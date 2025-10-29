Scandal la un liceu din Iași: O profesoară de biologie a demisionat după ce elevii au descoperit că apărea pe site-uri pentru adulți

Liber TV, 29 octombrie 2025 19:20

Un nou scandal zguduie sistemul de învățământ din Iași, după ce o profesoară de biologie de la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni a fost descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Cadrul didactic, în vârstă de 24 de ani, și-a dat demisia după ce cazul a devenit public.Potrivit publicației Adevărul, C.C., originară din Arad și absolventă a Facultății de Biologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, preda de aproximativ trei ani la clasele de gimnaziu și liceu. Ea obținuse nota 9,73 la examenul de titularizare și fusese repartizată pe post la liceul din Răducăneni.Livia Panțiru, director adjunct al instituției, a confirmat că situația a fost semnalată conducerii și că profesoara a decis să plece din școală.„Doamna profesoară și-a dat demisia. Începând de luni, contractul ei de muncă nu mai este valabil”, a declarat Andrada Bălteanu, purtătorul de cuvânt al liceului.Pe de altă parte, directorul unității, Liliana Carp, a declarat că instituția va analiza toate informațiile disponibile înainte de a decide eventuale măsuri suplimentare.„Dacă se vor confirma zvonurile, vom sesiza comisia de etică și vom aplica toate procedurile legale”, a precizat aceasta.Între timp, mai mulți părinți din Răducăneni și-au exprimat public nemulțumirea, acuzând lipsa de reacție a autorităților școlare. Unele declarații apărute pe rețelele sociale aduc acuzații grave, care urmează să fie verificate de conducerea liceului și de Inspectoratul Școlar Județean Iași.Profesoara a semnat demisia vineri, 24 octombrie, iar luni, 27 octombrie, contractul său de muncă a încetat oficial. Inspectoratul Școlar Iași urmează să stabilească în perioada următoare ce se va întâmpla cu postul rămas vacant.

Explozie pe strada Albișoara din Chișinău: un tânăr de 19 ani rănit ușor, două persoane evacuate de pompieri Liber TV
În seara zilei de 29 octombrie 2025 angajații IGSU au fost alertați în urma unei deflagrații produse pe strada Albișoara 82/5 din capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:43. Potrivit primelor informații, explozia s-a produs în camera de baie a unui apartament la etajul 3 al blocului cu 16 nivele. La fața locului în regim de urgență au fost îndreptate 6 echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație angajații IGSU au evacuat două persoane din apartamentul afectat. O minoră în vârstă de 16 ani, care nu a avut de suferit și un bărbat de 19 ani. Tânărul a fost preluat de  echipajul medical pentru îngrijiri. Conform primelor investigații acesta a suportat traumatisme neesențiale în regiunea capului, viața lui fiind în afara oricărui pericol. În urma exploziei au fost afectate materialele constructive doar a locuinței în care s-a produs deflagrația. Cauza și circumstanțele explozie urmează a fi investigate de organele  de resort. Blocul de locuit nu este gazificat.
Polonia a interceptat deasupra Mării Baltice un avion de recunoaștere rusesc Il-20 Liber TV
Aviația militară poloneză a interceptat marți un avion rusesc de tip Il-20 deasupra Mării Baltice, informează Reuters, citând surse din cadrul Forțelor Armate ale Poloniei.Potrivit Comandamentului Operațional al armatei poloneze, aeronava rusă zbura în spațiul aerian internațional, fără plan de zbor și cu transponderul oprit – o practică considerată periculoasă pentru siguranța traficului aerian.Deși avionul nu a încălcat spațiul aerian al Poloniei, acesta a fost escortat în afara zonei de responsabilitate a avioanelor de luptă poloneze, ca măsură preventivă.Militarii polonezi au subliniat că astfel de incidente s-au repetat frecvent în ultimele luni, aeronavele ruse efectuând zboruri provocatoare de-a lungul frontierelor NATO, adesea cu echipamentele de identificare dezactivate.Incidentul are loc pe fondul tensiunilor crescute între Rusia și alianța nord-atlantică, în special în regiunea Mării Baltice.
Ședința de învestire a Guvernului Munteanu va avea loc vineri. Igor Grosu: „Echipa rămâne așa cum este” Liber TV
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că ședința legislativului pentru învestirea noului Guvern condus de Alexandru Munteanu va avea loc vineri, conform programului stabilit.Solicitat să comenteze cererea unor fracțiuni de opoziție de a amâna ședința, Grosu a refuzat să intre în detalii:„E o decizie pe care nu vreau să o comentez. Echipa va rămâne așa cum este, iar vineri va avea loc ședința planificată”, a declarat președintele Parlamentului.La rândul său, premierul desemnat Alexandru Munteanu a descris consultările de astăzi cu fracțiunile parlamentare drept constructive și a promis că va ține cont de propunerile venite din partea partidelor, inclusiv din opoziție.„Consultările au fost constructive. Vom analiza toate propunerile și vom colabora cu toate fracțiunile. În perioada următoare vom stabili o platformă de consultări și cu întreg cabinetul de miniștri”, a afirmat Munteanu.Noua echipă guvernamentală urmează să-și prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor în cadrul ședinței plenare de vineri, după care Parlamentul va decide prin vot dacă îi acordă încrederea.
Ion Ceban, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Sperăm ca aceste discuții să nu fie doar de ochii lumii” Liber TV
Primarul Capitalei și liderul Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că speră ca procesul de formare a noului Guvern să fie unul autentic, orientat spre rezolvarea problemelor reale ale cetățenilor, și nu o formalitate politică.„Am discutat, am auzit ce a comunicat dl Munteanu. Vreau să cred că se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor oamenilor și că se vor lua în calcul recomandările partidelor de opoziție, iar aceste consultări nu vor fi doar de ochii lumii, așa cum se vorbește în societate”, a declarat Ion Ceban.Liderul Blocului ALTERNATIVA a precizat că formațiunea sa va transmite propuneri detaliate din programul electoral, pe domenii-cheie, care pot fi incluse în viitorul program de guvernare. Aceste propuneri sunt rezultatul discuțiilor cu specialiști din mai multe sectoare și vizează domenii prioritare precum: Justiție pentru fiecare; Dezvoltarea economică; Depolitizarea instituțiilor statului; Sprijinirea administrației publice locale, afectată de salarii mici și presiuni politice; Crearea poliției comunitare pentru siguranța cetățenilor; Combaterea consumului de droguri în rândul minorilor, în special în Chișinău; Adoptarea unei legi funcționale a parcărilor.„Dacă nu vom merge în următorii ani cu pași concreți, atunci, prin programe de guvernare făcute doar de dragul prezentării, nu vom reuși”, a subliniat Ceban.Totodată, liderul Blocului ALTERNATIVA i-a recomandat premierului desemnat să manifeste independență față de influențele politice și să fie atent la echipa guvernamentală care va fi propusă.„Pentru greșelile întregii guvernări va fi sacrificat premierul, iar miniștrii și persoanele numite de guvernare vor trece dintr-o funcție în alta”, a avertizat el.Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA urmează să decidă dacă va vota sau nu noul Cabinet de miniștri, în funcție de modul în care propunerile sale vor fi reflectate în programul de guvernare.„Am venit cu propuneri, iar urmează să vedem dacă acestea se vor regăsi în programul de guvernare. Decizia finală va fi anunțată în ședința Parlamentului”, a conchis Ion Ceban.
Sancțiunile SUA și Marii Britanii asupra LUKOIL ar putea afecta alimentarea cu combustibil a aeronavelor pe Aeroportul Chișinău. AAC: „Zborurile se desfășoară normal” Liber TV
Toți operatorii aerieni care efectuează zboruri din și spre Republica Moldova au fost informați despre posibile dificultăți în aprovizionarea cu combustibil la Aeroportul Internațional Chișinău, ca urmare a sancțiunilor internaționale impuse companiei LUKOIL — principalul furnizor de combustibil pentru aeronave din țară.Potrivit unui mesaj transmis operatorilor și publicat de bloggerul Eugen Luchianciuc, „aprovizionarea cu combustibil pentru aeronave la Aeroportul Internațional Chișinău este în prezent afectată din cauza sancțiunilor impuse de SUA și Regatul Unit asupra LUKOIL”. În document se menționează că Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a fost notificată oficial și că operatorii sunt sfătuiți să-și planifice corespunzător rezervele de combustibil și, dacă este cazul, să ia în considerare alternative până la o nouă informare.În reacție, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a confirmat că a fost notificată oficial despre sancțiunile care urmează să intre în vigoare pe 21 noiembrie 2025, dar a subliniat că, deocamdată, nu există perturbări în alimentarea aeronavelor.„AAC monitorizează îndeaproape situația și este în contact permanent cu administrația Aeroportului Chișinău, furnizorii de servicii de handling și operatorii aerieni. Reiterăm că, la acest moment, operațiunile de alimentare cu combustibil se desfășoară în regim normal”, se arată în comunicatul autorității.Instituția a mai precizat că toți operatorii aerieni sunt informați și cooperează pentru a asigura continuitatea zborurilor, iar măsurile preventive necesare sunt deja analizate pentru a preveni orice impact negativ asupra pasagerilor sau programului de zbor.Sancțiunile internaționale la adresa grupului LUKOIL, impuse de Statele Unite și Marea Britanie, urmează să intre în vigoare începând cu 21 noiembrie 2025, vizând inclusiv activitățile comerciale și de furnizare de combustibil ale companiei în regiune.
