Scandal la un liceu din Iași: O profesoară de biologie a demisionat după ce elevii au descoperit că apărea pe site-uri pentru adulți

Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide extraparlamentare, cu participarea experților pe domenii, pentru a elabora un Program Național comun de guvernare a țării. Totodată, la ședința de joi a Biroului Permanent al Parlamentului fracțiunea va propune amânarea ședinței în care se va cere votul de încredere a Guvernului Munteanu.Motivul este că echipa formațiunii a avut prea puțin timp pentru analiza Programului de Guvernare, iar acesta a fost elaborat în grabă și conține numeroase lacune, neclarități și lipsă de termene și mecanisme clare de implementare. „Ne-am expus punctul de vedere privind Programul Guvernului Munteanu, dorind să fim constructivi, chiar dacă am avut mai puțin de 24 de ore pentru a-l studia — bine că nu l-am primit noaptea, la ora două. Astăzi am venit cu un set de constatări și întrebări. Da, programul este bine structurat pe capitole, include multe ținte numerice și folosește un limbaj proeuropean. Totuși, lipsesc costurile totale, sursele de finanțare pe capitole, perioadele de realizare, impactul bugetar (deficit/datorie), analizele de risc și mecanismele anticorupție pentru proiectele mari”, a declarat președintele fracțiunii, Renato Usatîi, după consultările cu Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de prim-ministru.De asemenea, printre constatări se regăsesc lipsa unui buget clar și a surselor de finanțare pentru proiectele propuse, absența unui calendar intermediar pentru atingerea țintelor, precum și inexistența unor analize macro-fiscale privind impactul asupra deficitului și datoriei publice. Mecanismele anticorupție pentru proiectele mari sunt neclare, iar reforma administrației publice locale este propusă fără evaluări de impact sau garanții de autonomie financiară. „Iată avem aici colegii noștri primari – doamna Stela Onuțu, primar de Glodeni, și doamna Nina Cereteu, primar al orașului Drochia. De unde vor lua autoritățile publice locale aceste surse financiare pentru cofinanțare și cum vor fi distribuite, fie că vorbim chiar și de cel puțin 10% pentru fiecare proiect?”, a declarat Renato Usatîi.În domeniul educației, țintele asumate sunt considerate nerealiste fără măsuri concrete de calitate și echitate, iar în agricultură și infrastructură lipsesc detalii esențiale privind costurile, sursele de apă, operatorii și prioritizarea proiectelor. Experții semnalează, de asemenea, că programul nu prevede scenarii pentru șocuri externe și capacitatea administrativă necesară implementării este insuficientă.Astfel, fracțiunea a formulat întrebări esențiale pe domenii, printre care: care este costul total al programului și sursele de finanțare, impactul pe deficit și datorie, prioritizarea și calendarul proiectelor majore, mecanismele anticorupție și open-contracting, protecția întreprinderilor mici în negocierile cu UE, detalii privind energia și infrastructura, asigurarea calității în educație, finanțarea sănătății și mediului, precum și clarificări privind justiția, apărarea, securitatea și strategia culturală și media. „În aceste condiții, Partidul Nostru i-a propus domnului candidat desemnat formarea unui grup de lucru din fracțiunile parlamentare și partidele extraparlamentare, și experți pe domenii pentru a elabora un Program Național comun de guvernare a țării. Iar la ședința de joi a Biroului Permanent al Parlamentului vom propune amânarea ședinței în care se cere votul de încredere a Guvernului Munteanu”, a conchis Renato Usatîi.