Dronă Shahed a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a intrat în România. Zona este verificată

Liber TV, 25 noiembrie 2025 08:50

O dronă de tip Shahed a survolat în această dimineață, 25 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova, în regiunea de sud, informează Poliția de Frontieră. Dispozitivul a fost detectat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, care a alertat imediat autoritățile de frontieră.Potrivit datelor operative, drona a intrat în țară pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior către frontiera cu România. Aceasta ar fi traversat zona situată între localitățile Colibași (raionul Cahul) și Vadul lui Isac, intrând apoi în spațiul aerian românesc. Autoritățile de peste Prut au fost informate imediat despre situație.Instituțiile din Republica Moldova au inițiat măsurile procedurale prevăzute de legislație. Zona pe unde ar fi trecut drona este în prezent verificată de echipe specializate.Până în acest moment, nu au fost identificate obiecte sau resturi care să prezinte risc pentru populație, anunță Poliția de Frontieră. Autoritățile continuă monitorizarea situației.

Acum 30 minute
08:50
Dronă Shahed a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a intrat în România. Zona este verificată
O dronă de tip Shahed a survolat în această dimineață, 25 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova, în regiunea de sud, informează Poliția de Frontieră. Dispozitivul a fost detectat de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, care a alertat imediat autoritățile de frontieră.Potrivit datelor operative, drona a intrat în țară pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior către frontiera cu România. Aceasta ar fi traversat zona situată între localitățile Colibași (raionul Cahul) și Vadul lui Isac, intrând apoi în spațiul aerian românesc. Autoritățile de peste Prut au fost informate imediat despre situație.Instituțiile din Republica Moldova au inițiat măsurile procedurale prevăzute de legislație. Zona pe unde ar fi trecut drona este în prezent verificată de echipe specializate.Până în acest moment, nu au fost identificate obiecte sau resturi care să prezinte risc pentru populație, anunță Poliția de Frontieră. Autoritățile continuă monitorizarea situației.
Acum 24 ore
18:50
Planul de pace al lui Trump, redus de la 28 la 19 puncte după negocierile de la Geneva. Washingtonul nu confirmă modificările, Moscova așteaptă discuții directe Liber TV
Planul de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 19 puncte după discuțiile de ieri de la Geneva, scrie Financial Times, citând surse familiare procesului. Publicația notează că interlocutorii săi nu au precizat ce elemente au fost eliminate din document.Anterior, un membru al delegației ucrainene, consilierul de la Oficiul Președintelui, Andrii Bevz, a declarat că unele puncte au fost scoase, iar altele — modificate. Totuși, partea americană nu confirmă deocamdată existența unor schimbări substanțiale ale planului sau reducerea acestuia.Yuri Ușakov, consilier al președintelui Federației Ruse, a afirmat că Moscova se așteaptă ca Washingtonul să inițieze în curând discuții directe privind planul propus Kievului. În același timp, „nu există încă acorduri concrete”.Potrivit lui Ușakov, Rusia a fost familiarizată „cu una dintre versiunile planului” și consideră că multe dintre prevederile discutate anterior în Alaska sunt „acceptabile pentru Federația Rusă”. El a subliniat că în jurul proiectului „circulă multe speculații”, iar Moscova va da crezare doar informațiilor primite direct de la SUA.Ușakov a adăugat că Rusia cunoaște și conținutul planului european de pace, însă îl consideră „neconstructiv și inacceptabil”.Bloomberg scrie, citând surse informate, că din proiectul de pace a fost eliminat punctul privind folosirea activelor rusești înghețate. În varianta inițială, aproximativ 100 de miliarde de dolari urmau să fie direcționate către un Fond de Reconstrucție a Ucrainei, din care jumătate din veniturile generate ar fi revenit Statelor Unite, iar restul — proiectelor americano-ruse.În ansamblu, sursele descriu o restructurare a planului: de la un document amplu, acesta ar fi fost redus la o listă mai restrânsă de puncte esențiale pentru un eventual armistițiu rapid, în timp ce alte prevederi ar urma să fie discutate ulterior separat.Negocierile vor continua în următoarele zile, a confirmat Igor Brusilo, adjunctul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei. Acesta a precizat că anumite subiecte, precum cele teritoriale, rămân deocamdată nesoluționate.„Când toate chestiunile vor fi clarificate, președinții vor intra în contact pentru a le discuta și, probabil, pentru a pregăti terenul unei întâlniri la care ar putea finaliza acest concept”, a declarat Brusilo.
15:40
Trump îndeamnă la prudență privind „progresul” ruso-ucrainean, în timp ce Putin salută planul american ca bază pentru pace Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a comentat luni discuțiile privind un eventual progres în negocierile dintre Rusia și Ucraina, îndemnând publicul să nu creadă în „progrese semnificative” până când acestea nu vor fi confirmate oficial.„S-a făcut cu adevărat un progres important în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina? Nu credeți până nu vedeți, dar e posibil ca într-adevăr să se întâmple ceva bun”, a scris Trump.Declarația vine la doar o zi după ce liderul american a criticat dur conducerea Ucrainei și a Europei pentru că ar rezista planului său de pace. Ucraina poartă în prezent consultări cu Washingtonul pentru a modifica propunerile americane, iar Uniunea Europeană și-a prezentat deja propria versiune alternativă a unui acord.În paralel, președintele rus Vladimir Putin a transmis că planul propus de Trump „poate fi pus la baza unui acord final de pace”. Mesajul a fost făcut public după întrevederea sa cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.„Putin a remarcat că aceste propuneri, în forma în care le-am analizat, merg în linia discuțiilor purtate la summitul ruso-american din Alaska și, în principiu, pot sta la baza unei reglementări finale”, se arată în comunicatul Kremlinului.Liderul de la Kremlin a subliniat anterior că nu va accepta modificările cerute de Ucraina și Europa la planul inițial înaintat de Trump, menținând presiunea asupra Kievului și partenerilor occidentali în procesul de negociere.
15:30
Denis Șova avertizează: Blocarea rectificării bugetare de către PAS și PSRM pune în pericol plata salariilor profesorilor din Chișinău Liber TV
Denis Șova, consilier în Consiliul Municipal Chișinău (CMC) din partea Partidului Nostru, atrage atenția asupra blocării de către PAS a rectificărilor necesare pentru plata salariilor profesorilor.CMC urma să examineze un proiect de decizie privind ajustarea indicatorilor bugetari pentru majorarea transferurilor destinate achitării salariilor și asigurării cheltuielilor de personal. Aceste modificări urmau să fie operate ca urmare a aprobării de către Parlament a modificărilor la Legea bugetului pentru anul curent, prin care peste 914 milioane de lei urmează să fie alocate bugetelor locale.Din această sumă, destinată în principal plății salariilor din sectorul educațional, 220 de milioane de lei urmau să fie transferați municipiului Chișinău.Fracțiunea PAS s-a opus examinării acestui proiect, blocând astfel transferul fondurilor pentru salariile profesorilor.În acest context, Denis Șova s-a adresat profesorilor prezenți la ședința CMC:„Vineri, când s-a discutat includerea pe ordinea de zi a întrebării cu rectificarea bugetului, cei de la PSRM și PAS au încercat să o scoată de pe ordinea de zi. Nu li s-a primit – nu au acumulat numărul necesar de voturi. Acum, când am ajuns la dezbaterea acestei întrebări, PAS din nou iese cu inițiativa să fie trimisă la reexaminare și să nu fie discutată, deși asta contravine regulamentului. Nu este părerea mea – este ceea ce s-a întâmplat și vă spun asta ca voi să faceți concluzii!”, a declarat Denis Șova în fața profesorilor.El a aminti că modificările bugetare au fost aprobate recent de Parlament și vizează o sumă importantă:„Ce a făcut Parlamentul Republicii Moldova acum două săptămâni? A făcut rectificarea bugetului pentru anul 2025, prin care a îndreptat peste 220 de milioane de lei către municipiul Chișinău pentru salariile angajaților din instituțiile de învățământ și funcționari publici. Deci, Parlamentul, cei de la PAS, cu votul lor, au îndreptat banii către noi, către Consiliul Municipal.”„Adică cei de la PAS vor acum să-și asume atribuțiile Parlamentului, Cancelariei de Stat, judecătorilor și procurorilor.”, a declarat Șova.Reprezentanții PAS susțin că proiectul este ilegal, motivând că bugetul pentru anul curent nu este încă aprobat. Șova a răspuns acestor acuzații, evidențiind ipocrizia situației:„Consiliul, în cazul în care se votează un document sau o decizie ilegală, pentru asta există Cancelaria de Stat – controlată, apropo, 100% de PAS.”În final, Denis Șova avertizează cu fermitate: dacă proiectul nu va fi aprobat, profesorii nu-și vor primi la timp salariile din luna noiembrie care urmează să fie achitate în decembrie și nici primele anuale.
13:50
Scandal la ședința CMC: funcționarii au blocat conferința PAS și au cerut majorarea salariilor. Consilierii au părăsit sala, iar profesorii amenință cu grevă Liber TV
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) de astăzi, 24 noiembrie 2025, a degenerat într-un nou conflict între fracțiuni, pe fundalul disputelor privind ajustarea bugetului și plata salariilor pentru angajații instituțiilor municipale. Funcționarii publici, veniți să ceară majorarea salariilor, au blocat holul Primăriei exact în momentul în care fracțiunea PAS urma să susțină o conferință de presă. Funcționarii au scandat „La lucru, rușine!” în direcția consilierilor PAS, care au fost huiduiți și scoși din hol de un grup de angajați și consilieri MAN. La rândul lor, consilierii MAN au acuzat PAS că refuză dialogul cu cetățenii. „Veniți în fața profesorilor, nu vă faceți doar PR la camerele voastre de partid”, a strigat consilierul MAN Mihail Onofrei, în timp ce funcționarii scandau „La lucru!”. După repetate scandări de „Rușine!”, consilierii PAS au ieșit în stradă. În interior, oamenii strigau „Vrem salarii!”, în timp ce aleșii municipali continuau să se certe. Ședința de astăzi trebuia să continue lucrările începute pe 21 noiembrie, când au fost ridicate mandatele unor consilieri plecați în Parlament. Tot atunci, Asociația Sindicală APL Chișinău a cerut majorarea salariilor și a avertizat cu grevă dacă proiectul nu este votat. Potrivit Direcției Educație, 91 de instituții de învățământ din capitală riscă să nu își primească salariile pentru două luni, dar și primele anuale, dacă CMC nu aprobă proiectul bugetar. Șefa Direcției Finanțe, Olesea Pșenițchi, a explicat că proiectul supus votului permite achitarea salariilor pentru luna noiembrie (plătite în decembrie), precum și acordarea primelor de sfârșit de an. Fracțiunea PAS a calificat proiectul drept „ilegal”. Președinta fracțiunii, Zinaida Popa, i-a numit pe consilierii MAN „cățelușii primarului”, după care a anunțat că PAS părăsește sala și nu revine „până când primarul nu încetează să propună proiecte ilegale”. Consilierii MAN au ripostat: „Dacă noi suntem cățelușii primarului, atunci ei sunt cățelușii doamnei președinte”, a declarat Corneliu Pîntea, acuzând PAS și PSRM că sabotează dezvoltarea orașului. Primarul Ion Ceban a intervenit în plen și le-a cerut consilierilor PAS și PSRM să revină în sală: „Nu trebuie să vă jucați cu salariile pedagogilor și ale oamenilor care își fac datoria. Dacă nu aprobăm bugetul, ei nu își vor primi banii. Dacă nu vă place ceva, puteți propune amendamente.” Edilul a reamintit că Parlamentul a aprobat recent rectificarea bugetului de stat, iar municipiul trebuie să își ajusteze propriii indicatori pentru a primi transferurile necesare plăților salariale și ale serviciilor comunale. Mai mulți profesori și angajați ai instituțiilor municipale au luat cuvântul, unii în lacrimi:  • „Suntem mame și tați, avem credite pentru a supraviețui. Vă rugăm să susțineți proiectul”, a spus Angela Lubaș, președinta APL Chișinău.  • „Nu știu cum să mă descurc. Este imposibil să trăiești în aceste condiții”, a declarat profesoara Natalia Cebotari.  • „Vin sărbătorile. Copiii așteaptă cadouri. Ascultați-ne”, a transmis Ludmila Verdeș, mamă a trei copii. Din lipsă de cvorum, ședința a fost suspendată. Profesorii și angajații au refuzat să părăsească sala: „Nu plecăm până nu veniți în sală! Ne merităm salariile și primele.”
