din Chișinău și la organizarea unui concurs public pentru funcția de șef al instituției. Potrivit lui Pavaloi, intenția PAS ar fi, de fapt, instalarea unei persoane docile guvernării în
13:30
Ursula von der Leyen: „Nu mai avem timp de pierdut”. UE sprijină în continuare Ucraina și consolidează apărarea # Realitatea.md
După reuniunea Coaliției Doritorilor de luni, 8 decembrie, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că liderii europeni și-au reafirmat angajamentul pentru două priorități esențiale: sprijinul financiar continuu pentru Ucraina și consolidarea capacității de apărare a Europei, transmite Digi24.ro. Von der Leyen a explicat că propunerea de „împrumut pentru reparații", bazată pe activele
13:20
Serviciul Vamal ar putea avea un al treilea director adjunct, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Finanțelor, care vizează adaptarea structurii de conducere "la volumul sporit de activitate și la responsabilitățile tot mai complexe ale instituției", transmite BANI.MD. „Creșterea volumului de activitate al Serviciului Vamal, diversificarea funcțiilor exercitate, accentuarea rolului instituției
13:10
Peste 280 de pastile interzise, trimise prin poștă, ridicate într-un dosar de contrabandă. Un străin, reținut # Realitatea.md
Vameșii au deconspirat o schemă prin care peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație, erau introduse în Republica Moldova prin intermediul trimiterilor poștale. „La postul vamal Poșta s-a prezentat un cetățean român în vârstă de 35 de ani pentru ridicarea unui colet comandat. În momentul recepționării, coletul a fost supus
13:10
Șeful Marinei Federației Ruse, Alexander Moiseev, a făcut declarații mari în care acuză Statele Unite și Uniunea Europeană că se pregătesc de un război în Arctica, informează Digi24.ro, citând presa rusă. Potrivit acestuia, un astfel de conflict ar putea începe în viitorul apropiat. „În ultimii doi ani, Finlanda și Suedia s-au alăturat isteriei anti-rusești", a
13:10
Extinderea irigațiilor în Republica Moldova rămâne una dintre cele mai costisitoare și mai lente promisiuni ale statului, în contextul secetelor tot mai frecvente. Investiția medie pentru reabilitarea irigațiilor este de aproximativ 3.000 de euro pe hectar, însă autoritățile recunosc că revenirea la sistemele postsovietice, care acopereau masiv suprafețele agricole, nu mai este realistă. Pentru irigarea
13:00
Scandalul care nu se încheie! „Dr. Serebrova” revine la vechiul job, în timp ce ancheta din Chișinău continuă # Realitatea.md
La aproape un an de la moartea Liubei Babuțchi, în urma unei intervenții estetice efectuate într-un salon din Chișinău, „Dr. Serebrova", proprietara salonului vizată în dosar, reapare în spațiul public. Deși ancheta din Republica Moldova continuă, iar anestezista și asistenta medicală riscă ani de închisoare, Irina Borodkina și-a reluat activitatea peste hotare, mai exact la
12:50
Demascat de soție, un spion rus implicat într-un atentat eșuat în Europa ajunge la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat din Rusia, care pretindea că este membru al opoziției și a fugit în Polonia după invazia Ucrainei, a fost arestat pentru spionaj și participare la un atentat cu bombă eșuat, scrie Digi24.ro. Soția sa, Irina, l-a acuzat inițial că lucrează pentru serviciile secrete rusești FSB, deși ulterior a susținut că afirmația a fost
12:50
În regiunea transnistreană se ia în considerare posibilitatea trecerii iluminatului stradal la un program redus, practic lăsând populația pe străzi mai întunecate din cauza lipsei banilor. Despre aceasta s-a anunțat pe 8 decembrie, în cadrul unei ședințe prin videoconferință a administrației regiunii transnistrene, transmite corespondentul IPN din stânga Nistrului. Potrivit așa-numitului guvern, limitele pentru iluminatul
12:40
Doi traficanți de migranți, reținuți de polițiștii de frontieră: Un nepalez, victimă a grupării # Realitatea.md
Doi traficanți de migranți, membri ai unui grup infracțional și cetățeni moldoveni, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia acționau ca și călăuze, transportând migranți din țări afro-asiatice până la frontiera cu România, cu scopul de a-i ajuta să treacă ilegal în Uniunea Europeană. „Una dintre victimele rețelei s-a dovedit a fi un cetățean străin
12:40
