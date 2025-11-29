Atac asupra Kievului: un mort, nouă răniți și incendii în mai multe zone ale orașului
TV Nord, 29 noiembrie 2025 08:00
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat consecințele atacului nocturn asupra capitalei Ucrainei, produs în noaptea de 29 noiembrie. Potrivit informațiilor preliminare, până la ora 06:40 a fost confirmat decesul unei persoane, iar alte nouă au fost rănite. Șase dintre acestea au fost transportate la spital, inclusiv un copil. Fragmentele proiectilelor și ale dronelor au provocat […]
Acum o oră
08:00
Acum 2 ore
07:40
Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării despre survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către două drone, înregistrată în regiunea de nord a țării. Potrivit datelor preliminare, dispozitivele au traversat spațiul aerian național pe direcția Stanislavka (regiunea Odesa) – Vărăncău (regiunea din stânga Nistrului), fără a fi […]
Acum 24 ore
18:20
Crăciunul în Europa înseamnă magie, lumină și tradiții care transformă orașele în adevărate povești. În 2025, cinci destinații strălucesc mai puternic ca oricând, atrăgând milioane de vizitatori dornici să trăiască atmosfera sărbătorilor în cel mai autentic mod. Iată topul celor mai impresionante târguri de Crăciun din Europa, potrivit European Bast Destinations. 1. Craiova, România Craiova […]
17:50
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „Campania electorală din luna septembrie a fost marcată de o avalanșă de dezinformări menite să inducă frică, neîncredere și divizare în rândul cetățenilor. Mesaje false despre exporturile de mere, buletinele de vot, „ocupația europeană" sau sondaje inventate au circulat intens pe rețelele sociale și au fost amplificate de canale afiliate […]
16:50
Astăzi, în nordul țării, intervenția rapidă și profesionistă a echipei de asistență medicală urgentă SAMU Bălți a făcut posibilă venirea pe lume, în condiții de prespital, a unui băiețel sănătos. Cazul s-a produs în municipiul Bălți, la ora 10:59, când o gravidă de 29 de ani, aflată în săptămâna a 38-a de sarcină și la […]
16:40
Astăzi, 52 de tineri specialiști au intrat oficial în rândurile Poliției de Frontieră, asumându-și misiunea de a contribui la securitatea cetățenilor și protecția frontierei de stat. Evenimentul solemn a avut loc la Academia „Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne, în prezența conducerii MAI, a șefului adjunct al Poliției de Frontieră, Andrei Trofimov, a cadrelor […]
15:30
/VIDEO/ Tot mai mulți minori sfidează regulile rutiere. Conduc motociclete fără permis și postează pe TikTok, trucuri riscante, pentru popularitate # TV Nord
Goana după popularitate pe TikTok îi împinge pe tot mai mulți adolescenți din nordul țării să-și riște viața. Aceștia se filmează în timp ce conduc motociclete fără permis, fac manevre periculoase și transformă riscul într-un trend, ignorând consecințele la care se expun. Polițiștii bat alarma. Potrivit lor în primele zece luni ale acestui an la […]
14:40
North, cel mai modern centru comercial din nordul țării. Spații pentru magazine, oficii și cafenele. GHEORGHII CILIC, proprietarul: „Noi ne-am stăruit să avem multe beneficii, datorită cărora oamenii să se simtă conformabil și vânzătorii și cumpărătorii. În acest centru sunt deja realizate multe lucruri precum, lucrul comod pentru proprietarii de magazine, fiind prezente o varietate […]
14:00
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut astăzi o discuție telefonică cu ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, care i-a comunicat decizia Guvernului de la Tallinn de a deschide ambasada Estoniei în Republica Moldova. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile […]
13:50
Republica Moldova face un pas major în securitate: Legea privind managementul crizelor schimbă fundamental modul în care statul răspunde situațiilor de urgență # TV Nord
