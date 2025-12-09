Minune în sala de operație: Cum un copilaș de 1,9 luni a fost salvat de medicii moldoveni
Realitatea.md, 9 decembrie 2025 17:50
O echipă de chirurgi pediatri din cadrul Institutului Mamei și Copilului a realizat cu succes, la 5 decembrie 2025, o intervenție chirurgicală de mare complexitate asupra unui copil în vârstă de 1,9 luni, diagnosticat cu un chist branhial cervical, localizat într-o zonă extrem de sensibilă a gâtului. Operația a presupus riscuri semnificative, intervenția necesitând o […] Articolul Minune în sala de operație: Cum un copilaș de 1,9 luni a fost salvat de medicii moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Guvernul vrea să schimbe regulile de import pentru zahăr, astfel încât intermediarii să nu mai poată importa la tarife reduse. Dreptul ar urma să fie acordat doar procesatorilor din industria alimentară care folosesc zahărul în producție. Autoritățile spun că intermediarii pot crea abuzuri, pot ridica artificial prețurile și pot afecta procesatorii mici. Menținerea regulilor actuale […] Articolul Importul de zahăr la preț redus, doar pentru cei care îl folosesc în producție apare prima dată în Realitatea.md.
În perioada 1 – 7 decembrie 2025, în Republica Moldova au fost raportate 31 de cazuri de gripă sezonieră. Potrivit ANSP, 28 dintre acestea au fost în municipiul Chișinău, iar câte un caz în Anenii Noi, Drochia și Ialoveni. Tot în această perioadă au fost înregistrate și 2185 de cazuri de infecții acute ale căilor […] Articolul Gripa sezonieră ia cu asalt Moldova: Câte cazuri au fost înregistrate apare prima dată în Realitatea.md.
O echipă de chirurgi pediatri din cadrul Institutului Mamei și Copilului a realizat cu succes, la 5 decembrie 2025, o intervenție chirurgicală de mare complexitate asupra unui copil în vârstă de 1,9 luni, diagnosticat cu un chist branhial cervical, localizat într-o zonă extrem de sensibilă a gâtului. Operația a presupus riscuri semnificative, intervenția necesitând o […] Articolul Minune în sala de operație: Cum un copilaș de 1,9 luni a fost salvat de medicii moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.
Valentina Naforniță, distinsă cu o diplomă de onoare de către Familia Regală a României # Realitatea.md
Soprana moldoveancă Valentina Naforniță a fost onorată la Palatul Regal din București, unde a primit o diplomă de onoare pentru contribuția sa civică remarcabilă. Distincția i-a fost înmânată de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, în cadrul unei ceremonii speciale dedicate personalităților care au promovat valorile culturale și umanitare în spațiul românesc și european. Artista […] Articolul Valentina Naforniță, distinsă cu o diplomă de onoare de către Familia Regală a României apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Trei membri ai echipajului medical au fost răniți în accidentul de la Cahul. Infirmierul, cel mai grav afectat # Realitatea.md
Trei membri ai echipajului medical au ajuns la spital, după ce au fost răniți în accidentul produs luni seara, 8 decembrie, în apropiere de localitatea Moscovei, raionul Cahul. Potrivit CNAMUP, ambulanța se întorcea de la o solicitare, după transportarea unui pacient la spital, și circula regulamentar. „La ora 04:10, un automobil marca Dodge a ieșit […] Articolul FOTO Trei membri ai echipajului medical au fost răniți în accidentul de la Cahul. Infirmierul, cel mai grav afectat apare prima dată în Realitatea.md.
„Nu înțeleg, de la valiza aceea mirosea a cântăreț sau ce?” Gabriel Nebunu, jefuit în Italia # Realitatea.md
Excentricul cântăreț de muzică populară, Gabriel Nebunu a fost jefuit în autocar, în Italia. Totul s-a întâmplat după concertele sale din Milano, scrie CANCAN.MD. Tânărul se îndrepta cu autocarul spre aeroport ca să revină acasă. La ieșire, a constat că valiza lui lipsește. Întâmplarea l-a răvășit și lacrimile au început să-i curgă șiroaie. „Cum e […] Articolul „Nu înțeleg, de la valiza aceea mirosea a cântăreț sau ce?” Gabriel Nebunu, jefuit în Italia apare prima dată în Realitatea.md.