Pe 9 decembrie, la Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, a avut loc ceremonia de decernare a distincției de stat a Ucrainei fostului ministru al Culturii al Republicii Moldova (2021–2025), Sergiu Prodan. Din numele Președintelui Ucrainei și al poporului ucrainean, ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial lui Sergiu Prodan Ordinul „Pentru Merite", clasa a II-a. Distincția
Acum 4 ore
12:30
Un avion An-22 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, Rusia, cu șapte persoane la bord, potrivit rbc.ru. Accidentul a avut loc în apropierea rezervorului Uvodskoye, iar fragmente din aeronava prăbușită au fost găsite plutind în apă. Reprezentanții forțelor de ordine au declarat că avionul efectua un zbor de testare de rutină după ce a fost supus
12:30
Grupul de presă Realitatea și Chefs Forum 2025 au marcat la Chișinău debutul celui mai important eveniment gastronomic al țării # Realitatea.md
Republica Moldova a devenit, pentru o zi, capitala regională a gastronomiei. Pentru prima dată, profesioniști din domeniul culinar, antreprenori din HORECA și pasionați de fine dining s-au reunit la Chefs Forum, un eveniment fără precedent ca amploare și nivel de expertiză, realizat în parteneriat cu Grupul de presă Realitatea. Chefs Forum a transformat Chișinău Arena
12:20
Echipaj medical, rănit într-un accident grav la Cahul. Șoferul a fugit de la fața locului # Realitatea.md
Un accident grav s-a produs luni seara, 8 decembrie, în localitatea Moscovei, raionul Cahul. În impact au fost implicate două automobile: un Dodge Ram și o ambulanță. „În urma coliziunii, membrii echipajului medical au suferit diferite traumatisme. Șoferul automobilului a părăsit locul accidentului, iar în prezent sunt întreprinse măsuri pentru localizarea locului aflării acestuia. Pe
12:20
O cutie sigilată cu bandă ANSA a fost observată pe raftul cu ceaiuri într-un supermarket din capitală. Redacția Realitatea.md a solicitat o reacție instituției. ANSA a precizat că ambalajul nu are legătură cu lotul de ceai contaminat și că prezența benzii nu indică o neconformitate a produselor. „Banda adezivă ANSA indică un control oficial și
12:10
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat introducerea unor noi criterii de performanță academică pentru acordarea burselor studențești începând cu 1 ianuarie 2026. Potrivit oficialului, aceste modificări schimbă regula prin care aproximativ 70% dintre studenții de la buget primeau automat burse de merit, indiferent de media obținută. Perciun a precizat că vor fi stabilite
12:10
Proiectul legii bugetului, în dezbateri la Realitatea TV cu deputații Radu Marian și Petru Burduja # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat", moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt președintele comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian și deputatul PSRM, Petru Burduja. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Proiectul legii
12:00
Accidentul de la Rîșcani, soldat cu moartea unei tinere și rănirea alteia: Șoferul a fost arestat # Realitatea.md
Șoferul de 25 de ani, care a provocat accidentul din 20 noiembrie, pe traseul Rîșcani–Mihăileni, în urma căruia două tinere au fost implicate, una fiind rănită, iar cealaltă decedând ulterior la spital, a fost arestat de oamenii legii, după ce fugise de la locul accidentului. Tânărul a fost reținut de polițiști luni, 8 decembrie. „În
12:00
Ce-ar fi dacă fiecare plată ar putea deschide ușa către o aventură de neuitat? FinComBank, în parteneriat cu Mastercard, lansează campania „Descoperă magia circului în Valencia", oferind familiilor șansa de a trăi emoția și spectacolul Cirque du Soleil în Spania. Ne dorim să oferim clienților noștri nu doar servicii financiare, ci experiențe memorabile. Această campanie
12:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reacționat la acuzațiile primarului municipiului Chișinău și președintelui MAN, Ion Ceban, care susține că guvernarea folosește conceptul de „război hibrid" pentru a reduce la tăcere opoziția. Într-un răspuns pe Realitatea.md, PAS mai declară că „negarea războiului este parte a acestuia" și îl acuză pe Ceban că promovează mesaje manipulatorii
12:00
Renato Usatîi: Partidul Nostru deja a înregistrat în Parlament 4 inițiative legislative promise cetățenilor # Realitatea.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la postul public de televiziune, că fracțiunea pe care o conduce a înregistrat în Parlament mai multe inițiative legislative menite să sprijine mediul de afaceri, tinerii și populația. Republicii Moldova. Printre proiecte se numără extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu o cifră de afaceri de până
