/VIDEO/ „Simțim și gândim românește”. La Bălți a fost celebrată Ziua României

Poliția din Ungheni a prevenit o posibilă tragedie rutieră, după ce a depistat un bărbat aflat în stare avansată de ebrietate la volan, în plină zi. Conducătorul auto, un bărbat de 45 de ani din satul Bumbăta, a fost oprit în localitatea Pîrlița, după ce echipa de patrulare a observat un Renault Megane care se […]