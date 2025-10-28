Maia Sandu l-a avansat pe Viorel Cernăuțeanu la gradul de chestor-șef și l-a decorat pe Lilian Carabet cu Ordinul „Credință Patriei”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat două decrete prin care a oferit distincții unor reprezentanți de rang înalt ai Inspectoratului General al Poliției (IGP).Potrivit documentelor semnate la 27 octombrie 2025, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a fost avansat la gradul special de chestor-șef, una dintre cele mai înalte funcții din structura Ministerului Afacerilor Interne.Totodată, printr-un alt decret prezidențial, Lilian Carabet, șef adjunct al IGP, a fost decorat cu Ordinul „Credință Patriei”, clasa III, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la menținerea ordinii publice, asigurarea securității statului și îndeplinirea exemplară a datoriei de serviciu.Ambele decrete au intrat în vigoare la data semnării.
Tragedie la sala de forță din Capitală: un adolescent de 16 ani a murit subit în timpul antrenamentului # Liber TV
Un adolescent de 16 ani a murit subit, în timp ce se afla la o sală de forță din sectorul Botanica al Capitalei, transmite pulsmedia.md. Tragedia s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 20:12, pe strada Sarmisegetuza.Potrivit Svetlanei Scripnic, ofițerul de presă al Poliției Capitalei, victima era elev în anul întâi la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale. Tânărului i s-ar fi făcut brusc rău în timpul antrenamentului, prăbușindu-se la podea.Un echipaj medical a fost chemat de urgență la fața locului, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.Potrivit medicului-legist, pe corpul băiatului nu au fost depistate semne de moarte violentă. Cadavrul a fost transportat la Centrul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuate expertize de laborator pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.Poliția a deschis o anchetă pentru a clarifica toate circumstanțele tragediei.
CNA documentează o schemă de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Un funcționar a fost reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate # Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită de Centrul Național Anticorupție, în baza unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunilor de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit probelor acumulate, funcționari ai SFS ar fi implementat o schemă ilegală prin care sistematic pretindeau și primeau sume de bani de la diverși agenți economici, pentru a nu întocmi acte de control fiscal, a omite documentarea unor încălcări depistate în activitatea comercială sau pentru aplicarea unor sancțiuni mai blânde. Sumele pretinse ar fi variat, în medie, în jurul a 500 de euro, în funcție de gravitatea neregulilor constatate. În urma acțiunilor procesuale desfășurate astăzi, un funcționar public din cadrul Serviciului Fiscal de Stat a fost reținut pentru 72 de ore, iar alte trei persoane sunt cercetate în stare de libertate. În prezent, CNA și Procuratura mun. Cahul desfășoară percheziții, audieri și alte măsuri de urmărire penală în vederea stabilirii întregii rețele de complicitate și documentării complete a faptelor.
Alexandru Munteanu își completează echipa guvernamentală: noi propuneri pentru Ministerul Muncii și Ministerul Mediului # Liber TV
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă procesul de formare a echipei guvernamentale, anunțând astăzi noi propuneri pentru funcțiile de miniștri și conducători ai unor instituții-cheie. Potrivit unei postări publicate pe pagina sa oficială, Munteanu a propus-o pe Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, pentru funcția de ministru al Muncii și Protecției Sociale. Totodată, Gheorghe Hajder, actual secretar de stat la Ministerul Mediului, este propus pentru a prelua conducerea Ministerului Mediului. Premierul desemnat i-a mulțumit, de asemenea, lui Alexei Buzu, care a acceptat să devină Secretar General al Cancelariei de Stat. „Împreună, ne vom asigura că fiecare instituție va lucra eficient, în slujba oamenilor, pentru a implementa reformele necesare și pentru a avansa pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a declarat Alexandru Munteanu. Noile nominalizări se adaugă celor anunțate anterior, când premierul desemnat a prezentat alți membri propuși pentru Cabinetul său: • Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina (2021–2025), propus pentru funcția de Viceprim-ministru pentru Reintegrare; • Eugen Osmochescu, expert în dezvoltare economică, digitalizare și reforme instituționale, cu peste 25 de ani de experiență în colaborare cu organizații internaționale precum Banca Mondială, Uniunea Europeană și OECD, nominalizat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării; • Andrian Gavriliță, economist cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul politicilor publice și afacerilor internaționale, propus pentru funcția de ministru al Finanțelor. Cu o zi mai devreme, Munteanu a prezentat și alte trei nominalizări: • Emil Ceban, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, pentru funcția de ministru al Sănătății; • Vladislav Cojuhari, secretar general al MAI, pentru funcția de ministru al Justiției; • Cristian Jardan, jurnalist și fost consilier politic în Cabinetul premierului Dorin Recean, pentru funcția de ministru al Culturii.
Tragedie la Briceni: Un bărbat a murit după ce camionul pe care îl conducea s-a izbit într-un copac # Liber TV
Un accident rutier cumplit s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 20:08, la ieșirea din localitatea Tabani, raionul Briceni. Un bărbat de 38 de ani și-a pierdut viața după ce camionul de marca Mercedes pe care îl conducea s-a izbit violent într-un copac, transmite pulsmedia.md.Potrivit datelor preliminare, șoferul ar fi pierdut controlul volanului, iar camionul a derapat de pe carosabil, lovindu-se puternic de un copac aflat pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic, încât bărbatul a decedat pe loc, înainte de sosirea echipajului medical.La fața locului au intervenit pompierii, care au fost nevoiți să descarcereze corpul victimei dintre fiarele contorsionate ale camionului.Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili cauza exactă a producerii tragediei.
Lituania închide granița cu Belarus pe termen nedeterminat, după mai multe incidente cu baloane contrabandiste # Liber TV
Guvernul Lituaniei intenționează să închidă pe termen nedeterminat frontiera cu Belarus, în urma unei serii de incidente provocate de baloane meteorologice încărcate cu țigări de contrabandă lansate de pe teritoriul belarus.Premierul Inga Ruginienė a declarat că, numai în ultima săptămână, aeroporturile lituaniene au fost închise de patru ori, iar peste 140 de zboruri au fost anulate din cauza acestor baloane.„Este un semnal clar adresat Belarusului: atacurile hibride nu vor fi tolerate”, a subliniat șefa Guvernului.Decizia oficială privind închiderea frontierei urmează să fie discutată în cadrul ședinței guvernamentale din 29 octombrie, însă, potrivit Ruginienė, forțele armate lituaniene vor fi autorizate încă de luni să doboare orice balon suspect detectat în spațiul aerian al țării.Totodată, Lituania va consulta partenerii din NATO și va analiza un nou pachet de sancțiuni împotriva Belarusului, ca răspuns la acțiunile considerate drept „provocări deliberate și periculoase” la adresa securității naționale
Ion Ceban propune ca primarul general al Capitalei să facă parte din Guvern: „Este legal, logic și corect” # Liber TV
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit cu o propunere inedită privind includerea primarului Capitalei în componența Guvernului Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute luni dimineață, în cadrul ședinței serviciilor operative ale Primăriei.„Ar fi legal, logic și corect ca primarul capitalei unde locuiesc și activează aproape un milion de cetățeni, ca să nu zic aproape jumătate din populația țării, să fie și membru de guvern. Este capitala țării unde activitatea economică formează în mare parte bugetul de stat, care întreține toată țara. Colaborarea și comunicarea dintre cele două instituții trebuie să fie directă și nu prin diverși soli sau intermediari cum s-a întâmplat până acum”, a declarat Ion Ceban.Edilul a subliniat că o asemenea măsură ar contribui la o mai bună coordonare între autoritățile locale și cele centrale, evitând blocajele și întârzierile birocratice.În același context, Ion Ceban a comentat procesul de formare a noului cabinet de miniștri, menționând că „numirile în funcțiile ministeriale trebuie să fie bazate pe profesionalism, nu pe apartenența politică”.Totodată, primarul Capitalei a cerut Guvernului să revizuiască urgent sistemul de salarizare din administrațiile publice locale, acolo unde veniturile angajaților sunt considerabil mai mici decât ale funcționarilor guvernamentali.„Ceea ce este foarte important, este să fie revizuită în scurt timp toată abordarea vizavi de salariile angajaților din administrația publică locală. Discrepanța între salariile celor de la guvernare și cele din primării este una enormă. În multe primării este lipsă de specialiști anume din această cauză”, a mai adăugat Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa.