Adoptarea, în luna august, a Legii privind managementul crizelor reprezintă unul dintre cele mai importante progrese instituționale ale Republicii Moldova din ultimii ani în domeniul securității naționale, afirmă experții PISA – Platforma pentru Inițiative în Securitate. După o perioadă marcată de multiple crize, statul avea nevoie de un cadru unitar, modern și predictibil pentru prevenirea, […]
12:10
Sărbătorile de iarnă sunt momentul perfect pentru a te bucura de lumini, decorațiuni spectaculoase și aromele inconfundabile ale vinului fiert și al dulciurilor tradiționale. Europa găzduiește unele dintre cele mai frumoase târguri și festivaluri de Crăciun, unde magia sezonului prinde viață. Iată top 5 destinații de neratat în 2025. 1. Târgul de Crăciun din Viena […]
11:50
Patru tineri din Chișinău, reținuți pentru o escrocherie de 500.000 de dolari cu vânzări fictive de autovehicule către persoane din SUA # TV Nord
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii PCCOCS și mascații de la BPDS „Fulger", au reținut patru tineri cu vârste între 20 și 25 de ani, bănuiți de implicare într-o schemă de escrocherie ce viza cetățeni din Statele Unite ale Americii. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 500.000 de dolari. Suspecții, toți […]
10:40
Un ginecolog din Ștefan Vodă, condamnat pentru neglijență soldată cu decesul unei paciente # TV Nord
Fostul șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului Raional Ștefan Vodă a fost condamnat pentru încălcarea din neglijență a regulilor de acordare a asistenței medicale, faptă ce a dus la decesul unei paciente în 2022. Procurorii au declarat că vor contesta sentința. Instanța l-a condamnat pe medic la 1 an și 6 luni de închisoare, cu […]
10:40
Un tânăr din raionul Fălești, reținut la Orhei pentru cultivarea și distribuirea drogurilor # TV Nord
Un tânăr de 26 de ani, originar din raionul Fălești și angajat de aproximativ șase luni la o întreprindere din Orhei specializată în producerea articolelor decorative și arhitecturale din beton și metal, a fost reținut fiind suspectat de cultivarea și distribuirea drogurilor. Potrivit polițiștilor și procurorilor din Orhei, bărbatul ar fi cultivat și îngrijit pe […]
10:10
Creștinii ortodocși de stil vechi intră, din 28 noiembrie, în Postul Crăciunului – o perioadă de 40 de zile dedicată rugăciunii, cumpătării și pregătirii sufletești pentru sărbătoarea Nașterii Domnului. În acest interval, credincioșii renunță la alimentele de origine animală, postul fiind considerat un timp al curățirii trupești și spirituale. Pe lângă dimensiunea religioasă, perioada este […]
09:20
Astăzi, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală din cadrul INI, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger" și coordonați de procurorii PCCOCS, desfășoară noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux". Potrivit informațiilor oficiale, sunt efectuate peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, vizând domiciliile și automobilele persoanelor implicate în dosar. Rezultatele acestor […]
Ieri
08:00
Azi 28 noiembrie, Republica Moldova va fi dominată de un cer predominant noros, asociat cu ploi slabe pe arii extinse. În nordul țării, precipitațiile vor avea local un caracter moderat, în timp ce ziua, în restul regiunilor, ploile vor apărea doar izolat și vor fi de intensitate redusă. Pe alocuri se va forma ceață slabă, […]
27 noiembrie 2025
18:10
Zeci de tineri au participat la un atelier interactiv de educație financiară unde au învățat, pas cu pas, cum să-și gestioneze veniturile, cum să evite cheltuielile impulsive și cum să ia decizii financiare responsabile. Activitatea este parte a unui proiect desfășurat de People in Need Moldova, cu sprijinul Guvernului Republicii Cehe. DAN BARBU, student: „Această […]
17:30
/ANALIZĂ/ Drumuri spre moarte. De ce Republica Moldova rămâne una dintre cele mai periculoase țări din Europa # TV Nord