Scandal forestier la Nisporeni. Copacii au dispărut, iar cioatele au fost „plantate” # Realitatea.md
Un video publicat de liderul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a scos la iveală o situație suspectă într-o pădurea privată de la Vărzărești, raionul Nisporeni. Potrivit imaginilor video, proprietarul pădurii, împreună cu un pădurar, ar fi tăiat lemne dintr-o pădure vecină, aflată pe teritoriul satului Băcșeni, iar pentru a masca furtul ar fi „plantat” în […] Articolul Scandal forestier la Nisporeni. Copacii au dispărut, iar cioatele au fost „plantate” apare prima dată în Realitatea.md.
Silvia Cecan a fost demisă din funcția de judecător al Curții de Apel Centru: A picat evaluarea externă # Realitatea.md
Silvia Cecan a fost demisă din funcția de judecător al Curții de Apel Centru. Aceasta nu are dreptul de a exercita funcții publice timp de cinci ani și a fost lipsită de indemnizația unică de concediere, transmite IPN. Potrivit sursei citate, decizia a fost luată după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat raportul […] Articolul Silvia Cecan a fost demisă din funcția de judecător al Curții de Apel Centru: A picat evaluarea externă apare prima dată în Realitatea.md.
Republica Moldova a fost nevoită să apeleze din nou la energie electrică de avarie. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că, în după-amiaza și seara zilei de luni, operatorul de sistem Moldelectrica a solicitat livrări de urgență pentru a menține stabilitatea sistemului electroenergetic. Potrivit ministrului, energia de avarie este […] Articolul Curent de urgență la prețuri record: Moldelectrica cere din nou ajutor de avarie apare prima dată în Realitatea.md.
Paginile de colorat cu Winx, Naruto și Țestoasele Ninja pentru copii, interzise în Rusia # Realitatea.md
Cărțile de colorat pentru copii bazate pe desene animate populare au fost interzise în Rusia, după o decizie a unui tribunal din Moscova. Instanța a considerat periculoase aceste materiale, care prezentau personaje din mai multe francize cunoscute, potrivit mai multor relatări din presa rusă. Printre imaginile interzise se numără personaje din „Naruto”, „Winx”, „Țestoasele Ninja” […] Articolul Paginile de colorat cu Winx, Naruto și Țestoasele Ninja pentru copii, interzise în Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
Într-un interviu acordat publicației Politico, președintele Donald Trump l-a criticat dur pe liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, comparându-l cu fondatorul circului ambulant Phineas Taylor Barnum. „Știți, este un excelent vânzător. Eu îl numesc P. T. Barnum. Unul dintre cei mai mari de pe Pământ. Ar fi putut vinde orice produs oricând. A spus că […] Articolul Trump face comentarii dure despre Zelenski și procesul de pace în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 750 de femei din Republica Moldova și din diaspora s-au reunit, pe 7 decembrie, la prima ediție a Galei „Femeile Moldovei”, un eveniment dedicat celor care contribuie activ la dezvoltarea socială, culturală și economică a țării. Inițiativa aparține Alianței „Femeile Moldovei”, o platformă care, în ultimul an, și-a extins comunitatea, a consolidat parteneriate internaționale […] Articolul Gala „Femeile Moldovei”: o celebrare a impactului în comunitate apare prima dată în Realitatea.md.
Brazii naturali au apărut în vânzare în Chișinău. Primăria anunță locurile autorizate # Realitatea.md
Brazii naturali au apărut în vânzare în Chișinău. Primăria anunță că, în perioada 8–31 decembrie 2025, comerțul cu pomi de Crăciun este permis în puncte special amenajate din toate sectoarele capitalei, Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana și Rîșcani. „Preturile de sector stabilesc condițiile de desfășurare a activității și eliberează permise de acces pentru comercializarea brazilor, persoanelor […] Articolul Brazii naturali au apărut în vânzare în Chișinău. Primăria anunță locurile autorizate apare prima dată în Realitatea.md.