11:50
Extinderea activității benzinăriilor Lukoil până pe 29 aprilie 2026 se aplică și pentru Republica Moldova # Realitatea.md
Decizia Biroului pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) de a extinde derogarea privind activitatea benzinăriilor Lukoil până pe 29 aprilie 2026 se aplică și pentru Republica Moldova și are rolul de a permite negocierile comerciale internaționale pentru vânzarea rețelei, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a reiterat, la emisiunea „În context" de
11:50
VIDEO Proprietarii unui club din India fug din țară după un incendiu mortal cu 25 de victime # Realitatea.md
Proprietarii unui club de noapte din Goa, India, au fugit către Thailanda la doar câteva ore după ce un incendiu mortal a izbucnit în local, ucigând 25 de persoane, a anunțat poliția luni seara, transmite stirleprotv.ro, citând AFP. Cauza probabilă a incendiului este un foc de artificii, potrivit oficialilor. Frații Saurabh și Gaurav Luthra, care
11:40
Fermierii ies miercuri la protest: „Este un semnal de alarmă către Guvern pentru a ieși la dialog și acțiuni concrete” # Realitatea.md
Miercuri, 10 decembrie, la
11:40
Bărbat condamnat pentru că și-a violat fiica vitregă de la 7 ani. Procurorii cer detențiune pe viață # Realitatea.md
Un bărbat de 50 de ani din nordul țării a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru abuz sexual asupra fiicei sale vitrege. Procurorii anunță că vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață. Inculpatul și-a recunoscut parțial vina. Bărbatul a fost găsit vinovat pentru șase episoade de viol, tentativă de viol […] Articolul Bărbat condamnat pentru că și-a violat fiica vitregă de la 7 ani. Procurorii cer detențiune pe viață apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Un adolescent de 17 ani și-a pierdut mâna dreaptă după ce a declanșat un foc de artificii la o petrecere din nord-vestul Germaniei, a anunțat luni poliția locală. Potrivit autorităților, incidentul ar putea reaprinde dezbaterea anuală privind interzicerea artificiilor private de Anul Nou în Germania, scrie Yahoo News. Tânărul gestiona materiale pirotehnice profesionale, a căror […] Articolul Petrecere de coșmar în Germania: explozie de artificii lasă un adolescent fără mână apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Ideea Universității Chișinău, abandonată. Dan Perciun: Și relațiile dintre cei doi rectori astăzi sunt mai dificile # Realitatea.md
În 2024, rectorii UTM și USM – Viorel Bostan și Igor Șarov – au sugerat că discută despre o fuziune în Universitatea Chișinău pentru a fortifica domeniul învățământului superior. Mai târziu, au fost amânate negocierile de transformare „într-un gigant universitar” până în momentul în care poziția Guvernului privind finanțarea adecvată a viitoarei instituții superioare va […] Articolul Ideea Universității Chișinău, abandonată. Dan Perciun: Și relațiile dintre cei doi rectori astăzi sunt mai dificile apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Platforma Realitatea.md și-a ajustat interfața, devenind mai prietenoasă și mai ușor de utilizat pentru cititori. Noua versiune a site-ului include un buton comod de acces rapid către toate știrile, precum și către funcția de radio, facilitând navigarea și informarea în timp real. Prin aceste îmbunătățiri, redacția își propune să fie și mai aproape de cititorii […] Articolul REALITATEA.MD și-a modernizat interfața: Acces mai rapid la știri și radio apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă venite din Belarus # Realitatea.md
Lituania a decretat marți, 9 decembrie, stare de urgență din cauza amenințării reprezentate de baloane de contrabandă provenite din Belarus. Anunțul a fost făcut de Guvernul lituanian, scrie stirileprotv.ro, citând AFP. Autoritățile de la Vilnius acuză Belarusul că ar permite traficanților să utilizeze baloane meteorologice pentru a transporta țigări de contrabandă peste frontieră. Potrivit autorităților […] Articolul Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă venite din Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că este în conlucrare cu organele de drept și oferă tot suportul necesar pentru investigarea cazurilor de corupție descoperite în procesul de obținere a permiselor de conducere. Instituția menționează că își dorește ca acest dosar, dar și alte cazuri similare care vizează angajați ai ASP, să fie finalizate și trimise […] Articolul Reacția ASP la perchezițiile CNA privind permisele de conducere apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Donald Trump avertizează Europa: „Trebuie să fie foarte atentă, merge în direcții greșite” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat noi critici dure la adresa Europei, în declarații făcute luni, 8 decembrie, la Casa Albă. Afirmațiile sale vin la câteva zile după publicarea noii strategii de securitate a Statelor Unite, un document în care Washingtonul semnalează mai multe probleme de pe continentul european, inclusiv legate de migrație, transmite […] Articolul VIDEO Donald Trump avertizează Europa: „Trebuie să fie foarte atentă, merge în direcții greșite” apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