11:30
(VIDEO) Trei tineri, dintre care doi minori de 15 și 16 ani, prinși la Orhei în timp ce ridicau pachețele cu substanțe interzise Liber TV
Polițiștii din Orhei au depistat trei tineri cu vârste de 15, 16 și 18 ani, studenți ai unui colegiu din Chișinău, implicați în activități de distribuire a substanțelor interzise pe teritoriul raionului, anunță Poliția. În cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a traficului de droguri, oamenii legii au desfășurat razii în mai multe zone cu risc sporit. Pe parcursul verificărilor, cei trei au fost surprinși în flagrant, în timp ce recuperau un pachet negru ascuns sub un copac. În interiorul acestuia, polițiștii au găsit 30 de pachețele, fiecare conținând aproximativ un gram de substanță interzisă de tip mefedronă. Toate materialele au fost ridicate și transmise pentru expertiză. În privința tinerilor au fost inițiate acțiuni procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare.﻿
11:20
Risc de explozie în raionul Dondușeni: o locuință a luat foc, iar un bărbat de 71 de ani a suferit arsuri Liber TV
În noaptea zilei de 23 noiembrie 2025, la ora 23:11, pompierii din nordul țării au fost alertați despre producerea unui incendiu într-o casă de locuit din localitatea Cernoleuca, raionul Dondușeni. Potrivit informațiilor înregistrate, flăcările au cuprins în totalitate o casă de locuit cu un nivel și o anexă. Pentru lichidarea incendiului, la fața locului au intervenit două echipe de pompieri și salvatori. Datorită intervenției prompte, salvatorii au reușit evacuarea în siguranță a patru butelii cu gaz lichefiat din interiorul locuinței, prevenind astfel o posibilă explozie. Focul a distrus în totalitate casa cu suprafața de 72 m² și o anexă de 24 m². Incendiul a fost localizat la ora 00:23 și complet lichidat la ora 01:55. În timpul  stingerii focului, proprietarul gospodăriei, un bărbat  în vârstă de 71 de ani, a suferit o combustie la palma unei mâini, însă acesta a refuzat îngrijirile medicale. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști. În ultimele 24 de ore pompierii și salvatorii au intervenit în 24 de situații de risc.
10:40
Paradox energetic: MGRES rămâne precalificată, chiar dacă Moldova a sistat importurile din Transnistria Liber TV
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a publicat lista actualizată a furnizorilor precalificați pentru achiziția de energie electrică necesară acoperirii consumului tehnologic și pierderilor din rețeaua de transport, informează bani.md. Procesul are loc conform Procedurii de procurare a energiei electrice stabilite în Regulile pieței, aprobate de ANRE. Lista publicată include atât companii locale, cât și furnizori internaționali, însă atenția se concentrează din nou pe MGRES – centrala de la Cuciurgan aflată în regiunea separatistă transnistreană. Deși Republica Moldova nu mai cumpără de la începutul anului energie produsă la MGRES, după sistarea livrărilor de gaze de către Gazprom în stânga Nistrului, centrala figurează în continuare în lista actorilor precalificați. Ultimele actualizări ale listei au fost operate la 11 noiembrie 2025, iar printre furnizorii incluși se regăsesc: Energoco, MGRES, Navitas (parte a grupului Premier Energy), ML Energy, Furnizare Energie, Trade Energo Plus, Trading O.O.O. și Trading LLC, scrie sursa citată. Conform regulilor ANRE, Moldelectrica organizează licitații competitive cel puțin o dată pe an, dar poate achiziționa energie și pentru perioade mai scurte – trimestrial, lunar sau săptămânal – în funcție de necesități. Prezența MGRES pe lista companiilor precalificate menține deschisă opțiunea ca Moldova să reia într-un anumit moment importurile din stânga Nistrului, deși deocamdată acest scenariu nu se află în aplicare.
10:20
Peste o tonă de ceai negru a fost nimicit de ANSA după ce s-a depistat o cantitate depășită de pesticide Liber TV
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea oficială, ulterior, nimicirea unui lot importat de  „Ceai negru (frunze)” în mărime de 1120 kg. Investigațiile de laborator au stabilit cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”, ceea ce constituie o neconformitate cu legislația din domeniul alimentar. Inspectorii ANSA au inițiat, imediat, un control inopinat la importator, lotul de ceai fiind reținut și păstrat în condiții ce nu permit accesul la el. ANSA monitorizează în permanență respectarea limitelor maxime admisibile de reziduuri de pesticide în produsele alimentare de origine vegetală atât de producție internă, cât și din import. Doar pe parcursul anilor 2024-2025 au fost investigate 958 probe, dintre care 156 probe au prezentat depășiri de reziduuri de pesticide. Loturile de ceai neconforme nu au fost admise spre comercializare, dar au fost fie returnate în țara de origine - aproape 18 tone, fie nimicite- peste 13 tone.  Reziduurile de pesticide nu dispar din produsele alimentare prin spălare sau tratare termică. Prin urmare, orice depășire a limitei maxime admisibile prezintă un risc pentru siguranța alimentară.   
10:00
SUA și Ucraina au finalizat o versiune actualizată a „planului de pace” la Geneva. Decizia finală va fi luată de Trump și Zelenski Liber TV
Statele Unite și Ucraina au anunțat că au elaborat o versiune „actualizată și îmbunătățită” a planului de pace propus pentru oprirea războiului declanșat de Rusia, în urma unei runde de negocieri care a avut loc la Geneva. Ambele delegații au descris discuțiile drept „constructive, respectuoase și extrem de productive”. Potrivit comunicatului Casei Albe, negocierile s-au încheiat cu un acord de principiu ca orice viitor aranjament de pace să garanteze suveranitatea Ucrainei și să asigure „o pace durabilă și echitabilă”. Delegația ucraineană și-a exprimat „recunoștința pentru angajamentul constant al Statelor Unite și al președintelui Donald Trump în eforturile neobosite de a pune capăt războiului și de a preveni pierderile de vieți omenești”. Surse citate de Reuters confirmă că noua variantă a planului include garanții de securitate consolidate, iar partea ucraineană a transmis că documentul „reflectă interesele naționale ale Ucrainei”. Deși discuțiile avansează, oficialii americani și ucraineni nu au oferit detalii privind numeroasele chestiuni care trebuie încă clarificate, inclusiv modul în care va fi garantată securitatea Kievului în fața unor eventuale amenințări viitoare din partea Rusiei. Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio — care a condus negocierile — a declarat presei că mai sunt aspecte importante de ajustat, între care rolul NATO și unele prevederi-cheie ale planului. Totuși, echipa sa ar fi „restrâns semnificativ” lista punctelor nerezolvate. Rubio și-a exprimat speranța că acordul final ar putea fi obținut până joi, însă a admis că procesul ar putea dura mai mult. Presiunea termenului-limită vine după ce Donald Trump a afirmat public că președintele ucrainean Volodimir Zelenski trebuie să aprobe planul până joi, de Ziua Recunoștinței. Ulterior, Rubio a părăsit Geneva și s-a întors la Washington, potrivit Departamentului de Stat. Reuters anunță, citând surse diplomatice, că Washingtonul și Kievul discută posibilitatea unei vizite a președintelui Volodimir Zelenski în Statele Unite chiar în această săptămână, pentru a aborda „cele mai sensibile puncte” ale planului, inclusiv chestiunile teritoriale. Data exactă nu a fost încă stabilită. În paralel cu planul american, care ar conține 28 de puncte, statele europene au elaborat un document alternativ, alcătuit din 24 de puncte. Sursele afirmă că varianta europeană este, în mai multe privințe, mai favorabilă Ucrainei. După discuțiile de la Geneva, Marco Rubio a confirmat că planul prezentat de Trump va suferi modificări suplimentare, numind întâlnirea „cea mai productivă și mai semnificativă” din întreg procesul de negocieri. Totuși, acesta a subliniat că „mai este mult de lucru” înainte de finalizarea documentului.
Ieri
18:30
Trump: „Liderii Ucrainei nu sunt recunoscători, iar Europa încă finanțează Rusia prin achizițiile de petrol” Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat un nou val de critici dure la adresa conducerii Ucrainei și a liderilor europeni, acuzându-i de lipsă de recunoștință și de rezistență față de planul american de pace pentru Ucraina. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată în timp ce la Geneva continuă negocierile dintre SUA, Ucraina și statele europene privind ajustarea documentului.Trump a scris că a moștenit „o război care nu trebuia să se întâmple niciodată”, afirmând că această confruntare militară ar fi putut fi evitată „dacă SUA și Ucraina ar fi avut o conducere puternică și corectă”. El a subliniat că termenul „lideri” folosit pentru actuala conducere de la Kiev a fost pus în mod intenționat între ghilimele.„«Liderii» Ucrainei nu au exprimat nicio recunoștință pentru eforturile noastre, iar Europa continuă să cumpere petrol din Rusia”, a afirmat Trump, sugerând că în timp ce Washingtonul încearcă să pună capăt războiului, aliații nu depun suficient efort.Președintele american a descris războiul drept „o tragedie umană” și a regretat pierderile de vieți omenești.Postarea apare pe fundalul tensiunilor din jurul planului de pace propus de SUA, care ar trebui acceptat de Ucraina până joi — termen-limită impus de administrația americană președintelui Volodimir Zelenski.Potrivit presei internaționale, Ucraina și mai multe state europene insistă pe modificări în planul american, însă orice ajustare ar putea determina Moscova să respingă documentul. Postarea lui Trump este văzută de analiști drept un semnal al frustrării sale față de încercările Kievului și Bruxelles-ului de a renegocia textul.Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că este „sceptic” în privința posibilității ca planul să fie acceptat până joi, invocând „divergențe majore”. El a menționat că a prezentat un plan alternativ, mai scurt decât cel al SUA, fără a oferi însă detalii. Merz susține elaborarea unui „document capabil să primească aprobarea Ucrainei”, pe baza planului american.Este pentru a doua oară în ultimele zile când Donald Trump critică deschis Ucraina și Europa în contextul negocierilor, sugerând nemulțumire față de direcția discuțiilor și presiune suplimentară asupra Kievului pentru a accepta planul în forma actuală.
17:20
Tânără fără permis, decedată într-un accident pe traseul Ungheni–Sculeni. Un pasager a ajuns la spital Liber TV
Un accident rutier grav a avut loc ieri, în jurul orei 15:20, pe traseul național R-16 Ungheni–Sculeni, între localitățile Blîndești și Sculeni, anunță Poliția din Ungheni.Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 21 de ani din satul Săghieni, care nu deținea permis de conducere, se deplasa la volanul unui automobil de marca Volkswagen în direcția municipiului Ungheni. La un moment dat, aceasta ar fi pierdut controlul volanului, iar mașina a derapat și a fost proiectată pe sensul opus, unde s-a lovit de un copac de pe marginea drumului.Impactul a fost fatal pentru șoferiță, care a fost găsită fără semne vitale înainte de sosirea echipajului medical. Pasagerul din automobil, un bărbat de 31 de ani, a fost transportat la Spitalul din Bălți, prezentând traumatisme.Poliția a inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.