Inițiativa PN: Cetățenii să poată achita în numerar până la 250.000 euro la procurarea bunurilor mobile și imobile # Realitatea.md
Partidul Nostru a anunțat inițierea unui proiect de lege prin care propune ca cetățenii să poată efectua tranzacții în numerar la procurarea bunurilor imobile și mobile în limita a 300 de salarii medii pe economie, echivalentul a aproximativ 250 de mii de euro. Totodată, formațiunea propune ca cetățenii moldoveni din diasporă, nerezidenți fiscali, precum și […] Articolul Inițiativa PN: Cetățenii să poată achita în numerar până la 250.000 euro la procurarea bunurilor mobile și imobile apare prima dată în Realitatea.md.
Kremlinul respinge acuzațiile europene privind restaurarea URSS și un posibil atac asupra NATO # Realitatea.md
Autoritățile de la Kremlin au respins marți afirmațiile unor lideri europeni potrivit cărora Vladimir Putin ar urmări restaurarea Uniunii Sovietice sau ar intenționa să atace un stat membru NATO. Reacția a venit după ce, în spațiul public european, au fost reluate declarații referitoare la ambițiile geopolitice ale Rusiei și la posibilitatea extinderii conflictului din Ucraina, […] Articolul Kremlinul respinge acuzațiile europene privind restaurarea URSS și un posibil atac asupra NATO apare prima dată în Realitatea.md.
Ruperea Vortexului Polar a provocat fragmentarea acestuia, iar efectele se vor resimți în America de Nord spre sfârșitul săptămânii. Aerul arctic extrem de rece se va deplasa către Canada, Alaska și mare parte din Statele Unite continentale, aducând temperaturi sub normalul perioadei și mai multe episoade de ninsoare, potrivit severewather.eu. Meteorologii vorbesc deja despre un […] Articolul Vortexul Polar s-a rupt: Un val de aer extrem de rece va lovi Canada și SUA apare prima dată în Realitatea.md.
PSRM a protestat în fața Guvernului împotriva închiderii școlilor. Perciun: „Miza lor este strict politică” # Realitatea.md
Partidul Socialiștilor a protestat în fața Guvernului, acuzând Ministerul Educației de „cel mai amplu proces de închidere a școlilor din țară”. Formațiunea susține că 276 de instituții de învățământ au fost deja închise, iar alte 73 sunt vizate pentru reorganizare, ceea ce ar afecta accesul copiilor la educație și ar accelera depopularea satelor. Participanții au […] Articolul PSRM a protestat în fața Guvernului împotriva închiderii școlilor. Perciun: „Miza lor este strict politică” apare prima dată în Realitatea.md.
Curent mai scump în noiembrie! Importurile domină piața, producătorii locali asigură doar 32% # Realitatea.md
Achizițiile de energie electrică ale Republicii Moldova s-au scumpit în luna noiembrie 2025, arată datele publicate de S.A. „Energocom”. Compania a cumpărat aproximativ 397,6 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 134,70 euro/MWh, în creștere față de 132,44 euro/MWh în perioada precedentă. Potrivit Energocom, importurile au continuat să domine mixul de […] Articolul Curent mai scump în noiembrie! Importurile domină piața, producătorii locali asigură doar 32% apare prima dată în Realitatea.md.
La un pas de tragedie! Un bărbat a fost salvat dintr-un incendiu izbucnit în propria casă # Realitatea.md
Un bărbat de 72 de ani a fost salvat de pompieri care risca să ardă în propria casă. Cazul a avut loc în noaptea zilei de luni, 8 decembrie, în satul Floreni, raionul Anenii Noi. La fața locului a intervenit un echipaj de salvatori și pompieri, care a constatat că flăcările au afectat bunurile materiale […] Articolul La un pas de tragedie! Un bărbat a fost salvat dintr-un incendiu izbucnit în propria casă apare prima dată în Realitatea.md.
Alertă la granița cu România! Un moldovean, căutat pentru tentativă de omor, prins de autorități # Realitatea.md
Un moldovean, căutat pentru tentativă de omor, a fost depistat luni dimineața, 8 decembrie, la frontieră. „În Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pasager într-un autocar înmatriculat în Republica Moldova, un cetățean R. Moldova, în vârstă de 34 de ani. La controlul de frontieră, colegii […] Articolul Alertă la granița cu România! Un moldovean, căutat pentru tentativă de omor, prins de autorități apare prima dată în Realitatea.md.