Schemă de 6 milioane de lei, descoperită la o companie care facilita obținerea cetățeniei Moldovei și României: percheziții și persoane vizate # Liber TV
Procurorii PCCOCS, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat și cu sprijinul angajaților Fulger, au descoperit o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, prin care statul ar fi fost prejudiciat cu peste 6 milioane de lei.Potrivit anchetei, o companie care oferea servicii de perfectare a actelor pentru facilitarea obținerii cetățeniei Republicii Moldova și României nu ar fi declarat veniturile reale încasate de la clienți. În cadrul operațiunii au fost efectuate 12 percheziții la sediile și domiciliile unor contribuabili implicați.Conform datelor din dosar, după ce solicitanții obțineau cetățenia Republicii Moldova, compania îi ajuta să perfecteze dosarele pentru cetățenia română, depuse ulterior la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România.Procurorii susțin că încasările pentru aceste servicii erau efectuate în lei, valută străină și monedă electronică, fără a fi reflectate în contabilitate și fără achitarea impozitelor corespunzătoare.În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, sume de bani în valută națională și străină, procuri și alte acte cu semne de falsificare, multe dintre acestea fiind perfectate pentru cetățeni ai Federației Ruse.Pe caz, sunt investigate compania vizată și două persoane din conducerea acesteia. Procurorii continuă cercetările pentru a identifica toate persoanele implicate, a recupera prejudiciul și a aplica măsurile legale necesare.Autoritățile reamintesc că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
Alexandru Munteanu a anunțat noi propuneri pentru Cabinet: Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță în lista miniștrilor desemnați # Liber TV
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă să-și completeze echipa guvernamentală cu profesioniști din diverse domenii, anunțând noi propuneri pentru funcțiile de miniștri și vicepremieri.Într-o postare publicată astăzi, Munteanu a declarat că își dorește „o echipă de profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate”, și a anunțat trei noi nominalizări.Astfel, Valeriu Chiveri, diplomat de carieră și ambasador al Republicii Moldova în Ucraina în perioada 2021–2025, este propus pentru funcția de Viceprim-ministru pentru Reintegrare.De asemenea, Eugen Osmochescu, expert cu peste 25 de ani de experiență în dezvoltare economică, digitalizare și reforme instituționale, este nominalizat la conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Acesta a colaborat de-a lungul timpului cu organizații internaționale precum Banca Mondială, Uniunea Europeană, OECD și CEFTA.Totodată, Andrian Gavriliță, economist cu o experiență de peste două decenii în domeniul politicilor publice și al afacerilor internaționale, este propus pentru funcția de ministru al Finanțelor, urmând să contribuie la modernizarea blocului financiar și la dezvoltarea sustenabilă a economiei.Aceste anunțuri vin la o zi după ce premierul desemnat a prezentat alți trei membri propuși pentru Cabinetul său: Emil Ceban, rectorul USMF „Nicolae Testemițanu”, propus pentru funcția de ministru al Sănătății; Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al MAI, propus pentru funcția de ministru al Justiției; Cristian Jardan, jurnalist și fost consilier politic în Cabinetul prim-ministrului Dorin Recean, propus pentru funcția de ministru al Culturii.„Continuăm discuțiile pentru a ne asigura că formăm o echipă capabilă să implementeze un plan guvernamental care să aducă bunăstare cetățenilor și creștere economică, pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a menționat Alexandru Munteanu.
Premierul desemnat Alexandru Munteanu anunță primele trei nume din viitorul Cabinet: Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan # Liber TV
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a făcut publice, astăzi, primele trei propuneri care ar putea face parte din noua garnitură guvernamentală. Într-o postare pe rețelele de socializare, Munteanu le-a mulțumit colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din viitorul Cabinet de miniștri.„Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet. Continuăm discuțiile pentru a ne asigura că formăm o echipă capabilă să implementeze un plan guvernamental care să aducă bunăstare cetățenilor și creștere economică, pe drumul nostru de aderare la Uniunea Europeană”, a scris Munteanu.Potrivit premierului desemnat: Profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat în științe medicale și rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, este propus pentru funcția de ministru al Sănătății; Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, ar urma să preia portofoliul Justiției; Cristian Jardan, jurnalist și manager media, fost consilier politic în Cabinetul premierului Dorin Recean, este propus pentru funcția de ministru al Culturii.Alexandru Munteanu a fost desemnat recent de președinta Maia Sandu pentru a forma un nou guvern.
Moment istoric pentru România creștină: Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu au sfințit Catedrala Națională – simbol al unității și al credinței românești # Liber TV
Catedrala Națională, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită astăzi, 26 octombrie 2025, într-o ceremonie grandioasă oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și Patriarhul României Daniel, în prezența a zeci de mii de credincioși, oficiali și demnitari ai statului român.Evenimentul marchează finalizarea picturii în mozaic și a lucrărilor majore la interior, după mai bine de 15 ani de eforturi susținute. Peste 25.000 de credincioși au asistat la slujba de sfințire din afara Catedralei, în timp ce aproximativ 3.000 de invitați – membri ai Sfântului Sinod, ierarhi, clerici, reprezentanți ai autorităților și ai lumii culturale – au fost prezenți în interiorul lăcașului. Printre participanți s-au numărat președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului și numeroși reprezentanți ai administrației publice.Patriarhul Daniel a vorbit despre momentul sfințirii ca despre o „împlinire a unui ideal românesc și spiritual”, amintind că lucrările au fost posibile datorită sprijinului statului, al Bisericii și al miilor de credincioși care au contribuit material și prin rugăciune.„Aducem mulțumire lui Dumnezeu că ne-a ajutat ca, de la slujba de târnosire din anul 2018, să continuăm amplele lucrări de finisaje exterioare și pictarea la interior în tehnica mozaic. Mulțumim tuturor binefăcătorilor, sponsorilor și celor care au cerut să fie pomeniți la Sfântul Altar. Această Catedrală este un dar al neamului românesc pentru Dumnezeu și o mărturie a credinței noastre”, a spus Patriarhul Daniel.La rândul său, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a subliniat importanța spirituală și simbolică a Catedralei pentru întreaga Ortodoxie, felicitând Biserica Ortodoxă Română pentru cele două aniversări istorice din 2025: 140 de ani de autocefalie și 100 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie.„Ne bucurăm și pentru recenta canonizare de către Patriarhia Ecumenică a patru Cuvioși aghioriți de neam român. Catedrala Națională este un semn al comuniunii dintre Bisericile Ortodoxe surori și o expresie a credinței vii a poporului român”, a transmis Sanctitatea Sa Bartolomeu I.La finalul slujbei, Patriarhul Daniel i-a oferit Patriarhului Bartolomeu I o icoană bizantină din mozaic, în semn de recunoștință pentru sprijinul spiritual acordat Bisericii Ortodoxe Române.Catedrala Națională va fi deschisă publicului în fiecare zi până pe 31 octombrie, inclusiv noaptea, pentru ca toți cei care doresc să poată „se închine la altar”. Accesul general este permis începând cu ora 20:00.Prin această sfințire, România bifează un moment de înălțare spirituală și unitate națională, iar Catedrala Mântuirii Neamului devine, mai mult ca oricând, un simbol al credinței, al demnității și al speranței poporului român.
Mesaj către Trump? Putin anunță testarea rachetei „Burevestnik” cu propulsie nucleară, capabilă să ocolească orice sistem antirachetă # Liber TV
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că Rusia a finalizat testarea rachetei de croazieră „Burevestnik”, echipată cu un sistem de propulsie nucleară. Potrivit șefului Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, testul a avut loc pe 21 octombrie, iar racheta a zburat timp de aproximativ 15 ore, parcurgând o distanță de 14.000 de kilometri. Oficialul rus a afirmat că „Burevestnik” este capabilă să depășească orice sistem de apărare antirachetă existent.Declarațiile vin în contextul noilor sancțiuni impuse de administrația președintelui american Donald Trump împotriva celor mai mari companii petroliere rusești, precum și al presiunilor asupra altor state de a renunța la importurile de energie din Federația Rusă.Analiștii ruși interpretează anunțul Kremlinului drept un mesaj indirect adresat Washingtonului. Dacă testarea rachetei „Oresnik” – de rază medie – a fost văzută ca un avertisment pentru statele europene, „Burevestnik” ar reprezenta deja o demonstrație de forță îndreptată către Statele Unite. Potrivit acestor interpretări, Moscova ar sugera că este pregătită pentru o escaladare în cazul în care Occidentul ar livra Ucrainei rachete de tip „Tomahawk” sau ar înăspri semnificativ sancțiunile economice.Deși Washingtonul susține că măsurile economice au scopul de a „constrânge Rusia spre pace” și pot fi ridicate odată cu încetarea ostilităților, tot mai multe semnale indică o strategie pe termen lung de reducere a influenței energetice a Rusiei pe piața globală. Uniunea Europeană, spre exemplu, a anunțat că nu va reveni la importurile de gaz și petrol rusesc nici după terminarea războiului din Ucraina.În aceste condiții, anunțul lui Putin privind testarea rachetei „Burevestnik” pare a fi nu doar o demonstrație tehnologică, ci și un răspuns simbolic la presiunea economică exercitată de Statele Unite — un nou episod în confruntarea strategică dintre Moscova și Washington.
Organizația PSD din Republica Moldova îl susține pe Sorin Grindeanu la președinția partidului # Liber TV
Organizația Partidului Social Democrat (PSD) România din Republica Moldova și-a desfășurat la Chișinău, conferința anuală, în cadrul căreia a fost aprobată lista delegaților care vor participa la Congresul PSD din 7 noiembrie 2025, ce va avea loc la București.Potrivit președintelui organizației, Iurie Ciocan, participanții la ședință au decis în unanimitate să susțină echipa condusă de Sorin Grindeanu, candidat la funcția de președinte al PSD România, precum și propunerile de modernizare a statutului partidului.„Organizația PSD România din Republica Moldova va merge la Congres cu un mesaj clar de unitate și modernizare, bazată pe valorile naționale și creștine ale poporului român. Susținem echipa condusă de Sorin Grindeanu, pentru că promovează un proiect politic echilibrat, realist și profund românesc”, a declarat Iurie Ciocan.Liderul social-democraților din Republica Moldova a subliniat că PSD are o misiune importantă în consolidarea legăturilor dintre cele două maluri ale Prutului, iar organizația de la Chișinău reprezintă „o punte vie între românii din Republica Moldova și cei din România”.„Ne dorim ca vocea românilor din Republica Moldova să fie tot mai bine auzită la București. Credem în valorile social-democrației românești, care pun în centrul acțiunii omul, familia, solidaritatea și respectul față de identitatea națională”, a adăugat Ciocan.Conferința PSD România în Republica Moldova s-a încheiat cu adoptarea unei rezoluții de susținere a echipei Sorin Grindeanu, însoțită de angajamentul organizației de a contribui activ la procesul de modernizare a partidului și la întărirea relațiilor dintre cele două state românești.