15:30
Renato Usatîi: „Agricultorii muncesc în condiții critice, iar statul trebuie să intervină cu politici reale, nu promisiuni” Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a transmis un mesaj la adresa guvernanților, subliniind dificultățile majore cu care se confruntă agricultorii Republicii Moldova. Declarațiile au venit în contextul Zilei Agricultorului, marcată astăzi în întreaga țară.Usatîi afirmă că agricultura rămâne un pilon esențial al economiei naționale, generând aproape un sfert din PIB, însă fermierii sunt nevoiți să muncească „în condiții tot mai extreme”. El a enumerat o serie de probleme sistemice, ignorate ani la rând: politici ineficiente ale guvernării, care nu țin cont de realitățile din teren; explozia prețurilor la motorină și fertilizanți, ce pune presiune directă pe costurile de producție; conjunctura regională nefavorabilă, care afectează exporturile și competitivitatea; calamități naturale tot mai frecvente, care distrug munca de un an în doar câteva ore.În acest context, Usatîi susține că Republica Moldova are nevoie urgentă de o strategie coerentă și profesionistă pentru modernizarea agriculturii. El anunță că Partidul Nostru va promova în Parlament un program amplu ce include: atragerea investițiilor de lungă durată în agricultură; crearea unui sistem centralizat de colectare cu achiziții garantate de stat; majorarea Fondului de subvenționare, astfel încât producătorii autohtoni să poată concura corect cu mărfuri din Turcia sau Polonia; politici moderne orientate spre piața internațională.Usatîi spune că deputatul Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară, va reprezenta în Parlament interesele reale ale fermierilor, având experiența necesară pentru a promova soluții aplicabile.„Munca agricultorilor este esențială pentru fiecare familie din Republica Moldova. Ei merită respect, sprijin real și politici care să le ușureze munca, nu să le-o îngreuneze”, afirmă Usatîi.
11:30
Furt de proporții la un schimb valutar din Florești: hoții au forțat intrarea și au lăsat bani împrăștiați pe stradă Liber TV
Noaptea trecută, în jurul orei 03:00, poliția a fost alertată în urma unui furt major comis la un schimb valutar din orașul Florești. Sesizarea a fost făcută de către o companie privată de pază, responsabilă de securitatea sediului.La fața locului, oamenii legii au constatat dispariția unei sume mari de bani. Potrivit primelor cercetări, hoții au reușit să pătrundă în încăpere după ce au deteriorat ușa de la intrare cu o rangă metalică, care a fost găsită ulterior la sol. În interior, polițiștii au observat că seiful era descuiat în momentul spargerii.În timpul verificărilor, grupul operativ a descoperit o parte din bani chiar în stradă, într-un sac și un plic, semn că infractorii au acționat în grabă sau au fost surprinși în timpul jafului.Primele investigații indică faptul că ar fi vorba despre doi bărbați care ar fi avut și complici. Totodată, poliția precizează că suma sustrasă fusese transportată cu o zi înainte de la o filială din Bălți și depozitată în incinta schimbului valutar din Florești.În prezent, sunt desfășurate acțiuni ample de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate în comiterea furtului. Autoritățile îndeamnă cetățenii să anunțe poliția dacă dețin informații relevante.
10:20
Politico: Europenii încearcă să-l reasigure pe Zelenski că rămân alături de Ucraina, chiar și fără sprijinul lui Trump Liber TV
Uniunea Europeană și Marea Britanie vor participa, începând de duminică, la negocierile de nivel înalt privind planul de pace propus de președintele american Donald Trump pentru Ucraina — un progres important pentru Bruxelles și Londra, care până acum au fost ținute departe de acest proces, transmite Politico.Potrivit unui înalt oficial european, la discuții vor participa consilieri-cheie pentru securitate din Franța și Germania, care intenționează să modifice propunerea Washingtonului, temându-se că actuala versiune avantajează Rusia. Prezența europenilor la masa negocierilor este privită ca o ușurare la Kiev și în capitalele UE, după ce aliații Ucrainei și-au exprimat anterior îngrijorarea că au fost excluși din inițiativa americană.Întâlnirile vor avea loc la nivelul consilierilor pentru securitate națională. UE urmează să fie reprezentată de Björn Seibert, șeful de cabinet al Ursulei von der Leyen. Printre punctele principale pe care le vor promova europenii se numără: respingerea ideii de a transfera Rusiei o parte din teritoriile din Donbas; propunerea unei „înghețări” temporare a liniei frontului, ca măsură pentru lansarea negocierilor, nu ca soluție finală; opoziția fermă față de orice scenariu care obligă Ucraina să renunțe la teritorii sub presiunea forței.NATO și UE se tem că orice concesie teritorială ar încuraja Kremlinul și pe Vladimir Putin să continue agresiunea.Liderii europeni transmit mesaje ferme către Kiev, subliniind că vor rămâne alături de Ucraina, chiar dacă Washingtonul va urma „o altă direcție”. Declarațiile comune ale UE și Marii Britanii includ și nemulțumiri discrete față de unele puncte ale planului american, considerate a afecta interesele europene.Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat din Africa de Sud că securitatea întregului continent depinde de rezultatul războiului. În opinia sa, un eventual colaps al Ucrainei ar avea consecințe dure pentru toate statele europene — motiv pentru care Berlinul va continua sprijinul activ.Administrația Trump insistă ca Ucraina să accepte planul până la Ziua Recunoștinței, 27 noiembrie. În Europa există temeri că, în cazul unui refuz, Washingtonul ar putea reduce accesul Kievului la informațiile de intelligence americane — esențiale pentru apărare.Presiunile externe se suprapun peste problemele interne ale Kievului: Zelenski gestionează un scandal de corupție care slăbește poziția guvernului său, iar oficiali americani cred că această vulnerabilitate l-ar putea împinge spre acceptarea compromisurilor.Rusia și-a exprimat sprijinul pentru versiunea americană a planului de pace, care include cereri majore ale Kremlinului: renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO și reducerea drastică a capacității sale militare.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Trei persoane arestate în dosarul contrabandei cu arme de la Vama Leușeni–Albița Liber TV
Trei bărbați din Chișinău au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS, în dosarul de contrabandă cu arme, muniții și dispozitive militare descoperite la frontiera Leușeni–Albița. Decizia a fost luată sâmbătă de judecătorul de instrucție, în baza probelor prezentate de procurorii specializați.Potrivit PCCOCS, cei trei deținuți aveau roluri-cheie în schema de contrabandă: conducătorul întreprinderii care a comandat transportarea mărfii, conducătorul companiei de transport, brokerul implicat în perfectarea documentelor.Șoferul camionului, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut deja de autoritățile române, care au ridicat și lotul de arme.Organele de anchetă au stabilit, în urma perchezițiilor, că armamentul a fost încărcat în camion pe teritoriul municipiului Chișinău, înainte ca vehiculul să pornească spre România.Joi, procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii INI, Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, anunțau reținerea a două persoane, iar ulterior și a administratorului firmei care a comandat transportul mărfii de contrabandă.O actualizare transmisă de autoritățile române arată dimensiunea lotului descoperit în remorca camionului oprit la punctul de trecere Albița. În total au fost identificate: 18 rachete antitanc portabile, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană, componente ale unei drone, depozitate în cutii de lemn și protejate cu folii metalice și materiale textile.Potrivit DIICOT, pentru a masca transportul, în documentele vamale a fost trecută o încărcătură falsă – „deșeuri metalice”. Schema ar fi funcționat în cadrul unui grup infracțional organizat transfrontalier, specializat în contrabandă cu arme destinate Israelului.Persoana cercetată în România este vizată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.
15:50
Maia Sandu, mesaj despre planul de pace al SUA: „Stabilitatea Europei depinde de garantarea securității Ucrainei” Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis sâmbătă un mesaj pe platforma X, în contextul intensificării discuțiilor internaționale privind un posibil acord de pace între Ucraina și Rusia. Lidera de la Chișinău a subliniat că „stabilitatea Europei depinde” de asigurarea deplină a independenței, suveranității și securității Ucrainei, punctând că doar „unitatea și determinarea tuturor partenerilor” pot garanta un acord de pace durabil.Declarația Maiei Sandu vine în aceeași zi în care Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a anunțat că Ucraina și Statele Unite vor începe în curând consultări oficiale în Elveția privind parametrii unui potențial acord cu Rusia. Umerov a descris demersul drept „o nouă etapă” în dialogul bilateral, semnalând apropierea unor negocieri decisive.Contextul este puternic tensionat. Președintele Volodimir Zelenski a avertizat vineri că țara sa se află „în fața unei alegeri foarte dificile”, una dintre cele mai grele din istoria Ucrainei. Mesajul său vine pe fondul presiunilor crescânde din partea administrației Trump.Președintele american Donald Trump a confirmat, într-un interviu pentru Fox News, că a transmis Kievului un ultimatum: Ucraina trebuie să accepte planul american de încetare a ostilităților până joi, de Ziua Recunoștinței. „Va trebui să-i placă”, a punctat Trump, sugerând că Washingtonul nu va aștepta la nesfârșit acordul părții ucrainene.În paralel, Vladimir Putin a declarat vineri că a primit deja proiectul de acord propus de SUA, lansând noi amenințări la adresa Kievului. Liderul rus a acuzat Ucraina și aliații săi că „încă se amăgesc”, sugerând că Moscova nu este dispusă să renunțe ușor la pozițiile sale.
14:40
ULTIMA ORĂ | Ucraina și SUA intră în consultări la nivel înalt în Elveția privind încetarea războiului. Zelenski își trimite „echipa militară” la negocieri Liber TV
Ucraina și Statele Unite urmează să înceapă, în scurt timp, consultări oficiale în Elveția privind parametrii unui posibil acord de pace cu Rusia. Anunțul a fost făcut sâmbătă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, care a subliniat că discuțiile reprezintă „o nouă etapă” în dialogul bilateral.„Începem consultări între înalți oficiali din Ucraina și Statele Unite privind posibilele parametri ai unui viitor acord de pace în Elveția”, a transmis Umerov pe Telegram, mulțumind Washingtonului pentru disponibilitatea de a purta discuții „substanțiale”. El a precizat că Ucraina abordează procesul „cu o înțelegere clară a intereselor sale”, iar scopul imediat este armonizarea pozițiilor pentru etapele următoare.Inițial, Umerov menționase și participarea unor parteneri europeni, însă această referire a fost ștearsă ulterior fără explicații, ceea ce indică posibile ajustări sau sensibilități diplomatice în jurul formatului negocierilor.Anunțul de la Kiev vine într-un moment de intensă activitate diplomatică. În Africa de Sud, pe marginea summitului G20, liderii francez Emmanuel Macron, german Friedrich Merz și britanic Keir Starmer au discutat sâmbătă despre planul american pentru Ucraina — un plan care, conform mai multor surse politice, ar fi deja pe masa Moscovei și Kievului.Președintele Volodimir Zelenski a aprobat componența delegației care va merge în Elveția, o echipă dominată de oficiali de securitate și militari. Delegația va fi condusă de Andrii Iermak, șeful Administrației Prezidențiale, și îi va include pe Umerov, pe șefii serviciilor de securitate și informații și pe șeful Statului Major. Zelenski a semnat și instrucțiunile de negociere, insistând că reprezentanții Ucrainei vor apăra „interesele legitime ale poporului ucrainean și fundamentele securității europene”.Vineri, Zelenski a transmis un mesaj tensionat către populație, avertizând că Ucraina se află „în fața unei alegeri foarte dificile”, una dintre cele mai complicate din istoria țării. În spatele acestor cuvinte se află presiunea tot mai directă exercitată de administrația Trump.Donald Trump a confirmat, într-un interviu pentru Fox News, că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul american de pace până joi, de Ziua Recunoștinței: „Va trebui să-i placă.”De partea cealaltă, Vladimir Putin a declarat vineri că a primit deja proiectul de acord propus de SUA și a lansat noi amenințări la adresa Ucrainei, afirmând că Kievul și aliații săi „încă se amăgesc”.