Sindicatele cer majorări salariale conforme inflației: Nivelul actual nu acoperă minimul necesar al angajaților # Realitatea.md
La 9 decembrie 2025, în cadrul unei întrevederi cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, reprezentanții Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au prezentat un set de propuneri și obiecții față de proiectele bugetare și politicile salariale pentru anul 2026. La discuții au participat Igor Zubcu, președinte al CNSM, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, Ghenadie Donos, […] Articolul Sindicatele cer majorări salariale conforme inflației: Nivelul actual nu acoperă minimul necesar al angajaților apare prima dată în Realitatea.md.
Consumatorii de energie termică vor primi, începând cu 1 ianuarie 2026, compensații automate pentru serviciile necalitative, potrivit noului Regulament aprobat de ANRE. Documentul introduce indicatori de calitate pentru furnizarea energiei termice și a apei calde, aplicabili atât consumatorilor existenți, cât și celor care solicită racordare, transmite BANI.MD. Furnizorii vor plăti compensații pentru depășirea duratei întreruperilor […] Articolul ANRE introduce despăgubiri automate pentru întreruperile la căldură și apă caldă apare prima dată în Realitatea.md.
Vizită oficială la Roma: Zelenski mulțumește Papei Francisc pentru sprijinul acordat Ucrainei # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit astăzi, 9 decembrie, la Roma într-o vizită oficială, unde are programate întâlniri cu Prim-Ministrul Italiei și a reușit să aibă și o întrevedere cu Papa Francisc, transmite RBC Ukraine. Pe rețelele sale de socializare, Zelenski a publicat imagini în care apare alături de Suveranul Pontif. În mesajele publicate, președintele […] Articolul Vizită oficială la Roma: Zelenski mulțumește Papei Francisc pentru sprijinul acordat Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
Într-un interviu acordat pentru Politico, președintele american Donald Trump a fost întrebat despre evoluțiile negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina și despre țara aflată în prezent într-o poziție mai puternică de negociere. La întrebare, Trump a declarat fără ezitare că Rusia, fiind o țară mult mai mare, are avantaj în acest plan de pace. […] Articolul VIDEO Trump afirmă că Rusia deține avantaj în negocierile de pace cu Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
Premierul Munteanu discută cu NATO despre securitatea regională și consolidarea rezilienței Republicii Moldova # Realitatea.md
Contextul de securitate din regiune și sprijinul oferit Republicii Moldova de către NATO au fost principalele subiecte ale discuției dintre premierul Alexandru Munteanu și Secretarul General Adjunct al Alianței pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge. Potrivit Guvernului, șeful Executivului a subliniat că parteneriatul cu NATO contribuie la consolidarea rezilienței țării, prin modernizarea […] Articolul Premierul Munteanu discută cu NATO despre securitatea regională și consolidarea rezilienței Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Accidentul de la Cahul, unde o ambulanță a fost implicată: Șoferul fugar, identificat de polițiști # Realitatea.md
Șoferul automobilului Dodge Ram, care a fugit de la locul accidentului din localitatea Moscovei, raionul Cahul, unde a fost implicată și o ambulanță, a fost identificat de polițiști. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md, de către purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Cahul, Cristina Ciobanu. „Șoferul a fost identificat, acesta este cercetat în stare […] Articolul Accidentul de la Cahul, unde o ambulanță a fost implicată: Șoferul fugar, identificat de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Trump avertizează: Poporul ucrainean trebuie să voteze – este timpul pentru alegeri prezidențiale # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat pentru Politico că este momentul potrivit pentru organizarea unor noi alegeri în Ucraina. „Da, cred că este momentul. Cred că este un moment important pentru a organiza alegeri. Ei folosesc războiul ca motiv pentru a nu organiza alegeri, dar aș crede că poporul ucrainean ar trebui […] Articolul VIDEO Trump avertizează: Poporul ucrainean trebuie să voteze – este timpul pentru alegeri prezidențiale apare prima dată în Realitatea.md.