Republica Moldova continuă să se situeze printre cele mai periculoase țări europene atunci când vine vorba de siguranța rutieră. În 2024, țara noastră a ocupat ultimul loc în Europa la calitatea drumurilor, cu un scor de doar 2,6 puncte, de peste două ori mai mic decât al Țărilor de Jos – liderul european. Consecințele se […]
17:10
Dezvoltarea urbană a regiunii de Nord a fost tema principală a Conferinței „Orașe inteligente – viitorul urban al regiunii", organizată de ADR Nord, sub egida MIDR, în parteneriat cu Centrul de inovare și transfer tehnologic „Nortek". Evenimentul a reunit astăzi reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, experți și parteneri de dezvoltare. În mesajul de […]
17:00
Bun găsit! În ediția de astăzi discutăm despre incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale în instituțiile din Bălți și vom afla atât despre provocările cu care se confruntă școlile, grădinițele și specialiștii implicați, cât și despre progresele înregistrate în ultimii ani. Alături de noi sunt Carolina Ciobu și Natalia Cechina, psihologi ai Structurii Teritoriale de […]
15:50
Mitropolia Basarabiei reacționează la declarațiile lui Igor Dodon privind hotărârea instanței # TV Nord
Mitropolia Basarabiei a emis un comunicat în care respinge declarațiile fostului președinte Igor Dodon referitoare la decizia Curții de Apel Chișinău privind radierea dreptului de folosință asupra a peste 800 de biserici-monument istoric. Instituția califică afirmațiile lui Dodon drept „calomnioase" și „lipsite de temei". Reacția survine după ce Igor Dodon a criticat hotărârea instanței, sugerând […]
14:40
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susțin în lectura a doua de 57 deputați, în ședința din 27 noiembrie, potrivit unui comunicat al Legislativului, scrie zdg.md Autorii inițiativei susțin că, în contextul actualei situații geopolitice și al riscului ridicat de dezinformare, Acordul […]
13:50
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Botanica au deconspirat, în aceeași zi, două locații utilizate pentru consumul și distribuirea de droguri, în cadrul unor cauze penale aflate în desfășurare. Prima percheziție a avut loc pe strada Hristo Botev, într-un apartament unde au fost găsite cinci persoane cu vârste între 24 și 33 de ani, care consumau droguri […]
13:50
Circulația rutieră pe strada I. Vieru din Bălți va fi închisă temporar începând de luni, ca urmare a demarării lucrărilor de construcție a unui nou sector de drum în zona cuprinsă între strada Decebal și cartierele adiacente. Potrivit autorităților locale, intervenția necesită restricții totale de circulație pentru a asigura desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță. […]
12:50
/VIDEO/ Accident fatal în Criuleni. Un șofer a murit după ce s-a izbit de stația din Cruglic # TV Nord
Un accident grav s-a produs în această dimineață pe traseul Ohrincea–Cruglic, în raionul Criuleni. Un automobil Volkswagen a intrat în stația de așteptare a transportului public de lângă satul Cruglic, după care a luat foc. Șoferul, un bărbat de 33 de ani din raionul Rîbnița, a fost găsit decedat. Potrivit informațiilor preliminare, cu puțin timp […]
12:50
ANSA a reținut la frontieră un lot de 4.680 de ciocolate care nu respectau termenul legal de valabilitate # TV Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează operatorii economici implicați în importul produselor alimentare să respecte strict legislația privind termenele de valabilitate, întrucât nerespectarea acestora reprezintă un risc pentru sănătatea consumatorilor și atrage sancțiuni severe. Instituția anunță că la frontieră a fost reținut un lot de 4.680 de bucăți de ciocolată, cu termenul de expirare […]
12:40
Acum e și mai ușor să-ți gestionezi creditele în aplicația Microinvest: până la 200 000 lei online și plăți instant cu MIA # TV Nord
Eficiența și confortul digital nu mai sunt un lux, ci o necesitate. Din ce în ce mai mulți oameni își doresc
12:20
Maxim Moroșan și Vladimir Mizdrenco în vizorul ANI. Instituția inițiază controlul averii în privința aleșilor locali # TV Nord
