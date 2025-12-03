Atenție! Noi focare de PPA și Rabie confirmate în țară

15:30

Goana după popularitate pe TikTok îi împinge pe tot mai mulți adolescenți din nordul țării să-și riște viața. Aceștia se filmează în timp ce conduc motociclete fără permis, fac manevre periculoase și transformă riscul într-un trend, ignorând consecințele la care se expun. Polițiștii bat alarma. Potrivit lor în primele zece luni ale acestui an la […]