Radu Marian, despre impozitarea achizițiilor de pe platforme precum Temu sau Joom: „Examinăm posibilitatea în 2026”
Realitatea.md, 10 decembrie 2025 08:50
Achizițiile de pe platforme internaționale precum Temu sau Joom, cu livrare din China și alte țări, ar putea fi impozitate începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian, la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea TV. În discuție, prezentatoarea i-a amintit deputatului declarațiile anterioare potrivit cărora achizițiile […] Articolul Radu Marian, despre impozitarea achizițiilor de pe platforme precum Temu sau Joom: „Examinăm posibilitatea în 2026” apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Acum 10 minute
09:10
Facilitățile fiscale pentru sectorul IT ar putea fi eliminate. Eugen Osmochescu: „Aderarea la UE este prioritatea zero” # Realitatea.md
Facilitățile fiscale de care beneficiază în prezent sectorul IT din Republica Moldova ar putea fi eliminate în următorii ani. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, unde a declarat că autoritățile au început deja să discute o „strategie de exit” […] Articolul Facilitățile fiscale pentru sectorul IT ar putea fi eliminate. Eugen Osmochescu: „Aderarea la UE este prioritatea zero” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
08:50
Radu Marian, despre impozitarea achizițiilor de pe platforme precum Temu sau Joom: „Examinăm posibilitatea în 2026” # Realitatea.md
08:50
În mediul online a apărut în această dimineață un video în care un șofer nu a acordat prioritate la traversarea străzii de către doi pietoni pe bd. Mircea cel Bătrân. Din imaginile postate, se observă că șoferul trece foarte aproape de aceștia, punându-le viața în pericol. Pietonii au reușit să se ferească la timp, iar […] Articolul VIDEO Un șofer surprins că nu a cedat trecerea pietonilor în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
08:20
Douăsprezece persoane și-au pierdut viața într-un incendiu care a izbucnit într-o clădire rezidențială din orașul Shantou, în sudul Chinei, informează miercuri agenția de știri Xinhua. Incendiul a început marți, la ora 21:20, într-o clădire cu patru etaje și a fost stins aproximativ 40 de minute mai târziu. Inițial, autoritățile raportaseră opt decese și patru răniți, […] Articolul VIDEO Tragedie în sudul Chinei: 12 oameni și-au pierdut viața într-un incendiu apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Drone suspecte, observate deasupra unei baze militare franceze specializate în informații. Autoritățile au deschis o anchetă # Realitatea.md
Drone suspecte au fost observate deasupra unei baze militare franceze specializate în informații, în trei nopți diferite luna trecută, au anunțat Forțele aeriene și spațiale ale Franței, transmite Agerpres, citată de DISINFO. Incidentul survine la scurt timp după ce procurorii francezi au început o anchetă privind posibile drone detectate deasupra unei baze de submarine nucleare […] Articolul Drone suspecte, observate deasupra unei baze militare franceze specializate în informații. Autoritățile au deschis o anchetă apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. O zodie va primi bani în curând: vezi dacă ești printre norocoși # Realitatea.md
Nativii sunt invitați să reflecteze asupra situațiilor din plan personal. Luna în Fecioară aduce nevoie de atenție la detalii și analiză în relațiile apropiate. Acțiunile repetate formează obiceiuri, iar astăzi este important să observi dacă acestea sunt pozitive sau negative. Recunoaște orice sentiment de confruntare și ia-ți un moment de liniște pentru a-ți clarifica gândurile. […] Articolul Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. O zodie va primi bani în curând: vezi dacă ești printre norocoși apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
VIDEO Camera de Comerț îndeamnă consumatorii să pună în coș mai multe produse fabricate în Moldova # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) lansează un nou apel către consumatori, îndemnându-i ca, în plin sezon al sărbătorilor, să aleagă produsele autohtone. Instituția amintește că pe parcursul întregului an promovează producătorii locali prin expoziții naționale și internaționale, precum „Fabricat în Moldova”, „Republica Moldova prezintă”, „Produs Autohton”, dar și prin numeroase evenimente […] Articolul VIDEO Camera de Comerț îndeamnă consumatorii să pună în coș mai multe produse fabricate în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Copiii australieni rămân fără TikTok, Instagram și YouTube din cauza unei interdicții istorice # Realitatea.md