Partidul Nostru solicită amânarea votului de încredere pentru Guvernul Munteanu și crearea unui grup de lucru pentru elaborarea unui Program Național comun de guvernare Liber TV
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide extraparlamentare, cu participarea experților pe domenii, pentru a elabora un Program Național comun de guvernare a țării. Totodată, la ședința de joi a Biroului Permanent al Parlamentului fracțiunea va propune amânarea ședinței în care se va cere votul de încredere a Guvernului Munteanu.Motivul este că echipa formațiunii a avut prea puțin timp pentru analiza Programului de Guvernare, iar acesta a fost elaborat în grabă și conține numeroase lacune, neclarități și lipsă de termene și mecanisme clare de implementare. „Ne-am expus punctul de vedere privind Programul Guvernului Munteanu, dorind să fim constructivi, chiar dacă am avut mai puțin de 24 de ore pentru a-l studia — bine că nu l-am primit noaptea, la ora două. Astăzi am venit cu un set de constatări și întrebări. Da, programul este bine structurat pe capitole, include multe ținte numerice și folosește un limbaj proeuropean. Totuși, lipsesc costurile totale, sursele de finanțare pe capitole, perioadele de realizare, impactul bugetar (deficit/datorie), analizele de risc și mecanismele anticorupție pentru proiectele mari”, a declarat președintele fracțiunii, Renato Usatîi, după consultările cu Alexandru Munteanu, candidatul la funcția de prim-ministru.De asemenea, printre constatări se regăsesc lipsa unui buget clar și a surselor de finanțare pentru proiectele propuse, absența unui calendar intermediar pentru atingerea țintelor, precum și inexistența unor analize macro-fiscale privind impactul asupra deficitului și datoriei publice. Mecanismele anticorupție pentru proiectele mari sunt neclare, iar reforma administrației publice locale este propusă fără evaluări de impact sau garanții de autonomie financiară. „Iată avem aici colegii noștri primari – doamna Stela Onuțu, primar de Glodeni, și doamna Nina Cereteu, primar al orașului Drochia. De unde vor lua autoritățile publice locale  aceste surse financiare pentru cofinanțare și cum vor fi distribuite, fie că vorbim chiar și de cel puțin 10% pentru fiecare proiect?”, a declarat Renato Usatîi.În domeniul educației, țintele asumate sunt considerate nerealiste fără măsuri concrete de calitate și echitate, iar în agricultură și infrastructură lipsesc detalii esențiale privind costurile, sursele de apă, operatorii și prioritizarea proiectelor. Experții semnalează, de asemenea, că programul nu prevede scenarii pentru șocuri externe și capacitatea administrativă necesară implementării este insuficientă.Astfel, fracțiunea a formulat întrebări esențiale pe domenii, printre care: care este costul total al programului și sursele de finanțare, impactul pe deficit și datorie, prioritizarea și calendarul proiectelor majore, mecanismele anticorupție și open-contracting, protecția întreprinderilor mici în negocierile cu UE, detalii privind energia și infrastructura, asigurarea calității în educație, finanțarea sănătății și mediului, precum și clarificări privind justiția, apărarea, securitatea și strategia culturală și media. „În aceste condiții, Partidul Nostru i-a propus domnului candidat desemnat formarea unui grup de lucru din fracțiunile parlamentare și partidele extraparlamentare, și experți pe domenii pentru a elabora un Program Național comun de guvernare a țării. Iar la ședința de joi a Biroului Permanent al Parlamentului vom propune amânarea ședinței în care se cere votul de încredere a Guvernului Munteanu”, a conchis Renato Usatîi.
150 de ani de la nașterea Reginei Maria – „Mama Regina” care a pus România pe harta lumii Liber TV
România sărbătorește astăzi, 29 octombrie 2025, 150 de ani de la nașterea Reginei Maria – una dintre cele mai mari figuri feminine din istoria țării. Supranumită „Regina-Diplomat”, „Regina-Soldat”, „Mama răniților” și „Mama Regina”, Maria a României a fost un simbol al curajului, al dăruirii și al iubirii față de poporul său.Principesa Maria Alexandra Victoria s-a născut la 29 octombrie 1875, la Eastwell Park, în comitatul Kent din Anglia. Era nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii și a Țarului Alexandru al II-lea al Rusiei, iar destinul avea să o poarte pe tronul României. În 1893 s-a căsătorit cu Ferdinand de Hohenzollern, viitorul rege al României, devenind una dintre cele mai respectate și iubite regine din Europa.O figură remarcabilă prin inteligență, frumusețe și spirit, Regina Maria s-a implicat activ în viața culturală, socială și diplomatică a României. În timpul Primului Război Mondial, s-a aflat printre soldați, pe front, îngrijind răniți și încurajându-i în cele mai grele momente. A fost un adevărat simbol al speranței, iar poporul i-a oferit, cu dragoste, numele de „Mama răniților”.După război, Regina Maria a devenit imaginea României Mari în lume. Vizitele sale diplomatice la Paris, Londra și Washington au adus țării un prestigiu imens, contribuind decisiv la recunoașterea internațională a României. Legendară rămâne călătoria sa din 1926 în Statele Unite, când a fost primită cu onoruri de președintele american și aclamată de mulțimi entuziaste.De-a lungul vieții, Regina Maria a promovat cultura și arta românească, a sprijinit numeroase opere caritabile și a lăsat în urmă un patrimoniu impresionant: Castelul Bran, reședința de suflet de la Balcic, dar și pagini memorabile de literatură. Volumul său autobiografic „Povestea vieții mele” a avut succes internațional și a confirmat că Regina României nu era doar un simbol al epocii, ci și o voce puternică a feminității europene.Regina Maria a murit la 18 iulie 1938, la Sinaia, fiind înmormântată la Curtea de Argeș. La dorința sa, inima i-a fost depusă la Balcic, apoi mutată la Castelul Pelișor, unde poate fi vizitată și astăzi.La 150 de ani de la nașterea sa, Regina Maria rămâne o prezență luminoasă în conștiința națională – femeia care a știut să transforme dragostea pentru țară în putere, diplomația în artă și suferința poporului în speranță.„Oameni de afaceri americani, veniți și investiți în țara mea!” – îndemnul rostit de Regina Maria în 1926 rămâne, peste un secol mai târziu, o dovadă a viziunii sale moderne și a iubirii nemărginite pentru România.
SUA retrag peste o mie de militari din România. MApN: „Rămân circa 1.000 de soldați americani, angajamentul pentru securitatea regională continuă” Liber TV
Statele Unite ale Americii vor retrage aproximativ 1.200 de militari dislocați temporar în România, în cadrul procesului de redimensionare a forțelor sale din Europa. Decizia, care vizează inclusiv baza militară de la Mihail Kogălniceanu, face parte dintr-o reevaluare mai amplă a posturii globale a armatei americane și a fost anunțată oficial partenerilor din NATO.Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat că România și aliații au fost informați de această măsură încă de la începutul săptămânii. Potrivit instituției, retragerea face parte din strategia administrației americane de reorientare a priorităților spre regiunea Indo-Pacific, în contextul în care Europa și-a consolidat propria capacitate de apărare.„Decizia americană este de sistare a rotirii în Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, a transmis MApN într-un comunicat.Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat că efectivele americane de la Deveselu și Câmpia Turzii nu vor fi afectate, singura modificare vizând baza de la Mihail Kogălniceanu, unde brigada rotațională nu va mai reveni.„Nu vorbim despre o retragere totală, ci despre o ajustare previzibilă. România rămâne un pilon de stabilitate pe Flancul Estic, cu o prezență consistentă a forțelor aliate. În plus, Armata Română își consolidează capacitățile proprii, iar echipamentele moderne continuă să sosească”, a declarat Moșteanu.Oficialul a subliniat că, în prezent, pe teritoriul României rămân activi aproximativ 1.000 de militari americani, alături de contingente din Franța, Belgia, Spania, Polonia, Luxemburg, Portugalia și Macedonia de Nord.„Avem exerciții militare în derulare, iar România este și va rămâne o țară sigură”, a adăugat ministrul.Reacții politice nu au întârziat să apară. Liderul AUR, George Simion, a comentat pe rețelele sociale că redimensionarea trupelor americane ar fi „un semnal al deteriorării relației cu Washingtonul”, susținând că formațiunea sa ar fi „singura capabilă să o deblocheze”.În pofida speculațiilor, Ministerul Apărării a reafirmat că decizia SUA nu reprezintă un pas înapoi în relația strategică dintre cele două țări, ci o recalibrare planificată, coordonată și discutată în prealabil cu toți aliații NATO.
Mercenari moldoveni, cercetați pentru implicare în războaie străine: Percheziții în mai multe localități din țară, cu sprijinul Europol și al autorităților ucrainene Liber TV
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat astăzi o amplă operațiune pe teritoriul Republicii Moldova, vizând activitatea de mercenariat a unor cetățeni moldoveni implicați în conflicte armate din străinătate.Potrivit Poliției, acțiunile au fost realizate în strânsă cooperare cu autoritățile din Ucraina și cu agenția Europol.În urma investigațiilor, oamenii legii au acumulat probe care arată că mai mulți cetățeni moldoveni s-ar fi înrolat intenționat, din motive financiare, în formațiuni paramilitare ilegale de tipul „Wagner” și altele similare. Aceștia ar fi participat în calitate de combatanți la diverse conflicte armate, inclusiv la războiul din Ucraina.În timpul perchezițiilor efectuate în mai multe locații din țară, au fost ridicate telefoane mobile, echipamente militare, muniții deținute ilegal și alte obiecte relevante pentru anchetă. Suspecții sunt cercetați în stare de libertate, iar investigațiile penale continuă sub conducerea procurorilor PCCOCS.
