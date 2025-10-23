Renato Usatîi: Guvernul trebuie format nu pe criterii politice, ci din profesioniști, chiar și din partide extraparlamentare!

11:40

Ancheta privind deflagrația devastatoare din Sectorul 5 din București, soldată cu trei morți și 17 răniți, ridică tot mai multe semne de întrebare. Anchetatorii vor să afle acum cine a redeschis alimentarea cu gaze în blocul unde, potrivit Distrigaz, furnizarea fusese sistată încă de joi. Locatarii spun că vinovat ar fi un vecin, decedat în explozie, însă adevărul e îngreunat de declarații contradictorii între autorități și martori. Contradicții între ANRE și DistrigazPotrivit ANRE, compania Distrigaz ar fi transmis că a constatat ruperea sigiliului la branșamentul de gaze în jurul orei 9:30, după care s-a produs explozia. Totuși, mărturiile din teren și imaginile surprinse de camere arată că tragedia s-a produs imediat după ora 9:00.Directorul general al Distrigaz, Dan Pintilie, susține că echipa companiei se afla în drum spre bloc când s-a produs deflagrația: „Echipa s-a dus din nou acolo, iar când a ajuns, s-a produs explozia.” Cine a rupt sigiliul?Blocul fusese debranșat joi, după ce s-au sesizat scurgeri de gaze, iar robinetul de alimentare fusese sigilat în prezența pompierilor. Cu toate acestea, locatarii afirmă că mirosul de gaz a persistat peste noapte, iar senzorii din blocul vecin s-ar fi declanșat.„Era o scurgere de gaze. Au venit cei de la gaze aseară, nu știu ce au făcut. Iar astăzi, un vecin a dat drumul la gaze! Vecinul cred că e decedat, săracul”, a povestit o locatară.Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a confirmat ipoteza unei intervenții neautorizate: „Se bănuiește că cineva a dat drumul la gaz și a rupt sigiliul într-un mod neautorizat.” Suspiciuni privind intervenția unei firmeUn alt locatar susține că după sigilarea robinetului, administratora blocului ar fi apelat la o firmă agreată de ANRE pentru repornirea gazului. „Seara, pe la cinci, au venit, au rupt sigiliul și au zis că ne costă 1.500 de lei să ne lase gazul până mâine. Când am refuzat, au plecat, dar sigiliul a rămas rupt”, a declarat Ionuț Găinaru, locatar, pentru Observator.Firma vizată neagă acuzațiile: „Nu am intervenit asupra sigiliului. Doar am constatat că instalația nu îndeplinea condițiile și am refuzat contractul”, a transmis un reprezentant al companiei. Modificări ilegale și risc de prăbușireDeflagrația a afectat grav structura de rezistență a imobilului, construit în 1981 și având 108 apartamente. Peretele dintre bucătărie și balcon fusese eliminat la etajele 5 și 6, pentru extinderea spațiului, iar explozia s-a produs într-o sufragerie unde, în mod normal, nu ar fi trebuit să existe conducte de gaz.„S-au făcut modificări structurale de-a lungul anilor, ceea ce a slăbit integritatea clădirii”, afirmă surse din anchetă. Blocul riscă acum să fie demolat, iar accesul locatarilor a fost interzis complet.„Nimeni nu mai poate intra să-și ia bunurile. O tragedie se poate întâmpla oricând”, a avertizat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Locatarii, evacuați și cazați temporarCei peste 400 de locatari evacuați vor fi cazați temporar în hoteluri, costurile fiind acoperite de Primărie. Ulterior, autoritățile promit să le ofere locuințe sociale sau chirie compensată la prețul pieței.Peste 170 de apartamente aveau asigurare facultativă, astfel că o parte dintre proprietari ar putea primi despăgubiri. Primele estimări indică pagube de aproximativ 9 milioane de euro.