La un pas de tragedie! Doi copii intoxicați cu monoxid de carbon într-o locuință din raionul Fălești # Realitatea.md
Doi copii, în vârstă de 2 și 6 ani, au suferit intoxicații cu monoxid de carbon în seara zilei de 8 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45, iar la fața locului a intervenit un echipaj medical, care a transportat minorii […] Articolul La un pas de tragedie! Doi copii intoxicați cu monoxid de carbon într-o locuință din raionul Fălești apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Restanțierii fiscali, luați în vizor. Fiscul a recuperat 46 de milioane de lei în doar cinci zile # Realitatea.md
Fiscul a recuperat aproape 46 de milioane de lei de la restanțieri în doar cinci zile, în perioada 1–5 decembrie 2025. Cea mai mare parte a banilor, 45,46 milioane lei, a fost încasată direct din conturile bancare ale datornicilor. Alte 480 de mii lei au fost achitate în numerar. Tot în această perioadă, contribuabilii au […] Articolul Restanțierii fiscali, luați în vizor. Fiscul a recuperat 46 de milioane de lei în doar cinci zile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:30
VIDEO O treime dintre studenții moldoveni folosesc inteligența artificială. Perciun: „O tendință îngrijorătoare” # Realitatea.md
Aproximativ 30% dintre studenții din Republica Moldova folosesc inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor universitare, însă statul nu dispune, deocamdată, de un mecanism centralizat de depistare a plagiatului. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit oficialului, tezele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale nu […] Articolul VIDEO O treime dintre studenții moldoveni folosesc inteligența artificială. Perciun: „O tendință îngrijorătoare” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Corupție la examenele auto! Percheziții la Ungheni și Călărași; o persoană a fost reținută # Realitatea.md
CNA și procurorii din Chișinău au descins marți cu peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție care vizează examinatori și candidați la permisul de conducere din Ungheni și Călărași. Ancheta se referă la o schemă prin care persoane ar fi plătit între 500 și 700 de euro pentru a trece examenele teoretice și practice. […] Articolul Corupție la examenele auto! Percheziții la Ungheni și Călărași; o persoană a fost reținută apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Italia se pregătește să adopte un set de reguli mai stricte privind acordarea cetățeniei, măsuri care ar putea afecta direct sute de mii de români aflați pe teritoriul italian. Printre cei mai vizați se numără copiii născuți în Italia în familii de români. Un nou proiect de lege prevede introducerea unui examen de „integrare” pentru […] Articolul Românii din Italia, în vizorul noilor reguli: cetățenia devine mai greu de obținut apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Serviciile de catering sunt tot mai populare în Republica Moldova, fie pentru zile de naștere, pomeni sau evenimente corporative. ANSA avertizează însă că, pe lângă comoditate, ele pot prezenta riscuri dacă sunt alese companii neautorizate sau cu practici neconforme. Autoritatea vine cu o serie de recomandări pentru cei care planifică un eveniment. În primul rând, […] Articolul Cateringul, comod dar periculos. ANSA explică la ce să fim atenți apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Zelenski, după discuțiile de la Londra: Planul de pace revizuit va fi prezentat marți pentru SUA # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va prezenta astăzi, 9 decembrie, un plan de pace revizuit, după întrevederea pe care a avut-o la Londra cu liderii europeni. Discuțiile au avut loc cu premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron. Planul actualizat include 20 de puncte și vizează […] Articolul