Reacția lui Andrei Pavaloi la solicitarea PAS de depolitizare a conducerii Direcției educație din Chișinău # Realitatea.md
Șeful interimar al Direcției Educație din Chișinău, Andrei Pavaloi, a reacționat, în cadrul ședinței CMC, la solicitarea de depolitizare a conducerii Direcției, formulată de consilierii PAS din Chișinău și la organizarea unui concurs public pentru funcția de șef al instituției. Potrivit lui Pavaloi, intenția PAS ar fi, de fapt, instalarea unei persoane docile guvernării în […] Articolul Reacția lui Andrei Pavaloi la solicitarea PAS de depolitizare a conducerii Direcției educație din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Ursula von der Leyen: „Nu mai avem timp de pierdut”. UE sprijină în continuare Ucraina și consolidează apărarea # Realitatea.md
După reuniunea Coaliției Doritorilor de luni, 8 decembrie, Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că liderii europeni și-au reafirmat angajamentul pentru două priorități esențiale: sprijinul financiar continuu pentru Ucraina și consolidarea capacității de apărare a Europei, transmite Digi24.ro. Von der Leyen a explicat că propunerea de „împrumut pentru reparații”, bazată pe activele […] Articolul Ursula von der Leyen: „Nu mai avem timp de pierdut”. UE sprijină în continuare Ucraina și consolidează apărarea apare prima dată în Realitatea.md.
Serviciul Vamal ar putea avea un al treilea director adjunct, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Finanțelor, care vizează adaptarea structurii de conducere ”la volumul sporit de activitate și la responsabilitățile tot mai complexe ale instituției”, transmite BANI.MD. „Creșterea volumului de activitate al Serviciului Vamal, diversificarea funcțiilor exercitate, accentuarea rolului instituției […] Articolul Serviciul Vamal ar putea avea un al treilea director adjunct apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 280 de pastile interzise, trimise prin poștă, ridicate într-un dosar de contrabandă. Un străin, reținut # Realitatea.md
Vameșii au deconspirat o schemă prin care peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație, erau introduse în Republica Moldova prin intermediul trimiterilor poștale. „La postul vamal Poșta s-a prezentat un cetățean român în vârstă de 35 de ani pentru ridicarea unui colet comandat. În momentul recepționării, coletul a fost supus […] Articolul Peste 280 de pastile interzise, trimise prin poștă, ridicate într-un dosar de contrabandă. Un străin, reținut apare prima dată în Realitatea.md.
Șeful Marinei Federației Ruse, Alexander Moiseev, a făcut declarații mari în care acuză Statele Unite și Uniunea Europeană că se pregătesc de un război în Arctica, informează Digi24.ro, citând presa rusă. Potrivit acestuia, un astfel de conflict ar putea începe în viitorul apropiat. „În ultimii doi ani, Finlanda și Suedia s-au alăturat isteriei anti-rusești”, a […] Articolul UE și SUA se pregătesc de un război cu Rusia în Arctica apare prima dată în Realitatea.md.
Extinderea irigațiilor în Republica Moldova rămâne una dintre cele mai costisitoare și mai lente promisiuni ale statului, în contextul secetelor tot mai frecvente. Investiția medie pentru reabilitarea irigațiilor este de aproximativ 3.000 de euro pe hectar, însă autoritățile recunosc că revenirea la sistemele postsovietice, care acopereau masiv suprafețele agricole, nu mai este realistă. Pentru irigarea […] Articolul Moldova se usucă! E nevoie de 4,5 MILIARDE EURO pentru a iriga țara apare prima dată în Realitatea.md.
Scandalul care nu se încheie! „Dr. Serebrova” revine la vechiul job, în timp ce ancheta din Chișinău continuă # Realitatea.md
La aproape un an de la moartea Liubei Babuțchi, în urma unei intervenții estetice efectuate într-un salon din Chișinău, „Dr. Serebrova”, proprietara salonului vizată în dosar, reapare în spațiul public. Deși ancheta din Republica Moldova continuă, iar anestezista și asistenta medicală riscă ani de închisoare, Irina Borodkina și-a reluat activitatea peste hotare, mai exact la […] Articolul Scandalul care nu se încheie! „Dr. Serebrova” revine la vechiul job, în timp ce ancheta din Chișinău continuă apare prima dată în Realitatea.md.