Copiii din Australia nu vor mai avea acces la conturile lor de social media începând de miercuri, ca urmare a unei interdicții fără precedent la nivel mondial, menite să îi protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi adictivi, prădători online și agresori digitali. Nicio altă țară nu a introdus măsuri atât de stricte, iar […] Articolul Copiii australieni rămân fără TikTok, Instagram și YouTube din cauza unei interdicții istorice apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
07:20
Universul nu este cu adevărat infinit, chiar dacă, din perspectiva noastră limitată, așa poate părea. Un nou studiu arată că până și cele mai „indestructibile” obiecte cosmice — găurile negre, stelele neutronice și piticele albe — nu sunt eterne. În intervale de timp incomprehensibil de lungi, aceste structuri își pierd treptat masa și ajung să […] Articolul Studiu: Sfârșitul Universului ar putea fi mai apropiat decât ne imaginăm apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Într-un sat din statul indian Madhya Pradesh, o femeie primește lunar o sumă modestă, garantată. Nu este un salariu, deoarece nu are un loc de muncă oficial, ci un transfer financiar necondiționat acordat de guvern. Premila Bhalavi spune că banii îi ajung pentru medicamente, legume și taxele școlare ale fiului ei. Cei 1.500 de rupii […] Articolul Program revoluționar în India: Femeile sunt plătite pentru munca din gospodărie apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Conform estimărilor specialiștilor meteo pentru 10 decembrie 2025 se anunță o zi posomorâtă. Cerul va rămâne predominant noros, iar pe alocuri va cădea ploaie slabă. Temperaturile diurne vor urca până la +9°C, în timp ce în cursul nopții se estimează valori minime de aproximativ +3°C. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Cer înnorat și maxime de până la 9°C: Prognoza pentru 10 decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial al monedelor pentru 10 decembrie. Euro scade la 19 lei și 78 de bani, înregistrând o diminuare de 2 bani. Dolarul american coboară la 16 lei și 98 de bani, tot cu 2 bani mai puțin față de ziua precedentă. Leul românesc ajunge la 3 lei și […] Articolul Curs valutar 10 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:00
După Muzeul Luvru, Palatul Versailles îşi majorează tarifele pentru cetăţenii non-europeni # Realitatea.md
Palatul Versailles va creşte cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii non-europeni, un sistem de tarife diferenţiate implementat de Ministerul Culturii francez şi deja adoptat de Muzeul Luvru, transmite g4media.ro. Începând de la 14 ianuarie, cetăţenii din afara Spaţiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) vor trebui să […] Articolul După Muzeul Luvru, Palatul Versailles îşi majorează tarifele pentru cetăţenii non-europeni apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru alegeri în Ucraina și cere sprijinul SUA și UE # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marți, 9 decembrie curent, că este pregătit pentru alegeri, făcând apel la partenerii americani și europeni să contribuie la asigurarea securității scrutinului în contextul războiului, relatează agerpres.ro. Zelenski a declarat presei că, dacă securitatea este garantată, alegerile ar putea avea loc în următoarele 60-90 de zile, precizând că va […] Articolul Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru alegeri în Ucraina și cere sprijinul SUA și UE apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Noul bloc de studii al Universității de Stat din Comrat găzduiește o expoziție de documente de arhivă și fotografii care evidențiază impactul foametei din anii 1946-1947 în localitățile din Găgăuzia, transmite IPN. Documentele expuse prezintă mărturii ale acelor vremuri, unele dintre ele fiind prezentate pentru prima dată publicului larg. În Republica Moldova, potrivit unor estimări, […] Articolul Memoria foametei în Găgăuzia: expoziție itinerantă care va ajunge și la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Brigitte Macron șochează Franța. A fost surprinsă în timp ce înjura activistele la un show # Realitatea.md