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat proceduri de control al averii și intereselor personale în privința a doi oficiali locali: Maxim Moroșan, consilier municipal în Bălți, și Vladimir Mizdrenco, președintele raionului Rîșcani. Ambele controale au fost declanșate în urma sesizărilor din oficiu, înregistrate la 27 octombrie 2025, care indică suspiciuni privind posibile neconcordanțe între […] Acest articol Maxim Moroșan și Vladimir Mizdrenco în vizorul ANI. Instituția inițiază controlul averii în privința aleșilor locali a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Procuratura Bălți informează despre condamnarea unui bărbat de 42 de ani la 9 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, acesta fiind găsit vinovat de agresarea unui amic și sustragerea telefonului mobil prin acte de violență. Potrivit materialelor cauzei, în 2024, făptuitorul fusese declarat agresor familial de către instanță și obligat să părăsească locuința […] Acest articol Și-a agresat amicul cu furculița și cuțitul. Un bălțean, condamnat la 9 ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Militarii din Batalionul 22 de Menținere a Păcii și din Compania Garda de Onoare participă la antrenamentele pentru parada militară ce va avea loc pe 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României. Repetițiile se desfășoară la poligonul Ghencea din București, unde efectivele Armatei Naționale se instruiesc alături de militari din alte state partenere. Antrenamentele […] Acest articol /FOTO/ Militarii moldoveni se pregătesc pentru parada de 1 Decembrie la București a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
/FOTO/ Captură uriașă de țigări și alcool în nord! Ofițerii vamali au dat peste un transport suspect # TV Nord
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au documentat o captură semnificativă de țigarete și alcool în urma unei misiuni de control desfășurate în nordul țării. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 27 noiembrie, în localitatea Petreni, raionul Drochia. Potrivit autorităților, inspectorii vamali au stopat un automobil de model Lada, condus de un cetățean […] Acest articol /FOTO/ Captură uriașă de țigări și alcool în nord! Ofițerii vamali au dat peste un transport suspect a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Tronsonul feroviar Chișinău–Revaca, testat tehnic cu succes: trenul a parcurs distanța în doar 9 minute # TV Nord
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță finalizarea cu succes a testării tehnice a tronsonului feroviar Chișinău–Revaca, în urma lucrărilor recente de reparație și reabilitare. Testarea a avut loc pe 25 noiembrie 2025, sub conducerea Directorului General al CFM, Serghei Cotelinic, însoțit de o echipă de specialiști. Călătoria experimentală a fost necesară după înlocuirea […] Acest articol Tronsonul feroviar Chișinău–Revaca, testat tehnic cu succes: trenul a parcurs distanța în doar 9 minute a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Cetatea Soroca, unul dintre cele mai valoroase monumente medievale ale Republicii Moldova, este temporar închisă pentru vizitare în sezonul rece — din 27 octombrie 2025 și până la 1 aprilie 2026. Chiar și așa, interesul vizitatorilor pentru această fortificație rămâne ridicat, iar muzeul continuă să fie un punct de atracție pentru iubitorii de istorie și […] Acest articol Esențial // Activitatea Cetății Soroca în anul 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
/VIDEO/ Șofer beat și fără permis, oprit la timp de polițiștii din Ungheni: 1,32 mg/l alcool în aerul expirat # TV Nord
