/VIDEO/ Răutul: tot mai stufos și mai îmbâcsit. Ce se întâmplă în zona de Nord pentru revitalizarea râului

Un tânăr de 27 de ani din Azerbaidjan a fost condamnat la 13 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, fiind învinuit de violul asupra unei copile de 13 ani. Potrivit probelor administrate de procurori, inculpatul a contactat victima și prietenele acesteia prin rețele sociale, trimițând mesaje și imagini cu conținut […]