Brigitte Macron, soția președintelui Franței, se confruntă cu un val de critici, după apariția unei înregistrări video care arată cum le insulta pe activistele care au întrerupt reprezentația unui actor la Paris, scrie antena3.ro. Clipul filmat duminică o arăta pe prima doamnă a Franței discutând în culisele teatrului Folies Bergère din Paris cu Ary Abittan, […] Articolul Brigitte Macron șochează Franța. A fost surprinsă în timp ce înjura activistele la un show apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Salariile la ANRE, CNPF și ANRCETI ar putea fi plafonate. Radu Marian: „La BNM, cel mai probabil, nu vom interveni” # Realitatea.md
Salariile de la mai multe instituții publice aflate în afara bugetului de stat ar putea fi plafonate. Președintele comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian a anunțat că Parlamentul analizează un proiect de lege care ar urma să limiteze remunerarea conducerii și angajaților din entități precum CNPF, ANRCETI și ANRE, instituții care se finanțează din […] Articolul Salariile la ANRE, CNPF și ANRCETI ar putea fi plafonate. Radu Marian: „La BNM, cel mai probabil, nu vom interveni” apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Peste 200 km de drumuri regionale finalizate în 2025: Premierul Munteanu a condus ședința Consiliului Fondului Rutier # Realitatea.md
206 km de drumuri regionale au fost deja reparate, iar alți 66 km urmează să fie reabilitați până la finalul anului. Datele au fost prezentate în raportul discutat la ședința Consiliului Fondului Rutier, prezidată de premierul Alexandru Munteanu. În acest an, prin Fondul Rutier, Guvernul a alocat 1,21 miliarde de lei pentru reparația părții carosabile […] Articolul Peste 200 km de drumuri regionale finalizate în 2025: Premierul Munteanu a condus ședința Consiliului Fondului Rutier apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Rock-opera coregrafică „VOIEVOD” – un spectacol grandios ce unește peste 150 de artiști # Realitatea.md
Pe 14 decembrie, Chișinău Arena va găzdui unul dintre cele mai mari evenimente culturale ale anului: „VOIEVOD”, rock-opera coregrafică realizată de Media Show Grup, Inna Iurașco și compozitorul și producătorul Alex Calancea. „VOIEVOD” – rock-operă coregrafică ce reunește peste 150 de artiști: Lupii lui Calancea, Baletul Național „Joc”, Guz, Surorile Osoianu, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale și […] Articolul Rock-opera coregrafică „VOIEVOD” – un spectacol grandios ce unește peste 150 de artiști apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:00
Comunități mai sigure: Nouă posturi de pompieri din Moldova, renovate cu sprijinul UE # Realitatea.md
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în valoare totală de peste 4,2 milioane de lei. Localitățile care au beneficiat de aceste renovări sunt: Mereni, Sireți, Larga, Răzeni, Cărpineni, Tomai, Lalova, Geamăna și Scoreni. Acestea au fost selectate în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: […] Articolul Comunități mai sigure: Nouă posturi de pompieri din Moldova, renovate cu sprijinul UE apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Locatarii Cartierului Rezina-Vest riscă să rămână fără apă potabilă din cauza facturilor neachitate. Anunțul a fost făcut de Primăria Rezina. „AO „Rezina-Vest Ardelenii” informează locatarii că, potrivit Avizului de deconectare emis de SA „FEE Nord”, stația de pompare a apei potabile urmează să fie deconectată de la rețeaua electrică din cauza neachitării facturilor pentru energia electrică […] Articolul Mai mulți locuitori din Rezina riscă să rămână fără apă. Care este motivul? apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
