Estonia deschide ambasadă în Republica Moldova

09:20

Procurorii PCCOCS și ofițerii Poliției de Frontieră au reținut un bărbat de 35 de ani și o femeie de 25 de ani, suspectați de trafic de droguri în valoare de aproximativ 1.200.000 lei. Cei doi sunt bănuiți că făceau parte dintr-un grup criminal organizat care introducea droguri în Moldova prin contrabandă din Polonia.