Poliția din Ungheni a prevenit o posibilă tragedie rutieră, după ce a depistat un bărbat aflat în stare avansată de ebrietate la volan, în plină zi. Conducătorul auto, un bărbat de 45 de ani din satul Bumbăta, a fost oprit în localitatea Pîrlița, după ce echipa de patrulare a observat un Renault Megane care se […] Acest articol /VIDEO/ Șofer beat și fără permis, oprit la timp de polițiștii din Ungheni: 1,32 mg/l alcool în aerul expirat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, se află astăzi, 27 noiembrie, în raionul Ungheni, unde își desfășoară prima vizită de lucru de la preluarea mandatului. Șeful Guvernului participă la ceremonia de recepționare a 14 unități de transport moderne, achiziționate de autoritățile locale cu sprijinul Guvernului. Noile vehicule vor contribui la îmbunătățirea mobilității urbane și la creșterea […] Acest articol Premierul Alexandru Munteanu efectuează prima sa vizită de lucru în raionul Ungheni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Bilanțul tragediei din Hong Kong este unul sumbru: cel puțin 44 de persoane au murit, iar aproape 280 sunt date dispărute în urma incendiului devastator care a cuprins complexul rezidențial Wang Fuk Court, relatează The Guardian. Zeci de victime se află în stare critică. Deși pompierii lucrează de ore întregi, incendiul nu a fost încă […] Acest articol Incendiu devastator în Hong Kong: 44 de morți, aproape 280 de dispăruți și trei arestări a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Accident feroviar grav în China: 11 morți și 2 răniți după coliziunea dintre un tren de testare și muncitori de întreținere # TV Nord
Un tragic accident feroviar a avut loc joi dimineață în orașul Kunming, capitala provinciei Yunnan din sud-vestul Chinei, unde 11 persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost rănite după ce un tren de testare a intrat în coliziune cu un grup de muncitori aflați pe calea ferată, informează China Xinhua News. Potrivit companiei […] Acest articol Accident feroviar grav în China: 11 morți și 2 răniți după coliziunea dintre un tren de testare și muncitori de întreținere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Aproape 48.000 de traversări în ultimele 24 de ore. Situația la frontiera Republicii Moldova # TV Nord
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a prezentat bilanțul ultimelor 24 de ore, perioadă în care au fost înregistrate 47 887 de traversări ale frontierei de stat. Cele mai aglomerate puncte de trecere rămân: Pe sensul de intrare în țară, autoritățile au aplicat 36 de refuzuri de autorizare pentru persoane străine. În aceeași perioadă au […] Acest articol Aproape 48.000 de traversări în ultimele 24 de ore. Situația la frontiera Republicii Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Polițiștii de patrulare au oprit, pe bulevardul Dacia din capitală, direcția spre sectorul Centru, un automobil de marca Mercedes, condus de un tânăr de 21 de ani, surprins circulând cu 154 km/h, adică cu 83 km/h peste limita legală. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, un asemenea exces de viteză poate transforma în doar câteva […] Acest articol Tânăr de 21 de ani, prins circulând cu 154 km/h pe bulevardul Dacia din Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis joi, 26 noiembrie 2025, o avertizare Cod Galben de ceață. Potrivit meteorologilor, fenomenul este prognozat pentru data de 27 noiembrie, în intervalul 03:00 – 12:00. Pe arii extinse se va forma ceață densă, iar vizibilitatea va scădea până la aproximativ 200 de metri, fapt care poate crea condiții periculoase […] Acest articol Cod galben de ceață în Republica Moldova: vizibilitate redusă în mai multe regiuni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Încă o persoană a fost reținută pentru 72 de ore în dosarul de contrabandă cu arme de la vama Albița. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, după audierile Comisiei parlamentare de securitate, potrivit tv8.md. Potrivit șefului Poliției Naționale, persoana ar fi avut rol de organizator și este cercetată pentru […] Acest articol Încă o persoană, reținută în dosarul contrabandei cu arme: Ce rol ar fi avut a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Primarul satului Elizaveta, Simion Magnet, este din nou în vizorul Autorității Naționale de Integritate. ANI a dispus inițierea unui control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților, după o sesizare în care se arată că edilul ar exercita simultan funcția de primar și pe cea de administrator al Gospodăriei Țărănești „ALEX-MAGNET”—o activitate incompatibilă cu mandatul de […] Acest articol „Năravuri vechi, probleme noi”. Primarul din Elizaveta, din nou în vizorul ANI a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Instituțiile de învățământ ar putea trece din gestiunea autorităților locale în administrarea directă a Guvernului. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul unei ediții la RLive. Oficialul a precizat că această idee este discutată de mai bine de un an și nu depinde exclusiv de reforma administrativ-teritorială. Potrivit lui Perciun, centralizarea […] Acest articol Guvernul ar putea prelua administrarea școlilor. Ce spune ministrul Dan Perciun a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
Fostul deputat Constantin Țuțu va petrece sărbătorile de iarnă după gratii. Acesta a fost adus astăzi în fața judecătorilor, după ce a solicitat să se prezinte personal pentru a avea ultimul cuvânt înainte de sentință, scrie tv8.md Țuțu a declarat că va spune adevărul și că ar avea probe care-i demonstrează nevinovăția: „Este un abuz. Nu […] Acest articol Constantin Țuțu, adus în fața judecătorilor: Când va fi pronunțată sentința a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Un tânăr de 27 de ani din Azerbaidjan a fost condamnat la 13 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, fiind învinuit de violul asupra unei copile de 13 ani. Potrivit probelor administrate de procurori, inculpatul a contactat victima și prietenele acesteia prin rețele sociale, trimițând mesaje și imagini cu conținut […] Acest articol Un tânăr din Azerbaidjan, condamnat la 13 ani de închisoare pentru violul unei minore a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Bărbat din Bălți, reținut pentru trafic de droguri. Poliția a ridicat substanțe în valoare de 60.000 de lei # TV Nord
Polițiștii din municipiul Bălți au ridicat droguri în valoare de aproximativ 60.000 de lei, în urma documentării activității ilegale a unui bărbat suspectat de comercializarea substanțelor narcotice și psihotrope în nordul țării. Potrivit poliției, pe parcursul acestui an, un tânăr de 28 de ani, locuitor al municipiului Bălți, ar fi pus în circulație droguri în […] Acest articol Bărbat din Bălți, reținut pentru trafic de droguri. Poliția a ridicat substanțe în valoare de 60.000 de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Algoritmii rețelelor sociale au devenit editorii invizibili ai realității noastre digitale. Ei decid ce conținut ajunge în fața noastră, ne analizează fiecare reacție și ne construiesc un profil psihologic, pentru a ne ține cât mai mult timp în platformă. Astfel apar bulele informaționale, feed-urile complet diferite chiar și între prieteni, influențarea deciziilor și amplificarea emoțiilor. […] Acest articol /INTERVIU/ Cum ne influențează algoritmii ce vedem în feed? Răspunsul expertului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Locuitorii satului Cașunca, raionul Florești, inclusiv cei mai mici membri ai comunității, beneficiază în ultimii ani de schimbări importante datorită implementării proiectelor din Programele Naționale „Satul European” (edițiile I și II) și „Satul European Expres”. Investițiile vizează infrastructura locală, educația timpurie, accesul la apă potabilă și servicii comunitare esențiale. Unul dintre proiectele aflate în prezent […] Acest articol Cașunca se modernizează: investiții în grădiniță, apă și drumuri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Pe 26 noiembrie, Republica Moldova va avea parte de cer noros, însă fără precipitații esențiale, anunță meteorologii. Temperaturile vor rămâne peste media perioadei, ajungând în unele regiuni până la +17°C pe timp de zi, iar noaptea coborând până la +8°C. În Nord, maximele vor urca până la +15°C, iar minimele nocturne se vor situa în […] Acest articol /METEO/ Cer noros și temperaturi de până la +17°C pe 26 noiembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