O străfulgerare venită din adâncul Universului deschide o nouă fereastră către istoria cosmică. Satelitul franco-chinez SVOM a detectat, în luna martie, o rară „explozie de raze gamma”, provocată de colapsul unei stele masive care a avut loc acum aproximativ 13 miliarde de ani, transmite AFP, citată de Antena3.ro. „Este extrem de rar, deoarece este a […] Articolul O străfulgerare venită din adâncul Universului, surprinsă de oamenii de știință apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Generalul de brigadă Charles „Wes” Morrison, șeful Statului Major Comun al Gărzii Naționale din Carolina de Nord, a sosit în Republica Moldova. Aceasta este a treia vizită a oficialului american în anul 2025, în contextul marcării a 30 de ani de la lansarea parteneriatului dintre state. „În cadrul vizitei, generalul de brigadă Morrison și echipa […] Articolul Oficial american, din nou la Chișinău: Cu cine se va întâlni apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
FOTO Armata Națională a Republicii Moldova a primit echipamente de protecție din partea NATO # Realitatea.md
Armata Națională a Republicii Moldova a primit astăzi, 9 decembrie, echipamente noi din partea Alianței Nord-Atlantice (NATO). Donația include căști și costume de protecție împotriva agenților radioactivi, chimici și biologici (CBRN), mulaje medicale, tehnică de calcul, unități de transport și mobilier, destinate pentru efectivul responsabil de recrutarea și menținerea resurselor umane. „Militarii Armatei Naționale vor […] Articolul FOTO Armata Națională a Republicii Moldova a primit echipamente de protecție din partea NATO apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
Gata cu deșeurile! Din 2027, Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje # Realitatea.md
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate. Ministerul Mediului anunță că, începând cu 2027, Republica Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), o soluție modernă menită să încurajeze responsabilitatea și să protejeze mediul. Prin intermediul noului sistem, la achiziționarea unei băuturi se va plăti o […] Articolul Gata cu deșeurile! Din 2027, Moldova va implementa Sistemul de Depozit pentru Ambalaje apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Un cetățean străin, aflat ilegal în Republica Moldova din 2023, a fost returnat sub escortă # Realitatea.md
Un cetățean străin, aflat ilegal în Republica Moldova din anul 2023, a fost depistat astăzi, 9 decembrie, în Chișinău, de inspectorii pentru migrație. Pe numele său a fost emisă ulterior o decizie de returnare. „Personalul specializat al autorității competente pentru străini a procedat la îndepărtarea sub escortă până la punctul de trecere a frontierei de […] Articolul Un cetățean străin, aflat ilegal în Republica Moldova din 2023, a fost returnat sub escortă apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Audieri cu ușile întredeschise: Comisia ”ascunde” evaluarea Procurorului General interimar # Realitatea.md
Comisia de evaluare a procurorilor a venit cu o precizare privind audierea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon. Potrivit unui comunicat de presă al instituției, audierile programate pentru 10 decembrie ”se vor desfășura într-un format parțial închis, în conformitate cu procedurile legale aplicabile”. Alexandru Machidon a câștigat concursul organizat de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) pentru […] Articolul Audieri cu ușile întredeschise: Comisia ”ascunde” evaluarea Procurorului General interimar apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Guvernul vrea să schimbe regulile de import pentru zahăr, astfel încât intermediarii să nu mai poată importa la tarife reduse. Dreptul ar urma să fie acordat doar procesatorilor din industria alimentară care folosesc zahărul în producție. Autoritățile spun că intermediarii pot crea abuzuri, pot ridica artificial prețurile și pot afecta procesatorii mici. Menținerea regulilor actuale […] Articolul Importul de zahăr la preț redus, doar pentru cei care îl folosesc în producție apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
În perioada 1 – 7 decembrie 2025, în Republica Moldova au fost raportate 31 de cazuri de gripă sezonieră. Potrivit ANSP, 28 dintre acestea au fost în municipiul Chișinău, iar câte un caz în Anenii Noi, Drochia și Ialoveni. Tot în această perioadă au fost înregistrate și 2185 de cazuri de infecții acute ale căilor […] Articolul Gripa sezonieră ia cu asalt Moldova: Câte cazuri au fost înregistrate apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Minune în sala de operație: Cum un copilaș de 1,9 luni a fost salvat de medicii moldoveni # Realitatea.md