Vlad Filat o acuză pe Maia Sandu de „derapaje autoritare” și extinderea controlului asupra presei și justiției: „Republica Moldova nu e monarhie” # Liber TV
Fostul prim-ministru și lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, lansează un mesaj public dur la adresa președintei Maia Sandu, acuzând-o de abuz de putere, control politic asupra instituțiilor statului și deviere de la principiile democratice.Într-un clip video și o postare pe rețelele sociale, Filat afirmă că, în loc să consolideze democrația, actuala conducere „a subordonat instituțiile și a transformat lupta împotriva dezinformării într-un instrument de control politic”.„Republica Moldova a ales calea europeană pentru a garanta supremația legii, separarea puterilor și respectul pentru drepturile omului. Totuși, atunci când statul extinde controlul asupra presei, asupra avocaților sau asupra alegerilor, se creează impresia periculoasă că puterea confundă interesul public cu propriul interes politic”, a declarat Filat.Liderul PLDM o acuză pe Maia Sandu că, sub pretextul combaterii dezinformării, limitează libertatea presei și tolerează abuzuri împotriva avocaților și opoziției. El a făcut trimitere la articolul 10 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, subliniind că „libertatea de exprimare este coloana vertebrală a democrației”.„A limita presa sub pretextul luptei împotriva dezinformării este o abatere gravă. În democrație, puterea trebuie să suporte disconfortul criticii, nu cetățeanul. Când oamenii se tem să vorbească, democrația moare, chiar dacă instituțiile funcționează formal”, a spus el.Filat a criticat și încercările puterii de a influența profesia de avocat, afirmând că un avocat „nu este funcționar al statului, ci apărătorul cetățeanului împotriva statului”.Totodată, fostul premier a acuzat-o pe Maia Sandu că și-ar fi asigurat controlul asupra instituțiilor cheie ale statului, invocând reforma justiției, vettingul, modificarea legilor Curții Constituționale și crearea Centrului pentru Combaterea Dezinformării.„Toate converg spre un singur centru de comandă: Maia Sandu. Ați fost numită regină. Din păcate, ați interpretat greșit această metaforă. Republica Moldova nu e monarhie, iar Constituția, nu voința personală, definește rolurile politice”, afirmă Filat în mesajul său.El o acuză pe șefa statului că a sprijinit deschis PAS în campania electorală și că a ignorat Parlamentul, acționând unilateral în desemnarea premierului și „substituind procesele democratice”.De asemenea, Filat a făcut referire la acțiunile în instanță intentate de Maia Sandu împotriva unor cetățeni și jurnaliști:„Ce să înțeleagă cetățeanul când vede puterea folosită abuziv? Când acționați în judecată o consăteană, amenințați cetățeni și cereți 100.000 de lei unui jurnalist pentru opinii critice? Aceasta nu este democrația promisă.”În final, Vlad Filat o îndeamnă pe președinta Maia Sandu să revină la „echilibrul constituțional, pluralism și respectul pentru drepturile fiecărui om”, avertizând că „istoria nu-i iartă pe cei care confundă puterea cu dreptatea”.
Trei judecători din Soroca, acuzați că s-au îmbătat și au agresat un angajat al unei stații PECO. CSM a fost sesizat, iar unul dintre ei a provocat un accident rutier # Liber TV
O sesizare care vizează trei judecători de la Judecătoria Soroca a ajuns pe masa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), după un incident scandalos petrecut în noaptea de 9 octombrie curent. Potrivit surselor citate de PulsMedia.md, magistrații Ghenadie Tocaiuc, Dinu Brașoveanu și Ghenadie Purici s-ar fi aflat în stare de ebrietate la o stație PECO „Vento” din municipiul Soroca, unde ar fi agresat un operator și ar fi distrus bunuri.Conform surselor din cadrul Procuraturii Soroca, citate de aceeași publicație, în urma altercației a fost necesară intervenția poliției pentru a calma spiritele. În momentul în care oamenii legii au ajuns la fața locului, judecătorul Ghenadie Tocaiuc ar fi urcat într-un automobil de marca Volkswagen și ar fi încercat să fugă, însă, fiind în stare avansată de ebrietate, a pierdut controlul volanului și s-a izbit într-o bordură.Tocaiuc ar fi refuzat să fie testat cu aparatul Drager și ar fi încercat să-i intimideze pe polițiști, prezentându-le legitimația de judecător. Ulterior, acesta a fost dus la spital pentru prelevarea probelor biologice. Potrivit rezultatelor de laborator, magistratul avea o concentrație de alcool de 2,87 g/l în sânge, în condițiile în care legislația consideră 0,7 g/l drept grad avansat de ebrietate.Sursele PulsMedia.md afirmă că Procuratura Soroca a inițiat o cauză penală în acest caz, iar Consiliul Superior al Magistraturii urmează să examineze sesizarea privind comportamentul celor trei magistrați.Ghenadie Tocaiuc nu este la prima controversă. În decembrie 2022, el a dispus eliberarea înainte de termen a omului de afaceri Adrian Nichifor (actualmente Lupei), condamnat la 17 ani și jumătate de închisoare pentru omor. Decizia a fost intens criticată la acel moment, după ce s-a constatat că Nichifor beneficiase de condiții de detenție preferențiale și fusese considerat „reabilitat”, deși evaluările psihologice indicau risc de recidivă.Deși procurorul general interimar Ion Munteanu a solicitat atunci acordul CSM pentru pornirea urmăririi penale pe numele judecătorului Tocaiuc, sesizarea a fost respinsă cu 5 voturi împotrivă și 3 pentru.În prezent, cazul de la Soroca ridică din nou semne de întrebare asupra integrității și comportamentului unor magistrați, în condițiile în care unul dintre ei ar fi fost implicat direct într-un accident rutier în stare de ebrietate și ar fi agresat un angajat al unei stații PECO.CSM urmează să decidă în perioada următoare măsurile care se impun în privința celor trei judecători.
(FOTO) Ziua Armatei României, marcată în Republica Moldova: ceremonie militar-religioasă la Tălăiești, raionul Hîncești # Liber TV
Ziua Armatei României, sărbătorită anual la 25 octombrie, a fost marcată și în Republica Moldova printr-un ceremonial militar-religios organizat în localitatea Tălăiești, raionul Hîncești, cu prilejul reinaugurării parcelei eroilor români.La eveniment a participat ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, alături de reprezentanți ai autorităților moldovene și române, ai administrației publice locale și ai comunității din Tălăiești.În discursul său, ambasadorul Țurcanu a subliniat semnificația profundă a zilei de 25 octombrie și importanța recunoștinței față de eroii care au luptat pentru libertate și unitate.„Acest omagiu adus eroilor cunoscuți și necunoscuți ne reamintește că pacea nu este un dat, ci un efort constant de apărare a valorilor care ne unesc: libertatea, demnitatea și respectul reciproc”, a declarat diplomatul român.El a adăugat că România își continuă misiunea de garant al păcii și securității în regiune, acționând în spiritul cooperării și solidarității euroatlantice.La activitate au luat parte secretarul de stat din Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Ghenadie Cojocaru, conducerea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, reprezentanți ai Agenției pentru Știință și Memorie Militară, președintele Consiliului Raional Hîncești, Iurie Levinschi, primarul comunei Crasnoarmeiscoe, Alexandru Todoseiciuc, precum și membrii Biroului atașatului apărării din cadrul Ambasadei României.Ziua Armatei României a fost instituită prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959 și marchează eliberarea, la 25 octombrie 1944, a ultimei localități aflate sub ocupație străină — orașul Carei.În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, aproximativ 540.000 de militari români au luptat pe front, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți.Prin jertfa lor, Armata Română a contribuit decisiv la eliberarea teritoriului național și la marea victorie din 9 mai 1945, care a marcat sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa.
ULTIMA ORĂ! Explozie într-un bloc din Florești: două persoane rănite, peste 50 de locatari evacuați # Liber TV
O explozie puternică s-a produs în dimineața zilei de 25 octombrie 2025 într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din orașul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite în urma deflagrației. Este vorba despre proprietarul apartamentului, un bărbat de 68 de ani, care a suferit arsuri în regiunea capului, și o minoră de 17 ani din apartamentul vecin, care s-a ales cu contuzie. Ambele persoane au fost transportate la spitalul raional Florești, în stare stabilă.În urma incidentului, 51 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuate din blocul afectat. Explozia a deteriorat pereții și geamurile apartamentului unde s-a produs deflagrația, dar și ferestrele locuințelor de la etajele 2 și, parțial, 3.Pentru gestionarea situației, la fața locului a fost constituit Statul Major al IGSU, iar Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Florești urmează să decidă măsurile de cazare temporară pentru locatari și să evalueze siguranța structurii blocului.Autoritățile investighează circumstanțele producerii exploziei.
Maia Sandu, în vizită la București: va participa la Slujba de Sfințire a Catedralei Naționale # Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul vizitei, Președinta Maia Sandu va avea o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan.Pictura Catedralei Naționale (cunoscută și drept Catedrala Mânturii Neamului) va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2026 de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.La ceremonia religioasă sunt așteptate aproximativ 10.000 de persoane, din care 2.500 de invitați vor fi în interiorul catedralei, iar alte 8.000 de persoane vor putea urmări slujba în curtea interioară a catedralei.Credincioși din toată țara, alții decât cei invitați și veniți cu preoții lor din eparhiile din toată țara, vor putea să intre în Catedrala Națională, inclusiv în Sfântul Altar, începând de duminică seara, de la ora 20:00.Cei cu invitații oficiale se pot închina în altar imediat după Liturghia de Sfințire. Aceasta începe la ora 10:00.Se așteaptă, ca vreme de o săptămână, numărul pelerinilor la noua catedrală să treacă de 100.000.Potrivit tradiției bisericești din lumea ortodoxă, femeile și laicii obișnuiți nu pot intra în altarul unei biserici sau mănăstiri, cu excepția călugărițelor și a unor enoriași bărbați, dar numai cu binecuvântarea unui preot.Singura zi în care această interdicție nu mai funcționează este ziua sfințirii acelei biserici sau mănăstiri.Acesta este motivul practic pentru care mulți credincioși ortodocși țin să viziteze această cea mai mare catedrală din lumea ortodoxă, exact duminică, pe 26 octombrie, de Sf. Dumitru, când va fi sfințit altarul. Este și motivul pentru care mai ales femeile care fac acest pelerinaj nu îl pot amâna pentru altă dată, oricât de mare ar fi aglomerația.Catedrala - ridicată de-a lungul ultimilor 20 de ani - este suficient de mare să rivalizeze pe linia de orizont a Bucureștiului cu Palatul Parlamentului, clădire ridicată în anii '80, cu imense sacrificii, la ordinul dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu. Acesta i-a făcut loc demolând zeci de mii de hectare din Bucureștiul istoric.Catedrala supra-numită deja Națională, are hramul Sf. Andrei, potrivit tradiției, Apostolul Românilor și pe cel al Înălțării Domnului, sărbătoare celebrată în România ortodoxă și ca Ziua Eroilor.De altfel, selecția chipurilor de sfinți zugrăviți în Catedrală face dese trimiteri la națiunea română, romanitate și românism.
