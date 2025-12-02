Moldsilva dă start vânzărilor oficiale de pomi de Crăciun pentru sezonul 2025

17:30

Republica Moldova continuă să se situeze printre cele mai periculoase țări europene atunci când vine vorba de siguranța rutieră. În 2024, țara noastră a ocupat ultimul loc în Europa la calitatea drumurilor, cu un scor de doar 2,6 puncte, de peste două ori mai mic decât al Țărilor de Jos – liderul european.