O echipă de chirurgi pediatri din cadrul Institutului Mamei și Copilului a realizat cu succes, la 5 decembrie 2025, o intervenție chirurgicală de mare complexitate asupra unui copil în vârstă de 1,9 luni, diagnosticat cu un chist branhial cervical, localizat într-o zonă extrem de sensibilă a gâtului. Operația a presupus riscuri semnificative, intervenția necesitând o […] Articolul Minune în sala de operație: Cum un copilaș de 1,9 luni a fost salvat de medicii moldoveni apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Valentina Naforniță, distinsă cu o diplomă de onoare de către Familia Regală a României # Realitatea.md
Soprana moldoveancă Valentina Naforniță a fost onorată la Palatul Regal din București, unde a primit o diplomă de onoare pentru contribuția sa civică remarcabilă. Distincția i-a fost înmânată de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, în cadrul unei ceremonii speciale dedicate personalităților care au promovat valorile culturale și umanitare în spațiul românesc și european. Artista […] Articolul Valentina Naforniță, distinsă cu o diplomă de onoare de către Familia Regală a României apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
FOTO Trei membri ai echipajului medical au fost răniți în accidentul de la Cahul. Infirmierul, cel mai grav afectat # Realitatea.md
Trei membri ai echipajului medical au ajuns la spital, după ce au fost răniți în accidentul produs luni seara, 8 decembrie, în apropiere de localitatea Moscovei, raionul Cahul. Potrivit CNAMUP, ambulanța se întorcea de la o solicitare, după transportarea unui pacient la spital, și circula regulamentar. „La ora 04:10, un automobil marca Dodge a ieșit […] Articolul FOTO Trei membri ai echipajului medical au fost răniți în accidentul de la Cahul. Infirmierul, cel mai grav afectat apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
„Nu înțeleg, de la valiza aceea mirosea a cântăreț sau ce?” Gabriel Nebunu, jefuit în Italia # Realitatea.md
Excentricul cântăreț de muzică populară, Gabriel Nebunu a fost jefuit în autocar, în Italia. Totul s-a întâmplat după concertele sale din Milano, scrie CANCAN.MD. Tânărul se îndrepta cu autocarul spre aeroport ca să revină acasă. La ieșire, a constat că valiza lui lipsește. Întâmplarea l-a răvășit și lacrimile au început să-i curgă șiroaie. „Cum e […] Articolul „Nu înțeleg, de la valiza aceea mirosea a cântăreț sau ce?” Gabriel Nebunu, jefuit în Italia apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Scandal forestier la Nisporeni. Copacii au dispărut, iar cioatele au fost „plantate” # Realitatea.md
Un video publicat de liderul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a scos la iveală o situație suspectă într-o pădurea privată de la Vărzărești, raionul Nisporeni. Potrivit imaginilor video, proprietarul pădurii, împreună cu un pădurar, ar fi tăiat lemne dintr-o pădure vecină, aflată pe teritoriul satului Băcșeni, iar pentru a masca furtul ar fi „plantat” în […] Articolul Scandal forestier la Nisporeni. Copacii au dispărut, iar cioatele au fost „plantate” apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Silvia Cecan a fost demisă din funcția de judecător al Curții de Apel Centru: A picat evaluarea externă # Realitatea.md
Silvia Cecan a fost demisă din funcția de judecător al Curții de Apel Centru. Aceasta nu are dreptul de a exercita funcții publice timp de cinci ani și a fost lipsită de indemnizația unică de concediere, transmite IPN. Potrivit sursei citate, decizia a fost luată după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat raportul […] Articolul Silvia Cecan a fost demisă din funcția de judecător al Curții de Apel Centru: A picat evaluarea externă apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Republica Moldova a fost nevoită să apeleze din nou la energie electrică de avarie. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că, în după-amiaza și seara zilei de luni, operatorul de sistem Moldelectrica a solicitat livrări de urgență pentru a menține stabilitatea sistemului electroenergetic. Potrivit ministrului, energia de avarie este […] Articolul Curent de urgență la prețuri record: Moldelectrica cere din nou ajutor de avarie apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
Paginile de colorat cu Winx, Naruto și Țestoasele Ninja pentru copii, interzise în Rusia # Realitatea.md
