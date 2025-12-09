Oficial american, din nou la Chișinău: Cu cine se va întâlni

12:30

Republica Moldova a devenit, pentru o zi, capitala regională a gastronomiei. Pentru prima dată, profesioniști din domeniul culinar, antreprenori din HORECA și pasionați de fine dining s-au reunit la Chefs Forum, un eveniment fără precedent ca amploare și nivel de expertiză, realizat în parteneriat cu Grupul de presă Realitatea. Chefs Forum a transformat Chișinău Arena […] Articolul Grupul de presă Realitatea și Chefs Forum 2025 au marcat la Chișinău debutul celui mai important eveniment gastronomic al țării apare prima dată în Realitatea.md.