Accident grav la Pîrlița, raionul Ungheni: un bărbat de 37 de ani, descarcerat de salvatori după ce s-a izbit cu mașina într-un copac Liber TV
În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, salvatorii din centrul țării au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma unui accident de circulație. Cazul a avut loc pe traseul R-1, la ieșirea din satul Pîrlița raionul Ungheni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:24. Potrivit informațiilor înregistrate, conducătorul unui autoturism de model  VAZ a derapat și s-a tamponat într-un copac. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, pompierii au stabilit că șoferul a rămas blocat în interiorul automobilului. Angajații IGSU au reușit să extragă persoana, un bărbat în vârstă de 37 de ani. Ulterior, acesta, în stare conștientă, a fost preluat de Serviciul medical de urgență și transportat la spitalul raional pentru îngrijirile medicale de rigoare. Cauza și circumstanțele producerii accidentului urmează a fi stabilite de organele de resort. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit în 27 de situații de risc.
Democrația Acasă refuză să voteze Guvernul Munteanu: „Cel mai prost guvern din istoria Republicii Moldova!” Liber TV
Partidul Democrația Acasă anunță că nu va susține învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu, acuzând că lista miniștrilor propuși confirmă faptul că „executivul va fi condus din altă parte”, și nu de către prim-ministrul desemnat.Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a declarat, după consultările cu Alexandru Munteanu, că propunerile de miniștri „ne-au întărit convingerea să nu votăm pentru învestirea Guvernului”.„Este evident că guvernul va fi condus din altă parte, pentru că premierul nu avea de unde să îi cunoască pe cei propuși. Acești candidați la funcția de ministru i-au fost dați pe listă premierului desemnat. De unde să cunoască noul premier ONG-iștii și oamenii din garnitura a doua a regimului Maia Sandu - Dorin Recean, dacă a fost plecat peste hotare vreme de peste 20 de ani?”, a declarat Vasile Costiuc.Potrivit liderului Democrația Acasă, prin desemnarea acestui cabinet „se reface verticala puterii”, iar noul guvern „va fi responsabil în fața Președinției, nu în fața Parlamentului, așa cum prevede Constituția”.„Regretăm că s-au întors vremurile ‘verticalei puterii’, ale lui Vladimir Voronin și Vlad Plahotniuc. Noi, ca deputați, avem datoria să apărăm democrația parlamentară și Constituția Republicii Moldova”, a subliniat Costiuc.Totodată, acesta a criticat Partidul Acțiune și Solidaritate pentru faptul că „fuge de răspunderea politică”, susținând un premier „așa-zis tehnocrat” și o echipă de miniștri fără apartenență politică.„Faptul că însuși PAS nu dorește să își asume politic acest cabinet de așa-ziși tehnocrați arată că PAS nu crede în succesul acestuia și că va fi un guvern de sacrificiu. PAS se joacă de-a țara în bunghi”, a adăugat liderul formațiunii.În opinia Partidului Democrația Acasă, într-o perioadă economică dificilă, este „iresponsabilă” numirea unor persoane fără experiență reală în domeniile pe care urmează să le conducă.„Guvernul Alexandru Munteanu va fi cel mai prost guvern din istoria Republicii Moldova, neasumat politic, cu ONG-iști pe post de miniștri, și care nu va fi responsabil în fața Parlamentului, ci a Președinției, contrar prevederilor constituționale”, a conchis Vasile Costiuc.
Tragedie la Regia Transport Electric Chișinău: un angajat și-a pierdut viața într-un accident de muncă Liber TV
Un accident de muncă soldat cu decesul unui angajat a avut loc în cadrul Întreprinderii Municipale „Regia Transport Electric Chișinău” (RTEC).Potrivit comunicatului emis de instituție, incidentul s-a produs la locul de muncă, iar în prezent Regia colaborează cu ancheta și cu toate organele de resort pentru a stabili cauzele exacte ale tragediei.„Regia Transport Electric Chișinău conlucrează cu ancheta și cu toate organele de resort. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele”, se menționează în informare.Conducerea RTEC a transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate.
Președinta Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Emmanuel Macron Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron. În cadrul evenimentului, Președinta Maia Sandu va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente.  Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost lansat în 2018 la inițiativa Președintelui Emmanuel Macron și reunește anual lideri de țări și experți din întreaga lume pentru a discuta despre soluții la marile provocări globale – de la pace și securitate, la dezvoltare durabilă și guvernare democratică.
Lucrări de mentenanță la Aeroportul Internațional Chișinău. Zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă Liber TV
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță desfășurarea unor lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare, în perioada 29 octombrie – 11 noiembrie 2025, până în jurul orei 17:00.Potrivit administrației aeroportului, lucrările vizează modernizarea sistemului de balizaj luminos și întreținerea pistei principale 08-26, pentru a menține cele mai înalte standarde de siguranță în operarea zborurilor.Pe durata intervențiilor, toate operațiunile de decolare și aterizare vor fi efectuate temporar pe pista alternativă 09-27, cu respectarea procedurilor corespunzătoare.Reprezentanții aeroportului îi roagă pe locuitorii municipiului Chișinău și ai localităților din vecinătate să manifeste înțelegere față de eventualele modificări ale nivelului de zgomot sau alte inconveniente temporare generate de lucrări.„Aceste măsuri sunt necesare pentru menținerea siguranței și continuității operațiunilor aeriene. Mulțumim pentru înțelegere și cooperare”, se arată în comunicatul emis de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.
Tragedie fără margini în raionul Florești! Un copil de doar doi ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână Liber TV
Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani căzut într-o fântână în localitatea Japca, raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. Într-un timp scurt, salvatorii au reușit să recupereze corpul băiatului la suprafață de la adîncimea de 8 metri, însă, medicii ajunși la fața locului au constatat decesul acestuia. Toate circumstanțele cazului urmează a fi stabilite de organele de drept. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează repetat părinții și oamenii care au în grijă copii să manifeste responsabilitate maximă și să securizeze accesul copiilor în preajma fântânilor și altor surse de pericol pentru evitarea tragediilor.
Maia Sandu l-a avansat pe Viorel Cernăuțeanu la gradul de chestor-șef și l-a decorat pe Lilian Carabet cu Ordinul „Credință Patriei” Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat două decrete prin care a oferit distincții unor reprezentanți de rang înalt ai Inspectoratului General al Poliției (IGP).Potrivit documentelor semnate la 27 octombrie 2025, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a fost avansat la gradul special de chestor-șef, una dintre cele mai înalte funcții din structura Ministerului Afacerilor Interne.Totodată, printr-un alt decret prezidențial, Lilian Carabet, șef adjunct al IGP, a fost decorat cu Ordinul „Credință Patriei”, clasa III, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la menținerea ordinii publice, asigurarea securității statului și îndeplinirea exemplară a datoriei de serviciu.Ambele decrete au intrat în vigoare la data semnării.
Tragedie la sala de forță din Capitală: un adolescent de 16 ani a murit subit în timpul antrenamentului Liber TV
Un adolescent de 16 ani a murit subit, în timp ce se afla la o sală de forță din sectorul Botanica al Capitalei, transmite pulsmedia.md. Tragedia s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 20:12, pe strada Sarmisegetuza.Potrivit Svetlanei Scripnic, ofițerul de presă al Poliției Capitalei, victima era elev în anul întâi la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale. Tânărului i s-ar fi făcut brusc rău în timpul antrenamentului, prăbușindu-se la podea.Un echipaj medical a fost chemat de urgență la fața locului, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.Potrivit medicului-legist, pe corpul băiatului nu au fost depistate semne de moarte violentă. Cadavrul a fost transportat la Centrul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuate expertize de laborator pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.Poliția a deschis o anchetă pentru a clarifica toate circumstanțele tragediei.
CNA documentează o schemă de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Un funcționar a fost reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită de Centrul Național Anticorupție, în baza unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunilor de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit probelor acumulate, funcționari ai SFS ar fi implementat o schemă ilegală prin care sistematic pretindeau și primeau sume de bani de la diverși agenți economici, pentru a nu întocmi acte de control fiscal, a omite documentarea unor încălcări depistate în activitatea comercială sau pentru aplicarea unor sancțiuni mai blânde. Sumele pretinse ar fi variat, în medie, în jurul a 500 de euro, în funcție de gravitatea neregulilor constatate. În urma acțiunilor procesuale desfășurate astăzi, un funcționar public din cadrul Serviciului Fiscal de Stat a fost reținut pentru 72 de ore, iar alte trei persoane sunt cercetate în stare de libertate. În prezent, CNA și Procuratura mun. Cahul desfășoară percheziții, audieri și alte măsuri de urmărire penală în vederea stabilirii întregii rețele de complicitate și documentării complete a faptelor.