11:30
FT: Washingtonul presează dur Europa și Ucraina să accepte „planul Trump”. Trump dă un ultimatum Kievului până joi: „Ucraina va pierde inevitabil restul Donbasului” Liber TV
Presiunea asupra Kievului crește rapid. Financial Times scrie că, în cadrul unei întâlniri tensionate desfășurate ieri la Kiev între oficiali americani și europeni, delegația SUA a transmis că „planul Trump” pentru încheierea războiului este „aproape non-negociabil”. Generalul Driscoll ar fi avertizat partenerii europeni că Washingtonul va manifesta „flexibilitate minimă” și nu va discuta detalii suplimentare.Americanii insistă că sprijină Ucraina, dar consideră că aceasta se află într-o situație extrem de dificilă, motiv pentru care „acum este cel mai bun moment pentru pace”. Garanțiile de securitate ar urma să fie negociate ulterior cu Kievul și aliații europeni.Diplomații europeni prezenți la discuții consideră că SUA profită de vulnerabilitatea politică a președintelui Zelenski pentru a-i impune un acord pe care îl califică drept „o victorie strategică pentru Rusia”. Ei insistă că Occidentul ar trebui să intensifice presiunea asupra Moscovei, nu să împingă Ucraina spre un compromis.SUA au respins aceste argumente, afirmând că planul propus reprezintă „cea mai bună ofertă posibilă” pentru Kiev în circumstanțele actuale.Într-un interviu acordat Fox News, Donald Trump a pus presiune suplimentară pe Kiev, declarând că Ucraina trebuie să accepte planul american „până joia viitoare” — Ziua Recunoștinței.El a numit acest termen „momentul potrivit” pentru ca Ucraina să accepte condițiile acordului și a avertizat că „Ucraina va pierde inevitabil restul Donbasului” dacă nu procedează astfel.Trump a mai promis introducerea unor sancțiuni „foarte puternice” împotriva Rusiei și a subliniat că nu intenționează să ridice restricțiile privind petrolul rusesc.
11:00
Rusia a atacat punctul de trecere Orlovka, la granița Ucrainei cu România. Traficul prin PTF Isaccea, sistat temporar. Două F-16 românești au fost ridicate în aer Liber TV
Punctul internațional de trecere Orlovka, care leagă Ucraina de România peste Dunăre, a fost lovit în noaptea de 21 spre 22 noiembrie de un atac rusesc, anunță Serviciul Vamal al Ucrainei. Infrastructura feribotului a fost avariată, iar activitatea în punctul de frontieră a fost suspendată temporar. Deocamdată nu există informații despre persoane rănite, iar echipele de intervenție lucrează la lichidarea consecințelor atacului.Partea română a anunțat, la rândul ei, sistarea traficului prin PTF Isaccea, care funcționează în oglindă cu Orlovka. Garda de Coastă precizează că cele două bacuri care efectuau traversarea Dunării au fost ancorate pe malul românesc, iar traficul la ieșirea din țară este direcționat către PTF Galați Rutier.Situația tensionată de la frontieră a determinat și o reacție rapidă a Forțelor Aeriene Române. Două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon au decolat vineri noaptea de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea spațiului aerian, în contextul atacurilor cu drone lansate de Rusia în apropierea graniței fluviale.La ora 01:33, autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, avertizând populația despre intensificarea atacurilor rusești asupra regiunii Ismail, din Ucraina. Ministerul Apărării a confirmat că nu au existat pătrunderi ale dronelor pe teritoriul României.Cele două aeronave F-16 au revenit la sol la ora 03:42.Până la reluarea activității feribotului Orlovka, autoritățile recomandă șoferilor și pasagerilor să folosească alte puncte de trecere a frontierei.
21 noiembrie 2025
17:10
Consiliul Municipal Chișinău a respins candidaturile Olesei Pșenițchi și lui Victor Pruteanu la funcția de viceprimari ai Capitalei Liber TV
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a respins, în ședința din 21 noiembrie, candidaturile înaintate de primarul general Ion Ceban pentru funcțiile de viceprimari ai Capitalei. Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu au obținut doar 17 voturi, față de cele 26 necesare pentru a fi validați.Consilierii PAS au votat împotriva celor două numiri, iar fracțiunea PSRM s-a abținut, blocând astfel aprobarea propunerilor făcute de edil.Ambele candidaturi provin din rândul Mișcării Naționale Alternative (MAN), formațiunea condusă de Ion Ceban. Olesea Pșenițchi este șefa Direcției generale Finanțe a Primăriei Chișinău. Victor Pruteanu este consilier în cabinetul primarului.Ion Ceban a justificat propunerile prin experiența și implicarea celor doi în administrarea orașului.Legislația în vigoare prevede că, dacă un proiect privind numirea unui viceprimar este retras de pe ordinea de zi în două ședințe consecutive ori nu întrunește numărul necesar de voturi de două ori la rând, primarul poate numi viceprimarii prin dispoziție, fără votul consiliului. Dispoziția trebuie doar adusă la cunoștința CMC.Ion Ceban a declarat după ședință că înlocuirea viceprimarilor este necesară, având în vedere că Angela Cutasevici și Olga Ursu vor părăsi Primăria după ce au obținut mandate de deputate în Parlament din partea Partidului MAN.„Mulțumesc tuturor colegilor care în toți acești ani am făcut față multiplelor crize și am reușit să dezvoltăm Chișinăul”, a transmis primarul.
16:50
„Unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră” — Zelenski anunță presiuni fără precedent și posibile negocieri cu vicepreședintele SUA pe tema planului de pace Liber TV
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un nou mesaj video către cetățeni, avertizând că Ucraina trece printr-una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă. Liderul de la Kiev a vorbit deschis despre presiunea „fără precedent” asupra țării și despre riscurile majore cu care s-ar putea confrunta în următoarele luni.„Acum presiunea asupra Ucrainei este una dintre cele mai grele. Țara poate ajunge în fața unei alegeri extrem de complicate: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener-cheie. Fie acceptarea celor 28 de puncte dificile, fie o iarnă extrem de dură, cea mai grea, cu riscuri majite pentru viitor. Viața fără libertate, demnitate și justiție, crezând în cel care a atacat deja de două ori”, a declarat Zelenski.El a subliniat însă că răspunsul său rămâne neschimbat încă din momentul inaugurării sale ca președinte, când a promis „prin toate acțiunile să apere suveranitatea și independența Ucrainei, drepturile și libertățile cetățenilor și să respecte Constituția și legile țării”.Potrivit jurnalistului Axios Barak Ravid, Zelenski ar urma să poarte astăzi, 21 noiembrie, discuții cu vicepreședintele SUA, J.D. Vance. Subiectul principal al negocierilor ar fi planul de pace propus de Washington, aflat în centrul unor dezbateri intense atât în Ucraina, cât și în rândul partenerilor occidentali.„Se așteaptă ca președintele Ucrainei să discute vineri cu vicepreședintele american J.D. Vance propunerea de plan de pace a SUA”, a transmis Ravid, citând două surse informate despre aceste pregătiri.
15:30
UPDATE | Serviciul Vamal anunță reținerea a încă o persoană în scandalul camionului cu armament. Marfa a fost încărcată în Chișinău Liber TV
Apar noi detalii în dosarul exploziv privind camionul plin cu armament descoperit la Vama Albița, la intrarea în România. Serviciul Vamal anunță că a fost reținută și a treia persoană în schema de contrabandă cu arme, muniții și dispozitive militare, iar ancheta se extinde.Potrivit instituției, cei trei reținuți până acum sunt din Chișinău și aveau roluri cheie în organizarea transportului ilegal:• conducătorul întreprinderii care a comandat transportarea mărfii – reținut recent;• directorul companiei de transport;• brokerul implicat în procesarea actelor.Între timp, șoferul camionului, cetățean al Republicii Moldova, rămâne în custodia autorităților române. Aceștia au confiscat și întreaga încărcătură: 18 rachete antitanc portabile, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil antiaerian și piese ale unei drone — toate mascate cu acte false care indicau „deșeuri metalice”.În seara zilei de 20 noiembrie, oamenii legii au efectuat percheziții în Capitală. Rezultatul: armamentul a fost încărcat în camion chiar în municipiul Chișinău, confirmă Serviciul Vamal. Această descoperire ridică și mai multe semne de întrebare privind cine a facilitat accesul unei asemenea încărcături pe teritoriul Republicii Moldova.Acțiunile au loc în timp ce în România DIICOT acuză șoferul de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată, susținând că rețeaua ar fi furnizat armament către Israel. La Chișinău, PCCOCS gestionează dosarul pentru contrabandă cu arme și muniții, iar un grup mixt format din Serviciul Vamal, INI, IGPF și procurori continuă investigațiile.În paralel, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre posibile legături cu tentative de destabilizare și „război hibrid”. Totuși, cazul scoate în evidență și suspiciuni serioase de corupție în structurile de control, având în vedere modul sofisticat în care armamentul a fost disimulat și trecut prin scaner.Urmărirea penală este în desfășurare, iar persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției. Autoritățile anunță că vor reveni cu informații suplimentare.
13:50
Igor Grosu, despre camionul cu arme depistat la Leușeni-Albița: „Tentativă de destabilizare” Liber TV
Noi reacții apar în cazul camionului încărcat cu armament, depistat la Vama Albița în noaptea de 20 noiembrie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că incidentul ar putea avea legătură cu tentative de destabilizare post-electorală, invocând din nou scenariul „războiului hibrid”. „Ceea ce cunoaștem noi este ceea ce a comunicat Procuratura, Serviciul Vamal – la sesizarea vameșului din Republica Moldova a fost trecut acest camion prin scaner. Știu că sunt reținute două persoane pentru 72 de ore și așteptăm mai multe detalii. (…) Nu e exclus să fie legat de acele tentative de destabilizare post-electorală, cunoașteți despre taberele de antrenament din afară cu implicarea persoanelor din Republica Moldova”, a declarat Igor Grosu, îndemnând instituțiile statului să finalizeze ancheta și să prezinte „informații veridice”. Declarația survine după ce autoritățile române au prezentat detalii ample despre captură: • 18 rachete antitanc portabile, • 8 lansatoare de grenade antitanc, • un sistem portabil de apărare antiaeriană, • piese ale unei drone. Potrivit Poliției Române, transportul a fost disimulat cu acte false care indicau „deșeuri metalice”, iar armele erau ambalate în folii metalice, materiale textile și depozitate în cutii de lemn – o metodă folosită pentru a evita detectarea la scanerele vamale. Ancheta penală este coordonată pe două fronturi. În Republica Moldova, PCCOCS a deschis dosar pentru contrabandă cu arme și muniții, iar în România DIICOT îl acuză pe un bărbat de 37 de ani, cetățean moldovean, de constituirea unui grup infracțional, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale. Anchetatorii români susțin că suspectul ar face parte dintr-o rețea transfrontalieră care livra armament către Israel. Pe teritoriul Republicii Moldova, Serviciul Vamal, INI și Poliția de Frontieră acționează într-un grup mixt de urmărire penală, coordonat de procurorii PCCOCS. Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar mai multe probe au fost ridicate.
12:40
(FOTO) Dosarul camionului cu armament // Un cetățean moldovean, reținut în România: 18 rachete antitanc, lansatoare de grenade și un sistem antiaerian cu destinația Israel Liber TV
Noi informații oficiale apar în cazul camionului plin cu armament descoperit la Vama Albița. Poliția Română a anunțat astăzi, 21 noiembrie, că un bărbat de 37 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală. Potrivit anchetatorilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorilor DIICOT, bărbatul ar fi făcut parte dintr-o rețea transfrontalieră specializată în contrabandă cu arme și muniții, destinate Israelului. În urma controlului efectuat ieri, 20 noiembrie, la intrarea în România prin PTF Albița, polițiștii au descoperit în ansamblul rutier condus de suspect:  • 18 rachete antitanc portabile,  • 8 lansatoare de grenade antitanc,  • un sistem portabil de apărare antiaeriană,  • piese ale unei drone.https://www.youtube.com/shorts/1qpTEaKxFpA Potrivit comunicatului Poliției Române, pentru a evita depistarea încărcăturii, în documentele de însoțire ar fi fost menționat în mod fals că transportul conține deșeuri metalice. Mai mult, armele erau ambalate în folii metalice, materiale textile și depozitate în cutii de lemn — o metodă folosită frecvent pentru a masca componentele în fața scannerelor vamale. Autoritățile române urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Iași cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a persoanei reținute. Poliția Română subliniază că, pe tot parcursul procesului penal, persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile procedurale prevăzute de legislația în vigoare.
