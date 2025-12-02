Deflagrație puternică într-o gospodărie din Cupcini

12:50

Un accident grav s-a produs în această dimineață pe traseul Ohrincea–Cruglic, în raionul Criuleni. Un automobil Volkswagen a intrat în stația de așteptare a transportului public de lângă satul Cruglic, după care a luat foc. Șoferul, un bărbat de 33 de ani din raionul Rîbnița, a fost găsit decedat. Potrivit informațiilor preliminare, cu puțin timp