Demascat de soție, un spion rus implicat într-un atentat eșuat în Europa ajunge la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat din Rusia, care pretindea că este membru al opoziției și a fugit în Polonia după invazia Ucrainei, a fost arestat pentru spionaj și participare la un atentat cu bombă eșuat, scrie Digi24.ro. Soția sa, Irina, l-a acuzat inițial că lucrează pentru serviciile secrete rusești FSB, deși ulterior a susținut că afirmația a fost […] Articolul Demascat de soție, un spion rus implicat într-un atentat eșuat în Europa ajunge la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
În regiunea transnistreană se ia în considerare posibilitatea trecerii iluminatului stradal la un program redus, practic lăsând populația pe străzi mai întunecate din cauza lipsei banilor. Despre aceasta s-a anunțat pe 8 decembrie, în cadrul unei ședințe prin videoconferință a administrației regiunii transnistrene, transmite corespondentul IPN din stânga Nistrului. Potrivit așa-numitului guvern, limitele pentru iluminatul […] Articolul Tiraspolul ia în calcul reducerea iluminatului stradal din cauza lipsei de fonduri apare prima dată în Realitatea.md.
Doi traficanți de migranți, reținuți de polițiștii de frontieră: Un nepalez, victimă a grupării # Realitatea.md
Doi traficanți de migranți, membri ai unui grup infracțional și cetățeni moldoveni, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia acționau ca și călăuze, transportând migranți din țări afro-asiatice până la frontiera cu România, cu scopul de a-i ajuta să treacă ilegal în Uniunea Europeană. „Una dintre victimele rețelei s-a dovedit a fi un cetățean străin […] Articolul Doi traficanți de migranți, reținuți de polițiștii de frontieră: Un nepalez, victimă a grupării apare prima dată în Realitatea.md.
Pe 9 decembrie, la Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, a avut loc ceremonia de decernare a distincției de stat a Ucrainei fostului ministru al Culturii al Republicii Moldova (2021–2025), Sergiu Prodan. Din numele Președintelui Ucrainei și al poporului ucrainean, ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial lui Sergiu Prodan Ordinul „Pentru Merite”, clasa a II-a. Distincția […] Articolul Sergiu Prodan, decorat cu Ordinul ”Pentru Merite” de către statul ucrainean apare prima dată în Realitatea.md.
Un avion An-22 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, Rusia, cu șapte persoane la bord, potrivit rbc.ru. Accidentul a avut loc în apropierea rezervorului Uvodskoye, iar fragmente din aeronava prăbușită au fost găsite plutind în apă. Reprezentanții forțelor de ordine au declarat că avionul efectua un zbor de testare de rutină după ce a fost supus […] Articolul Accident aviatic în Rusia: un avion militar s-a prăbușit cu 7 persoane la bord apare prima dată în Realitatea.md.
Grupul de presă Realitatea și Chefs Forum 2025 au marcat la Chișinău debutul celui mai important eveniment gastronomic al țării # Realitatea.md
Republica Moldova a devenit, pentru o zi, capitala regională a gastronomiei. Pentru prima dată, profesioniști din domeniul culinar, antreprenori din HORECA și pasionați de fine dining s-au reunit la Chefs Forum, un eveniment fără precedent ca amploare și nivel de expertiză, realizat în parteneriat cu Grupul de presă Realitatea. Chefs Forum a transformat Chișinău Arena […] Articolul Grupul de presă Realitatea și Chefs Forum 2025 au marcat la Chișinău debutul celui mai important eveniment gastronomic al țării apare prima dată în Realitatea.md.
Echipaj medical, rănit într-un accident grav la Cahul. Șoferul a fugit de la fața locului # Realitatea.md
Un accident grav s-a produs luni seara, 8 decembrie, în localitatea Moscovei, raionul Cahul. În impact au fost implicate două automobile: un Dodge Ram și o ambulanță. „În urma coliziunii, membrii echipajului medical au suferit diferite traumatisme. Șoferul automobilului a părăsit locul accidentului, iar în prezent sunt întreprinse măsuri pentru localizarea locului aflării acestuia. Pe […] Articolul Echipaj medical, rănit într-un accident grav la Cahul. Șoferul a fugit de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
O cutie sigilată cu bandă ANSA a fost observată pe raftul cu ceaiuri într-un supermarket din capitală. Redacția Realitatea.md a solicitat o reacție instituției. ANSA a precizat că ambalajul nu are legătură cu lotul de ceai contaminat și că prezența benzii nu indică o neconformitate a produselor. „Banda adezivă ANSA indică un control oficial și […] Articolul Ceai suspect pe rafturile din magazinele din Chișinău. Ce spune ANSA apare prima dată în Realitatea.md.