Alexandru Munteanu își completează echipa guvernamentală: noi propuneri pentru Ministerul Muncii și Ministerul Mediului Liber TV
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă procesul de formare a echipei guvernamentale, anunțând astăzi noi propuneri pentru funcțiile de miniștri și conducători ai unor instituții-cheie. Potrivit unei postări publicate pe pagina sa oficială, Munteanu a propus-o pe Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, pentru funcția de ministru al Muncii și Protecției Sociale. Totodată, Gheorghe Hajder, actual secretar de stat la Ministerul Mediului, este propus pentru a prelua conducerea Ministerului Mediului. Premierul desemnat i-a mulțumit, de asemenea, lui Alexei Buzu, care a acceptat să devină Secretar General al Cancelariei de Stat. „Împreună, ne vom asigura că fiecare instituție va lucra eficient, în slujba oamenilor, pentru a implementa reformele necesare și pentru a avansa pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a declarat Alexandru Munteanu. Noile nominalizări se adaugă celor anunțate anterior, când premierul desemnat a prezentat alți membri propuși pentru Cabinetul său:  • Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina (2021–2025), propus pentru funcția de Viceprim-ministru pentru Reintegrare;  • Eugen Osmochescu, expert în dezvoltare economică, digitalizare și reforme instituționale, cu peste 25 de ani de experiență în colaborare cu organizații internaționale precum Banca Mondială, Uniunea Europeană și OECD, nominalizat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării;  • Andrian Gavriliță, economist cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul politicilor publice și afacerilor internaționale, propus pentru funcția de ministru al Finanțelor. Cu o zi mai devreme, Munteanu a prezentat și alte trei nominalizări:  • Emil Ceban, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, pentru funcția de ministru al Sănătății;  • Vladislav Cojuhari, secretar general al MAI, pentru funcția de ministru al Justiției;  • Cristian Jardan, jurnalist și fost consilier politic în Cabinetul premierului Dorin Recean, pentru funcția de ministru al Culturii.
Tragedie la Briceni: Un bărbat a murit după ce camionul pe care îl conducea s-a izbit într-un copac Liber TV
Un accident rutier cumplit s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 20:08, la ieșirea din localitatea Tabani, raionul Briceni. Un bărbat de 38 de ani și-a pierdut viața după ce camionul de marca Mercedes pe care îl conducea s-a izbit violent într-un copac, transmite pulsmedia.md.Potrivit datelor preliminare, șoferul ar fi pierdut controlul volanului, iar camionul a derapat de pe carosabil, lovindu-se puternic de un copac aflat pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic, încât bărbatul a decedat pe loc, înainte de sosirea echipajului medical.La fața locului au intervenit pompierii, care au fost nevoiți să descarcereze corpul victimei dintre fiarele contorsionate ale camionului.Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili cauza exactă a producerii tragediei.
Lituania închide granița cu Belarus pe termen nedeterminat, după mai multe incidente cu baloane contrabandiste Liber TV
Guvernul Lituaniei intenționează să închidă pe termen nedeterminat frontiera cu Belarus, în urma unei serii de incidente provocate de baloane meteorologice încărcate cu țigări de contrabandă lansate de pe teritoriul belarus.Premierul Inga Ruginienė a declarat că, numai în ultima săptămână, aeroporturile lituaniene au fost închise de patru ori, iar peste 140 de zboruri au fost anulate din cauza acestor baloane.„Este un semnal clar adresat Belarusului: atacurile hibride nu vor fi tolerate”, a subliniat șefa Guvernului.Decizia oficială privind închiderea frontierei urmează să fie discutată în cadrul ședinței guvernamentale din 29 octombrie, însă, potrivit Ruginienė, forțele armate lituaniene vor fi autorizate încă de luni să doboare orice balon suspect detectat în spațiul aerian al țării.Totodată, Lituania va consulta partenerii din NATO și va analiza un nou pachet de sancțiuni împotriva Belarusului, ca răspuns la acțiunile considerate drept „provocări deliberate și periculoase” la adresa securității naționale
Ion Ceban propune ca primarul general al Capitalei să facă parte din Guvern: „Este legal, logic și corect” Liber TV
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu o propunere inedită privind includerea primarului Capitalei în componența Guvernului Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute luni dimineață, în cadrul ședinței serviciilor operative ale Primăriei.„Ar fi legal, logic și corect ca primarul capitalei unde locuiesc și activează aproape un milion de cetățeni, ca să nu zic aproape jumătate din populația țării, să fie și membru de guvern. Este capitala țării unde activitatea economică formează în mare parte bugetul de stat, care întreține toată țara. Colaborarea și comunicarea dintre cele două instituții trebuie să fie directă și nu prin diverși soli sau intermediari cum s-a întâmplat până acum”, a declarat Ion Ceban.Edilul a subliniat că o asemenea măsură ar contribui la o mai bună coordonare între autoritățile locale și cele centrale, evitând blocajele și întârzierile birocratice.În același context, Ion Ceban a comentat procesul de formare a noului cabinet de miniștri, menționând că „numirile în funcțiile ministeriale trebuie să fie bazate pe profesionalism, nu pe apartenența politică”.Totodată, primarul Capitalei a cerut Guvernului să revizuiască urgent sistemul de salarizare din administrațiile publice locale, acolo unde veniturile angajaților sunt considerabil mai mici decât ale funcționarilor guvernamentali.„Ceea ce este foarte important, este să fie revizuită în scurt timp toată abordarea vizavi de salariile angajaților din administrația publică locală. Discrepanța între salariile celor de la guvernare și cele din primării este una enormă. În multe primării este lipsă de specialiști anume din această cauză”, a mai adăugat Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa.
Schemă de 6 milioane de lei, descoperită la o companie care facilita obținerea cetățeniei Moldovei și României: percheziții și persoane vizate Liber TV
Procurorii PCCOCS, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat și cu sprijinul angajaților Fulger, au descoperit o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, prin care statul ar fi fost prejudiciat cu peste 6 milioane de lei.Potrivit anchetei, o companie care oferea servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii Moldova și României nu ar fi declarat veniturile reale încasate de la clienți. În cadrul operațiunii au fost efectuate 12 percheziții la sediile și domiciliile unor contribuabili implicați.Conform datelor din dosar, după ce solicitanții obțineau cetățenia Republicii Moldova, compania îi ajuta să perfecteze dosarele pentru cetățenia română, depuse ulterior la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România.Procurorii susțin că încasările pentru aceste servicii erau efectuate în lei, valută străină și monedă electronică, fără a fi reflectate în contabilitate și fără achitarea impozitelor corespunzătoare.În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte acte cu semne de falsificare, multe dintre acestea fiind perfectate pentru cetățeni ai Federației Ruse.Pe caz, sunt investigate compania vizată și două persoane din conducerea acesteia. Procurorii continuă cercetările pentru a identifica toate persoanele implicate, a recupera prejudiciul și a aplica măsurile legale necesare.Autoritățile reamintesc că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Alexandru Munteanu a anunțat noi propuneri pentru Cabinet: Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță în lista miniștrilor desemnați Liber TV
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă să-și completeze echipa guvernamentală cu profesioniști din diverse domenii, anunțând noi propuneri pentru funcțiile de miniștri și vicepremieri.Într-o postare publicată astăzi, Munteanu a declarat că își dorește „o echipă de profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate”, și a anunțat trei noi nominalizări.Astfel, Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și ambasador al Republicii Moldova în Ucraina în perioada 2021–2025, este propus pentru funcția de Viceprim-ministru pentru Reintegrare.De asemenea, Eugen Osmochescu, expert cu peste 25 de ani de experiență în dezvoltare economică, digitalizare și reforme instituționale, este nominalizat la conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Acesta a colaborat de-a lungul timpului cu organizații internaționale precum Banca Mondială, Uniunea Europeană, OECD și CEFTA.Totodată, Andrian Gavriliță, economist cu o experiență de peste două decenii în domeniul politicilor publice și al afacerilor internaționale, este propus pentru funcția de ministru al Finanțelor, urmând să contribuie la modernizarea blocului financiar și la dezvoltarea sustenabilă a economiei.Aceste anunțuri vin la o zi după ce premierul desemnat a prezentat alți trei membri propuși pentru Cabinetul său: Emil Ceban, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, propus pentru funcția de ministru al Sănătății; Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al MAI, propus pentru funcția de ministru al Justiției; Cristian Jardan, jurnalist și fost consilier politic în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean, propus pentru funcția de ministru al Culturii.„Continuăm discuțiile pentru a ne asigura că formăm o echipă capabilă să implementeze un plan guvernamental care să aducă bunăstare cetățenilor și creștere economică, pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a menționat Alexandru Munteanu.
Premierul desemnat Alexandru Munteanu anunță primele trei nume din viitorul Cabinet: Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan Liber TV
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a făcut publice, astăzi, primele trei propuneri care ar putea face parte din noua garnitură guvernamentală. Într-o postare pe rețelele de socializare, Munteanu le-a mulțumit colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din viitorul Cabinet de miniștri.„Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet. Continuăm discuțiile pentru a ne asigura că formăm o echipă capabilă să implementeze un plan guvernamental care să aducă bunăstare cetățenilor și creștere economică, pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a scris Munteanu.Potrivit premierului desemnat: Profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, este propus pentru funcția de ministru al Sănătății; Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, ar urma să preia portofoliul Justiției; Cristian Jardan, jurnalist și manager media, fost consilier politic în Cabinetul premierului Dorin Recean, este propus pentru funcția de ministru al Culturii.Alexandru Munteanu a fost desemnat recent de președinta Maia Sandu pentru a forma un nou guvern.
