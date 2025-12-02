/VIDEO/ Descoperă nordul Republicii Moldova împreună cu McDonald’s

11:50

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii PCCOCS și mascații de la BPDS „Fulger", au reținut patru tineri cu vârste între 20 și 25 de ani, bănuiți de implicare într-o schemă de escrocherie ce viza cetățeni din Statele Unite ale Americii. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 500.000 de dolari. Suspecții, toți […]