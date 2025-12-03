Atenție! Noi focare de PPA și Rabie confirmate în țară
TV Nord, 3 decembrie 2025 11:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a raportat, în perioada 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, apariția a două focare de Pestă porcină africană (PPA) și patru focare de Rabie pe teritoriul Republicii Moldova. Noile cazuri au fost confirmate atât la animale domestice, cât și la sălbatice, ceea ce menține un nivel ridicat de risc
• • •
Acum 5 minute
11:50
Pielea este cel mai mare organ al corpului și primul care reacționează la rutina noastră zilnică. De multe ori ne concentrăm pe produse scumpe sau tendințe din online, dar ignorăm exact acele obiceiuri mici care ne afectează sănătatea pielii pe termen lung. Fără să observăm, anumite gesturi zilnice pot provoca acnee, iritații, îmbătrânire prematură sau
Acum 30 minute
11:30
Acum o oră
11:00
Ministerul Educației și Cercetării a prezentat un set de modificări la Codul Educației, care vizează reorganizarea instituțiilor de învățământ cu un număr redus de elevi. Noile reguli, anunțate de ministrul Dan Perciun în cadrul unei conferințe de presă din 2 decembrie, urmăresc optimizarea rețelei școlare și garantarea accesului la educație de calitate. Potrivit propunerilor, gimnaziile
11:00
/FOTO/ Barajul de la Costești va fi reparat și modernizat pentru prima dată după 20 de ani # TV Nord
Barajul de la Costești-Stânca va fi supus unor lucrări ample de reparație și modernizare pentru prima dată în ultimele două decenii. Anunțul a fost făcut la Nodul Hidrotehnic Costești, raionul Rîșcani, de către ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu directorul IP „Apele Moldovei", Nicu Belitei. Nodul Hidrotehnic Costești-Stânca reprezintă un obiectiv strategic administrat în comun
Acum 2 ore
10:20
Valul de demisii din rândul primarilor susținuți anterior de gruparea Șor continuă. După ce ieri edilul orașului Orhei, Tatiana Cociu, a anunțat că își depune mandatul, astăzi a venit rândul primarului din Taraclia, Veaceslav Lupov, să părăsească funcția. Lupov a declarat că principala cauză a demisiei ar fi blocarea proiectelor sociale destinate locuitorilor orașului, presiunile
Acum 4 ore
09:40
O nerezidentă a fost identificată de polițiștii de frontieră în colaborare cu funcționarii vamali pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga"-Chișinău. Incidentul s-a produs în timpul controlului pasagerilor de la ruta Chișinău–Londra, când echipa mixtă a observat în bagajul femeii mai multe obiecte ce păreau a fi de valoare. În urma verificărilor amănunțite, autoritățile au descoperit două
09:20
Premierul Alexandru Munteanu a avut astăzi întrevederi separate cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, și cu Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Discuțiile au vizat importanța Bisericii în dezvoltarea unei societăți solidare, bazate pe empatie și sprijin reciproc. „Rolul Bisericii este important pentru răspândirea bunătății,
Acum 24 ore
19:50
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „Bună dimineața din nordul Moldovei, mai exact de la Bălți. TV Nord, te invită într-o aventură din seria „Descoperă Nordul" cu locuri autentice, oameni frumoși și povești care merită descoperite. Înainte să pornim la drum, o oprire la McDonald's pentru a ne lua cafeaua de dimineață și de data aceasta
17:10
Polițiștii din Rîșcani au stopat un automobil BMW condus haotic de un bărbat de 27 de ani, originar din același oraș. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta nu deține permis de conducere, iar testarea a confirmat faptul că se afla sub influența drogurilor. Încă un caz similar a fost documentat de polițiștii din Soroca.