Veronica Mihailov-Moraru nu va mai fi ministră a Justiției: a fost numită consilier prezidențial în domeniul justiției # Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției, anunță instituția prezidențială. Noul consilier își va începe activitatea la 11 noiembrie 2025. Potrivit comunicatului emis de Președinție, Mihailov-Moraru are o experiență vastă în domeniul juridic, activând de-a lungul anilor în instituții publice și organizații neguvernamentale. Ea s-a implicat activ în elaborarea și implementarea politicilor de consolidare a statului de drept, în promovarea măsurilor anticorupție și a drepturilor omului. „Începând din februarie 2023, doamna Mihailov-Moraru exercită funcția de ministru al justiției al Republicii Moldova, după ce anterior a ocupat funcția de secretar de stat în același minister. A fost implicată activ în procesul de reformare a justiției, promovând inițiative menite să sporească transparența, eficiența și integritatea sistemului judiciar”, se menționează în comunicatul Președinției. În cadrul unei conferințe de presă din 24 octombrie, actuala ministră a justiției a fost întrebată dacă va face parte din viitorul Guvern, însă a evitat să confirme, afirmând că „este corect să lăsăm această prerogativă noului prim-ministru”.
S-a dat drept angajat de bancă și a furat bani din conturi: tânăr de 19 ani, reținut la Chișinău # Liber TV
Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal, fiind bănuit de implicarea în cel puțin cinci cazuri de escrocherie cu date bancare, comise în sectorul Rîșcani al capitalei.În patru dintre episoade, suspectul s-ar fi prezentat ca reprezentant al unor bănci comerciale, contactând telefonic victimele, convingându-le să divulge datele cardurilor bancare, sub pretextul prevenirii unor tranzacții neautorizate.Într-un alt caz, tânărul s-ar fi dat drept angajat al unei companii de telefonie mobilă, determinând victima să ofere acces la aplicația bancară din telefon, ulterior, de pe contul acesteia fiind sustrași banii.În total, cinci persoane au fost prejudiciate cu peste 168 000 de lei.Suspectul a fost identificat, reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani.
(VIDEO) Contrabandă de amploare la Lipcani: 1,8 milioane de țigări, ascunse printre plante decorative, spre București. Șase bănuiți au fost reținuți # Liber TV
În baza informațiilor parvenite din partea ofițerilor Inspectoratului de Poliție Briceni a fost posibilă ridicarea unei capturi masive de țigări de contrabandă la postul vamal de frontieră Lipcani- Rădăuți- Prut. Cele două autocamioane ar fi urmat să ajungă în București, cu transportarea oficială a puieților decorativi.Totuși, în urma informației parvenite de la polițiștii din Briceni s-a dispus controlul fizic detaliat al mijloacelor de transport. În urma verificărilor, în spatele plantelor decorative, au fost depistate cutii cu țigări nedeclarate autorității vamale – 59 și respectiv 130 de cutii, fiecare conținând câte 500 pachete de țigări de marcă autohtonă.În total, au fost ridicate 1.890.000 țigări. În paralel, polițiștii au descins cu percheziții la domiciliul unuia dintre suspecți, de unde au ridicat un arsenal întreg de mai multe tipuri de arme și muniții. În cadrul investigațiilor au fost reținuți șase cetățeni ai Moldovei, din Briceni (printre care și persoane cu rol de organizare a schemei de contrabandă), cu vârste cuprinse între 21 și 53 de ani, bănuiți de implicare în activitatea infracțională. Urmează ca procurorii PCCOCS să formuleze învinuirile pentru tentativă de contrabandă, în vederea continuării investigării dosarului penal, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și a altor legături cu activitatea de producere și comercializare ilegală a țigărilor, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Tragedie pe un șantier din Chișinău: un muncitor a murit electrocutat după ce bena autobasculantei a atins o linie electrică # Liber TV
ÎCS „Premier Energy Distribution” SA atrage atenția asupra unui accident tragic produs marți, 21 octombrie, pe un șantier privat dintr-o suburbie a municipiului Chișinău. Potrivit companiei, incidentul a avut loc în timpul descărcării materialelor de construcție, când bena ridicată a unei autobasculante s-a apropiat periculos de conductorii unei linii electrice aeriene de medie tensiune (10 kV), provocând o tragedie soldată cu pierderea unei vieți omenești. Autoritățile competente investighează în prezent circumstanțele exacte ale incidentului. Primele constatări arată că lucrările se desfășurau în zona de protecție a rețelelor electrice, fără coordonare cu Operatorul Sistemului de Distribuție, fapt ce contravine prevederilor legale. În urma evenimentului, Premier Energy Distribution face un apel ferm către toate întreprinderile de construcții, diriginții de șantier și operatorii de utilaje speciale (autobasculante, automacarale, autopompe de beton etc.) să organizeze instruiri urgente privind regulile de securitate în apropierea rețelelor electrice. Compania reamintește că: • Orice lucrare în zona de protecție a rețelelor electrice poate fi efectuată doar cu acordul scris al Operatorului Sistemului de Distribuție; • Nerespectarea acestor reguli poate avea consecințe tragice și atrage răspundere administrativă sau penală. Totodată, Premier Energy Distribution îndeamnă populația să respecte câteva reguli esențiale de siguranță: • Nu interveniți neautorizat în instalațiile sau zonele de protecție ale rețelelor electrice; • Evitați manevrele cu utilaje în apropierea liniilor electrice; • Nu manipulați obiecte înalte sau metalice sub liniile electrice; • Mențineți o distanță sigură față de stâlpii și conductorii de înaltă tensiune. Compania subliniază că rețelele electrice sunt permanent sub tensiune și pot fi fatale la cea mai mică neatenție. Pentru raportarea defecțiunilor sau incidentelor, cetățenii pot contacta Serviciul 24h Premier Energy Distribution la numărul 022 43 11 11 sau la numărul local indicat în factură.
India aproape oprește complet importurile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor SUA – Bloomberg # Liber TV
India urmează să reducă aproape la zero achizițiile de petrol din Rusia, în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite împotriva companiilor „Rosneft” și „Lukoil”, relatează Bloomberg, citând surse din cadrul rafinăriilor indiene. Potrivit publicației, directorii celor mai mari companii de prelucrare a petrolului din India au anunțat că, din cauza sancțiunilor, devine practic imposibil să efectueze plăți către furnizorii ruși. Toate tranzacțiile cu aceste companii trebuie închise până la 21 noiembrie 2025. Rusia a fost principalul furnizor de petrol al Indiei în ultimii trei ani, asigurând până la 36% din importurile totale de țiței ale țării. În contextul actual, rafinăriile indiene sunt nevoite să revină rapid la importurile din țările din Orientul Mijlociu, precum Arabia Saudită și Irak. Spre deosebire de India, China ar putea continua achizițiile de petrol rusesc, însă și Beijingul se confruntă cu temeri legate de posibile sancțiuni secundare din partea Washingtonului. Această decizie reprezintă una dintre cele mai mari lovituri economice recente pentru Moscova, care își pierdese deja o parte semnificativă din piața europeană a energiei după invadarea Ucrainei în 2022.
În seara zilei de 23 octombrie, la ora 22:52, Serviciul 112 a fost sesizat despre izbucnirea unui incendiu la un autoturism aflat pe strada Alba Iulia 204 din capitală. La fața locului a fost îndreptat un echipaj de pompieri. Salvatorii au stabilit că arderea s-a produs în timpul deplasării vehiculului. Flăcările au fost stinse de alți oameni până la intervenția pompierilor. Proprietarul automobilului a suferit intoxicație cu fum și arsuri ușoare la membrul superior stâng încercând să stingă incendiul cu forțe proprii. Acesta a fost preluat de echipajul SAMU și transportat în stare conștientă la spital pentru îngrijiri medicale. În urma incendiului, focul a afectat parțial secțiunea motorului al automobilului de model Renault Kadjar. Cauza izbucnirii incendiului și prejudiciul material urmează a fi stabilite de specialiști.