Moment istoric pentru România creștină: Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu au sfințit Catedrala Națională – simbol al unității și al credinței românești Liber TV
Catedrala Națională, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită astăzi, 26 octombrie 2025, într-o ceremonie grandioasă oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul României Daniel, în prezența a zeci de mii de credincioși, oficiali și demnitari ai statului român.Evenimentul marchează finalizarea picturii în mozaic și a lucrărilor majore la interior, după mai bine de 15 ani de eforturi susținute. Peste 25.000 de credincioși au asistat la slujba de sfințire din afara Catedralei, în timp ce aproximativ 3.000 de invitați – membri ai Sfântului Sinod, ierarhi, clerici, reprezentanți ai autorităților și ai lumii culturale – au fost prezenți în interiorul lăcașului. Printre participanți s-au numărat președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului și numeroși reprezentanți ai administrației publice.Patriarhul Daniel a vorbit despre momentul sfințirii ca despre o „împlinire a unui ideal românesc și spiritual”, amintind că lucrările au fost posibile datorită sprijinului statului, al Bisericii și al miilor de credincioși care au contribuit material și prin rugăciune.„Aducem mulțumire lui Dumnezeu că ne-a ajutat ca, de la slujba de târnosire din anul 2018, să continuăm amplele lucrări de finisaje exterioare și pictarea la interior în tehnica mozaic. Mulțumim tuturor binefăcătorilor, sponsorilor și celor care au cerut să fie pomeniți la Sfântul Altar. Această Catedrală este un dar al neamului românesc pentru Dumnezeu și o mărturie a credinței noastre”, a spus Patriarhul Daniel.La rândul său, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a subliniat importanța spirituală și simbolică a Catedralei pentru întreaga Ortodoxie, felicitând Biserica Ortodoxă Română pentru cele două aniversări istorice din 2025: 140 de ani de autocefalie și 100 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie.„Ne bucurăm și pentru recenta canonizare de către Patriarhia Ecumenică a patru Cuvioși aghioriți de neam român. Catedrala Națională este un semn al comuniunii dintre Bisericile Ortodoxe surori și o expresie a credinței vii a poporului român”, a transmis Sanctitatea Sa Bartolomeu I.La finalul slujbei, Patriarhul Daniel i-a oferit Patriarhului Bartolomeu I o icoană bizantină din mozaic, în semn de recunoștință pentru sprijinul spiritual acordat Bisericii Ortodoxe Române.Catedrala Națională va fi deschisă publicului în fiecare zi până pe 31 octombrie, inclusiv noaptea, pentru ca toți cei care doresc să poată „se închine la altar”. Accesul general este permis începând cu ora 20:00.Prin această sfințire, România bifează un moment de înălțare spirituală și unitate națională, iar Catedrala Mântuirii Neamului devine, mai mult ca oricând, un simbol al credinței, al demnității și al speranței poporului român.
Mesaj către Trump? Putin anunță testarea rachetei „Burevestnik” cu propulsie nucleară, capabilă să ocolească orice sistem antirachetă Liber TV
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că Rusia a finalizat testarea rachetei de croazieră „Burevestnik”, echipată cu un sistem de propulsie nucleară. Potrivit șefului Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, testul a avut loc pe 21 octombrie, iar racheta a zburat timp de aproximativ 15 ore, parcurgând o distanță de 14.000 de kilometri. Oficialul rus a afirmat că „Burevestnik” este capabilă să depășească orice sistem de apărare antirachetă existent.Declarațiile vin în contextul noilor sancțiuni impuse de administrația președintelui american Donald Trump împotriva celor mai mari companii petroliere rusești, precum și al presiunilor asupra altor state de a renunța la importurile de energie din Federația Rusă.Analiștii ruși interpretează anunțul Kremlinului drept un mesaj indirect adresat Washingtonului. Dacă testarea rachetei „Oresnik” – de rază medie – a fost văzută ca un avertisment pentru statele europene, „Burevestnik” ar reprezenta deja o demonstrație de forță îndreptată către Statele Unite. Potrivit acestor interpretări, Moscova ar sugera că este pregătită pentru o escaladare în cazul în care Occidentul ar livra Ucrainei rachete de tip „Tomahawk” sau ar înăspri semnificativ sancțiunile economice.Deși Washingtonul susține că măsurile economice au scopul de a „constrânge Rusia spre pace” și pot fi ridicate odată cu încetarea ostilităților, tot mai multe semnale indică o strategie pe termen lung de reducere a influenței energetice a Rusiei pe piața globală. Uniunea Europeană, spre exemplu, a anunțat că nu va reveni la importurile de gaz și petrol rusesc nici după terminarea războiului din Ucraina.În aceste condiții, anunțul lui Putin privind testarea rachetei „Burevestnik” pare a fi nu doar o demonstrație tehnologică, ci și un răspuns simbolic la presiunea economică exercitată de Statele Unite — un nou episod în confruntarea strategică dintre Moscova și Washington.
Organizația PSD din Republica Moldova îl susține pe Sorin Grindeanu la președinția partidului Liber TV
Organizația Partidului Social Democrat (PSD) România din Republica Moldova și-a desfășurat la Chișinău, conferința anuală, în cadrul căreia a fost aprobată lista delegaților care vor participa la Congresul PSD din 7 noiembrie 2025, ce va avea loc la București.Potrivit președintelui organizației, Iurie Ciocan, participanții la ședință au decis în unanimitate să susțină echipa condusă de Sorin Grindeanu, candidat la funcția de președinte al PSD România, precum și propunerile de modernizare a statutului partidului.„Organizația PSD România din Republica Moldova va merge la Congres cu un mesaj clar de unitate și modernizare, bazată pe valorile naționale și creștine ale poporului român. Susținem echipa condusă de Sorin Grindeanu, pentru că promovează un proiect politic echilibrat, realist și profund românesc”, a declarat Iurie Ciocan.Liderul social-democraților din Republica Moldova a subliniat că PSD are o misiune importantă în consolidarea legăturilor dintre cele două maluri ale Prutului, iar organizația de la Chișinău reprezintă „o punte vie între românii din Republica Moldova și cei din România”.„Ne dorim ca vocea românilor din Republica Moldova să fie tot mai bine auzită la București. Credem în valorile social-democrației românești, care pun în centrul acțiunii omul, familia, solidaritatea și respectul față de identitatea națională”, a adăugat Ciocan.Conferința PSD România în Republica Moldova s-a încheiat cu adoptarea unei rezoluții de susținere a echipei Sorin Grindeanu, însoțită de angajamentul organizației de a contribui activ la procesul de modernizare a partidului și la întărirea relațiilor dintre cele două state românești.
Vlad Filat o acuză pe Maia Sandu de „derapaje autoritare” și extinderea controlului asupra presei și justiției: „Republica Moldova nu e monarhie” Liber TV
Fostul prim-ministru și lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, lansează un mesaj public dur la adresa președintei Maia Sandu, acuzând-o de abuz de putere, control politic asupra instituțiilor statului și deviere de la principiile democratice.Într-un clip video și o postare pe rețelele sociale, Filat afirmă că, în loc să consolideze democrația, actuala conducere „a subordonat instituțiile și a transformat lupta împotriva dezinformării într-un instrument de control politic”.„Republica Moldova a ales calea europeană pentru a garanta supremația legii, separarea puterilor și respectul pentru drepturile omului. Totuși, atunci când statul extinde controlul asupra presei, asupra avocaților sau asupra alegerilor, se creează impresia periculoasă că puterea confundă interesul public cu propriul interes politic”, a declarat Filat.Liderul PLDM o acuză pe Maia Sandu că, sub pretextul combaterii dezinformării, limitează libertatea presei și tolerează abuzuri împotriva avocaților și opoziției. El a făcut trimitere la articolul 10 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, subliniind că „libertatea de exprimare este coloana vertebrală a democrației”.„A limita presa sub pretextul luptei împotriva dezinformării este o abatere gravă. În democrație, puterea trebuie să suporte disconfortul criticii, nu cetățeanul. Când oamenii se tem să vorbească, democrația moare, chiar dacă instituțiile funcționează formal”, a spus el.Filat a criticat și încercările puterii de a influența profesia de avocat, afirmând că un avocat „nu este funcționar al statului, ci apărătorul cetățeanului împotriva statului”.Totodată, fostul premier a acuzat-o pe Maia Sandu că și-ar fi asigurat controlul asupra instituțiilor cheie ale statului, invocând reforma justiției, vettingul, modificarea legilor Curții Constituționale și crearea Centrului pentru Combaterea Dezinformării.„Toate converg spre un singur centru de comandă: Maia Sandu. Ați fost numită regină. Din păcate, ați interpretat greșit această metaforă. Republica Moldova nu e monarhie, iar Constituția, nu voința personală, definește rolurile politice”, afirmă Filat în mesajul său.El o acuză pe șefa statului că a sprijinit deschis PAS în campania electorală și că a ignorat Parlamentul, acționând unilateral în desemnarea premierului și „substituind procesele democratice”.De asemenea, Filat a făcut referire la acțiunile în instanță intentate de Maia Sandu împotriva unor cetățeni și jurnaliști:„Ce să înțeleagă cetățeanul când vede puterea folosită abuziv? Când acționați în judecată o consăteană, amenințați cetățeni și cereți 100.000 de lei unui jurnalist pentru opinii critice? Aceasta nu este democrația promisă.”În final, Vlad Filat o îndeamnă pe președinta Maia Sandu să revină la „echilibrul constituțional, pluralism și respectul pentru drepturile fiecărui om”, avertizând că „istoria nu-i iartă pe cei care confundă puterea cu dreptatea”.