12:30
Controverse în cazul camionului cu armament de la Albița: Lilian Carp spune că armele sunt sovietice, însă imaginile exclusive publicate ieri arată exemplare produse în 2021 Liber TV
Deputatul PAS Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărăre și ordine publică, susține că armamentul descoperit la Vama Albița în noaptea de miercuri spre joi ar fi de origine rusească și din perioada sovietică. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova, unde Carp a respins informațiile vehiculate anterior despre o posibilă proveniență europeană a munițiilor. Totuși, un detaliu major contrazice cel puțin parțial această versiune: din imaginile exclusive publicate ieri de Ziarul de Gardă se observă clar că pe unele arme este indicat anul de producție 2021, fapt care ridică întrebări suplimentare despre compoziția încărcăturii și traseul real al echipamentului militar. Lilian Carp a precizat că vehiculul reținut la Albița nu ar fi intrat pe teritoriul Republicii Moldova din Ucraina, iar cele două persoane aflate în camion ar coopera foarte puțin cu anchetatorii. „Toate scanerele sunt pe teritoriul României. Scanarea a fost solicitată de un vameș din Republica Moldova. Pentru că încărcătura a fost depistată pe teritoriul României, DIICOT este instituția care a deschis ancheta”, a explicat deputatul. Între timp, Serviciul Vamal, PCCOCS și Poliția din Republica Moldova au format un grup comun de investigație. Carp a insistat că armele ar fi „de tip rusesc, din anii ’70”, enumerând sisteme precum „Fagot”, „Igla” sau rachete antiaeriene portabile produse în Federația Rusă. Însă imaginile publicate de Ziarul de Gardă cu încărcătura exactă ridicată de autoritățile române arată anumite piese de armament marcate cu 2021 — un detaliu care sugerează fie o combinație de muniții din epoci diferite, fie o posibilă confuzie în clasificarea oficială a lotului. Subiectul va fi discutat miercuri, 26 noiembrie, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, unde instituțiile statului urmează să prezinte primele concluzii și să clarifice contradicțiile apărute în spațiul public.
12:10
Kievul respinge un punct controversat din „planul de pace” și cere eliminarea auditului postbelic al ajutorului internațional Liber TV
Tensiunile în jurul proiectului de „plan de pace” propus Ucrainei cresc, după ce publicația The Wall Street Journal a relatat că Kievul ar fi cerut eliminarea unui punct care prevedea un audit postbelic al întregii asistențe internaționale primite de Ucraina. Potrivit unui oficial american citat de publicație, autoritățile ucrainene ar fi solicitat reformularea în sensul acordării unei „amnistii totale tuturor părților pentru acțiunile din timpul războiului”, pentru a evita eventuale acuzații sau anchete anticorupție împotriva membrilor guvernului de la Kiev. Punctul 26, contestat de Ucraina, apare în versiunea documentului publicată de deputatul ucrainean Oleksii Goncearenko, care susține că planul ar fi fost elaborat de reprezentanți ai SUA și ai Rusiei, fără participarea Uniunii Europene și a Ucrainei. În paralel, Financial Times scrie că fostul președinte american Donald Trump ar fi transmis Kievului că așteaptă aprobarea planului de pace în decurs de o săptămână. După semnătura președintelui Volodimir Zelenski, documentul ar urma să fie trimis Moscovei, iar Washingtonul speră ca negocierile de pace să înceapă deja la începutul lunii decembrie. Totuși, administrația prezidențială de la Kiev consideră termenul imposibil de respectat, deoarece planul conține prevederi considerate „inacceptabile” pentru Ucraina. Cristina Haiovișîn, adjuncta reprezentantului permanent al Ucrainei la ONU, a declarat că Ucraina nu va accepta nicio restricție privind dreptul său la autoapărare sau la dimensiunea forțelor armate. Ea a subliniat că orice încercare de a impune limitări asupra suveranității, inclusiv asupra dreptului de a alege alianțe internaționale, este inacceptabilă.
11:50
PLDM cere convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate după scandalul camionului cu armament de la Albița Liber TV
Partidul Liberal Democrat din Moldova solicită, din nou, convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate, după reținerea în Vama Albița a unui camion încărcat cu armament și muniție de război, având acte valide emise de autoritățile vamale din Republica Moldova. Formațiunea avertizează că incidentul nu poate fi tratat ca un simplu caz de contrabandă, ci ca un posibil semnal al unor vulnerabilități de securitate profunde. Potrivit PLDM, natura încărcăturii și apropierea geografică de zona de război obligă statul să investigheze cazul în ansamblul său, inclusiv posibilitatea existenței unor elemente de corupție instituțională, infiltrări ale crimei organizate în autoritățile vamale și de frontieră sau chiar operațiuni clandestine desfășurate în interesul unor actori externi. Formațiunea consideră îngrijorătoare și declarațiile unor instituții ale statului, potrivit cărora camionul nu ar fi intrat pe teritoriul Republicii Moldova — afirmații ce alimentează suspiciuni privind existența unei rețele logistice sofisticate, cu capacitatea de a evita controlul oficial. PLDM atrage atenția că astfel de rețele ar putea folosi infrastructura Republicii Moldova pentru transport, transfer sau camuflare de armament, cu sprijinul unor angajați corupți sau prin metode specifice structurilor profesioniste de spionaj. În acest context, partidul cere o investigație completă a acțiunilor SIS, Serviciului Vamal, Poliției de Frontieră și altor instituții relevante, precum și evaluarea riscului ca infrastructura rutieră, feroviară, portuară sau aeroportuară să fie exploatată în scopuri ilegale. Totodată, PLDM solicită implicarea structurilor de informații militare ale Armatei Naționale pentru a stabili dacă Republica Moldova este folosită doar ca rută de tranzit sau, într-un scenariu mult mai grav, ca punct de depozitare ori pregătire a unor operațiuni cu caracter militar sau geopolitic. „Republica Moldova nu își poate permite să devină un coridor pentru traficul ilegal de armament”, avertizează formațiunea, subliniind că astfel de breșe ar afecta securitatea națională, stabilitatea internă și prestigiul internațional al țării. PLDM cere ferm convocarea de urgență a CSS, transparență instituțională, responsabilitate politică și o mobilizare totală a structurilor statului pentru protejarea securității Republicii Moldova.
11:00
Cinci tone de bomboane cu dioxid de titanium, depistate de ANSA la frontiera de stat Liber TV
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din cadrul posturilor de inspecție la frontieră, au reținut 5000 kg de bomboane cu conținut de dioxid de titan – aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Importatorul intenționa să comercializeze lotul în mai multe unități de comerț din țară, însă din cauza conținutului de dioxid de titan, lotul de bomboane urmează a fi supus procedurii de nimicire sau returului către producător. Dioxidul de titan, cunoscut și sub numele de colorantul E171, un pigment folosit pentru obținerea culorii albe într-o gamă largă de produse de cofetărie, prăjituri, deserturi, înghețată, biscuiți, batoane de ciocolată, produse de panificație și de patiserie sau suplimente alimentare, a fost declarat periculos pentru consum și interzis începând cu anul 2022 de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în prepararea produselor alimentare, în baza unui aviz științific.
10:30
Creștinii ortodocși de stil vechi îi sărbătoresc astăzi pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil Liber TV
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt sărbătoriți astăzi, pe stil vechi, de creștinii ortodocși. Aceasta este ultima mare sărbătoare a sfinților înainte de Postul Nașterii Domnului. Arhanghelul Mihail este considerat luptătorul luminii, precum și conducătorul oștilor cerești, care triumfă asupra forțelor răului. În popor se spune că el poartă cheile Raiului. Totodată, în tradiția creștină, Arhanghelul Gavriil are misiunea de a vesti tainele dumnezeiești. Anume el a fost trimis la Fecioara Maria să-i aducă vestea despre nașterea lui Iisus.Arhanghelii Mihail și Gavriil fac parte din ceata îngerilor care sunt apropiați și slujitori oamenilor. În această zi, peste 100 de mii de moldoveni își marchează onomastica.De asemenea, în peste 200 de localități este sărbătorit hramul.
20 noiembrie 2025
23:10
(DOC) Planul secret de pace: Neutralitate pentru Ucraina, teritorii pentru Rusia și 200 de miliarde pentru reconstrucție Liber TV
La scurt timp după anunțul Președinției Ucrainei privind primirea oficială a proiectului unui plan de pace din partea Statelor Unite, deputatul ucrainean Oleksii Gonciarenko afirmă că a intrat în posesia conținutului documentului. Potrivit acestuia, planul ar conține 28 de puncte care ar redesena arhitectura de securitate a Ucrainei și ar reglementa statutul teritoriilor ocupate.Deocamdată, informațiile nu au fost confirmate oficial de Kiev sau Washington, însă declarațiile lui Gonciarenko au generat un val de dezbateri în spațiul public.1. Statutul UcraineiDeputatul susține că proiectul prevede: neutralitate permanentă, înscrisă în Constituție; interdicția aderării la NATO; limitarea capacităților militare, fără statut nuclear; garanții de securitate din partea SUA, însă cu anumite condiționalități.2. Teritoriile ocupatePotrivit sursei: Crimeea, Donețk și Lugansk ar rămâne de facto sub controlul Rusiei; situația în Herson și Zaporojie ar fi înghețată pe linia actualului front; ar urma să fie instituită o zonă-tampon demilitarizată, aflată în practică sub control rusesc.3. Concesii și avantaje pentru RusiaDocumentul ar include: angajamentul Federației Ruse de a „nu ataca” din nou Ucraina, cu garanții juridice; posibilitatea revenirii treptate în formatul G8; relaxarea pe etape a sancțiunilor internaționale.4. Ce ar primi UcrainaConform relatării lui Gonciarenko: un pachet financiar de 200 de miliarde de dolari pentru reconstrucție (inclusiv 100 de miliarde provenite din active rusești înghețate); relansarea Zaporojskaya AES sub supravegherea AIEA, cu partajarea energiei electrice 50/50; investiții occidentale și crearea unui Fond de Dezvoltare pentru Ucraina.5. Măsuri umanitarePlanul ar include: schimb de prizonieri „toți pentru toți”; revenirea copiilor transferați ilegal în Rusia.6. Politica internăGonciarenko susține că proiectul ar cere: organizarea de alegeri în Ucraina la 100 de zile după încheierea acordului; amnistie generală pentru participanții la conflict.7. Mecanism de controlImplementarea prevederilor ar urma să fie supravegheată de un „Consiliu al Păcii”, coordonat de președintele american Donald Trump. În caz de încălcări, ar fi reintroduse sancțiuni. Totodată, planul ar prevedea: încetare imediată a focului; retragerea treptată a trupelor de pe linia frontului.
23:00
Zelenski a primit oficial planul de pace propus de SUA și Rusia. Kievul pregătește discuții directe cu Donald Trump Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a primit oficial din partea Statelor Unite proiectul unui plan de pace care, potrivit evaluării americane, ar putea „activiza diplomația” în contextul războiului declanșat de Rusia. Informația a fost confirmată de Biroul Președintelui Ucrainei, după întâlnirea de la Kiev dintre Zelenski și ministrul Forțelor Terestre ale SUA, Daniel Driscoll.Potrivit comunicatului, liderul ucrainean intenționează ca în următoarele zile să discute planul cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a identifica „principalele puncte necesare pentru pace”.Administrația prezidențială de la Kiev subliniază că Ucraina „din primele secunde ale invaziei ruse a căutat pacea” și este gata să lucreze constructiv cu Washingtonul și partenerii europeni pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului.Zelenski afirmă că Ucraina a susținut încă de la începutul anului propunerile lansate de președintele Trump privind încetarea vărsării de sânge, iar discuțiile care urmează vor avea ca obiectiv identificarea unor soluții acceptabile pentru ambele părți.După întâlnirea cu delegația Pentagonului, Zelenski și oficialii americani au convenit să lucreze împreună la detalierea punctelor planului, astfel încât acesta să ofere „un final demn al războiului”.Daniel Driscoll a transmis aprecierea administrației Trump față de „curajul poporului ucrainean” și a subliniat că Statele Unite rămân un partener puternic al Kievului.Zelenski a evidențiat și importanța implementării programului PURL pentru achiziția de armament american, în special sisteme de apărare antiaeriană, esențiale pentru protejarea orașelor ucrainene.În cadrul discuțiilor, președintele ucrainean a atras atenția asupra intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii critice și a zonelor civile. El a menționat tragedia din Teronopol, unde un atac cu rachete a ucis 27 de persoane, inclusiv trei copii, iar operațiunile de căutare continuă.Zelenski i-a înmânat ministrului american materiale privind componentele străine identificate în racheta rusească Kh-101 care a lovit orașul. Racheta, fabricată anul acesta, conține piese provenite din mai multe țări, între care SUA, Germania, China, Taiwan, Olanda, Japonia, Elveția și Marea Britanie. Kievul insistă asupra necesității intensificării sancțiunilor și a blocării oricăror rute care permit Rusiei să achiziționeze astfel de componente.
