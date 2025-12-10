Radu Marian, despre impozitarea achizițiilor de pe platforme precum Temu sau Joom: „Examinăm posibilitatea în 2026”

08:50

În mediul online a apărut în această dimineață un video în care un șofer nu a acordat prioritate la traversarea străzii de către doi pietoni pe bd. Mircea cel Bătrân. Din imaginile postate, se observă că șoferul trece foarte aproape de aceștia, punându-le viața în pericol. Pietonii au reușit să se ferească la timp, iar […] Articolul VIDEO Un șofer surprins că nu a cedat trecerea pietonilor în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.