(VIDEO) Autocarul unei companii care a sprijinit Partidul „Democrația Acasă”, oprit de INI după trecerea frontierei. Vasile Costiuc acuză abuzuri din partea guvernării # Liber TV
Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, acuză actuala guvernare că ar utiliza instituțiile statului pentru a se răzbuna pe cei care au sprijinit formațiunea sa în campania electorală. Potrivit parlamentarului, un autocar al unei companii de transport care i-ar fi oferit ajutor în mod legal în perioada alegerilor a fost oprit de către ofițeri ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), imediat după ce a trecut frontiera prin punctul Leușeni. „Unul din doi frați care ne-au ajutat în această campanie electorală și ne-au oferit autocarul legal, cu contract, tot cum trebuie — pentru că guvernarea nu poate ierta faptul că am trecut în Parlament — a fost oprit de către un Jeep cu patru indivizi care nu voiau să se legitimeze. Abia mai târziu am aflat că sunt de la INI”, a declarat Costiuc într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare. Deputatul a susținut că Poliția și Vama ar fi fost implicate într-o acțiune coordonată menită să intimideze compania de transport, care aduce colete din Marea Britanie și Irlanda către Republica Moldova. „La miezul nopții au venit poliția, vamele, echipele mobile, să-l aducă pe șofer la terminalul din Chișinău. Iată așa sunt metodele guvernării împotriva opoziției și a celor care ne-au ajutat”, a adăugat liderul „Democrația Acasă”. Contactată pentru reacție, Diana Fetco, șefa Secției Comunicare a Inspectoratului General al Poliției, a confirmat că un camion a fost oprit în seara respectivă, precizând că acțiunea a avut loc „în baza unor informații operative privind transportul de marfă de contrabandă”. „Au loc verificări, inclusiv în privința faptului dacă angajații serviciului vamal nu au admis anumite abateri”, a declarat Fetco. Potrivit surselor din cadrul partidului, după aproximativ două ore de verificări, autoritățile nu au descoperit nicio marfă de contrabandă, fiind întocmit un proces-verbal în acest sens. Reprezentanții INI prezenți la fața locului nu au putut prezenta niciun document oficial care să justifice oprirea vehiculului sau controlul amănunțit efectuat. Vasile Costiuc a anunțat că urmează să depună o plângere la Procuratură privind presupusele abuzuri comise de angajații INI și implicarea politică a conducerii Poliției în acțiuni de intimidare la adresa opoziției.
Ministerul Sănătății anunță că, începând de astăzi, 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Orhei. Această măsură face parte din procesul de descentralizare a serviciilor oncologice, pentru ca pacienții să poată primi tratament mai aproape de casă, evitând deplasările la Institutul Oncologic din Chișinău. Astfel, la Spitalul Raional Orhei va fi organizată și acordată chimioterapia pacienților oncologici, conform indicațiilor medicale stabilite de specialiști. Pacienții vor fi informați și îndrumați de medicii Institutului Oncologic, prin intermediul Consiliului multidisciplinar oncologic.Cheltuielile pentru aceste servicii vor fi acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, prin intermediul contractelor Companiei Naționale pentru Asigurări în Medicină.Menționăm că, pe lângă Spitalul Raional Orhei, servicii similare de chimioterapie sunt oferite și în spitalele raionale din Florești, Sîngerei și Briceni, iar rețeaua urmează să fie extinsă treptat și în alte raioane.
Renato Usatîi: Guvernul trebuie format nu pe criterii politice, ci din profesioniști, chiar și din partide extraparlamentare! # Liber TV
Pentru ca Republica Moldova să înregistreze schimbări reale și durabile, noul Guvern trebuie să fie alcătuit din profesioniști și format printr-un dialog deschis cu toate partidele politice, inclusiv cele extraparlamentare. Despre aceasta a declarat președintele Fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Renato Usatîi, după consultările cu președinta Maia Sandu. El a insistat ca discuțiile să vizeze nu doar desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, ci și nominalizarea miniștrilor, pentru a asigura o guvernare eficientă și reprezentativă. „Am venit cu un mesaj clar pentru doamna președinte: este esențial să respectăm principiile pe care le-am susținut atât în campania prezidențială, cât și înaintea alegerilor parlamentare. Dacă ne dorim cu adevărat să unim societatea și să aducem schimbări reale în țară, implicând cât mai mulți oameni în acest proces, Guvernul nu trebuie format pe criterii politice stricte. Ar fi benefic ca în componența sa să fie incluși reprezentanți ai mai multor partide, inclusiv extraparlamentare”, a declarat Renato Usatîi.El a oferi și un exemplu: „Dacă un partid care a obținut doar 2% din voturi are cel mai bun candidat pentru funcția de ministru al Sănătății sau pentru conducerea unei agenții, de ce să nu fie invitat în Guvern doar pentru că partidul său a luat 2%? Acesta a fost mesajul transmis doamnei președintă.”Referindu-se la candidatul propus pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, liderul Partidului Nostru a menționat că nu îl cunoaște personal, însă are informații care îl recomandă ca pe un bun economist. Totuși, aceasta nu înseamnă automat că va fi susținut, pentru că „nu se votează separat prim-ministru și separat miniștrii”.
Partidul „Democrația Acasă” acuză stilul de guvernare al Maiei Sandu: „Republica Moldova riscă să semene cu Kremlinul, nu cu Europa” # Liber TV
Partidul Democrația Acasă a lansat un comunicat dur la adresa președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, criticând modul în care aceasta gestionează procesul de desemnare a prim-ministrului. Formațiunea susține că șefa statului ar fi încălcat Constituția și principiul separației puterilor în stat.Potrivit comunicatului, partidul a participat la consultările privind desemnarea noului premier, însă consideră că acestea au fost doar „formale”, deoarece decizia privind candidatul ar fi fost luată anterior.„Maia Sandu a numit premierul cu o săptămână înainte de consultări, arătând lipsă de respect față de Constituție. Aceasta indică direcția politică: Republica Moldova va fi condusă de la Președinție, ignorând Parlamentul”, se menționează în declarația formațiunii.Reprezentanții Democrația Acasă afirmă că prin această practică Guvernul devine „emanația Președinției, nu a Parlamentului”, contrar prevederilor articolului 98 din Constituție, care stipulează că președintele desemnează candidatul la funcția de prim-ministru doar „după consultarea fracțiunilor parlamentare”.Formațiunea acuză Președinția de „încălcarea spiritului și literei Constituției”, avertizând că actualul stil de guvernare ar apropia Republica Moldova „mai degrabă de Est decât de Vest”.„Președinția Republicii Moldova începe să semene cu Kremlinul, nu cu instituțiile similare din Uniunea Europeană. Cetățenii au votat pentru democrație, pentru Europa și pentru România – nu pentru dictatură, Eurasia și Federația Rusă”, se mai arată în comunicatul semnat de conducerea partidului.
Blocul Alternativa, după consultările cu Maia Sandu: deschidere pentru dialog, dar decizia privind viitorul Guvern va fi luată după prezentarea programului și echipei # Liber TV
Președintele fracțiunii parlamentare a Blocului ALTERNATIVA, Gaik Vartanean, și vicepreședinta fracțiunii, Olga Ursu, au prezentat Declarația oficială a formațiunii după consultările avute cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.Blocul Alternativa și-a exprimat disponibilitatea pentru dialog și negocieri cu viitorul candidat la șefia Guvernului, însă a precizat că o decizie privind susținerea politică a noului Cabinet va fi luată doar după prezentarea programului de guvernare și a echipei ministeriale.„Suntem deschiși pentru negocieri cu candidatul la funcția de prim-ministru, dar și pentru analiza listei integrale a propunerilor privind programul de guvernare și formarea echipei guvernamentale”, se arată în declarație.Reprezentanții Blocului au subliniat importanța normalizării relațiilor dintre administrația centrală și cea locală, în special la nivelul municipiului Chișinău. Ei au cerut încetarea presiunilor politice și administrative asupra primăriei capitalei și altor autorități locale, subliniind necesitatea unei colaborări bazate pe respect și deschidere între instituții.În același timp, formațiunea a pledat pentru un consens parlamentar pe teme de importanță majoră pentru cetățeni, precum reducerea sărăciei, creșterea veniturilor populației și combaterea corupției, inclusiv a celei electorale.Blocul Alternativa și-a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, dar și pentru reintegrarea pașnică a țării și demilitarizarea regiunii transnistrene.În ceea ce privește agenda parlamentară, fracțiunea consideră prioritare problemele capitalei, printre care: implementarea sistemului de parcări cu plată, definitivarea centurii Chișinăului, crearea poliției locale, programe de eficiență energetică, precum și majorarea normativului defalcărilor bugetare din partea statului către municipiu.La final, Blocul Alternativa și-a reafirmat poziționarea ca forță politică de centru, pro-europeană, care pledează pentru un dialog politic sănătos și o dezvoltare echilibrată a Republicii Moldova.
Anchetă privind corupția în procesul de amnistie: CNA, PA și INI au descins cu percheziții în mai multe locații din țară # Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de implementare și aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, precum și în aplicarea prevederilor articolelor 91 și 92 din Codul penal. Faptele investigate au avut ca rezultat eliberarea din detenție a mai multor persoane condamnate la închisoare pe viață. În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe documente și alte obiecte relevante pentru anchetă.
Tentativă periculoasă la Ambasada Rusiei din București: un bărbat sub influența drogurilor a încercat să intre cu mașina în poarta misiunii diplomatice # Liber TV
Noaptea trecută, un bărbat de 53 de ani a încercat să forțeze intrarea cu autoturismul în curtea Ambasadei Rusiei din București. Incidentul a avut loc în jurul orei 3:15, în noaptea de miercuri spre joi, și a fost oprit la timp de echipajele de jandarmi și de intervenție antiteroristă aflate în apropierea obiectivului. Potrivit surselor Observator, individul ar fi un medic stomatolog din Pitești, cunoscut cu antecedente penale și probleme recente cu legea. Acesta s-ar fi aflat sub influența a două substanțe psihoactive – benzodiazepină și amfetamină – în momentul incidentului. De asemenea, avea permisul de conducere suspendat. Conform acelorași surse, bărbatul ar fi fost implicat de curând într-un conflict cu un coleg de breaslă, în urma căruia, la începutul lunii septembrie, pe numele său a fost emis un ordin de protecție. Cei doi lucrau în aceeași clinică stomatologică, iar instanța a impus o distanță minimă între aceștia – de 10 metri în afara clinicii și 2 metri în interiorul acesteia. Într-un comunicat emis ulterior de Ambasada Rusiei la București, se precizează că unul dintre jandarmii aflați în post a încercat să discute cu bărbatul, însă acesta a devenit agitat, a început să strige și a încercat să lovească poarta cu mașina. Acesta a fost imediat imobilizat de forțele de ordine. Reprezentanții misiunii diplomatice au subliniat că securitatea Ambasadei nu a fost pusă în pericol, niciun angajat nu a fost rănit, iar clădirii nu i-au fost aduse daune materiale. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili motivele gestului bărbatului și circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.