22:50
Democrația Acasă cere demisia conducerii SIS, IGP și Poliției de Frontieră după scandalul camionului cu armament trecut prin Republica Moldova Liber TV
Partidul Democrația Acasă și liderul formațiunii, Vasile Costiuc, solicită demisia imediată a directorului Serviciului de Informații și Securitate, a șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, precum și a șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, în urma scandalului declanșat de transportul de armament depistat la Vama Albița.Camionul, încărcat cu arme, muniție de război și lansatoare de rachete, a tranzitat Republica Moldova fără ca instituțiile abilitate să detecteze conținutul real al transportului, declarat în acte drept „elemente metalice”. Conform informațiilor prezentate de autoritățile române, marfa avea ca destinație Israel, iar scanarea efectuată la frontieră a evidențiat componente militare serioase.„Faptul că un asemenea transport de risc excepțional a trecut prin sistemul moldovenesc de control fără a fi identificat relevă un eșec de proporții al instituțiilor responsabile cu securitatea statului”, se arată în declarația formațiunii.Democrația Acasă subliniază că incidentul de la Vama Albița se înscrie într-un tablou general îngrijorător, marcat de extinderea rețelelor de droguri pe teritoriul Republicii Moldova, în timp ce instituțiile de ordine „se concentrează pe controale exagerate asupra cetățenilor, în loc să oprească traficul de arme și narcotice”.Partidul înaintează o listă de măsuri urgente:1. Demisia conducerii SISFormațiunea susține că instituția și-a pierdut credibilitatea în fața unui asemenea eșec de securitate.2. Demisia lui Viorel Cernăuțeanu, șeful IGPDemocrația Acasă acuză un management „periculos și ineficient”.3. Demisia lui Ruslan Galușca, șeful Poliției de FrontierăFrontiera „este linia zero a securității”, iar trecerea unui camion cu armament dovedește, potrivit formațiunii, o disfuncționalitate gravă a sistemului.4. Convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate, cu o ordine de zi axată pe: traseul exact al camionului pe teritoriul R. Moldova; vulnerabilitățile de la frontieră și ale sistemelor de scanare; un raport complet privind rețelele de trafic de arme și droguri; riscuri de corupție sau infiltrare criminală în instituțiile statului; elaborarea unui plan de acțiune rapid și verificabil.5. Crearea unei structuri independente de investigațieAceasta ar urma să analizeze potențialele conexiuni dintre grupările criminale și instituțiile statului.6. Informarea imediată a partenerilor internaționaliPartidul cere cooperare deplină cu autoritățile române în investigarea cazului.
22:40
UE a plătit Rusiei cu 124 de miliarde de euro mai mult decât a ajutat Ucraina, admite ministrul de externe al Suediei Liber TV
Uniunea Europeană a virat Rusiei, de la începutul invaziei asupra Ucrainei, cu 124 de miliarde de euro mai mult decât a oferit sprijin Kievului. Declarația aparține ministrului suedez de externe, Maria Malmer Stenergard, și a fost făcută pe 20 noiembrie, la Bruxelles, în marja reuniunii Consiliului UE, relatează European Pravda.Potrivit oficialului suedez, începând cu 24 februarie 2022, Uniunea Europeană a acordat Ucrainei un ajutor total de 187 de miliarde de euro. În același timp însă, statele membre au continuat să importe masiv resurse energetice și alte bunuri din Rusia, achitând Kremlinului 311 miliarde de euro, dintre care 201 miliarde doar pentru petrol și gaze.„Aceasta înseamnă că sprijinul nostru pentru Ucraina este negativ – un minus de 124 de miliarde de euro. Este o rușine”, a declarat Stenergard, prezentând și un grafic care arată disproporția dintre ajutorul acordat Kievului și plățile efectuate către Moscova.Ea a subliniat că nu pot exista „negocieri de pace rezonabile” între Ucraina și Rusia până când UE nu va intensifica presiunea asupra Moscovei, inclusiv prin utilizarea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Kievului.Chiar dacă după declanșarea invaziei UE a redus treptat achizițiile de petrol și gaze din Rusia, blocul comunitar nu a renunțat complet la acestea. Mai multe analize independente au atras atenția că, pe durata războiului, banii europeni pentru resursele rusești depășesc ajutorul oferit Ucrainei. Un raport al CREA (Center for Research on Energy and Clean Air) din februarie 2025 arată că, în 2024, UE a cumpărat petrol și gaze rusești în valoare de 21,9 miliarde de euro, cu o șesime mai mult decât cei 18,7 miliarde oferiți Ucrainei în același an. Un alt raport, realizat de Greenpeace în septembrie 2025, indică faptul că Franța, Belgia, Spania și Țările de Jos au plătit, în trei ani de război, 34 de miliarde de euro pentru gaz natural lichefiat rusesc, în timp ce ajutorul lor cumulat pentru Ucraina a fost de 21,2 miliarde.În decembrie 2025, Uniunea Europeană trebuie să decidă mecanismul de finanțare suplimentară pentru Ucraina. Conform estimărilor Comisiei Europene, Kievul va avea nevoie în 2026 de peste 71 de miliarde de euro finanțare externă, dintre care 51 de miliarde doar pentru necesități militare.
19:30
Dosarul camionului cu arme: două rețineri și probe ridicate de anchetatori Liber TV
Procurorii PCCOCS au venit cu primele precizări oficiale privind cazul camionului încărcat cu elemente de armament, depistat în noaptea de 20 noiembrie la Vama Albița, la intrarea în România. Potrivit instituției, în Republica Moldova a fost pornită o urmărire penală pentru contrabandă cu arme și muniții, infracțiune prevăzută de articolul 248 alin. (7) din Codul penal.Serviciul Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, a declanșat ancheta după ce autoritățile române au descoperit munițiile în camionul unei companii de transport din Republica Moldova. În cadrul dosarului, a fost constituit un grup mixt de urmărire penală, format din ofițeri de investigație ai Serviciului Vamal, Inspectoratului Național de Investigații și ai Poliției de Frontieră.Până acum, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar anchetatorii au ridicat mai multe mijloace de probă. Acțiunile operative continuă.Potrivit informațiilor preliminare din anchetă, camionul nu ar fi traversat frontiera cu Ucraina, contrar unor speculații apărute inițial în spațiul public.PCCOCS precizează că, din cauza caracterului sensibil al investigației, alte detalii vor fi prezentate la un stadiu mai avansat al cercetărilor. Până atunci, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a declarat că descoperirea armamentului a fost posibilă datorită unui vameș moldovean care a cerut autorităților române să scaneze camionul. Partea moldoveană nu dispune de echipamente de scanare performante în toate punctele vamale, inclusiv la Leușeni.Conform documentelor de transport, destinația finală a încărcăturii ar fi fost Israel.Reacții au venit și din zona politică. Deputatul Renato Usatîi, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională, a declarat într-o conferință de presă că marfa transportată ar fi constituit „un pericol pentru securitatea întregului continent european”. Fără a dezvălui sursa informațiilor, el a cerut audieri urgente în cadrul comisiei.Între timp, anchetele continuă atât în Republica Moldova, cât și în România, unde au fost deschise dosare penale în legătură cu acest caz care a stârnit neliniște la granița estică a UE.
16:20
UPDATE // DIICOT confirmă: camionul cu armament reținut la Albița este din Republica Moldova Liber TV
Apar noi detalii în cazul camionului încărcat cu armament, oprit în noaptea de 20 noiembrie la intrarea în România prin Vama Albița. DIICOT Iași a publicat un comunicat în care confirmă că autocamionul aparține unei firme de transport din Republica Moldova, iar în acte figura un destinatar din Israel.Potrivit procurorilor, pe rolul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași a fost deschis un dosar penal în care se fac cercetări in rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă calificată. Ancheta este desfășurată împreună cu Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Iași.Autoritățile române subliniază că investigațiile se află într-o fază incipientă și nu vizează deocamdată nicio persoană, fiind necesară strângerea probelor pentru a clarifica traseul, proveniența și destinația exactă a încărcăturii.La scurt timp după publicarea comunicatului, Renato Usatîi a venit cu o reacție, susținând că în camionul moldovenesc reținut la Albița ar fi fost descoperite sisteme antiaeriene FIM-92 Stinger, informație care, dacă se confirmă, ar ridica miza și complexitatea anchetei la un nivel fără precedent.Autoritățile din România și Republica Moldova nu au comentat deocamdată afirmațiile lui Usatîi.
16:00
Renato Usatîi: “În camionul din Republica Moldova, reținut de partea românească în punctul vamal Albița, s-au depistat sisteme antiaeriene FIM-92 Stinger“ Liber TV
În camionul din Republica Moldova, reținut de partea românească în punctul vamal Albița, s-au depistat sisteme antiaeriene FIM-92 Stinger, a anunțat vicepreședintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi.În legătură cu acest incident, liderul fracțiunii parlamentare Partidul Nostru, Renato Usatîi, la ședința de miercuri a Comisiei securitate națională, va solicita audierea instituțiilor responsabile pentru clarificarea acestei situații, care reprezintă amenințare la securitatea națională a Republicii Moldovei, dar și a întregului continent european. „În spațiul public au apărut informații privind un camion din Republica Moldova, oprit la punctul de trecere Albița în timp ce încerca să intre în România, încărcat cu ceea ce ar putea reprezenta armament și muniție, fapt care a generat o stare de alertă la frontieră. Potrivit relatărilor din presă, încărcătura ar fi fost destinată Israelului, însă circumstanțele exacte urmează să fie clarificate de autoritățile competente. E vorba de muniții care nu reprezeintă pericol doar pentru securitatea Republicii Moldova, ci a întregului continent european. Doar o parte din munițiile găsite în camion reprezintă sisteme de tip “sol-aer” FIM -92 “Stinger”. E un tip de armament foarte periculos, un sistem portabil antiaerian, cu o rază de acțiune de până la 4,8 km. Au fost depistate 7 astfel de sisteme. În Republica Moldova așa gen de armament nu există. Dacă era vorba de sisteme de tip RPG, puteam spune că sunt din Transnistria. Dar din informațiile publice se cunoaște că acest sistem portabil, peste 3000 ce uniăți, a fost transmis de Statele Unite ale Americii Ucrainei. La fel, câte sute de astfel de unități au fost transmise Ucrainei de către alte state europene. Dacă aceste „Stingere” au trecut prin Republica Moldova, apare întrebarea câte au rămas la noi în țară?! Acest tip de armament este utilizat împotriva avioanelor, elicopterelor și dronelor’, a declarat Renato Usatîi.Potrivit acestuia, pentru ziua de miercuri președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp a organizat audieri de cine de traficul de droguri în Republica Moldova, “o problemă la fel de gravă pentru țara noastră”. “Eu voi solicita la ședința de miercuri să fie inclusă și audierea autorităților ce ține de acest incident grav”, a subliniat Renato Usatîi. “Așteptăm explicații de la Serviciul de Informații și Securitate, de la Inspectoratul General de Poliție cum astfel de muniții se transportă liber pe teritoriul Republicii Moldova”, a precizat vicepreședintele Comisiei securitate națională.Renato Usatîi a mai spus că se va adresa și colegilor din Comisia securitate națională a Parlamentului din România, care recent au fost în vizită la Chișinău, să organizeze și ei audieri pe cazul dat. În același timp, Renato Usatîi crede că ar trebui solicitată și poziția Comisiei similare din Rada Supremă a Ucrainei, ținând cont că aceste arme ar putea să privină anume din țara vecină. “Cred că este și în interesul Uniunii Europene ca serviciile secrete din trei state – Republica Moldova, România și Ucraina, să stabilească toate persoanele implicate în acest caz, pentru că e vorba de un tip de armament foarte periculos”, a mai spus președintele Partidului Nostru.Renato Usatîi și-a exprimat speranța că la ședința de miercuri a Comisiei securitate națională propunerea sa va fi susținută și de către alți colegi, respectiv să se ia măsuri pe cazul dat.