16:30
Satul Hăsnășenii Mari din raionul Drochia trece printr-o perioadă tensionată. O parte dintre locuitori vor ca primărița Angela Moroșan să fie demisă din funcție, iar pentru asta au început procedurile pentru organizarea unui referendum local. Comisia Electorală Centrală a aprobat deja un Grup de Inițiativă format din 20 de săteni, care trebuie acum să colecteze
15:50
Planul de pace propus de SUA a fost revizuit din nou după negocierile americano-ucrainene, afirmă Zelenski # TV Nord
Negociatorii americani și ucraineni au revizuit din nou la tratativele desfășurate duminică și luni în Florida propunerea de acord-cadru de pace menit să încheie războiul cu Rusia, document propus inițial de SUA și deja revizuit în urmă cu o săptămână după o primă serie de tratative americano-ucrainene la Geneva, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir
15:30
Plahotniuc, discurs în fața instanței: „Cer o șansă de a-mi demonstra nevinovăția și a face lumină în furtul miliardului” # TV Nord
Vladimir Plahotniuc se declară nevinovat și spune că cere o șansă de a demonstra aceasta. Procurorii îl acuză pe inculpat că ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase în mod fraudulos din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în sumă totală de 39 284 000 USD și 3 518 705 EUR, scrie Ziarul de Gardă. Marți,
15:10
Agenția „Moldsilva" anunță lansarea oficială a vânzărilor de pomi de Crăciun pentru sezonul sărbătorilor de iarnă 2025. Începând cu 1 decembrie, întreprinderile silvice din subordine pun la dispoziția populației și agenților economici 37.789 de pomi de Crăciun, crescuți în pepinierele proprii. Oferta din acest an include 30.250 de molizi, 7.519 pini și 20 de brazi,
14:00
„Antreprenoriatul cere responsabilitate, asumare și dezvoltare continuă” – Corina Muntean, antreprenoare, clientă Microinvest # TV Nord
Te gândești demult să înveți engleza, dar nu găsești timp sau motivație? Corina Muntean, fondatoarea școlii de engleză Friendly School, clientă Microinvest, știe cum să te ajute. De 9 ani dezvoltă o școală în care învățarea devine accesibilă, plăcută și eficientă. În acest interviu, tânăra antreprenoare a împărtășit câteva dintre principiile ei de succes: educație
13:40
Procuratura Soroca anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată a cauzei în care doi tineri, de 20 și 22 de ani, sunt acuzați de omor comis cu deosebită cruzime asupra unui bărbat din satul Ocolina, raionul Soroca. Potrivit probelor administrate în dosar, în noaptea de 14 septembrie 2025, cei doi au mers
13:20
Maia Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate pentru evaluarea riscurilor la adresa țării # TV Nord
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS), în contextul intensificării riscurilor de securitate informațională și cibernetică, dar și al creșterii fenomenului finanțării ilegale care afectează stabilitatea statului. Potrivit Președinției, membrii CNS vor examina cele mai recente amenințări hibride la adresa Republicii Moldova, inclusiv campaniile de dezinformare și
12:20
Inspectorii de mediu din Rîșcani, în colaborare cu angajații Inspectoratului de Poliție Rîșcani, au desfășurat în ultimele zile o serie de razii de monitorizare și verificare a grupurilor de vânători la iepuri de câmp. Scopul principal al acțiunilor a fost prevenirea braconajului și asigurarea respectării legislației în domeniul cinegetic. În urma controalelor efectuate pe teren,
12:00
Utilizarea surselor de încălzire cu încălcarea regulilor de securitate a provocat o deflagrație în după-amiaza zilei de 1 decembrie 2025, într-o gospodărie din orașul Cupcini, raionul Edineț. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24. Potrivit informațiilor preliminare, într-o locuință s-a produs o deflagrație a unui cazan pe combustibil solid. În urma exploziei,
Ieri
11:10
Sărbătorile sunt mai frumoase atunci când casa este în siguranță, iar bradul rămâne intact pe tot parcursul sezonului. Dacă ai pisici sau câini, câteva măsuri simple te pot ajuta să previi accidentele provocate de instalații, globuri sau cabluri. Iată cele mai eficiente 5 sfaturi ca să îți păstrezi bradul frumos și animăluțele protejate. Perioada sărbătorilor
09:40
Polițiștii din Bălți au reținut doi bărbați de 23 și 28 de ani, membri ai unei grupări infracționale specializate în distribuirea de droguri. Unul dintre suspecți a fost surprins în timp ce ascundea substanțe narcotice în mai multe locații din municipiu, iar la scurt timp a fost identificat și reținut și al doilea membru al
09:10
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 8.000.000 de lei, atribuită unei companii din Chișinău care activează în domeniul construcțiilor. Potrivit datelor din dosarul penal, faptele au fost comise în perioada 2019–2022. Anchetatorii mai indică faptul că persoanele din conducerea companiei
07:40
În noaptea de 1 decembrie 2025, la ora 01:20, activitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești–Reni a fost suspendată temporar, după ce autoritățile ucrainene au raportat un atac cu drone asupra orașului Bolgrad, în apropierea frontierei cu Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a anunțat că pe radare au
