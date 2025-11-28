Top 5 Târguri de Crăciun în Europa 2025

09:00

Pe 26 noiembrie, Republica Moldova va avea parte de cer noros, însă fără precipitații esențiale, anunță meteorologii. Temperaturile vor rămâne peste media perioadei, ajungând în unele regiuni până la +17°C pe timp de zi, iar noaptea coborând până la +8°C. În Nord, maximele vor urca până la +15°C, iar minimele nocturne se vor situa în […]