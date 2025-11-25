Dronă Shahed a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a intrat în România. Zona este verificată

16:00

În camionul din Republica Moldova, reținut de partea românească în punctul vamal Albița, s-au depistat sisteme antiaeriene FIM-92 Stinger, a anunțat vicepreședintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi.În legătură cu acest incident, liderul fracțiunii parlamentare Partidul Nostru, Renato Usatîi, la ședința de miercuri a Comisiei securitate națională, va solicita audierea instituțiilor responsabile pentru clarificarea acestei situații, care reprezintă amenințare la securitatea națională a Republicii Moldovei, dar și a întregului continent european. „În spațiul public au apărut informații privind un camion din Republica Moldova, oprit la punctul de trecere Albița în timp ce încerca să intre în România, încărcat cu ceea ce ar putea reprezenta armament și muniție, fapt care a generat o stare de alertă la frontieră. Potrivit relatărilor din presă, încărcătura ar fi fost destinată Israelului, însă circumstanțele exacte urmează să fie clarificate de autoritățile competente. E vorba de muniții care nu reprezeintă pericol doar pentru securitatea Republicii Moldova, ci a întregului continent european. Doar o parte din munițiile găsite în camion reprezintă sisteme de tip “sol-aer” FIM -92 “Stinger”. E un tip de armament foarte periculos, un sistem portabil antiaerian, cu o rază de acțiune de până la 4,8 km. Au fost depistate 7 astfel de sisteme. În Republica Moldova așa gen de armament nu există. Dacă era vorba de sisteme de tip RPG, puteam spune că sunt din Transnistria. Dar din informațiile publice se cunoaște că acest sistem portabil, peste 3000 ce uniăți, a fost transmis de Statele Unite ale Americii Ucrainei. La fel, câte sute de astfel de unități au fost transmise Ucrainei de către alte state europene. Dacă aceste „Stingere” au trecut prin Republica Moldova, apare întrebarea câte au rămas la noi în țară?! Acest tip de armament este utilizat împotriva avioanelor, elicopterelor și dronelor’, a declarat Renato Usatîi.Potrivit acestuia, pentru ziua de miercuri președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp a organizat audieri de cine de traficul de droguri în Republica Moldova, “o problemă la fel de gravă pentru țara noastră”. “Eu voi solicita la ședința de miercuri să fie inclusă și audierea autorităților ce ține de acest incident grav”, a subliniat Renato Usatîi. “Așteptăm explicații de la Serviciul de Informații și Securitate, de la Inspectoratul General de Poliție cum astfel de muniții se transportă liber pe teritoriul Republicii Moldova”, a precizat vicepreședintele Comisiei securitate națională.Renato Usatîi a mai spus că se va adresa și colegilor din Comisia securitate națională a Parlamentului din România, care recent au fost în vizită la Chișinău, să organizeze și ei audieri pe cazul dat. În același timp, Renato Usatîi crede că ar trebui solicitată și poziția Comisiei similare din Rada Supremă a Ucrainei, ținând cont că aceste arme ar putea să privină anume din țara vecină. “Cred că este și în interesul Uniunii Europene ca serviciile secrete din trei state – Republica Moldova, România și Ucraina, să stabilească toate persoanele implicate în acest caz, pentru că e vorba de un tip de armament foarte periculos”, a mai spus președintele Partidului Nostru.Renato Usatîi și-a exprimat speranța că la ședința de miercuri a Comisiei securitate națională propunerea sa va fi susținută și de către alți colegi, respectiv să se ia măsuri pe cazul dat.