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat introducerea unor noi criterii de performanță academică pentru acordarea burselor studențești începând cu 1 ianuarie 2026. Potrivit oficialului, aceste modificări schimbă regula prin care aproximativ 70% dintre studenții de la buget primeau automat burse de merit, indiferent de media obținută. Perciun a precizat că vor fi stabilite […] Articolul În 2026, bursele studenților moldoveni vor fi acordate după noi criterii apare prima dată în Realitatea.md.
Proiectul legii bugetului, în dezbateri la Realitatea TV cu deputații Radu Marian și Petru Burduja # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt președintele comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian și deputatul PSRM, Petru Burduja. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Proiectul legii […] Articolul Proiectul legii bugetului, în dezbateri la Realitatea TV cu deputații Radu Marian și Petru Burduja apare prima dată în Realitatea.md.
Accidentul de la Rîșcani, soldat cu moartea unei tinere și rănirea alteia: Șoferul a fost arestat # Realitatea.md
Șoferul de 25 de ani, care a provocat accidentul din 20 noiembrie, pe traseul Rîșcani–Mihăileni, în urma căruia două tinere au fost implicate, una fiind rănită, iar cealaltă decedând ulterior la spital, a fost arestat de oamenii legii, după ce fugise de la locul accidentului. Tânărul a fost reținut de polițiști luni, 8 decembrie. „În […] Articolul Accidentul de la Rîșcani, soldat cu moartea unei tinere și rănirea alteia: Șoferul a fost arestat apare prima dată în Realitatea.md.
Ce-ar fi dacă fiecare plată ar putea deschide ușa către o aventură de neuitat? FinComBank, în parteneriat cu Mastercard, lansează campania „Descoperă magia circului în Valencia”, oferind familiilor șansa de a trăi emoția și spectacolul Cirque du Soleil în Spania. Ne dorim să oferim clienților noștri nu doar servicii financiare, ci experiențe memorabile. Această campanie […] Articolul Descoperă magia circului în Valencia cu FinComBank și Mastercard apare prima dată în Realitatea.md.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reacționat la acuzațiile primarului municipiului Chișinău și președintelui MAN, Ion Ceban, care susține că guvernarea folosește conceptul de „război hibrid” pentru a reduce la tăcere opoziția. Într-un răspuns pe Realitatea.md, PAS mai declară că „negarea războiului este parte a acestuia” și îl acuză pe Ceban că promovează mesaje manipulatorii […] Articolul Reacția PAS la „explicația” lui Ion Ceban privind sintagma „război hibrid” apare prima dată în Realitatea.md.
Renato Usatîi: Partidul Nostru deja a înregistrat în Parlament 4 inițiative legislative promise cetățenilor # Realitatea.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la postul public de televiziune, că fracțiunea pe care o conduce a înregistrat în Parlament mai multe inițiative legislative menite să sprijine mediul de afaceri, tinerii și populația. Republicii Moldova. Printre proiecte se numără extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu o cifră de afaceri de până […] Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru deja a înregistrat în Parlament 4 inițiative legislative promise cetățenilor apare prima dată în Realitatea.md.
Extinderea activității benzinăriilor Lukoil până pe 29 aprilie 2026 se aplică și pentru Republica Moldova # Realitatea.md
Decizia Biroului pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) de a extinde derogarea privind activitatea benzinăriilor Lukoil până pe 29 aprilie 2026 se aplică și pentru Republica Moldova și are rolul de a permite negocierile comerciale internaționale pentru vânzarea rețelei, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a reiterat, la emisiunea „În context” de […] Articolul Extinderea activității benzinăriilor Lukoil până pe 29 aprilie 2026 se aplică și pentru Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Proprietarii unui club din India fug din țară după un incendiu mortal cu 25 de victime # Realitatea.md
Proprietarii unui club de noapte din Goa, India, au fugit către Thailanda la doar câteva ore după ce un incendiu mortal a izbucnit în local, ucigând 25 de persoane, a anunțat poliția luni seară, transmite stirleprotv.ro, citând AFP. Cauza probabilă a incendiului este un foc de artificii, potrivit oficialilor. Frații Saurabh și Gaurav Luthra, care […] Articolul VIDEO Proprietarii unui club din India fug din țară după un incendiu mortal cu 25 de victime apare prima dată în Realitatea.md.
