Scandal la un liceu din Iași: O profesoară de biologie a demisionat după ce elevii au descoperit că apărea pe site-uri pentru adulți
Un nou scandal zguduie sistemul de învățământ din Iași, după ce o profesoară de biologie de la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni a fost descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Cadrul didactic, în vârstă de 24 de ani, și-a dat demisia după ce cazul a devenit public.Potrivit publicației Adevărul, C.C., originară din Arad și absolventă a Facultății de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, preda de aproximativ trei ani la clasele de gimnaziu și liceu. Ea obținuse nota 9,73 la examenul de titularizare și fusese repartizată pe post la liceul din Răducăneni.Livia Panțiru, director adjunct al instituției, a confirmat că situația a fost semnalată conducerii și că profesoara a decis să plece din școală.„Doamna profesoară și-a dat demisia. Începând de luni, contractul ei de muncă nu mai este valabil”, a declarat Andrada Bălteanu, purtătorul de cuvânt al liceului.Pe de altă parte, directorul unității, Liliana Carp, a declarat că instituția va analiza toate informațiile disponibile înainte de a decide eventuale măsuri suplimentare.„Dacă se vor confirma zvonurile, vom sesiza comisia de etică și vom aplica toate procedurile legale”, a precizat aceasta.Între timp, mai mulți părinți din Răducăneni și-au exprimat public nemulțumirea, acuzând lipsa de reacție a autorităților școlare. Unele declarații apărute pe rețelele sociale aduc acuzații grave, care urmează să fie verificate de conducerea liceului și de Inspectoratul Școlar Județean Iași.Profesoara a semnat demisia vineri, 24 octombrie, iar luni, 27 octombrie, contractul său de muncă a încetat oficial. Inspectoratul Școlar Iași urmează să stabilească în perioada următoare ce se va întâmpla cu postul rămas vacant.
Alte ştiri de Liber TV
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.