1 decembrie 2025
18:00
/VIDEO/ Gimnaziul din Singureni va purta numele fostului ministru al Educației, Leonid Bujor # TV Nord
Gimnaziul din satul Singureni, raionul Rîșcani, a fost redenumit în cinstea lui Leonid Bujor, fost deputat și ministru al Educației. Evenimentul a adunat rude, colegi, prieteni și locuitori ai satului, iar elevii spun că poartă cu onoare și responsabilitate acest nume. „A fost un eveniment foarte plăcut, frumos care ne-a creat la toți impresii bune
17:40
CEC a înregistrat grupul de inițiativă pentru organizarea unui referendum local de revocare a primarului din Hăsnășenii Mari, Drochia # TV Nord
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat înregistrarea unui grup de inițiativă format din 20 de persoane, care va colecta semnături în vederea inițierii unui referendum local pentru revocarea primarului satului Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Potrivit deciziei aprobate, grupul are termen până la 30 ianuarie 2026 pentru a acumula cel puțin 10% din numărul cetățenilor cu
17:10
Vitezomani și sustrași de telefon. Peste 3600 de încălcări rutiere, înregistrate în weekend pe drumurile din țară # TV Nord
Inspectoratul Național de Securitate Publică anunță că, pe parcursul weekendului, polițiștii au documentat peste 3600 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor efectuate la nivel național. Potrivit INSP, cele mai grave abateri țin de conducerea în stare de ebrietate: 35 de șoferi au fost înlăturați de la volan, fiind depistați sub influența alcoolului
17:00
Tot mai multe vize electronice falsificate depistate pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău # TV Nord
Poliția de Frontieră anunță o creștere semnificativă a cazurilor de prezentare a vizelor electronice falsificate la trecerea frontierei Republicii Moldova. Doar în luna noiembrie, polițiștii au identificat 23 de vize electronice falsificate, toate depistate pe sensul de intrare în țară, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău. Potrivit autorităților, persoanele care încearcă să intre în
15:50
Poliția din Edineț a intervenit sâmbătă dimineață la un accident rutier produs la ieșirea din oraș, pe traseul M5, în zona unei curbe periculoase. Potrivit constatărilor preliminare, un bărbat de 34 de ani, aflat la volanul unui automobil Skoda, având ca pasager un bărbat de 35 de ani, a pierdut controlul volanului. Mașina a derapat,
15:10
Trei tineri, condamnați la ani grei de închisoare pentru tâlhăria comisă asupra unui comerciant stradal din Chișinău # TV Nord
Trei tineri au fost condamnați la pedepse cu închisoarea pentru o tâlhărie comisă în luna iulie 2025 asupra unui bărbat care își pregătea marfa pentru vânzare în preajma gării feroviare din Chișinău. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Ch
15:10
De 1 Decembrie, Ziua Națională a României, în centrul municipiului Bălți s-a auzit muzică românească, s-au depus flori și s-au rostit cuvinte despre identitate, istorie și speranță. Zeci de oameni s-au adunat în fața bustului lui Ștefan cel Mare – un loc care, pentru mulți, a devenit simbol al legăturii culturale dintre cele două maluri […] Acest articol /VIDEO/ „Simțim și gândim românește”. La Bălți a fost celebrată Ziua României a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Trei persoane, printre care un minor, arestate în cazul omorului brutal din Horodiște, Rezina # TV Nord
Trei persoane au fost arestate în cazul omorului unui bărbat de 60 de ani, crimă comisă în luna septembrie 2025 în satul Horodiște, raionul Rezina. Anunțul a fost făcut de ofițerii Direcției investigații criminale a INI, care au reușit identificarea și reținerea suspecților în urma unor acțiuni complexe de investigație. Victima, care locuia singură, a […] Acest articol Trei persoane, printre care un minor, arestate în cazul omorului brutal din Horodiște, Rezina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Un copil de trei ani a căzut într-o fântână din curtea casei. Totul s-a întâmplat pe 28 noiembrie, în Slobozia. Mama se afla în bucătărie, iar tatăl lucra în grădină împreună cu cei doi copii ai familiei, de cinci și trei ani. La un moment dat, băiatul mai mare a intrat în casă, iar cel […] Acest articol Băiețel de 3 ani, în stare critică după ce a căzut într-o fântână la Slobozia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Când vine vorba de repararea casnică — montat rafturi, găurit pereți, înșurubat mobilă, reparații simple la domiciliu — alegerea instrumentului electric potrivit poate face diferența între un rezultat bun și multă frustrare. De aceea, înainte de a cumpăra primul burghiu sau polizor, merită să ții cont de câteva principii simple, dar esențiale. Iar magazinul online […] Acest articol (P) Alegerea sculei electrice perfecte – sfaturi utile pentru reparații acasă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
