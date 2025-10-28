CNA documentează o schemă de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Un funcționar a fost reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită de Centrul Național Anticorupție, în baza unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunilor de trafic de influență și corupere pasivă. Potrivit probelor acumulate, funcționari ai SFS ar fi implementat o schemă ilegală prin care sistematic pretindeau și primeau sume de bani de la diverși agenți economici, pentru a nu întocmi acte de control fiscal, a omite documentarea unor încălcări depistate în activitatea comercială sau pentru aplicarea unor sancțiuni mai blânde. Sumele pretinse ar fi variat, în medie, în jurul a 500 de euro, în funcție de gravitatea neregulilor constatate. În urma acțiunilor procesuale desfășurate astăzi, un funcționar public din cadrul Serviciului Fiscal de Stat a fost reținut pentru 72 de ore, iar alte trei persoane sunt cercetate în stare de libertate. În prezent, CNA și Procuratura mun. Cahul desfășoară percheziții, audieri și alte măsuri de urmărire penală în vederea stabilirii întregii rețele de complicitate și documentării complete a faptelor.
