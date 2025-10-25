Organizația PSD din Republica Moldova îl susține pe Sorin Grindeanu la președinția partidului
Organizația Partidului Social Democrat (PSD) România din Republica Moldova și-a desfășurat la Chișinău, conferința anuală, în cadrul căreia a fost aprobată lista delegaților care vor participa la Congresul PSD din 7 noiembrie 2025, ce va avea loc la București.Potrivit președintelui organizației, Iurie Ciocan, participanții la ședință au decis în unanimitate să susțină echipa condusă de Sorin Grindeanu, candidat la funcția de președinte al PSD România, precum și propunerile de modernizare a statutului partidului.„Organizația PSD România din Republica Moldova va merge la Congres cu un mesaj clar de unitate și modernizare, bazată pe valorile naționale și creștine ale poporului român. Susținem echipa condusă de Sorin Grindeanu, pentru că promovează un proiect politic echilibrat, realist și profund românesc”, a declarat Iurie Ciocan.Liderul social-democraților din Republica Moldova a subliniat că PSD are o misiune importantă în consolidarea legăturilor dintre cele două maluri ale Prutului, iar organizația de la Chișinău reprezintă „o punte vie între românii din Republica Moldova și cei din România”.„Ne dorim ca vocea românilor din Republica Moldova să fie tot mai bine auzită la București. Credem în valorile social-democrației românești, care pun în centrul acțiunii omul, familia, solidaritatea și respectul față de identitatea națională”, a adăugat Ciocan.Conferința PSD România în Republica Moldova s-a încheiat cu adoptarea unei rezoluții de susținere a echipei Sorin Grindeanu, însoțită de angajamentul organizației de a contribui activ la procesul de modernizare a partidului și la întărirea relațiilor dintre cele două state românești.