Un bărbat de 56 de ani din satul Copăceni, raionul Sângerei, a murit după ce a fost lovit de un autocar în seara zilei de 22 octombrie. Accidentul s-a produs în jurul orei 18:50, pe o stradă din localitate. Potrivit informațiilor oferite de ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Sângerei, Lilia Harea, bărbatul traversa drumul în afara trecerii pentru pietoni în momentul impactului. Autocarul era condus de un șofer în vârstă de 67 de ani, care, conform verificărilor efectuate de poliție, nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma coliziunii, pietonul a fost aruncat pe carosabil și a decedat pe loc. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.
Mita – 2 000 de euro: Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de CNA și procurori pentru trafic de influență # Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un bărbat din capitală, bănuit de trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi pretins și primit mijloace bănești de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru a adopta o decizie favorabilă. Acțiunile de documentare au fost realizate de CNA și procurori, iar în urma flagrantului au fost ridicate 2 000 de euro și alte probe relevante pentru cauză. În prezent, sunt întreprinse măsuri de investigație pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregii scheme infracționale.
Donald Trump anunță că va discuta cu liderul Chinei despre încheierea războiului din Ucraina # Liber TV
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că intenționează să abordeze subiectul războiului dintre Rusia și Ucraina în cadrul viitoarei sale întâlniri cu liderul Chinei, Xi Jinping. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu citat de CNN. „Voi discuta cu el despre cum putem pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina — fie că este vorba despre petrol, energie sau altceva. Și cred că el va fi foarte receptiv”, a spus Trump. Liderul american a adăugat că, în opinia sa, președintele chinez ar putea avea o influență semnificativă asupra liderului rus Vladimir Putin în privința acestui conflict. Anterior, Trump anunțase că a decis să anuleze întâlnirea programată cu Vladimir Putin, deși a subliniat că discuțiile dintre cei doi „au decurs bine”, dar „nu au dus la rezultate concrete”. De asemenea, președintele SUA a comentat și subiectul livrărilor de rachete „Tomahawk” către Ucraina, precizând că instruirea necesară pentru utilizarea acestor arme ar dura cel puțin șase luni. „Singura opțiune ar fi ca noi înșine să le lansăm, dar nu vom face acest lucru”, a subliniat Trump.
Statele Unite ale Americii au anunțat noi sancțiuni economice împotriva Federației Ruse, care vizează direct marile companii petroliere „Rosneft” și „Lukoil”. Măsura a fost comunicată oficial pe site-ul Departamentului Trezoreriei SUA și vine în contextul refuzului Moscovei de a se angaja serios într-un proces de pace pentru încetarea războiului din Ucraina. „Acum este momentul să se pună capăt vărsării de sânge și să fie declarat imediat un armistițiu. Având în vedere refuzul președintelui Putin de a opri acest război fără sens, Departamentul Trezoreriei impune sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, care alimentează mașina de război a Kremlinului. Suntem pregătiți să luăm măsuri suplimentare, dacă va fi necesar, pentru a sprijini eforturile președintelui Trump de a pune capăt acestui conflict. Îndemnăm aliații noștri să ni se alăture și să respecte aceste sancțiuni”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Potrivit autorităților americane, restricțiile se vor extinde și asupra companiilor care sunt deținute direct sau indirect în proporție de 50% sau mai mult de către „Rosneft” și „Lukoil”, chiar dacă acestea nu figurează explicit pe lista sancțiunilor. În total, măsura afectează 28 de filiale ale „Rosneft” și 6 ale „Lukoil”. Reuters relatează că, în paralel, ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au convenit asupra celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Noul set de restricții include, printre altele, interzicerea importului de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia. Acordul final a fost obținut săptămâna trecută, după ce Slovacia – singura țară care s-a opus inițial – a primit garanții suplimentare prin modificări aduse în comunicatul final al summitului liderilor europeni.
Igor Grosu a fost ales Președinte al Parlamentului de legislatura a XII-a. Pentru candidatura sa au votat 55 de deputați.În cadrul ședinței plenare de astăzi, regulamentar, a fost creată Comisia pentru efectuarea alegerii Președintelui Parlamentului, constituită din deputați din toate fracțiunile parlamentare. Membrii acesteia au recepționat propunerile de desemnare a candidaților la funcția de Președinte al Parlamentului și au asigurat pregătirea și desfășurarea procedurii de vot. Pentru funcția de Președinte al Parlamentului au fost înaintați doi candidați. Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” l-a propus pe Igor Grosu, iar candidatura lui Alexandr Stoianoglo a fost propusă de Fracțiunea parlamentară Alternativa.După ce a fost ales în funcția de șef al legislativului, Igor Grosu a primit Stindardul Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, care simbolizează autoritatea Președintelui în cadrul organului reprezentativ suprem al poporului și unicii autorități legislative a statului.În discursul susținut în plenul Parlamentului, Igor Grosu a menționat despre angajamentele pentru următorul mandat.„Avem o șansă unică – să devenim Parlamentul Integrării Europene. Este datoria generației noastre să nu pierdem această șansă. Pentru următorii ani, ne angajăm să ridicăm standardele de viață, să modernizăm instituțiile și să facem investiții pentru a asigura creștere economică. Cu sprijinul prietenilor noștri europeni, vom construi mai multe drumuri, spitale, vom moderniza școli și universități, vom sprijini industrializarea agriculturii, vom stimula exporturile și dezvoltarea companiilor noastre, vom dubla vânzările de mărfuri și de servicii create la noi, în Republica Moldova pe care să le exportăm în întreaga lume”, a subliniat Președintele Parlamentului.Totodată, șeful legislativului s-a referit la continuarea reformelor care să ducă la întărirea instituțiilor statului. „Avem progrese și am văzut cum s-a lucrat în ultima perioadă. Mai este de lucru și vom continua să facem acele schimbări necesare pentru ca să avem un sistem de drept puternic, independent și în slujba cetățenilor”, a menționat Igor Grosu.Igor Grosu a fost și Președinte al Parlamentului de legislatura a XI-a, în perioada 2021 – 2025. De asemenea, a fost deputat și în Parlamentul de legislatura a X-a. Igor Grosu este licențiat în istorie. Anterior, a fost viceministru al Educației și expert în cadrul mai multor proiecte.
Viktor Orban afirmă că pregătirile pentru summitul Trump-Putin continuă. Ministrul de externe Peter Szijjarto este la Washington # Liber TV
Pregătirile pentru întâlnirea de la Budapesta dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul rus Vladimir Putin sunt încă în curs, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, la o zi după ce summitul a fost suspendat, relatează Reuters, potrivit News.ro. Întâlnirea planificată a fost suspendată, deoarece respingerea de către Moscova a unui armistiţiu imediat în Ucraina a aruncat o umbră de îndoială asupra încercărilor de negociere.„(Ministrul de externe al Ungariei, Peter) Szijjarto se află la Washington. Pregătirile pentru summitul de pace continuă. Data este încă incertă. Când va veni momentul, îl vom organiza”, a scris Orban pe Facebook.Trump a anunţat săptămâna trecută că el şi Putin se vor întâlni în curând în Ungaria pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.Marţi, Trump a declarat că nu doreşte să aibă o „întâlnire inutilă”, dar a sugerat că ar putea exista mai multe evoluţii. „Vă vom informa în următoarele două zile”, le-a spus el jurnaliştilor.Orban, care pierde teren electoral în majoritatea sondajelor înaintea alegerilor parlamentare din 2026, este un aliat de lungă durată al lui Trump.De asemenea, el a menţinut relaţii cordiale cu Moscova, ceea ce a contribuit la statutul de paria pe care îl dobândise deja la Bruxelles după ani de conflict cu privire la ceea ce UE consideră a fi un regres democratic la Budapesta.
Un atac rusesc cu dronă a lovit în această dimineață o grădiniță privată din Harkov, Ucraina, provocând moartea unui bărbat și rănirea a cel puțin șapte persoane. Incidentul a fost confirmat de primarul orașului, Igor Terehov, care a precizat că, din fericire, informațiile privind rănirea copiilor nu s-au confirmat. „Avem un mort și șapte răniți. Copiii sunt în siguranță, evacuați și se află în adăposturi. Mulți dintre ei au însă o reacție acută la stres”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Zelenski a condamnat dur atacul, subliniind că „nu există și nu poate exista nicio justificare pentru o astfel de lovitură asupra unei grădinițe”. Liderul ucrainean a adăugat că Rusia „devine tot mai arogantă” și că aceste acțiuni reprezintă „un afront adus tuturor celor care pledează pentru o soluție pașnică”. „Bandiții și teroriștii pot fi opriți doar prin forță”, a punctat președintele Ucrainei. Potrivit autorităților locale, lovitura s-a produs în cartierul Holodnohirski din Harkov, declanșând și un incendiu la fața locului. Guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, a confirmat că printre răniți se află cel puțin două persoane aflate în stare gravă, iar echipele medicale intervin în continuare. Atacul vine după o noapte de bombardamente masive asupra mai multor regiuni ucrainene, continuând seria de agresiuni rusești asupra infrastructurii civile.
La prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie 2025, fracțiunile parlamentare și-au anunțat oficial componența și echipele de conducere. Cea mai numeroasă fracțiune va fi cea a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formată din 55 de deputați. Potrivit Doinei Gherman, aleasă în funcția de președintă a fracțiunii, din echipa PAS fac parte și Dinu Plîngău, Stela Macari și alți membri noi ai formațiunii. Vicepreședinți ai fracțiunii au fost desemnați Veronica Roșca, Lilian Carp și Ion Groza, iar funcția de secretar i-a revenit lui Igor Chiriac. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) va avea 17 deputați, fiind condus de Igor Dodon. Acesta va fi asistat de Zinaida Greceanîi în calitate de vicepreședintă și de Alla Darovannaia, desemnată secretară a fracțiunii. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) va fi reprezentat de opt deputați. În fruntea fracțiunii a fost aleasă Diana Caraman, secondată de Valeriu Muduc (vicepreședinte) și Andrei Godoroja (secretar). Tot opt deputați va avea și Blocul „Alternativa”, care îl are în frunte pe Gaik Vartanean. Funcțiile de conducere vor fi ocupate de Olga Ursu (vicepreședintă) și Liliana Iaconi (secretară). De asemenea, Partidul Nostru va fi reprezentat în Parlament de o fracțiune condusă de Renato Usatîi, în calitate de lider. Echipa de conducere a formațiunii este completată de Elena Grițco (vicepreședintă) și Alexandru Berlinschii (secretar). În legislativul actual se regăsește și fracțiunea „Democrația Acasă”, formată din șase deputați. Aceasta este condusă de Vasile Costiuc, alături de Sergiu Stefanco (vicepreședinte) și Ana Țurcanu (secretară).
Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA și procurori într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea ÎS „Hîncești-Silva” # Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat, în această dimineață, percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din cadrul unui ocol silvic subordonat Întreprinderii de Stat „Hîncești-Silva”. Potrivit probelor administrate, funcționarii ar fi organizat angajări fictive ale unor lucrători sezonieri, inclusiv rude și persoane aflate peste hotare. Deși nu activau efectiv, aceștia figurau în tabelele de pontaj, iar salariile calculate și achitate în numele lor ar fi fost însușite de conducerea ocolului silvic. Prejudiciul estimat se ridică la circa 466 de mii de lei. Totodată, persoanele vizate sunt bănuite de înstrăinarea ilicită a masei lemnoase, fără documente contabile sau prin reutilizarea acelorași facturi fiscale, în scopul însușirii mijloacelor bănești obținute din vânzări. În urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 102 de mii de euro, 680 de mii de lei, 17 carduri bancare și alte obiecte relevante pentru anchetă. Cele șapte persoane au fost recunoscute în calitate de bănuit și sunt cercetate în stare de libertate. CNA și Procuratura municipiului Chișinău continuă acțiunile de urmărire penală pentru identificarea întregului cerc de persoane implicate și stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.
Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richter s-a produs miercuri, 22 octombrie 2025, la ora 10:23:26, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la o adâncime de 90,1 kilometri. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 40 km nord-vest de Focșani, 71 km est de Sfântu-Gheorghe, 77 km nord de Buzău, 82 km sud de Bacău, 86 km sud-vest de Bârlad și 87 km est de Brașov. Seismul face parte dintr-o serie de mișcări tectonice moderate înregistrate în ultima perioadă în România. În luna octombrie, în țară s-au produs 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 grade pe scara Richter. Cele mai puternice seisme din 2025, ambele cu magnitudinea 4,4, au avut loc pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea. De asemenea, luni dimineață, un cutremur de suprafață cu magnitudinea 3,3 s-a produs în județul Brăila, la o adâncime de doar 7,9 km, fiind localizat la 9 km nord-est de Brăila și 11 km sud de Galați. Anul trecut, cel mai semnificativ cutremur înregistrat în România a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, pe 16 septembrie 2024. Zona seismică Vrancea rămâne cea mai activă regiune din România, fiind responsabilă pentru cele mai multe și mai puternice cutremure înregistrate în țară.
(VIDEO) Maia Sandu, mesaj la prima ședință a noului Parlament: „Cetățenii ne-au încredințat misiunea de a păstra pacea și de a duce Moldova în Uniunea Europeană” # Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj deputaților la prima ședință a noului Parlament, ales pe 28 septembrie 2025, chemându-i la unitate, responsabilitate și devotament față de țară, într-un context marcat de tensiuni interne și provocări externe. „Cetățenii ne-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani, dar mai presus de toate, misiunea de a păstra pacea în Moldova”, a declarat șefa statului, subliniind că perioada actuală este „cea mai complicată de la independență încoace”. Maia Sandu a insistat asupra importanței păstrării păcii și stabilității interne, menționând că țara se confruntă cu „atacuri hibride menite să ne dezbine și să ne slăbească”. „Devotamentul față de țară este sacru, iar Moldova trebuie să rămână de partea binelui, a păcii și a valorilor creștine”, a afirmat președinta. Ea a amintit și solidaritatea Moldovei cu refugiații din Ucraina, menționând că această atitudine a adus țării „aprecierea și recunoștința întregii lumi”. În discursul său, Maia Sandu a abordat și tema integrității proceselor democratice, subliniind necesitatea combaterii finanțărilor ilegale și a influențelor străine asupra alegerilor. „Puterea în țara noastră nu poate fi scoasă la licitație și acaparată de cine plătește mai mult. O democrație autentică se bazează pe partide reale, nu pe structuri finanțate din exterior”, a declarat președinta. Șefa statului a reiterat importanța finalizării reformei justiției și a procesului de vetting, subliniind că „legea trebuie să stea în capul mesei” și că toți cei care o încalcă, indiferent de statut, trebuie trași la răspundere. Ea a făcut apel la susținerea judecătorilor și procurorilor onești și la o mai bună pregătire profesională și etică a celor care vor accede în aceste funcții. Maia Sandu a afirmat că integrarea europeană este garanția păcii, prosperității și stabilității Moldovei, cerând noului Parlament să accelereze procesul de armonizare a legislației naționale cu cea europeană. „În timpul acestei legislaturi trebuie să semnăm Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană”, a spus președinta, îndemnând toate partidele să susțină cu loialitate acest obiectiv. Totodată, Sandu a pledat pentru o reformă teritorial-administrativă și pentru investiții în infrastructură, agricultură și irigații moderne, precum și pentru continuarea Programului Național de Împădurire.
Luvrul se redeschide după jaful spectaculos: Galeria Apollon rămâne închisă pentru anchetă # Liber TV
La trei zile după jaful spectaculos în care au fost furate opt bijuterii istorice, Muzeul Luvru din Paris și-a redeschis porțile pentru public în această dimineață, la ora 9:00. Totuși, Galeria Apollon, locul unde a avut loc spargerea, rămâne închisă pe durata investigațiilor, a confirmat serviciul de presă al instituției pentru TF1-LCI. Incidentul s-a produs duminică, 19 octombrie, când patru hoți, echipați cu un camion monte-charge și o disculentă, au reușit să pătrundă în galeria unde sunt expuși diamantele coroanei Franței. În doar opt minute, aceștia au spart mai multe vitrine și au fugit cu opt piese de mare valoare, a căror pagubă totală este estimată la 88 de milioane de euro, potrivit declarației făcute marți seara de procurorul Parisului la postul RTL. Deși autorii jafului nu au fost încă identificați, incidentul a stârnit critici privind securitatea celui mai mare muzeu din lume. Președinta Luvrului, Laurence des Cars, comandase deja încă din 2023 un audit intern pentru îmbunătățirea sistemului de supraveghere video, însă un raport preliminar al Curții de Conturi semnala „întârzieri considerabile” în modernizarea echipamentelor de securitate. În replică, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, și ministrul Culturii, Rachida Dati, au declarat că „măsurile de securitate nu au fost deficiente”, insistând că ancheta trebuie să stabilească modul exact în care hoții au acționat. Tot miercuri, la ora 16:30, președinta muzeului Luvru urmează să fie audiată de Comisia pentru Afaceri Culturale a Senatului Francez, în legătură cu incidentul care a șocat opinia publică internațională.
(FOTO) Atac nocturn devastator al Rusiei asupra Ucrainei: șase morți, printre care doi copii, și zeci de răniți # Liber TV
Un nou atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei a avut loc în noaptea trecută, soldându-se cu cel puțin șase morți și 17 răniți, potrivit președintelui Volodimir Zelenski. Printre victime se numără doi copii. Cele mai grave consecințe s-au înregistrat în regiunea Kiev, unde, potrivit șefului administrației militare regionale, Mykola Kalașnik, în localitatea Pohreby din raionul Brovarî au murit o femeie de 37 de ani, un bebeluș de șase luni și o fetiță de 12 ani. Corpurile lor au fost găsite în urma incendiului izbucnit într-o casă distrusă de atac. În localitatea Zazimie, serviciile de urgență au anunțat că o femeie de 83 de ani a fost salvată dintr-o locuință cuprinsă de flăcări, iar resturile rachetelor au provocat incendii suplimentare, inclusiv la un camion cu remorcă. La Kiev, atacul a vizat mai multe cartiere. În raionul Dniprovsk, o rachetă a lovit un bloc de 16 etaje, provocând un incendiu pe etajul 6. Zece persoane, printre care și copii, au fost salvate, însă două persoane și-au pierdut viața. În Zaporizhia, autoritățile au raportat 13 răniți și peste 2.000 de oameni rămași fără curent electric, potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov. Președintele Volodimir Zelenski a condamnat atacurile, afirmând că Rusia „nu simte suficientă presiune pentru a opri acest război”. „Încă o noapte care demonstrează că Rusia nu resimte suficientă presiune pentru prelungirea acestui război. Sub atac au fost orașe obișnuite, în special infrastructura energetică, dar și numeroase locuințe”, a declarat Zelenski. Atacurile au vizat mai multe regiuni ale Ucrainei – Kiev, Odesa, Cernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnița, Zaporizhia, Cerkasî și Sumî – unde autoritățile continuă lucrările de salvare și de înlăturare a dărâmăturilor.