/VIDEO/ Patru persoane din Hîncești, reținute pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei și tâlhărie asupra doi cetățeni nepalezi # TV Nord
Patru persoane din raionul Hîncești au fost reținute de ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, procurorii PCCOCS și cu suportul Direcției investigații analitice a INI. Aceștia sunt suspectați că au încercat să transporte ilegal peste Prut doi cetățeni ai Nepalului, în schimbul sumei de 9 000 […] Acest articol /VIDEO/ Patru persoane din Hîncești, reținute pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei și tâlhărie asupra doi cetățeni nepalezi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Un lot de 5000 kg de ulei de palmier a fost reținut de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) direct în depozitul importatorului, după ce analizele de laborator au arătat depășirea nivelurilor maxime admise pentru contaminantul 3-monoclorpropandiol (3-MCPD) și esterii săi. În produs au fost depistate concentrații de 4500 µg/kg, în timp ce legislația […] Acest articol Lot de 5000 kg de ulei de palmier neconform, reținut de ANSA la depozitul importatorului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Un bărbat de 72 de ani din satul Pererîta, raionul Briceni, a decedat într-un incendiu izbucnit în seara zilei de 30 noiembrie 2025, cauzat de imprudența în timpul fumatului. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:01, iar la fața locului au ajuns două echipaje de pompieri și salvatori. Flăcările au cuprins bunurile […] Acest articol Locuință cuprinsă de flăcări la Pererîta. Un bărbat de 72 de ani a decedat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
România marchează astăzi Ziua Națională: 1 Decembrie, simbol al unității și identității românești # TV Nord
Astăzi, 1 decembrie, România sărbătorește Ziua Națională, data care marchează Marea Unire din 1918, moment istoric în care Transilvania s-a alăturat Regatului României, formând România modernă. Manifestările oficiale au început în această dimineață la București, Alba Iulia și în marile orașe ale României, unde sunt organizate parade militare, ceremonii solemne, depuneri de flori, concerte și […] Acest articol România marchează astăzi Ziua Națională: 1 Decembrie, simbol al unității și identității românești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție a preluat în administrare aproximativ 18 milioane de lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane ridicate anterior în cadrul unui dosar privind suspiciuni de finanțare ilegală a unui partid politic, în circumstanțe agravante. Banii au fost plasați pe conturile trezoreriale ale […] Acest articol /FOTO/ CNA a preluat 18 milioane de lei în dosarul finanțării ilegale a unui partid a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Un bărbat de 72 de ani din satul Pererâta, raionul Briceni, și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit în seara zilei de 30 noiembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost efectuat la ora 21:01, iar la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri și salvatori. Potrivit IGSU, flăcările au cuprins bunurile materiale […] Acest articol Bărbat din Briceni, găsit carbonizat după un incendiu provocat de imprudența în timpul fumatului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
30 noiembrie 2025
13:00
/VIDEO/ Răutul: tot mai stufos și mai îmbâcsit. Ce se întâmplă în zona de Nord pentru revitalizarea râului # TV Nord
Râul Răut, care traversează mai multe raioane din Nordul țării și care ar fi putut deveni un element important al infrastructurii turistice și de recreere a localităților, trece acum printr-o criză ecologică profundă. În luna octombrie administrația Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” anunța niveluri record de poluare și pericol sanitar în zona de centru, iar câteva […] Acest articol /VIDEO/ Răutul: tot mai stufos și mai îmbâcsit. Ce se întâmplă în zona de Nord pentru revitalizarea râului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
29 noiembrie 2025
13:10
/ANALIZĂ/ Moldova accelerează tranziția energetică – de la 61 MW la aproape 900 MW în doar șapte ani # TV Nord
Republica Moldova a înregistrat în 2025 cel mai rapid ritm de extindere a capacităților de producere a energiei din surse regenerabile din întreaga regiune. Dacă în 2018 țara producea doar 61,153 MW din energie verde, în septembrie 2025 cifra a urcat la 897,497 MW, un salt spectaculos de peste 836 MW în mai puțin de […] Acest articol /ANALIZĂ/ Moldova accelerează tranziția energetică – de la 61 MW la aproape 900 MW în doar șapte ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:00
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat consecințele atacului nocturn asupra capitalei Ucrainei, produs în noaptea de 29 noiembrie. Potrivit informațiilor preliminare, până la ora 06:40 a fost confirmat decesul unei persoane, iar alte nouă au fost rănite. Șase dintre acestea au fost transportate la spital, inclusiv un copil. Fragmentele proiectilelor și ale dronelor au provocat […] Acest articol Atac asupra Kievului: un mort, nouă răniți și incendii în mai multe zone ale orașului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:40
Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării despre survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către două drone, înregistrată în regiunea de nord a țării. Potrivit datelor preliminare, dispozitivele au traversat spațiul aerian național pe direcția Stanislavka (regiunea Odesa) – Vărăncău (regiunea din stânga Nistrului), fără a fi […] Acest articol Două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în nordul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
28 noiembrie 2025
18:20
Crăciunul în Europa înseamnă magie, lumină și tradiții care transformă orașele în adevărate povești. În 2025, cinci destinații strălucesc mai puternic ca oricând, atrăgând milioane de vizitatori dornici să trăiască atmosfera sărbătorilor în cel mai autentic mod. Iată topul celor mai impresionante târguri de Crăciun din Europa, potrivit European Bast Destinations. 1. Craiova, România Craiova […] Acest articol Top 5 Târguri de Crăciun în Europa 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „Campania electorală din luna septembrie a fost marcată de o avalanșă de dezinformări menite să inducă frică, neîncredere și divizare în rândul cetățenilor. Mesaje false despre exporturile de mere, buletinele de vot, „ocupația europeană” sau sondaje inventate au circulat intens pe rețelele sociale și au fost amplificate de canale afiliate […] Acest articol /VIDEO/ Cele mai răspândite și distribuite narative și dezinformări din septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Astăzi, în nordul țării, intervenția rapidă și profesionistă a echipei de asistență medicală urgentă SAMU Bălți a făcut posibilă venirea pe lume, în condiții de prespital, a unui băiețel sănătos. Cazul s-a produs în municipiul Bălți, la ora 10:59, când o gravidă de 29 de ani, aflată în săptămâna a 38-a de sarcină și la […] Acest articol Băiețel născut în ambulanță cu ajutorul echipei SAMU Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Astăzi, 52 de tineri specialiști au intrat oficial în rândurile Poliției de Frontieră, asumându-și misiunea de a contribui la securitatea cetățenilor și protecția frontierei de stat. Evenimentul solemn a avut loc la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, în prezența conducerii MAI, a șefului adjunct al Poliției de Frontieră, Andrei Trofimov, a cadrelor […] Acest articol 52 de noi polițiști de frontieră au depus jurământul la MAI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
/VIDEO/ Tot mai mulți minori sfidează regulile rutiere. Conduc motociclete fără permis și postează pe TikTok, trucuri riscante, pentru popularitate # TV Nord
Goana după popularitate pe TikTok îi împinge pe tot mai mulți adolescenți din nordul țării să-și riște viața. Aceștia se filmează în timp ce conduc motociclete fără permis, fac manevre periculoase și transformă riscul într-un trend, ignorând consecințele la care se expun. Polițiștii bat alarma. Potrivit lor în primele zece luni ale acestui an la […] Acest articol /VIDEO/ Tot mai mulți minori sfidează regulile rutiere. Conduc motociclete fără permis și postează pe TikTok, trucuri riscante, pentru popularitate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
North, cel mai modern centru comercial din nordul țării. Spații pentru magazine, oficii și cafenele. GHEORGHII CILIC, proprietarul: „Noi ne-am stăruit să avem multe beneficii, datorită cărora oamenii să se simtă conformabil și vânzătorii și cumpărătorii. În acest centru sunt deja realizate multe lucruri precum, lucrul comod pentru proprietarii de magazine, fiind prezente o varietate […] Acest articol /VIDEO/ Afaceri, shopping și divertisment. Totul sub același acoperiș la North a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut astăzi o discuție telefonică cu ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, care i-a comunicat decizia Guvernului de la Tallinn de a deschide ambasada Estoniei în Republica Moldova. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile […] Acest articol Estonia deschide ambasadă în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Republica Moldova face un pas major în securitate: Legea privind managementul crizelor schimbă fundamental modul în care statul răspunde situațiilor de urgență # TV Nord
Adoptarea, în luna august, a Legii privind managementul crizelor reprezintă unul dintre cele mai importante progrese instituționale ale Republicii Moldova din ultimii ani în domeniul securității naționale, afirmă experții PISA – Platforma pentru Inițiative în Securitate. După o perioadă marcată de multiple crize, statul avea nevoie de un cadru unitar, modern și predictibil pentru prevenirea, […] Acest articol Republica Moldova face un pas major în securitate: Legea privind managementul crizelor schimbă fundamental modul în care statul răspunde situațiilor de urgență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