Trei judecători din Soroca, acuzați că s-au îmbătat și au agresat un angajat al unei stații PECO. CSM a fost sesizat, iar unul dintre ei a provocat un accident rutier Liber TV
O sesizare care vizează trei judecători de la Judecătoria Soroca a ajuns pe masa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), după un incident scandalos petrecut în noaptea de 9 octombrie curent. Potrivit surselor citate de PulsMedia.md, magistrații Ghenadie Tocaiuc, Dinu Brașoveanu și Ghenadie Purici s-ar fi aflat în stare de ebrietate la o stație PECO „Vento” din municipiul Soroca, unde ar fi agresat un operator și ar fi distrus bunuri.Conform surselor din cadrul Procuraturii Soroca, citate de aceeași publicație, în urma altercației a fost necesară intervenția poliției pentru a calma spiritele. În momentul în care oamenii legii au ajuns la fața locului, judecătorul Ghenadie Tocaiuc ar fi urcat într-un automobil de marca Volkswagen și ar fi încercat să fugă, însă, fiind în stare avansată de ebrietate, a pierdut controlul volanului și s-a izbit într-o bordură.Tocaiuc ar fi refuzat să fie testat cu aparatul Drager și ar fi încercat să-i intimideze pe polițiști, prezentându-le legitimația de judecător. Ulterior, acesta a fost dus la spital pentru prelevarea probelor biologice. Potrivit rezultatelor de laborator, magistratul avea o concentrație de alcool de 2,87 g/l în sânge, în condițiile în care legislația consideră 0,7 g/l drept grad avansat de ebrietate.Sursele PulsMedia.md afirmă că Procuratura Soroca a inițiat o cauză penală în acest caz, iar Consiliul Superior al Magistraturii urmează să examineze sesizarea privind comportamentul celor trei magistrați.Ghenadie Tocaiuc nu este la prima controversă. În decembrie 2022, el a dispus eliberarea înainte de termen a omului de afaceri Adrian Nichifor (actualmente Lupei), condamnat la 17 ani și jumătate de închisoare pentru omor. Decizia a fost intens criticată la acel moment, după ce s-a constatat că Nichifor beneficiase de condiții de detenție preferențiale și fusese considerat „reabilitat”, deși evaluările psihologice indicau risc de recidivă.Deși procurorul general interimar Ion Munteanu a solicitat atunci acordul CSM pentru pornirea urmăririi penale pe numele judecătorului Tocaiuc, sesizarea a fost respinsă cu 5 voturi împotrivă și 3 pentru.În prezent, cazul de la Soroca ridică din nou semne de întrebare asupra integrității și comportamentului unor magistrați, în condițiile în care unul dintre ei ar fi fost implicat direct într-un accident rutier în stare de ebrietate și ar fi agresat un angajat al unei stații PECO.CSM urmează să decidă în perioada următoare măsurile care se impun în privința celor trei judecători.
(FOTO) Ziua Armatei României, marcată în Republica Moldova: ceremonie militar-religioasă la Tălăiești, raionul Hîncești Liber TV
Ziua Armatei României, sărbătorită anual la 25 octombrie, a fost marcată și în Republica Moldova printr-un ceremonial militar-religios organizat în localitatea Tălăiești, raionul Hîncești, cu prilejul reinaugurării parcelei eroilor români.La eveniment a participat ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, alături de reprezentanți ai autorităților moldovene și române, ai administrației publice locale și ai comunității din Tălăiești.În discursul său, ambasadorul Țurcanu a subliniat semnificația profundă a zilei de 25 octombrie și importanța recunoștinței față de eroii care au luptat pentru libertate și unitate.„Acest omagiu adus eroilor cunoscuți și necunoscuți ne reamintește că pacea nu este un dat, ci un efort constant de apărare a valorilor care ne unesc: libertatea, demnitatea și respectul reciproc”, a declarat diplomatul român.El a adăugat că România își continuă misiunea de garant al păcii și securității în regiune, acționând în spiritul cooperării și solidarității euroatlantice.La activitate au luat parte secretarul de stat din Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Ghenadie Cojocaru, conducerea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, reprezentanți ai Agenției pentru Știință și Memorie Militară, președintele Consiliului Raional Hîncești, Iurie Levinschi, primarul comunei Crasnoarmeiscoe, Alexandru Todoseiciuc, precum și membrii Biroului atașatului apărării din cadrul Ambasadei României.Ziua Armatei României a fost instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959 și marchează eliberarea, la 25 octombrie 1944, a ultimei localități aflate sub ocupație străină — orașul Carei.În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, aproximativ 540.000 de militari români au luptat pe front, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți.Prin jertfa lor, Armata Română a contribuit decisiv la eliberarea teritoriului național și la marea victorie din 9 mai 1945, care a marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa. 
ULTIMA ORĂ! Explozie într-un bloc din Florești: două persoane rănite, peste 50 de locatari evacuați Liber TV
O explozie puternică s-a produs în dimineața zilei de 25 octombrie 2025 într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din orașul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite în urma deflagrației. Este vorba despre proprietarul apartamentului, un bărbat de 68 de ani, care a suferit arsuri în regiunea capului, și o minoră de 17 ani din apartamentul vecin, care s-a ales cu contuzie. Ambele persoane au fost transportate la spitalul raional Florești, în stare stabilă.În urma incidentului, 51 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuate din blocul afectat. Explozia a deteriorat pereții și geamurile apartamentului unde s-a produs deflagrația, dar și ferestrele locuințelor de la etajele 2 și, parțial, 3.Pentru gestionarea situației, la fața locului a fost constituit Statul Major al IGSU, iar Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Florești urmează să decidă măsurile de cazare temporară pentru locatari și să evalueze siguranța structurii blocului.Autoritățile investighează circumstanțele producerii exploziei.
Maia Sandu, în vizită la București: va participa la Slujba de Sfințire a Catedralei Naționale Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul vizitei, Președinta Maia Sandu va avea o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan.Pictura Catedralei Naționale (cunoscută și drept Catedrala Mânturii Neamului) va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2026 de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.La ceremonia religioasă sunt așteptate aproximativ 10.000 de persoane, din care 2.500 de invitați vor fi în interiorul catedralei, iar alte 8.000 de persoane vor putea urmări slujba în curtea interioară a catedralei.Credincioși din toată țara, alții decât cei invitați și veniți cu preoții lor din eparhiile din toată țara, vor putea să intre în Catedrala Națională, inclusiv în Sfântul Altar, începând de duminică seara, de la ora 20:00.Cei cu invitații oficiale se pot închina în altar imediat după Liturghia de Sfințire. Aceasta începe la ora 10:00.Se așteaptă, ca vreme de o săptămână, numărul pelerinilor la noua catedrală să treacă de 100.000.Potrivit tradiției bisericești din lumea ortodoxă, femeile și laicii obișnuiți nu pot intra în altarul unei biserici sau mănăstiri, cu excepția călugărițelor și a unor enoriași bărbați, dar numai cu binecuvântarea unui preot.Singura zi în care această interdicție nu mai funcționează este ziua sfințirii acelei biserici sau mănăstiri.Acesta este motivul practic pentru care mulți credincioși ortodocși țin să viziteze această cea mai mare catedrală din lumea ortodoxă, exact duminică, pe 26 octombrie, de Sf. Dumitru, când va fi sfințit altarul. Este și motivul pentru care mai ales femeile care fac acest pelerinaj nu îl pot amâna pentru altă dată, oricât de mare ar fi aglomerația.Catedrala - ridicată de-a lungul ultimilor 20 de ani - este suficient de mare să rivalizeze pe linia de orizont a Bucureștiului cu Palatul Parlamentului, clădire ridicată în anii '80, cu imense sacrificii, la ordinul dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu. Acesta i-a făcut loc demolând zeci de mii de hectare din Bucureștiul istoric.Catedrala supra-numită deja Națională, are hramul Sf. Andrei, potrivit tradiției, Apostolul Românilor și pe cel al Înălțării Domnului, sărbătoare celebrată în România ortodoxă și ca Ziua Eroilor.De altfel, selecția chipurilor de sfinți zugrăviți în Catedrală face dese trimiteri la națiunea română, romanitate și românism.
Veronica Mihailov-Moraru nu va mai fi ministră a Justiției: a fost numită consilier prezidențial în domeniul justiției Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției, anunță instituția prezidențială. Noul consilier își va începe activitatea la 11 noiembrie 2025. Potrivit comunicatului emis de Președinție, Mihailov-Moraru are o experiență vastă în domeniul juridic, activând de-a lungul anilor în instituții publice și organizații neguvernamentale. Ea s-a implicat activ în elaborarea și implementarea politicilor de consolidare a statului de drept, în promovarea măsurilor anticorupție și a drepturilor omului. „Începând din februarie 2023, doamna Mihailov-Moraru exercită funcția de ministru al justiției al Republicii Moldova, după ce anterior a ocupat funcția de secretar de stat în același minister. A fost implicată activ în procesul de reformare a justiției, promovând inițiative menite să sporească transparența, eficiența și integritatea sistemului judiciar”, se menționează în comunicatul Președinției. În cadrul unei conferințe de presă din 24 octombrie, actuala ministră a justiției a fost întrebată dacă va face parte din viitorul Guvern, însă a evitat să confirme, afirmând că „este corect să lăsăm această prerogativă noului prim-ministru”.
S-a dat drept angajat de bancă și a furat bani din conturi: tânăr de 19 ani, reținut la Chișinău Liber TV
Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal, fiind bănuit de implicarea în cel puțin cinci cazuri de escrocherie cu date bancare, comise în sectorul Rîșcani al capitalei.În patru dintre episoade, suspectul s-ar fi prezentat ca reprezentant al unor bănci comerciale, contactând telefonic victimele, convingându-le să divulge datele cardurilor bancare, sub pretextul prevenirii unor tranzacții neautorizate.Într-un alt caz, tânărul s-ar fi dat drept angajat al unei companii de telefonie mobilă, determinând victima să ofere acces la aplicația bancară din telefon, ulterior, de pe contul acesteia fiind sustrași banii.În total, cinci persoane au fost prejudiciate cu peste 168 000 de lei.Suspectul a fost identificat, reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani.