12:40
Camion încărcat cu armament, oprit în Vama Albița–Leușeni. Ancheta de securitate națională, declanșată la granița României cu R. Moldova Liber TV
Noapte tensionată la frontiera de est a României. Un camion încărcat cu armament a fost oprit la Vama Albița–Leușeni, după ce, în jurul orei 01:30, un cetățean al Republicii Moldova a ajuns la punctul de trecere conducând un camion cu o remorcă de tip container, declarând că transportă „elemente metalice”. În urma scanării, vameșii români au descoperit componente care ar include arme de foc și posibile lansatoare de rachete. Camionul a fost imediat sigilat, iar la fața locului au fost chemate echipe specializate de la Arme și Muniții pentru inventarierea încărcăturii, potrivit Antena 3 CNN. Șoferul ar fi declarat că armamentul urma să fie transportat în Israel. Incidentul a pus în alertă structurile de securitate ale României. Procurorii DIICOT, alături de Poliția de Frontieră și reprezentanți ai serviciilor de informații, s-au deplasat la fața locului pentru a demara o amplă anchetă de securitate națională. „Cercetările abia au început. Deocamdată nu există suficiente date pentru a fi comunicate. În funcţie de competenţa stabilită de procurorul de caz, o să primiţi un punct de vedere”, au declarat reprezentanții Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui. Serviciul Vamal al Republicii Moldova reacționează — după aparițiile în presa română Comunicatul Serviciului Vamal al Republicii Moldova a fost emis abia după ce presa română a relatat incidentul, precizând că suspiciunile inițiale au fost semnalate de un funcționar vamal moldovean, care a informat autoritățile de frontieră din România. Conform procedurilor, scanarea camionului pe sensul de ieșire a fost efectuată de partea română. Ulterior, în Republica Moldova a fost inițiată o cauză penală, iar ancheta este în desfășurare, fiind gestionată de instituțiile responsabile de securitatea națională. Serviciul Vamal menționează că oferă suport deplin organelor de anchetă și menține legătura cu autoritățile române implicate, însă nu poate furniza detalii suplimentare la această etapă pentru a nu afecta investigațiile în curs. Ancheta continuă de ambele părți ale frontierei.
10:30
Accident teribil în raionul Rîșcani: o tânără de 23 de ani și-a pierdut viața, iar șoferul a dat bir cu fugiții Liber TV
O tânără a murit, iar alta a ajuns la spital, după ce mașina cu care se deplasau a fost implicată într-un grav accident rutier. Tragedia s-a produs noaptea trecută în jurul orei 01:00, pe traseul național G17 Râșcani – M5 – Târnova, în apropierea localității Mihăileni, din raionul Râșcani, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei.Astfel, potrivit surselor PulsMedia.MD, în accident a fost implicat un automobil de marca Audi A8, cu plăcuțe de înmatriculare de Polonia, al cărui șofer, un tânăr de 25 de ani, originar din Mihăilenii Vechi, același raion, ar fi condus cu viteză excesivă.El ar fi pierdut controlul volanului, iar mașina a derapat pe carosabil, a intrat pe contrasens și s-a izbit în parapetul de pe acostament, pe care l-a distrus pe o distanță de aproximativ 30 de metri, după care mașina s-a răsturnat.În urma impactului, șoferul a dat bir cu fugiții, lăsându-și pasagerele, două tinere de 23 de ani, originare din localitatea Baraboi, Dondușeni, să zacă între fiarele contorsionate ale automobilului grav avariat.Ambele victime au fost transportate la spital, una la Spitalul din Râșcani, iar alta în stare gravă la Spitalul de urgență Bălți, unde a fost internată în secția de reanimare.Medicii au încercat să-i salveze viața, însă din nefericire fata a decedat la scurt timp după internare.Celei de-a doua victimă, care s-a ales cu mai multe traumatisme ușoare, i s-a acordat ajutorul medical necesar și se află în afara pericolului.În prezent, oamenii legii întreprind măsuri speciale de investigație pentru a stabili locul aflării șoferului, cu ulterioara reținere acestuia, pe numele său fiind intentat un dosar penal.sursa: PulsMedia.MD
10:10
Tragedie în Nisporeni: Mamă și fiică găsite fără viață în urma unui conflict familial Liber TV
Cadavrul unei femei a fost găsit zăcând într-o baltă de sânge în locuința sa, în timp ce cadavrul fiicei sale se afla într-o fântână de canalizare. Descoperirea macabră a avut loc în după-amiaza zilei de miercuri, 19 noiembrie 2025, în jurul orei 15:07, pe o stradă din orașul Nisporeni, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei.Femeia în vârstă de 42 de ani a fost găsită în una dintre odăile casei, cu o plagă tăiată în regiunea gâtului, de către o persoană venită în ospeție, care ulterior a alertat poliția.La fața locului s-a deplasat grupul operativ din cadrul IP Nisporeni, care în timpul documentării la fața locului, într-o fântână de canalizare din curtea casei, au depistat și cadavrul unei tinere de 20 de ani, care s-a dovedit a fi fiica victimei.Aceasta și-ar fi pus capăt zilelor cu un cablu de un fir de curent electric.Preliminar s-ar fi stabilit că între femeie și fiica sa s-ar fi iscat un conflict, în urma căruia ultima și-a atacat mama cu un cuțit, i-ar fi aplicat mai multe lovituri, după care i-ar fi tăiat gâtul.Ulterior aceasta a plecat în curtea casei și și-ar fi pus capăt zilelor.Vecinii celor două victime au declarat pentru PulsMedia.MD că ambele victime se afla la evidența medicului, tânăra de 20 de ani fiind diagnosticată cu epilepsie și se afla la evidența medicului psihiatru.Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
10:00
Zi de doliu național în Republica Moldova în memoria lui Ilie Ilașcu. Unde pot veni oamenii să-și ia rămas-bun simbolic Liber TV
Astăzi este zi de doliu național în R. Moldova, ziua în care eroul Ilie Ilașcu este înmormântat la Cimitirul Bellu din București. În această zi, Drapelul de Stat al Republicii Moldova va fi în bernă pe întreg teritoriul țării, precum și la misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova din străinătate. La ora 12:00, în întreaga țară va fi păstrat un moment de reculegere în semn de omagiu pentru Ilie Ilașcu. De asemenea, Compania „Teleradio-Moldova” va difuza programe din arhiva sa dedicate vieții și activității lui Ilie Ilașcu.Tot azi, la Palatul Naţional „Nicolae Sulac” din Chişinău, va avea loc, între orele 10:00 - 13:00, o ceremonie simbolică de rămas-bun.Ilie Ilaşcu, fost deţinut politic al regimului separatist de la Tiraspol în perioada anilor 1992 - 2001, a decedat pe 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani. Sicriul cu trupul său neînsufleţit a fost depus la capela Bisericii Sfânta Sofia de la Bucureşti. Ilie Ilaşcu s-a născut pe 30 iulie 1952 la Taxobeni, raionul Făleşti, potrivit unei biografii prezentate de Radio Moldova.El s-a numărat printre fondatorii Mişcării de Eliberare Naţională şi a condus, până în 1992, filiala de la Tiraspol a Frontului Popular din Moldova. A participat direct la luptele de pe Nistru, în calitate de comandant al trupelor ale Ministerului Securităţii Naţionale al Republicii Moldova.Pe 2 iunie 1992, Ilie Ilaşcu, Andrei Ivanţoc, Alexandru Leşco şi Tudor Petrov-Popa au fost arestaţi de forţele speciale ruse, un an mai târziu fiind condamnat la moarte de către o instanţă nelegitimă din stânga Nistrului. Ilaşcu, care s-a considerat prizonier de război din cauza modului în care a fost capturat, a stat în închisorile transnistrene din 1992 până în 2001, în condiţii extrem de dificile, detenţia însemnând izolare, presiune psihologică, restricţii arbitrare şi încălcarea sistematică a drepturilor sale.A fost scos din celula sa de patru ori pentru a asculta citirea sentinţei capitale şi tot de patru ori s-a tras în gol asupra sa la perete. CEDO: Tortură și privaţiune ilegală de libertate Pe 5 mai 2001, în urma insistenţei Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi Uniunii Europene, Ilaşcu a fost transferat la Chişinău şi predat serviciilor secrete ale Republicii Moldova şi României. Ceilalţi membri ai grupului au fost eliberaţi treptat: Alexandru Leşco, în iunie 2004, după executarea celor 12 ani de detenţie; Andrei Ivanţoc - la 2 iunie 2007, după 14 ani de închisoare; iar Tudor Petrov-Popa - la 4 iunie 2007, tot după 14 ani de detenţie.În 2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pronunţat hotărârea în cauza „Ilaşcu şi alţii c. Moldovei şi Rusiei”, menţionând responsabilitatea Federaţiei Ruse şi a R. Moldova pentru tortură, privaţiune ilegală de libertate şi încălcarea dreptului la corespondenţă. Ilie Ilaşcu a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două legislaturi: 1994 - 1998 şi 1998 - 2000, precum şi senator în România în două mandate: 2000 - 2004 şi 2004 - 2008. Între 2001 şi 2008, a fost membru titular al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din partea delegaţiei României.La 10 mai 2001, preşedintele României, Ion Iliescu, i-a conferit Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler. Pe 2 august 2010, membrii „Grupului Ilaşcu” au primit ”Ordinul Republicii” din partea preşedintelui interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu. A fost „Cetăţean de onoare” în cel puţin 40 de oraşe din România, inclusiv la Chişinău şi Bucureşti.
19 noiembrie 2025
17:20
Alexandr Severin renunță la mandatul de deputat al Partidului Nostru pentru a rămâne primar al orașului Fălești: “Aici pot contribui direct la ceea ce cu toții ne dorim și ne așteptăm” Liber TV
Alexandr Severin a decis să-și depună mandatul de deputat obținut în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să rămână în funcția de primar al orașului Fălești pentru a evita alegerile locale anticipate.  Deoarece Partidul Nostru va fi în opoziție la nivel central, menținerea primarului în funcție este în interesul cetățenilor din orașul Fălești. Anterior, decizii similare au luat și primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu.„Vreau să vă spun foarte clar că nu plec nicăieri, ci rămân în funcția de primar al orașului Fălești, funcție pe care mi-am asumat-o cu responsabilitate - să muncesc pentru făleșteni și pentru dezvoltarea localității. Decizia mea este fermă!”, a anunțat  Alexandr Severin într-un mesaj video adresat locuitorilor din oraș.El a spus că prioritatea sa rămâne orașul Fălești – „oamenii care locuiesc aici, familiile noastre, copiii noștri, bătrânii noștri, proiectele începute împreună, planurile de dezvoltare pe termen lung și orice inițiativă care poate aduce tot mai multă bunăstare și stabilitate orașului”.„Aici pot vedea zilnic rezultatele mele și ale echipei. Aici pot contribui direct la ceea ce cu toții ne dorim și ne așteptăm. Permiteți-mă încă o dată să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și vă asigur că voi munci în continuare cu responsabilitate și respect pentru fiecare locuitor  a orașului Fălești. Mergem înainte împreună și doar împreună putem construi aici, acasă, o viață mai bună. Aici acasă, la Fălești!”, a subliniat Alexandr Severin.Așa cum a declarat anterior președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, este  corect față de oamenii din orașele Drochia, Glodeni și Fălești ca primarii de aici să rămână în funcție, fiindcă sunt primari cu experiență bogată, profesionalism foarte înalt și devotament față de comunitățile lor.De menționat că în ședința sa din 18 noiembrie Comisia Electorală Centrală a luat act de decizia candidaților supleanți de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, Alexandr Severin și Rodica Țipovici, de a-și depune mandatele de deputat. Luni, 24 noiembrie, va avea loc ședința Curții Constituționale privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ale următorilor candidați supleanți de pe lista Partidului Nostru, Nicolae Margarint și Constantin Cuiumju.