Zelenski, după discuțiile de la Londra: Planul de pace revizuit va fi prezentat marți pentru SUA apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că folosește conceptul de „război hibrid” pentru a reduce la tăcere opoziția și pentru a justifica măsuri restrictive. Într-un mesaj publicat marți dimineață, 9 decembrie, edilul susține că orice critică la adresa partidului de guvernământ este etichetată drept atac sau manipulare. Potrivit lui Ceban, PAS ar fi […] Articolul Ceban explică sintagma de „război hibrid” folosită de PAS: Oamenii sunt mințiți apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Moldova prelungește protecția pentru refugiați. Autoritățile aplică standardele europene # Realitatea.md
Refugiații din Ucraina vor beneficia în continuare de protecție temporară în Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Interne anunță că a inițiat procedura de prelungire a acestui mecanism, în linie cu decizia Uniunii Europene de a extinde protecția și pentru anul 2025. „Republica Moldova se aliniază Deciziei UE 2025/1460 privind extinderea protecției temporare. MAI își reafirmă angajamentul […] Articolul Moldova prelungește protecția pentru refugiați. Autoritățile aplică standardele europene apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Ministrul Junghietu: Prețul energiei de avarie procurate sâmbătă va fi cunoscut la sfârșitul lunii # Realitatea.md
Prețul energiei electrice de avarie procurate din România este mult mai mare decât prețul energiei obișnuite, dar această achiziție a fost necesară pentru a evita deconectările. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu, care a explicat că din cauza bombardamentelor asupra sistemului energetic ucrainean, Chișinăul a fost nevoit să procure energie de avarie din România. Ministrul […] Articolul Ministrul Junghietu: Prețul energiei de avarie procurate sâmbătă va fi cunoscut la sfârșitul lunii apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
UE promite sprijin suplimentar pentru Moldova după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina # Realitatea.md
Uniunea Europeană intenționează să intensifice sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, după noile atacuri lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc. Anunțul a fost făcut de reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, transmite IPN. Potrivit oficialei, întreruperile în alimentarea […] Articolul UE promite sprijin suplimentar pentru Moldova după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Exercițiu tactic de urgență la Ambasada SUA din Chișinău, în colaborare cu IGSU. Care este scopul? # Realitatea.md
Astăzi, 9 decembrie 2025, între orele 09:00 și 12:00, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în colaborare cu IGSU, va desfășura un exercițiu tactic de reacție și răspuns în situații de urgență. Exercițiul se va desfășura pe teritoriul Ambasadei SUA, situată pe strada Alexei Mateevici 103, municipiul Chișinău, și va implica forțele și […] Articolul Exercițiu tactic de urgență la Ambasada SUA din Chișinău, în colaborare cu IGSU. Care este scopul? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:30
Poliția a scos din circuit droguri de aproape 1,3 milioane de lei în doar o săptămână # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova anunță rezultate semnificative în acțiunile desfășurate pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri, cu un accent sporit pe implicarea minorilor și tinerilor în consumul, distribuirea sau promovarea substanțelor narcotice, inclusiv pe rețelele sociale. Potrivit instituției, în perioada 1–7 decembrie, în urma operațiunilor derulate la nivel național, oamenii legii au scos din circuit […] Articolul Poliția a scos din circuit droguri de aproape 1,3 milioane de lei în doar o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Din 2026, taxarea autovehiculelor se schimbă: rovinieta va ține cont de poluare, odată cu lansarea sistemului TollRo # Realitatea.md
Se anunță schimbări majore pentru șoferi: de anul viitor, sistemul de taxare a vehiculelor va fi complet diferit. Mașinile grele vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși, iar rovinieta va fi calculată în raport cu norma de poluare. Deși noile reguli erau programate să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, aplicarea lor […] Articolul Din 2026, taxarea autovehiculelor se schimbă: rovinieta va ține cont de poluare, odată cu lansarea sistemului TollRo apare prima dată în Realitatea.md.