(VIDEO) Contrabandă de amploare la Lipcani: 1,8 milioane de țigări, ascunse printre plante decorative, spre București. Șase bănuiți au fost reținuți Liber TV
În baza informațiilor parvenite din partea ofițerilor Inspectoratului de Poliție Briceni a fost posibilă ridicarea unei capturi masive de țigări de contrabandă la postul vamal de frontieră Lipcani- Rădăuți- Prut. Cele două autocamioane ar fi urmat să ajungă în București, cu transportarea oficială a puieților decorativi.Totuși, în urma informației parvenite de la polițiștii din Briceni s-a dispus controlul fizic detaliat al mijloacelor de transport. În urma verificărilor, în spatele plantelor decorative, au fost depistate cutii cu țigări nedeclarate autorității vamale – 59 și respectiv 130 de cutii, fiecare conținând câte 500 pachete de țigări de marcă autohtonă.În total, au fost ridicate 1.890.000 țigări. În paralel, polițiștii au descins cu percheziții la domiciliul unuia dintre suspecți, de unde au ridicat un arsenal întreg de mai multe tipuri de arme și muniții. În cadrul investigațiilor au fost reținuți șase cetățeni ai Moldovei, din Briceni (printre care și persoane cu rol de organizare a schemei de contrabandă), cu vârste cuprinse între 21 și 53 de ani, bănuiți de implicare în activitatea infracțională. Urmează ca procurorii PCCOCS să formuleze învinuirile pentru tentativă de contrabandă, în vederea continuării investigării dosarului penal, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și a altor legături cu activitatea de producere și comercializare ilegală a țigărilor, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Tragedie pe un șantier din Chișinău: un muncitor a murit electrocutat după ce bena autobasculantei a atins o linie electrică Liber TV
ÎCS „Premier Energy Distribution” SA atrage atenția asupra unui accident tragic produs marți, 21 octombrie, pe un șantier privat dintr-o suburbie a municipiului Chișinău. Potrivit companiei, incidentul a avut loc în timpul descărcării materialelor de construcție, când bena ridicată a unei autobasculante s-a apropiat periculos de conductorii unei linii electrice aeriene de medie tensiune (10 kV), provocând o tragedie soldată cu pierderea unei vieți omenești. Autoritățile competente investighează în prezent circumstanțele exacte ale incidentului. Primele constatări arată că lucrările se desfășurau în zona de protecție a rețelelor electrice, fără coordonare cu Operatorul Sistemului de Distribuție, fapt ce contravine prevederilor legale. În urma evenimentului, Premier Energy Distribution face un apel ferm către toate întreprinderile de construcții, diriginții de șantier și operatorii de utilaje speciale (autobasculante, automacarale, autopompe de beton etc.) să organizeze instruiri urgente privind regulile de securitate în apropierea rețelelor electrice. Compania reamintește că:  • Orice lucrare în zona de protecție a rețelelor electrice poate fi efectuată doar cu acordul scris al Operatorului Sistemului de Distribuție;  • Nerespectarea acestor reguli poate avea consecințe tragice și atrage răspundere administrativă sau penală. Totodată, Premier Energy Distribution îndeamnă populația să respecte câteva reguli esențiale de siguranță:  • Nu interveniți neautorizat în instalațiile sau zonele de protecție ale rețelelor electrice;  • Evitați manevrele cu utilaje în apropierea liniilor electrice;  • Nu manipulați obiecte înalte sau metalice sub liniile electrice;  • Mențineți o distanță sigură față de stâlpii și conductorii de înaltă tensiune. Compania subliniază că rețelele electrice sunt permanent sub tensiune și pot fi fatale la cea mai mică neatenție. Pentru raportarea defecțiunilor sau incidentelor, cetățenii pot contacta Serviciul 24h Premier Energy Distribution la numărul 022 43 11 11 sau la numărul local indicat în factură.
India aproape oprește complet importurile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor SUA – Bloomberg Liber TV
India urmează să reducă aproape la zero achizițiile de petrol din Rusia, în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite împotriva companiilor „Rosneft” și „Lukoil”, relatează Bloomberg, citând surse din cadrul rafinăriilor indiene. Potrivit publicației, directorii celor mai mari companii de prelucrare a petrolului din India au anunțat că, din cauza sancțiunilor, devine practic imposibil să efectueze plăți către furnizorii ruși. Toate tranzacțiile cu aceste companii trebuie închise până la 21 noiembrie 2025. Rusia a fost principalul furnizor de petrol al Indiei în ultimii trei ani, asigurând până la 36% din importurile totale de țiței ale țării. În contextul actual, rafinăriile indiene sunt nevoite să revină rapid la importurile din țările din Orientul Mijlociu, precum Arabia Saudită și Irak. Spre deosebire de India, China ar putea continua achizițiile de petrol rusesc, însă și Beijingul se confruntă cu temeri legate de posibile sancțiuni secundare din partea Washingtonului. Această decizie reprezintă una dintre cele mai mari lovituri economice recente pentru Moscova, care își pierdese deja o parte semnificativă din piața europeană a energiei după invadarea Ucrainei în 2022.
Un bărbat s-a ales cu arsuri și intoxicație după ce automobilul i-a luat foc din mers Liber TV
În seara zilei de 23 octombrie, la ora 22:52, Serviciul 112 a fost sesizat despre izbucnirea unui incendiu la un autoturism aflat pe strada Alba Iulia 204 din capitală. La fața locului a fost îndreptat un echipaj de pompieri. Salvatorii au stabilit că arderea s-a produs în timpul deplasării vehiculului. Flăcările au fost stinse de alți oameni până la intervenția pompierilor. Proprietarul automobilului a suferit intoxicație cu fum și arsuri ușoare la membrul superior stâng încercând să stingă incendiul cu forțe proprii. Acesta a fost preluat de echipajul SAMU și transportat în stare conștientă la spital pentru îngrijiri medicale. În urma incendiului, focul a afectat parțial secțiunea motorului al automobilului de model Renault Kadjar. Cauza izbucnirii incendiului și prejudiciul material urmează a fi stabilite de specialiști.
(VIDEO) Autocarul unei companii care a sprijinit Partidul „Democrația Acasă”, oprit de INI după trecerea frontierei. Vasile Costiuc acuză abuzuri din partea guvernării Liber TV
Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, acuză actuala guvernare că ar utiliza instituțiile statului pentru a se răzbuna pe cei care au sprijinit formațiunea sa în campania electorală. Potrivit parlamentarului, un autocar al unei companii de transport care i-ar fi oferit ajutor în mod legal în perioada alegerilor a fost oprit de către ofițeri ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), imediat după ce a trecut frontiera prin punctul Leușeni. „Unul din doi frați care ne-au ajutat în această campanie electorală și ne-au oferit autocarul legal, cu contract, tot cum trebuie — pentru că guvernarea nu poate ierta faptul că am trecut în Parlament — a fost oprit de către un Jeep cu patru indivizi care nu voiau să se legitimeze. Abia mai târziu am aflat că sunt de la INI”, a declarat Costiuc într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare. Deputatul a susținut că Poliția și Vama ar fi fost implicate într-o acțiune coordonată menită să intimideze compania de transport, care aduce colete din Marea Britanie și Irlanda către Republica Moldova. „La miezul nopții au venit poliția, vamele, echipele mobile, să-l aducă pe șofer la terminalul din Chișinău. Iată așa sunt metodele guvernării împotriva opoziției și a celor care ne-au ajutat”, a adăugat liderul „Democrația Acasă”. Contactată pentru reacție, Diana Fetco, șefa Secției Comunicare a Inspectoratului General al Poliției, a confirmat că un camion a fost oprit în seara respectivă, precizând că acțiunea a avut loc „în baza unor informații operative privind transportul de marfă de contrabandă”. „Au loc verificări, inclusiv în privința faptului dacă angajații serviciului vamal nu au admis anumite abateri”, a declarat Fetco. Potrivit surselor din cadrul partidului, după aproximativ două ore de verificări, autoritățile nu au descoperit nicio marfă de contrabandă, fiind întocmit un proces-verbal în acest sens. Reprezentanții INI prezenți la fața locului nu au putut prezenta niciun document oficial care să justifice oprirea vehiculului sau controlul amănunțit efectuat. Vasile Costiuc a anunțat că urmează să depună o plângere la Procuratură privind presupusele abuzuri comise de angajații INI și implicarea politică a conducerii Poliției în acțiuni de intimidare la adresa opoziției.﻿
Pacienții pot beneficia de servicii de chimioterapie și la Spitalul Raional Orhei Liber TV
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Orhei. Această măsură face parte din procesul de descentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de casă, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. Astfel, la Spitalul Raional Orhei va fi organizată și acordată chimioterapia pacienților oncologici, conform indicațiilor medicale stabilite de specialiști. Pacienții vor fi informați și îndrumați de medicii Institutului Oncologic, prin intermediul Consiliului multidisciplinar oncologic.Cheltuielile pentru aceste servicii vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prin intermediul contractelor Companiei Naționale pentru Asigurări în Medicină.Menționăm că, pe lângă Spitalul Raional Orhei, servicii similare de chimioterapie sunt oferite și în spitalele raionale din Florești, Sîngerei și Briceni, iar rețeaua urmează să fie extinsă treptat și în alte raioane.