17:10
Mama Andreei Cuciuc contestă expertiza din Republica Moldova și anunță noi demersuri: „Vom merge la exhumare. Vreau dreptate pentru fiica mea” Liber TV
Mama Andreei Cuciuc, tânăra care a murit în noiembrie 2024 în fața unui local din Chișinău, declară că nu are încredere în concluziile experților medico-legali din Republica Moldova și anunță că nu renunță la ideea exhumării pentru efectuarea unor investigații suplimentare peste hotare. Declarațiile au fost făcute în cadrul LIFE MD DOCUMENTARY.Diana Cuciuc afirmă că va trimite inclusiv rochia purtată de Andreea în ziua tragediei la expertiză, pentru a se stabili ce urme se află pe aceasta. „Sunt vizibile chiar cu ochiul liber”, a spus femeia, menționând că pe haine ar exista resturi alimentare, dar și spumă care i-ar fi ieșit fetei din gură în ultimele clipe de viață.Potrivit mamei adolescentei, după ce a vorbit public despre presupusa otrăvire a fiicei sale, organele de drept nu au mai invitat-o la discuții suplimentare. În schimb, spune că mai mulți colegi ai Andreei au fost audiați. „Nu s-a schimbat nimic. Au rămas lucrurile așa, în vânt”, afirmă ea.Familia lui Igor Cuciuc susține în continuare că adolescenta ar fi putut fi otrăvită cu droguri, în timp ce procurorii au clasat dosarul, concluzionând că expertizele nu au depistat nicio substanță toxică și că lipsește faptul infracțiunii.Raportul de expertiză, prezentat în cadrul aceluiași documentar, arată că decesul a survenit în urma unei insuficiențe cardiace acute provocate de un infarct miocardic, pe fondul unor malformații congenitale ale inimii. Experții au stabilit că moartea a fost una fără violență, nu au fost identificate leziuni corporale, iar testele toxicologice nu au detectat droguri, alcoolul fiind prezent în concentrație de 0,40 g/l.Totuși, raportul medico-legal precizează că anumite droguri sintetice nu au putut fi depistate din cauza lipsei substanțelor de referință necesare pentru identificare.Avocatul Victor Coda explică faptul că expertizele în materie de stupefiante se bazează pe comparație: „Pentru a depista un drog, este necesară substanța de referință. Este posibil ca organul de urmărire penală să nu fi examinat în profunzime versiunea unui deces rezultat din consum de substanțe narcotice.”Documentul arată că oamenii legii au adresat medicilor legiști doar șapte întrebări: una privind cauza morții, cinci despre eventuale urme de leziuni și doar o singură întrebare referitoare la consumul de alcool, stupefiante sau substanțe psihotrope. Alte aspecte nu au fost investigate.Între timp, tensiunile dintre familia Cuciuc și cea a dirijorului Nicolae Botgros continuă. Diana Cuciuc a primit o cerere prealabilă, după ce familia Botgros a acuzat-o că l-ar fi defăimat pe Cristian, nepotul dirijorului, în postările sale de pe rețelele sociale.Mama Andreei insistă însă că va continua demersurile până când va obține răspunsuri complete: „Vreau ca justiția să fie dreaptă și transparentă. Vom merge la exhumare și vom duce toate probele la expertiză.”
15:40
Vlad Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile. Judecătorii au admis demersul procurorilor Liber TV
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost pronunțată marți, 19 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Buiucani, care au aprobat solicitarea procurorilor.„Se prelungește măsura preventivă, arestarea preventivă pe un termen de 30 zile, cu calcularea termenului din 24 noiembrie 2025, ora 09:26, până la 24 decembrie 2025, ora 09:26”, a declarat judecătorul în ședința de astăzi.Plahotniuc a fost extrădat la Chișinău pe 25 septembrie, din Grecia, iar ulterior a fost plasat într-o celulă separată în Penitenciarul nr. 13.Fostul lider democrat este vizat în mai multe cauze penale, inclusiv cele ce vizează Frauda Bancară, Metalferos, achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte, dar și dosarul „Sacoșa”, în care este bănuit de coruperea fostului președinte Igor Dodon.Potrivit procurorilor, Plahotniuc nu se prezintă la ședințe, invocând că nu a reușit să studieze materialele dosarului. Avocatul său, Lucian Rogac, a declarat că acesta „o să vină la o anumită etapă în fața instanței pentru a se disculpa”.Procesul este examinat în regim alert, fiind programate câte trei-patru ședințe pe săptămână. Apărarea susține însă că ritmul accelerat ar reflecta „influența politicului”, aspect pe care, afirmă Rogac, îl resimte și clientul său.
14:20
ULTIMA ORĂ! Maia Sandu a decretat ziua de joi, 20 noiembrie, Zi de Doliu Național în memoria lui Ilie Ilașcu. Unde pot veni oamenii să-și ia rămas-bun Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că joi, ziua înmormântării lui Ilie Ilașcu la Cimitirul Bellu din București, va fi declarată zi de doliu național în memoria eroului național. „Ilie Ilașcu a fost un om față-n față cu un stat agresor, care totuși a rezistat. Nu doar a rezistat – ci a rămas liber, cu lupta curată și vorbele demne”, a scris șefa statului. În semn de omagiu, cei care doresc să își ia simbolic rămas-bun pot merge la Palatul Național între orele 10:00 și 13:00. Ilie Ilașcu va rămâne un simbol al rezistenței și luptei pentru integritate. În cei 9 ani de detenție ilegală, a fost torturat, amenințat și supus execuțiilor simulate cu gloanțe oarbe, dar nu și-a trădat țara. Sandu subliniază că sacrificiile lui trebuie să fie o lecție de patriotism pentru generațiile tinere și un îndemn de a păstra credința în puterea poporului de a-și construi propriul destin. 
13:10
Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, va fi convocat mâine la MAE pentru a da explicații cu privire la drona care a survolat teritoriul național Liber TV
Ministerul Afacerilor Externe a reacționat după incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când o dronă a pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția localității Lesnaia (Ucraina) spre Săiți, în raionul Căușeni. Potrivit instituției, astfel de acțiuni reprezintă o încălcare gravă a suveranității naționale și pun în pericol securitatea populației și stabilitatea din regiune. MAE anunță că mâine îl va convoca pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău pentru a-i comunica protestul oficial și ferm al autorităților moldovenești în legătură cu acest incident. Instituția subliniază că astfel de episoade nu pot fi tolerate și reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care amenință securitatea Republicii Moldova, solicitând respectarea strictă a suveranității și integrității teritoriale a țării noastre. Ministerul subliniază că monitorizează situația și va continua să informeze opinia publică pe măsura apariției unor date noi.
13:00
Prețurile din industrie au crescut cu peste 6% într-un an – sectorul energetic rămâne campion la scumpiri Liber TV
Biroul Național de Statistică anunță că în luna octombrie 2025 prețurile producătorilor din industrie au scăzut ușor față de luna septembrie, cu 0,5%. Totuși, chiar dacă luna trecută a fost o mică ieftinire, per total, din ianuarie și până acum, prețurile sunt cu 6,2% mai mari, iar comparativ cu octombrie 2024 – cu 6,4% mai ridicate. Cum au evoluat prețurile pe sectoare Industria extractivă – Față de septembrie: prețurile au scăzut cu 0,5% – Față de decembrie 2024: +6,5% – Față de octombrie 2024: +7,3%  Industria prelucrătoare – Față de septembrie: -0,6% – Față de decembrie 2024: +3,5% – Față de octombrie 2024: +3,8% Sectorul energetic – Față de septembrie: fără schimbări – Față de decembrie 2024: +35,1% – Față de octombrie 2024: +31,2% Creșterile mari din sectorul energetic continuă să fie principalul factor care trage în sus prețurile din industrie. Evoluția prețurilor pe tipuri de produse industriale Comparativ cu septembrie 2025:  • Bunuri de uz curent: +0,4%  • Bunuri intermediare (fără energie): +0,2%  • Bunuri de capital: –6,9%  • Bunuri de folosință îndelungată: fără schimbări  • Activități și bunuri legate de energie: fără schimbări De la începutul anului (decembrie 2024 – octombrie 2025):  • Activități și bunuri legate de energie: +34,7%  • Bunuri de capital: +9,3%  • Bunuri de uz curent: +3,0%  • Bunuri intermediare (fără energie): +2,5%  • Bunuri de folosință îndelungată: +1,5%
11:30
UPDATE // Ministerul Apărării a aflat de la România și Ucraina despre drona care a survolat Republica Moldova: aparatul NU a fost detectat de sistemele noastre Liber TV
Ministerul Apărării a confirmat oficial că o dronă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 19 noiembrie, însă informația a fost obținută abia după schimbul de date cu partenerii din Ucraina și România. Instituția precizează că aparatul de zbor nu a fost detectat de sistemele naționale de monitorizare.Potrivit Ministerului, drona a survolat teritoriul Republicii Moldova în intervalul 03:22–03:35, venind din direcția localității Lesnaia (Ucraina) și intrând pe teritoriul țării pe la Săiți, raionul Ștefan Vodă, la o altitudine de aproximativ 100 de metri.Autoritățile explică faptul că aparatul nu a putut fi identificat de structurile moldovenești de supraveghere aeriană din cauza zborului la altitudine foarte joasă.Această reacție vine după ce Poliția de Frontieră a raportat detectarea sunetului unei drone în apropierea frontierei, iar partea ucraineană a confirmat la rândul ei observarea aparatului de zbor, fără încărcătură explozivă. Ministerul Apărării nu confirmase inițial survolul.
11:00
(VIDEO) Confirmare de la PAS: Dosarul împotriva lui Plahotniuc este examinat atât de rapid, încât acesta nici nu reușește să se apere Liber TV
Deputați ai guvernării PAS apreciază faptul că dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc „se mișcă repede”. „Nici Plahotniuc nu reușește să-l citească”, a declarat Dorian Istratii, la TV8. Astfel, deputatul PAS confirmă afirmațiile publice făcute de avocatul fostului lider democrat, că „din cauza vitezei cu care are loc acest proces, Vladimir Plahotniuc nu reușește să examineze dosarul”, scrie UNIMEDIA.„Dosarul se mișcă destul de repede, că nici domnul Plahotniuc nu reușește să citească dosarul și aștepătm să vedem cum se va expune instanța”, a declarat Dorian Istratii.Avocații lui Vladimir Plahotniuc, practic, la fiecare ședință de examinare a dosarului, reiterează și își arată îngrijorările legate de „lispa de transparență și modul inechitabil de organizare a procesului„. Apărătorii denunță viteza și „graba la care recurge instanța în examinarea dosarului și în audierea martorilor acuzării, care în unele ședințe pot fi chemați și până la opt persoane”.Avocații, care susțin că acest regim alert trezește suspiciuni de implicări ale politicului, mai precizează că „peste 140 de procurori au avut la dispoziție un deceniu pentru investigații, însă clientului lor îi sunt oferite doar câteva săptămâni pentru examinarea a aproximativ 100 de volume”.
10:20
ULTIMA ORĂ! Dronă neidentificată observată în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Poliția de Frontieră: „Aparatul a dispărut de pe radar” Liber TV
O patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova a raportat, în noaptea de 19 noiembrie 2025, detectarea sunetului unui aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, aflat la aproximativ 2.000 de metri de linia frontierei de stat, pe direcția Săiți (RM) – Lesnoe (UA).Potrivit comunicatului oficial, drona s-ar fi deplasat la o altitudine de până la 100 de metri, urmând traseul Alexandrovca (Ucraina) – Săiți (Republica Moldova), iar ulterior și-ar fi continuat deplasarea spre localitățile Tocuz și Opaci.Poliția de Frontieră a informat partea ucraineană despre incident, iar autoritățile din Ucraina au confirmat observarea unei drone pe teritoriul lor, precizând că aparatul nu transporta încărcătură explozivă. La scurt timp, drona a dispărut de pe radarul structurilor ucrainene.În baza informațiilor primite, au fost întreprinse măsurile procedurale prevăzute de legislația în vigoare, zona pe unde ar fi trecut drona este verificată, iar deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor.Ministerul Apărării al Republicii Moldova nu a confirmat survolarea spațiului aerian al țării de către acest aparat de zbor.