Cărțile de colorat pentru copii bazate pe desene animate populare au fost interzise în Rusia, după o decizie a unui tribunal din Moscova. Instanța a considerat periculoase aceste materiale, care prezentau personaje din mai multe francize cunoscute, potrivit mai multor relatări din presa rusă. Printre imaginile interzise se numără personaje din „Naruto”, „Winx”, „Țestoasele Ninja” […] Articolul Paginile de colorat cu Winx, Naruto și Țestoasele Ninja pentru copii, interzise în Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Într-un interviu acordat publicației Politico, președintele Donald Trump l-a criticat dur pe liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, comparându-l cu fondatorul circului ambulant Phineas Taylor Barnum. „Știți, este un excelent vânzător. Eu îl numesc P. T. Barnum. Unul dintre cei mai mari de pe Pământ. Ar fi putut vinde orice produs oricând. A spus că […] Articolul Trump face comentarii dure despre Zelenski și procesul de pace în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Peste 750 de femei din Republica Moldova și din diaspora s-au reunit, pe 7 decembrie, la prima ediție a Galei „Femeile Moldovei”, un eveniment dedicat celor care contribuie activ la dezvoltarea socială, culturală și economică a țării. Inițiativa aparține Alianței „Femeile Moldovei”, o platformă care, în ultimul an, și-a extins comunitatea, a consolidat parteneriate internaționale […] Articolul Gala „Femeile Moldovei”: o celebrare a impactului în comunitate apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Brazii naturali au apărut în vânzare în Chișinău. Primăria anunță locurile autorizate # Realitatea.md
Brazii naturali au apărut în vânzare în Chișinău. Primăria anunță că, în perioada 8–31 decembrie 2025, comerțul cu pomi de Crăciun este permis în puncte special amenajate din toate sectoarele capitalei, Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana și Rîșcani. „Preturile de sector stabilesc condițiile de desfășurare a activității și eliberează permise de acces pentru comercializarea brazilor, persoanelor […] Articolul Brazii naturali au apărut în vânzare în Chișinău. Primăria anunță locurile autorizate apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Inițiativa PN: Cetățenii să poată achita în numerar până la 250.000 euro la procurarea bunurilor mobile și imobile # Realitatea.md
Partidul Nostru a anunțat inițierea unui proiect de lege prin care propune ca cetățenii să poată efectua tranzacții în numerar la procurarea bunurilor imobile și mobile în limita a 300 de salarii medii pe economie, echivalentul a aproximativ 250 de mii de euro. Totodată, formațiunea propune ca cetățenii moldoveni din diasporă, nerezidenți fiscali, precum și […] Articolul Inițiativa PN: Cetățenii să poată achita în numerar până la 250.000 euro la procurarea bunurilor mobile și imobile apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Kremlinul respinge acuzațiile europene privind restaurarea URSS și un posibil atac asupra NATO # Realitatea.md
Autoritățile de la Kremlin au respins marți afirmațiile unor lideri europeni potrivit cărora Vladimir Putin ar urmări restaurarea Uniunii Sovietice sau ar intenționa să atace un stat membru NATO. Reacția a venit după ce, în spațiul public european, au fost reluate declarații referitoare la ambițiile geopolitice ale Rusiei și la posibilitatea extinderii conflictului din Ucraina, […] Articolul Kremlinul respinge acuzațiile europene privind restaurarea URSS și un posibil atac asupra NATO apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Ruperea Vortexului Polar a provocat fragmentarea acestuia, iar efectele se vor resimți în America de Nord spre sfârșitul săptămânii. Aerul arctic extrem de rece se va deplasa către Canada, Alaska și mare parte din Statele Unite continentale, aducând temperaturi sub normalul perioadei și mai multe episoade de ninsoare, potrivit severewather.eu. Meteorologii vorbesc deja despre un […] Articolul Vortexul Polar s-a rupt: Un val de aer extrem de rece va lovi Canada și SUA apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
PSRM a protestat în fața Guvernului împotriva închiderii școlilor. Perciun: „Miza lor este strict politică” # Realitatea.md