Vasile Tarlev, rămas fără fracțiune după destrămarea Blocului „Patriotic”: „Nu pot fi juridic, nici normal, membru al unei fracțiuni a altui partid” # Liber TV
Fostul premier Vasile Tarlev, lider al Partidului Viitorul Moldovei, s-a pomenit în postura de deputat neafiliat, după ce partidele PCRM și PSRM au anunțat că părăsesc Blocul Electoral Patriotic și își formează propriile fracțiuni parlamentare. Înainte de prima ședință a noului Parlament, Tarlev a declarat că nu poate adera la una dintre fracțiunile partenerilor de bloc, întrucât acest lucru ar contraveni normelor juridice și principiilor morale. „Nu pot fi juridic, nici normal, membru a unei fracțiuni a altui partid. De ce? Acum analizăm și, în câteva minute, în ședința plenară, Parlamentul va anunța cum văd eu statutul meu de deputat”, a spus Vasile Tarlev. Liderul Viitorul Moldovei a subliniat că rămâne devotat platformei Blocului electoral „Patriotic”, considerând că alegătorii au votat pentru această alianță și nu pentru un partid anume. „Eu rămân devotat platformei Blocului electoral „Patriotic”. Consider că a fost binevenit să îl păstrăm ca fracțiune, întrucât cetățenii noștri au votat nu un partid sau altul, au votat Blocul electoral Patriotic”, a explicat Tarlev. Referindu-se la decizia socialiștilor și comuniștilor de a-și crea fracțiuni proprii, fostul premier a afirmat că „nu întotdeauna calculele de acasă coincid cu cele din piață”, menționând totodată că respectă decizia foștilor parteneri de alianță. „Din partea Viitorul Moldovei eu sunt deocamdată unicul deputat, posibil să fiu deputat neafiliat al partidului”, a adăugat el. Amintim că Blocul Electoral Patriotic – format din PSRM, PCRM, Inima și Viitorul Moldovei – a obținut 26 de mandate la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Primii care au părăsit alianța au fost comuniștii, care pe 18 octombrie au anunțat formarea propriei fracțiuni, alcătuită din opt deputați. Pe 21 octombrie, socialiștii au făcut același pas, liderul PSRM Igor Dodon declarând că noua fracțiune va avea 17 deputați și își va baza activitatea pe principiile de suveranitate, dreptate socială și valori tradiționale. Astfel, Vasile Tarlev rămâne singurul reprezentant al Viitorului Moldovei în Parlament, fără apartenență la vreo fracțiune, dar cu intenția declarată de a colabora constructiv cu toți deputații noului Legislativ.
(VIDEO) Vasile Costiuc, indignat de biroul oferit în Parlament: „Ne-au pus lângă WC, ca în pușcărie!” # Liber TV
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, care a acces în noul Parlament cu o fracțiune de opt deputați, a venit cu declarații tranșante înainte de prima ședință a Legislativului. „Eu moral și spiritual sunt pregătit pentru această funcție. Nu e o funcție pentru care am 22 de ani și mă gândesc la următoarea etapă. Noi am luat pumni în cap, am crescut, am evoluat, am înțeles multe lucruri. Suntem pregătiți să venim cu proiecte de legi, optăm pentru transparență în procesul decizional și să-i criticăm pe alții acolo unde merită”, a declarat Costiuc. Totuși, liderul Democrația Acasă s-a arătat nemulțumit de biroul atribuit fracțiunii sale în Parlament, despre care spune că se află „vis-a-vis de WC-ul de la etajul 8”. „Biroul nostru este lângă WC. Pentru fracțiunea Partidului Democrația Acasă nu au alte birouri! În tot Parlamentul a rămas un birou la etajul 8, în capătul coridorului. Noi am lucrat în acești ani fără birou și vom lucra în continuare, dar o să-mi iau masa și o să primim oamenii în audiență în hol. Dar nici nu vom sta la WC, așa cum percepe Igor Grosu! Aceasta nu este pușcărie. Este o metodă a pușcăriașilor, să îți arate locul la WC. Sunt indignat”, a adăugat Costiuc. Partidul Democrația Acasă a reușit să intre pentru prima dată în Parlament, obținând opt mandate în urma alegerilor recente.
Un autoservice din orașul Briceni a fost cuprins de flăcări: patru automobile aflate la reparație au ars complet # Liber TV
În noaptea de 22 octombrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în orașul Briceni, pe strada Krîlov 7. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16. La fața locului au fost direcționate cinci echipe de intervenție ale IGSU. Ajunși la destinație, salvatorii au stabilit că flăcările au cuprins un autoservice cu suprafața de 300 metri², construit din panouri tip sandwich, precum și un magazin de piese auto din preajma clădirii principale. Incendiul a fost lichidat la ora 04:34. Focul a distrus aproximativ 80% din suprafața autoservice-ului și circa 70% din suprafața magazinului de piese auto. În urma incendiului au ars complet patru automobile aflate la reparație, fără posibilitatea de evacuare a acestora. Proprietarul unității a reușit să evacueze un autoturism de marcă Renault, iar pompierii au evacuat o butelie de oxigen, astfel prevenind o eventuală explozie. Nicio persoană nu a avut de suferit. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști.
(FOTO) Tragedie pe traseul R-6: Doi oameni au murit într-un grav accident între Copăceni și Mihailovca # Liber TV
Un accident rutier grav s-a produs aseară, în jurul orei 22:00, pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca, raionul Sîngerei.Potrivit informațiilor oferite de poliție, impactul s-a produs între două automobile – un Volkswagen și un VAZ – care circulau din direcții opuse.În urma coliziunii frontale, șoferul automobilului VAZ, un bărbat de 58 de ani, și pasagera sa, o femeie de 51 de ani, au decedat pe loc.Conducătorul celuilalt automobil, un tânăr de 23 de ani, a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Testul alcoolscopic efectuat acestuia a arătat un rezultat negativ.Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Vlad Bilețchi a câștigat procesul împotriva activistului PAS Radu Dutcovici: instanța a decis ștergerea postării și achitarea unui prejudiciu moral # Liber TV
Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a decis astăzi, 21 octombrie, în favoarea activistului civic Vlad Bilețchi, în procesul intentat împotriva activistului PAS, partidul de guvernământ, Radu Dutcovici.Potrivit hotărârii instanței, Radu Dutcovici este obligat să șteargă postarea în care afirma că Vlad Bilețchi ar fi primit 1.600 de euro pe lună de la Ilan Șor, să prezinte scuze publice, să le mențină vizibile timp de 30 de zile, precum și să achite un prejudiciu moral de 5.000 de lei și cheltuielile de judecată. Decizia poate fi atacată cu apel.Vlad Bilețchi a comentat verdictul într-o postare publică, menționând că „oricine poate spune orice, dreptul la libera exprimare este fundamental – dar nu și falsuri, spuse intenționat cu scopul de a defăima o persoană”.„Radu Dutcovici a fost amendat de poliție pentru acest fals spus la adresa mea.Acum, și instanța de judecată subliniază clar caracterul fals și defăimător al declarațiilor și îl obligă pe Dutcovici să șteargă, ceară scuze publice, păstreze scuzele timp de 30 zile și să achite daune morale și cheltuielile de judecată”, a declarat Bilețchi.Activistul a adăugat că problema principală rămâne lipsa gândirii critice și a educației mediatice din societate:„‘Gura lumii’ nu este nimic altceva decât un grup de persoane organizate care au intoxicat opinia publică prin propagandă: repetă un fals de o mie de ori până devine adevăr. Doar educația și cultura ne poate salva.”În finalul mesajului, Vlad Bilețchi a criticat și o parte a presei și a influencerilor care au distribuit informația falsă, întrebând ironic dacă aceștia „nu vor să facă un fact-check sau să-și toarne cenușă în cap”.Hotărârea Judecătoriei Chișinău este cu drept de atac.
Sergiu Prodan pleacă de la Ministerul Culturii: „Voi reveni la munca de creație. Filmul meu nu mai poate aștepta” # Liber TV
Ministrul în exercițiu al Culturii, Sergiu Prodan, a anunțat că nu-și va continua mandatul în noul Guvern al Republicii Moldova. După patru ani în fruntea Ministerului Culturii, Prodan a declarat marți, 21 octombrie, că își dorește să revină la munca de creație și să finalizeze un proiect cinematografic la care lucrează de mai mult timp.„Am un film care este pe ultima sută de metri, suspendat de patru ani. El nu va rezista încă patru ani. Deci, categoric, voi termina filmul. Pentru asta am nevoie de concediu. Revenirea la munca de creație este dorința mea cea mai mare acum”, a spus Prodan în cadrul conferinței de presă dedicate bilanțului activității sale.Oficialul a afirmat că se retrage din funcție „împlinit și cu mândrie”, menționând că, în ultimii ani, au fost înregistrate investiții-record în cultură și patrimoniu, iar instituția pe care a condus-o a lucrat pe baza unei viziuni sustenabile, care urmează să fie consolidată prin Strategia Națională pentru Cultură și Patrimoniu 2025–2035.Totodată, Prodan a recunoscut că mandatul său nu a fost lipsit de greșeli, dar a subliniat că prioritățile Ministerului s-au axat pe sprijinul acordat oamenilor din domeniul culturii, nu pe infrastructură.„Ne-am concentrat în acești patru ani, în limita alocațiilor bugetare disponibile, pe grija față de oameni. Bugetul pentru tot domeniul culturii a fost comparabil cu suma necesară pentru construcția unei noi filarmonici”, a declarat ministrul.Referindu-se la ultimele trei decenii din sectorul cultural, Sergiu Prodan a vorbit despre o „perioadă de Ev Mediu și mimare a legalității”, punctând că doar prin asumare și respectarea legii se poate depăși stagnarea.Sergiu Prodan a fost numit ministru al Culturii în august 2021, în Guvernul condus de Natalia Gavrilița, și și-a continuat activitatea în Cabinetul Dorin Recean.