Renato Usatîi: Guvernul trebuie format nu pe criterii politice, ci din profesioniști, chiar și din partide extraparlamentare! Liber TV
Pentru ca Republica Moldova să înregistreze schimbări reale și durabile, noul Guvern trebuie să fie alcătuit din profesioniști și format printr-un dialog deschis cu toate partidele politice, inclusiv cele extraparlamentare. Despre aceasta a declarat președintele Fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Renato Usatîi, după consultările cu președinta Maia Sandu. El a insistat ca discuțiile să vizeze nu doar desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, ci și nominalizarea miniștrilor, pentru a asigura o guvernare eficientă și reprezentativă. „Am venit cu un mesaj clar pentru doamna președinte: este esențial să respectăm principiile pe care le-am susținut atât în campania prezidențială, cât și înaintea alegerilor parlamentare. Dacă ne dorim cu adevărat să unim societatea și să aducem schimbări reale în țară, implicând cât mai mulți oameni în acest proces, Guvernul nu trebuie format pe criterii politice stricte. Ar fi benefic ca în componența sa să fie incluși reprezentanți ai mai multor partide, inclusiv extraparlamentare”, a declarat Renato Usatîi.El a oferi și un exemplu: „Dacă un partid care a obținut doar 2% din voturi are cel mai bun candidat pentru funcția de ministru al Sănătății sau pentru conducerea unei agenții, de ce să nu fie invitat în Guvern doar pentru că partidul său a luat 2%? Acesta a fost mesajul transmis doamnei președintă.”Referindu-se la candidatul propus pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, liderul Partidului Nostru a menționat că nu îl cunoaște personal, însă are informații care îl recomandă ca pe un bun economist. Totuși, aceasta nu înseamnă automat că va fi susținut, pentru că „nu se votează separat prim-ministru și separat miniștrii”.﻿
Partidul „Democrația Acasă” acuză stilul de guvernare al Maiei Sandu: „Republica Moldova riscă să semene cu Kremlinul, nu cu Europa” Liber TV
Partidul Democrația Acasă a lansat un comunicat dur la adresa președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, criticând modul în care aceasta gestionează procesul de desemnare a prim-ministrului. Formațiunea susține că șefa statului ar fi încălcat Constituția și principiul separației puterilor în stat.Potrivit comunicatului, partidul a participat la consultările privind desemnarea noului premier, însă consideră că acestea au fost doar „formale”, deoarece decizia privind candidatul ar fi fost luată anterior.„Maia Sandu a numit premierul cu o săptămână înainte de consultări, arătând lipsă de respect față de Constituție. Aceasta indică direcția politică: Republica Moldova va fi condusă de la Președinție, ignorând Parlamentul”, se menționează în declarația formațiunii.Reprezentanții Democrația Acasă afirmă că prin această practică Guvernul devine „emanația Președinției, nu a Parlamentului”, contrar prevederilor articolului 98 din Constituție, care stipulează că președintele desemnează candidatul la funcția de prim-ministru doar „după consultarea fracțiunilor parlamentare”.Formațiunea acuză Președinția de „încălcarea spiritului și literei Constituției”, avertizând că actualul stil de guvernare ar apropia Republica Moldova „mai degrabă de Est decât de Vest”.„Președinția Republicii Moldova începe să semene cu Kremlinul, nu cu instituțiile similare din Uniunea Europeană. Cetățenii au votat pentru democrație, pentru Europa și pentru România – nu pentru dictatură, Eurasia și Federația Rusă”, se mai arată în comunicatul semnat de conducerea partidului.
Blocul Alternativa, după consultările cu Maia Sandu: deschidere pentru dialog, dar decizia privind viitorul Guvern va fi luată după prezentarea programului și echipei Liber TV
Președintele fracțiunii parlamentare a Blocului ALTERNATIVA, Gaik Vartanean, și vicepreședinta fracțiunii, Olga Ursu, au prezentat Declarația oficială a formațiunii după consultările avute cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.Blocul Alternativa și-a exprimat disponibilitatea pentru dialog și negocieri cu viitorul candidat la șefia Guvernului, însă a precizat că o decizie privind susținerea politică a noului Cabinet va fi luată doar după prezentarea programului de guvernare și a echipei ministeriale.„Suntem deschiși pentru negocieri cu candidatul la funcția de prim-ministru, dar și pentru analiza listei integrale a propunerilor privind programul de guvernare și formarea echipei guvernamentale”, se arată în declarație.Reprezentanții Blocului au subliniat importanța normalizării relațiilor dintre administrația centrală și cea locală, în special la nivelul municipiului Chișinău. Ei au cerut încetarea presiunilor politice și administrative asupra primăriei capitalei și altor autorități locale, subliniind necesitatea unei colaborări bazate pe respect și deschidere între instituții.În același timp, formațiunea a pledat pentru un consens parlamentar pe teme de importanță majoră pentru cetățeni, precum reducerea sărăciei, creșterea veniturilor populației și combaterea corupției, inclusiv a celei electorale.Blocul Alternativa și-a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, dar și pentru reintegrarea pașnică a țării și demilitarizarea regiunii transnistrene.În ceea ce privește agenda parlamentară, fracțiunea consideră prioritare problemele capitalei, printre care: implementarea sistemului de parcări cu plată, definitivarea centurii Chișinăului, crearea poliției locale, programe de eficiență energetică, precum și majorarea normativului defalcărilor bugetare din partea statului către municipiu.La final, Blocul Alternativa și-a reafirmat poziționarea ca forță politică de centru, pro-europeană, care pledează pentru un dialog politic sănătos și o dezvoltare echilibrată a Republicii Moldova.
Anchetă privind corupția în procesul de amnistie: CNA, PA și INI au descins cu percheziții în mai multe locații din țară Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și în aplicarea prevederilor articolelor 91 și 92 din Codul penal. Faptele investigate au avut ca rezultat eliberarea din detenție a mai multor persoane condamnate la închisoare pe viață. În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe documente și alte obiecte relevante pentru anchetă.
Tentativă periculoasă la Ambasada Rusiei din București: un bărbat sub influența drogurilor a încercat să intre cu mașina în poarta misiunii diplomatice Liber TV
Noaptea trecută, un bărbat de 53 de ani a încercat să forțeze intrarea cu autoturismul în curtea Ambasadei Rusiei din București. Incidentul a avut loc în jurul orei 3:15, în noaptea de miercuri spre joi, și a fost oprit la timp de echipajele de jandarmi și de intervenție antiteroristă aflate în apropierea obiectivului. Potrivit surselor Observator, individul ar fi un medic stomatolog din Pitești, cunoscut cu antecedente penale și probleme recente cu legea. Acesta s-ar fi aflat sub influența a două substanțe psihoactive – benzodiazepină și amfetamină – în momentul incidentului. De asemenea, avea permisul de conducere suspendat. Conform acelorași surse, bărbatul ar fi fost implicat de curând într-un conflict cu un coleg de breaslă, în urma căruia, la începutul lunii septembrie, pe numele său a fost emis un ordin de protecție. Cei doi lucrau în aceeași clinică stomatologică, iar instanța a impus o distanță minimă între aceștia – de 10 metri în afara clinicii și 2 metri în interiorul acesteia. Într-un comunicat emis ulterior de Ambasada Rusiei la București, se precizează că unul dintre jandarmii aflați în post a încercat să discute cu bărbatul, însă acesta a devenit agitat, a început să strige și a încercat să lovească poarta cu mașina. Acesta a fost imediat imobilizat de forțele de ordine. Reprezentanții misiunii diplomatice au subliniat că securitatea Ambasadei nu a fost pusă în pericol, niciun angajat nu a fost rănit, iar clădirii nu i-au fost aduse daune materiale. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili motivele gestului bărbatului și circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.
Tragedie la Sângerei: un bărbat și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autocar Liber TV
Un bărbat de 56 de ani din satul Copăceni, raionul Sângerei, a murit după ce a fost lovit de un autocar în seara zilei de 22 octombrie. Accidentul s-a produs în jurul orei 18:50, pe o stradă din localitate. Potrivit informațiilor oferite de ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Sângerei, Lilia Harea, bărbatul traversa drumul în afara trecerii pentru pietoni în momentul impactului. Autocarul era condus de un șofer în vârstă de 67 de ani, care, conform verificărilor efectuate de poliție, nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma coliziunii, pietonul a fost aruncat pe carosabil și a decedat pe loc. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.
Mita – 2 000 de euro: Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de CNA și procurori pentru trafic de influență Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat din capitală, bănuit de trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi pretins și primit mijloace bănești de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru a adopta o decizie favorabilă. Acțiunile de documentare au fost realizate de CNA și procurori, iar în urma flagrantului au fost ridicate 2 000 de euro și alte probe relevante pentru cauză. În prezent, sunt întreprinse măsuri de investigație pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregii scheme infracționale.
Donald Trump anunță că va discuta cu liderul Chinei despre încheierea războiului din Ucraina Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că intenționează să abordeze subiectul războiului dintre Rusia și Ucraina în cadrul viitoarei sale întâlniri cu liderul Chinei, Xi Jinping. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu citat de CNN. „Voi discuta cu el despre cum putem pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina — fie că este vorba despre petrol, energie sau altceva. Și cred că el va fi foarte receptiv”, a spus Trump. Liderul american a adăugat că, în opinia sa, președintele chinez ar putea avea o influență semnificativă asupra liderului rus Vladimir Putin în privința acestui conflict. Anterior, Trump anunțase că a decis să anuleze întâlnirea programată cu Vladimir Putin, deși a subliniat că discuțiile dintre cei doi „au decurs bine”, dar „nu au dus la rezultate concrete”. De asemenea, președintele SUA a comentat și subiectul livrărilor de rachete „Tomahawk” către Ucraina, precizând că instruirea necesară pentru utilizarea acestor arme ar dura cel puțin șase luni. „Singura opțiune ar fi ca noi înșine să le lansăm, dar nu vom face acest lucru”, a subliniat Trump.
