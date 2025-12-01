Vitezomani și sustrași de telefon. Peste 3600 de încălcări rutiere, înregistrate în weekend pe drumurile din țară

11:20

Militarii din Batalionul 22 de Menținere a Păcii și din Compania Garda de Onoare participă la antrenamentele pentru parada militară ce va avea loc pe 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României. Repetițiile se desfășoară la poligonul Ghencea din București, unde efectivele Armatei Naționale se instruiesc alături de militari din alte state partenere. Antrenamentele […] Acest articol /FOTO/ Militarii moldoveni se pregătesc pentru parada de 1 Decembrie la București a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.