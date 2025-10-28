CNA documentează o schemă de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Un funcționar a fost reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate

11:30

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul vizitei, Președinta Maia Sandu va avea o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan.Pictura Catedralei Naționale (cunoscută și drept Catedrala Mânturii Neamului) va fi sfințită duminică, 26 octombrie 2026 de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.La ceremonia religioasă sunt așteptate aproximativ 10.000 de persoane, din care 2.500 de invitați vor fi în interiorul catedralei, iar alte 8.000 de persoane vor putea urmări slujba în curtea interioară a catedralei.Credincioși din toată țara, alții decât cei invitați și veniți cu preoții lor din eparhiile din toată țara, vor putea să intre în Catedrala Națională, inclusiv în Sfântul Altar, începând de duminică seara, de la ora 20:00.Cei cu invitații oficiale se pot închina în altar imediat după Liturghia de Sfințire. Aceasta începe la ora 10:00.Se așteaptă, ca vreme de o săptămână, numărul pelerinilor la noua catedrală să treacă de 100.000.Potrivit tradiției bisericești din lumea ortodoxă, femeile și laicii obișnuiți nu pot intra în altarul unei biserici sau mănăstiri, cu excepția călugărițelor și a unor enoriași bărbați, dar numai cu binecuvântarea unui preot.Singura zi în care această interdicție nu mai funcționează este ziua sfințirii acelei biserici sau mănăstiri.Acesta este motivul practic pentru care mulți credincioși ortodocși țin să viziteze această cea mai mare catedrală din lumea ortodoxă, exact duminică, pe 26 octombrie, de Sf. Dumitru, când va fi sfințit altarul. Este și motivul pentru care mai ales femeile care fac acest pelerinaj nu îl pot amâna pentru altă dată, oricât de mare ar fi aglomerația.Catedrala - ridicată de-a lungul ultimilor 20 de ani - este suficient de mare să rivalizeze pe linia de orizont a Bucureștiului cu Palatul Parlamentului, clădire ridicată în anii '80, cu imense sacrificii, la ordinul dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu. Acesta i-a făcut loc demolând zeci de mii de hectare din Bucureștiul istoric.Catedrala supra-numită deja Națională, are hramul Sf. Andrei, potrivit tradiției, Apostolul Românilor și pe cel al Înălțării Domnului, sărbătoare celebrată în România ortodoxă și ca Ziua Eroilor.De altfel, selecția chipurilor de sfinți zugrăviți în Catedrală face dese trimiteri la națiunea română, romanitate și românism.