Partidul Socialiștilor a protestat în fața Guvernului, acuzând Ministerul Educației de „cel mai amplu proces de închidere a școlilor din țară”. Formațiunea susține că 276 de instituții de învățământ au fost deja închise, iar alte 73 sunt vizate pentru reorganizare, ceea ce ar afecta accesul copiilor la educație și ar accelera depopularea satelor. Participanții au […] Articolul PSRM a protestat în fața Guvernului împotriva închiderii școlilor. Perciun: „Miza lor este strict politică” apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Curent mai scump în noiembrie! Importurile domină piața, producătorii locali asigură doar 32% # Realitatea.md
Achizițiile de energie electrică ale Republicii Moldova s-au scumpit în luna noiembrie 2025, arată datele publicate de S.A. „Energocom”. Compania a cumpărat aproximativ 397,6 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 134,70 euro/MWh, în creștere față de 132,44 euro/MWh în perioada precedentă. Potrivit Energocom, importurile au continuat să domine mixul de […] Articolul Curent mai scump în noiembrie! Importurile domină piața, producătorii locali asigură doar 32% apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
La un pas de tragedie! Un bărbat a fost salvat dintr-un incendiu izbucnit în propria casă # Realitatea.md
Un bărbat de 72 de ani a fost salvat de pompieri care risca să ardă în propria casă. Cazul a avut loc în noaptea zilei de luni, 8 decembrie, în satul Floreni, raionul Anenii Noi. La fața locului a intervenit un echipaj de salvatori și pompieri, care a constatat că flăcările au afectat bunurile materiale […] Articolul La un pas de tragedie! Un bărbat a fost salvat dintr-un incendiu izbucnit în propria casă apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Alertă la granița cu România! Un moldovean, căutat pentru tentativă de omor, prins de autorități # Realitatea.md
Un moldovean, căutat pentru tentativă de omor, a fost depistat luni dimineața, 8 decembrie, la frontieră. „În Punctul de Trecere a Frontierei Stânca – ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pasager într-un autocar înmatriculat în Republica Moldova, un cetățean R. Moldova, în vârstă de 34 de ani. La controlul de frontieră, colegii […] Articolul Alertă la granița cu România! Un moldovean, căutat pentru tentativă de omor, prins de autorități apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Sindicatele cer majorări salariale conforme inflației: Nivelul actual nu acoperă minimul necesar al angajaților # Realitatea.md
La 9 decembrie 2025, în cadrul unei întrevederi cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, reprezentanții Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) au prezentat un set de propuneri și obiecții față de proiectele bugetare și politicile salariale pentru anul 2026. La discuții au participat Igor Zubcu, președinte al CNSM, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, Ghenadie Donos, […] Articolul Sindicatele cer majorări salariale conforme inflației: Nivelul actual nu acoperă minimul necesar al angajaților apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Consumatorii de energie termică vor primi, începând cu 1 ianuarie 2026, compensații automate pentru serviciile necalitative, potrivit noului Regulament aprobat de ANRE. Documentul introduce indicatori de calitate pentru furnizarea energiei termice și a apei calde, aplicabili atât consumatorilor existenți, cât și celor care solicită racordare, transmite BANI.MD. Furnizorii vor plăti compensații pentru depășirea duratei întreruperilor […] Articolul ANRE introduce despăgubiri automate pentru întreruperile la căldură și apă caldă apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Vizită oficială la Roma: Zelenski mulțumește Papei Francisc pentru sprijinul acordat Ucrainei # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit astăzi, 9 decembrie, la Roma într-o vizită oficială, unde are programate întâlniri cu Prim-Ministrul Italiei și a reușit să aibă și o întrevedere cu Papa Francisc, transmite RBC Ukraine. Pe rețelele sale de socializare, Zelenski a publicat imagini în care apare alături de Suveranul Pontif. În mesajele publicate, președintele […] Articolul Vizită oficială la Roma: Zelenski mulțumește Papei Francisc pentru sprijinul acordat Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
